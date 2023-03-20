|
|
Flightradar: Самолет Си Цзиньпина приземлился в Москве
Flightradar: Самолет, предположительно, с Си Цзиньпином, приземлился в Москве
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Борт Boeing 747 Air China, на котором, предположительно, находится председатель КНР Си Цзиньпин, приземлился в Москве, свидетельствуют данные сервиса Flightradar.
Самолет Си Цзиньпина в понедельник был на первом месте в топе наиболее отслеживаемых рейсов в мире, за ним следили более 100 тыс. человек, передает РИА «Новости».
Си Цзиньпин прилетает в Москву с визитом, который продлится до 22 марта.
Авиакомпании США потребовали запретить конкурентам из Индии и Китая полеты над Россией
NYT: Авиакомпании США потребовали запретить иностранным конкурентам полеты над Россией
|
|
Лишившиеся возможности полетов над российской территорией американские авиакомпании призвали Конгресс и Белый дом запретить российское воздушное пространство их иностранным конкурентам, сообщают американские СМИ.
Полярные маршруты экономят время перелета и уменьшают расход топлива. Потеряв их, авиакомпании США изменили планы транстихоокеанских рейсов, им пришлось сократить число пассажиров и грузов. Кроме того, отложен запуск более десяти запланированных маршрутов в Мумбаи, Токио, Сеул и ряд других городов, сообщает The New York Times.
Авиакомпании США в результате терпят убытки, поскольку их иностранным конкурентам, которым позволено летать через российскую территорию, перевозят пассажиров быстрее и за более низкую цену. В частности, отраслевая лоббистская группа Airlines for America оценила ежегодную потерю доли рынка американскими перевозчиками в 2 млрд долларов, передает РИА «Новости».
Американские представители отрасли полагают, что компании Air India, Emirates и China Eastern Airlines, имеющие доступ к более коротким и экономичным маршрутам через Россию, получают «несправедливое преимущество».
Американские авиакомпании требуют от Конгресса и Белого дома «решить проблему», распространив на иностранные перевозчики те же ограничения, что и к авиаперевозчикам из США, «фактически вынудив» их летать теми же маршрутами.
По словам пресс-секретаря Airlines for America Марли Кольер, администрации Джо Байдена необходимо принять меры, чтобы иностранные авиакомпании «не вылетали, не приземлялись и не проходили транзитом через аэропорты США».
Источники NYT сообщили, что инициатива перевозчиков, «похоже», получила поддержку минтранса США. Ведомство, по информации издания, недавно подготовило проект приказа, который запрещает китайским авиакомпаниям, перевозящим пассажиров в Штаты, летать через воздушное пространство России. Проект, как сообщается, поступил на рассмотрение Белого дома.
Напомним, ранее в ЕС потребовали от РФ отменить плату за перелеты над Сибирью для западных компаний. Авиаэксперт Роман Гусаров рассказал газете ВЗГЛЯД заявил, что роялти за пролеты над Сибирью – это исключительно коммерческий механизм, который ЕК пытается использовать в своих политических целях. Запад пытается нагло и безнаказанно пренебрегать всеми международными нормами, отмечал он.
Визит Си Цзиньпина в Москву назвали в США вызовом Западу
Hill назвала визит Си Цзиньпина в Москву вызовом США и их союзникам
Визит Си Цзиньпина в Москву, а также сопутствующая поддержка со стороны Пекина означают вызов Вашингтону и союзникам США, пишут американские СМИ.
Обозреватель Эллен Митчелл отметила, что Запад пытался повлиять на экономику России «при помощи разрушительных санкций». Митчелл полагает, что по итогам визита Москва и Пекин, вероятно, «публично подтвердят партнерство» против «несправедливого вмешательства Запада в их дела». По ее словам, сообщения о визите встревожили политиков на Западе. Она заявила, что встреча Си Цзиньпина и главы российского государства Владимира Путина укрепит связи между двумя лидерами, передает РИА «Новости» со ссылкой на Hill.
Напомним, Си Цзиньпин посетит Россию с 20 по 22 марта по приглашению Путина, они обсудят вопросы дальнейшего развития партнерства и взаимодействия двух стран.
В Китае опубликована статья Путина перед его встречей с Си Цзиньпином
Президент РФ Путин опубликовал в издании «Жэньминь жибао» статью перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином
Президент РФ Владимир Путин перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином опубликовал в китайском издании «Жэньминь жибао» статью «Россия и Китай – партнерство, устремленное в будущее».
Статья, опубликованная на сайте Кремля на русском языке, приурочена к началу визита председателя КНР Си Цзиньпина в РФ, который начнется 20 марта и завершится 22 марта.
В своей статье российский лидер отметил, что рад возможности со страниц одного из крупнейших и наиболее авторитетных мировых изданий обратиться к дружественному китайскому народу в преддверии государственного визита в Россию председателя КНР Си Цзиньпина.
Путин подчеркнул, что это значимое событие вновь подтверждает особый характер российско-китайского партнерства, которое всегда строилось на взаимном доверии, уважении суверенитета и интересов друг друга.
Президент РФ обратил внимание, что с предстоящими переговорами в России связывают большие ожидания. «Не сомневаемся, что они придадут новый мощный импульс всему комплексу двустороннего сотрудничества», – заявил российский лидер.
«Российско-китайские отношения вышли на наивысший за всю их историю уровень и продолжают крепнуть, по своему качеству они превосходят военно-политические союзы времен холодной войны, в них нет ведущего и ведомого, нет каких-либо ограничителей или запретных тем. Наш политический диалог стал предельно доверительным, стратегическое взаимодействие – всеобъемлющим и вступающим в новую эпоху. Мы с Председателем Си Цзиньпином встречались около 40 раз и всегда находили время и возможность для общения и в самых разных официальных форматах, и в обстановке «без галстуков», – отметил Путин в своей статье.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт объяснил значимость визита Си Цзиньпина в Москву
Политолог Бордачев: Визит Си Цзиньпина демонстрирует стабильность дружбы России и Китая
|
|
За прошлый год отношения Москвы и Пекина вышли на качественно новый уровень. Лидерам стран предстоит «сверить часы» – согласовать вопросы будущего энергетического и торгового сотрудничества. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Тимофей Бордачев. Ранее в Кремле анонсировали визит Си Цзиньпина в Россию, который пройдет с 20 по 22 марта.
«Визит Си Цзиньпина в Россию получится столь продолжительным, потому что наши страны – хорошие партнеры. А значит, на повестке стоит много насущных вопросов по развитию сотрудничества. Их обсуждение займет немало времени. Надо соблюсти и уже традиционные процедуры – каждый раз, когда лидер Китая приезжает в Москву, он выступает с речью в МГИМО. Это важное и ответственное мероприятие, отказываться от которого нельзя», – сказал программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.
«Если рассуждать о грядущих переговорах предметно, то одной из ключевых тем станут вопросы международной безопасности. В феврале 2022 года Владимир Путин посетил с официальным визитом Пекин. Тогда лидеры сформулировали единую позицию по данному направлению. Отмечу, что обе стороны достаточно четко придерживаются ее и по сей день», – подчеркивает собеседник.
«Кроме того, недавно Китай выступил с инициативой по обеспечению безопасности в Европе и предложениями по мирному урегулированию на Украине. На Западе идеи КНР встретили достаточно негативно, в то время как Россия могла бы высказаться в поддержку Поднебесной. Также Москва и Пекин активно наращивают торгово-экономическое сотрудничество, дальнейшее развитие которого также необходимо обсудить», – отмечает политолог.
«В частности, очень важно достичь понимания в сфере энергетического партнерства. В настоящий момент Россия находится в процессе переориентации ресурсного экспорта. Китай в нем играет далеко не последнюю роль. В связи с этим встает много вопросов о сопутствующих технологических и логистических проектах», – акцентирует эксперт.
«Визит Си Цзиньпина важен и по другой причине. На протяжении более 20 лет лидеры РФ и КНР поочередно совершают визиты в города дружеской страны. В прошлом году в Пекин выехал Путин, теперь пришла пора и Си Цзиньпину посетить Москву. Подобным образом мы демонстрируем стабильность наших дружеских связей, которые не подвержены влиянию текущих глобальных вызовов», – резюмирует Бордачев.
В пятницу Кремль анонсировал трехдневный визит главы Китая в Россию. С 20 по 22 марта Си Цзиньпин и Владимир Путин намерены обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития отношений и подписать ряд важных двусторонних документов. Также запланирован обмен мнениями в контексте углубления сотрудничества Москвы и Пекина на международной арене, сообщается на сайте президента России.
Отмечается, что обе стороны намерены содействовать построению многополярного мира и практиковать «подлинную многосторонность на основе принципов неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны», приводят РИА «Новости» слова официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня. Он также отметил, что Пекин будет занимать объективную позицию по Украине.
Ранее Си Цзиньпин заявлял, что Китай выступает против гегемонии и применения политики силы в международных отношениях. Сотрудничество РФ и КНР на мировой арене имеет крайне важное значение для стабилизации обстановки в мире, считает президент Владимир Путин.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, зачем Китаю мирный план по Украине, а также как подрыв «Северных потоков» сблизил Москву и Пекин.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
У Китая появился «грандиозный план» по Центральной Азии
Послание председателя КНР Си: Китай и страны Центральной Азии обсудят «грандиозный план по развитию отношений»
Китай и страны Центральной Азии обсудят «грандиозный план по развитию отношений», говорится в поздравлении председателя КНР Си Цзиньпина президенту Таджикистана Эмомали Рахмону по случаю праздника весеннего равноденствия Навруз.
В поздравлении, опубликованном на сайте президента Таджикистана, председатель КНР приглашает Рахмона принять участие в первом саммите «Китай и Центральная Азия» и посетить Китай с государственным визитом в мае 2023 года, передает ТАСС.
В послании также говорится, что Си ожидает совместного обсуждения с Рахмоном «грандиозного плана» по развитию отношений между Китаем и Центральной Азией, а также отношений между Китаем и Таджикистаном.
Напомним, 16 февраля председатель КНР направил послание участникам форума «Китай – Центральная Азия», в котором заявил о готовности Китая расширять экономические связи и углублять со странами региона промышленное и инвестиционное сотрудничество.
Названы некоторые темы переговоров Путина и Си Цзиньпина
|
|
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время предстоящих переговоров обсудят конфликт на Украине, военно-техническое сотрудничество (ВТС) и энергетическую тему, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
Ушаков, говоря о вопросе конфликта на Украине, отметил, что Россия ценит сдержанную, выверенную позицию китайского руководства по данному вопросу, сообщает ТАСС.
«Я просто уверен, что и наш руководитель, и китайский лидер обменяются своими оценками нынешней ситуации именно в контексте развития конфликта на Украине. Какие мысли появятся после этого, посмотрим», – добавил он.
Также Ушаков добавил, что стороны обсудят военно-техническое сотрудничество (ВТС) и энергетическую тему.
Он отметил, что «на переговоры приглашены и (министр обороны РФ Сергей) Шойгу, и (директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий) Шугаев», что предельно ясно говорит о предполагаемых к обсуждению темах» .
Си Цзиньпин посетит Россию с 20 по 22 марта по приглашению Путина, они обсудят вопросы дальнейшего развития партнерства и взаимодействия двух стран.
В Китае восхитились статьей Путина о судьбе Запада
Читатели китайского Guancha выразили поддержку выраженной в статье позиции Путина касательно судьбы Запада
Читатели китайского портала Guancha выразили поддержку позиции российского лидера Владимира Путина касательно того, что коллективный Запад отчаянно цепляется за архаичные догмы, ставя на кон судьбы целых государств и народов.
Так, один из комментаторов отметил солидарное с Путиным отношение к конфликту с Западом, подчеркнув, что «нет другого выхода, кроме как победить», передает РИА «Новости».
«Сотрудничество между Китаем и Россией является краеугольным камнем стабильности во всем мире», – отметил другой пользователь.
Третий комментатор заметил, что Пекин и Москва создадут новую модель взаимного сотрудничества между странами и цивилизациями.
«Путин прав», – лаконично высказался другой пользователь.
Еще один из комментаторов резюмировал, что без Китая и России все маленькие страны в мире снова будут колонизированы Европой и США.
Ранее президент РФ Владимир Путин в своей статье для китайского издания «Жэньминь жибао» назвал отношения России и Китая краеугольным камнем глобальной стабильности.
Путин приветствовал готовность Китая помочь в урегулировании кризиса на Украине
Путин: Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса
Президент РФ Владимир Путин в своей статье, опубликованной в китайском издании «Жэньминь жибао», заявил об открытости России к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса.
В своей статье, опубликованной на сайте Кремля на русском языке, российский лидер отметил, что в России признательны КНР за взвешенную линию в связи с происходящими на Украине событиями, за понимание их предыстории и подлинных причин, приветствуют готовность Китая сыграть конструктивную роль в деле урегулирования кризиса.
«Как и китайские друзья, мы выступаем за неукоснительное соблюдение Устава ООН, уважение норм международного права, в том числе гуманитарного. Привержены принципу неделимости безопасности, который грубо нарушается блоком НАТО. Глубоко обеспокоены безответственными и просто опасными действиями, способными подорвать глобальную ядерную безопасность. Не приемлем нелегитимные односторонние санкции, которые должны быть отменены», – заявил российский лидер в своей статье.
Путин заявил, что Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса. При этом он напомнил, что еще в апреле 2022 года мирные переговоры были прекращены отнюдь не Россией.
Президент РФ подчеркнул, что будущее мирного процесса зависит исключительно от готовности к серьезному разговору с учетом сложившихся геополитических реалий. «К сожалению, ультимативные требования в адрес России говорят лишь об оторванности от таких реалий и незаинтересованности в поиске выхода из сложившейся ситуации», – подчеркнул Путин.
Си Цзиньпин: Китай и Россия строят подлинную многополярность
Председатель КНР Си в своей статье для «Российской газеты»: Китай и Россия претворяют в жизнь подлинную многополярность
|
|
Китай и Россия твердо отстаивают основанный на международном праве миропорядок, основополагающие нормы и принципы международных отношений, базирующиеся на принципах Устава ООН, претворяют в жизнь подлинную многополярность, говорится в статье председателя КНР Си Цзиньпина.
В своей статье для «Российской газеты» председатель КНР отметил, что Китай и Россия твердо отстаивают ооноцентричную международную систему и миропорядок, основанный на международном праве, а также основополагающие нормы и принципы международных отношений, базирующиеся на целях и принципах Устава ООН, осуществляют тесную координацию и взаимодействие в рамках ООН, ШОС (Шанхайская организация сотрудничества), БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), Группы двадцати и других международных площадок, прилагают совместные усилия к продвижению многополярности и демократизации международных отношений.
Китайский лидер подчеркнул, что стороны действенными шагами претворяют в жизнь подлинную многополярность, развивают общечеловеческие ценности и выступают за формирование международных отношений нового типа и сообщества единой судьбы человечества.
Ранее президент РФ Владимир Путин в своей статье для китайского издания «Жэньминь жибао» назвал отношения России и Китая краеугольным камнем глобальной стабильности.
Минченко: Россия и Китай едины в намерении противостоять гегемонии США
Политолог Минченко: Путин и Си Цзиньпин показали схожее видение будущего мироустройства
|
|
Москва и Пекин не намерены признавать гегемонию США. Более того, несмотря на разницу культур, Россия и Китай планируют укреплять партнерство, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. В преддверии встречи президента Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина в прессе вышли статьи глав государств.
«Взаимная публикация статей перед значимыми государственными визитами – распространенная практика. Но в нынешних геополитических реалиях тексты Путина и Си являются своего рода иллюстрацией базовой тональности отношений двух стран», – сказал Евгений Минченко, директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».
«Из статей можно сделать вывод, что даже при наличии некоторых нюансов в оценке мировых процессов, стороны имеют много общего. В частности, государства взаимно уважают суверенитет друг друга, считают недопустимым внешний диктат, а также рассчитывают на взаимовыгодное партнерство», – рассуждает собеседник.
«Вместе с тем стоит отметить, что Владимир Путин в своей статье с большим скепсисом относится к работе международных структур. В то же время Си Цзиньпин, судя по всему, еще надеется на то, что отношения с другими государствами в перспективе возможно восстановить», – полагает эксперт.
«Очевидно также, что ни Пекин, ни Москва не намерены признавать гегемонию США. Среди прочего лидеры продемонстрировали, что даже с учетом того, что каждое из государств исходит из интересов своего народа, они в целом одинаково видят будущее мироустройство. Это еще раз подчеркивает крепкие партнерские отношения России и Китая», – заключил Минченко.
Ранее президент России Владимир Путин в своей статье для китайского издания «Жэньминь жибао» заявил, что российско-китайские отношения являются образцом гармоничного созидательного сотрудничества и краеугольным камнем глобальной стабильности.
В своей статье, опубликованной на сайте Кремля на русском языке, российский лидер выразил уверенность в том, что дружба и партнерство, основывающиеся на стратегическом выборе народов двух стран, продолжат расти и крепнуть во имя благополучия и процветания России и Китая, чему, несомненно, будет способствовать нынешний визит в Россию председателя КНР.
Как отметил президент, в отличие от некоторых претендующих на гегемонию и вносящих разлад в мировую гармонию стран, Россия и Китай в буквальном и переносном смысле строят мосты. Так, Путин напомнил, что в прошлом году через Амур, «давно ставший «рекой дружбы», были соединены мостовые переходы между приграничными регионами двух стран (российским городом Благовещенском и китайским городом Хэйхэ).
«Среди «волн и ветров» на планете мы тесно взаимодействуем в международных делах и, стоя плечом к плечу, «как скала посреди бурного потока», эффективно координируем внешнеполитические позиции, боремся с общими угрозами, реагируем на современные вызовы», – подчеркнул российский лидер.
Путин также отметил, что Россия и Китай активно продвигают такие демократичные многосторонние структуры, как ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) и БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, КНР, ЮАР), которые становятся все более авторитетными и влиятельными, обретают новых партнеров и друзей. Этой же цели, продолжил президент РФ, служит и работа по сопряжению строительства Евразийского экономического союза и инициативы «Один пояс – один путь».
Вскоре после этого в «Российской газете» появилась ответная статья председателя КНР Си Цзиньпина. Китайский лидер отметил, что Пекин и Москва отстаивают ооноцентричную международную систему и миропорядок, основанный на международном праве, а также основополагающие нормы и принципы международных отношений, базирующиеся на целях и принципах Устава ООН, осуществляют тесную координацию и взаимодействие в рамках ООН, ШОС (Шанхайская организация сотрудничества), БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), Группы двадцати и других международных площадок, прилагают совместные усилия к продвижению многополярности и демократизации международных отношений.
Китайский лидер подчеркнул, что стороны действенными шагами претворяют в жизнь подлинную многополярность, развивают общечеловеческие ценности и выступают за формирование международных отношений нового типа и сообщества единой судьбы человечества.
Примечательно, что статьи были опубликованы в преддверии визита Си Цзиньпина в Москву, который продлится с 20 по 23 марта. Как ожидается, стороны обсудят вопросы дальнейшего развития партнерства и взаимодействия. Кроме того, планируется подписание ряда двусторонних документов.
На Западе встреча российского и китайского лидера уже вызвала негодование. Так, обозреватель газеты Hill Эллен Митчелл пишет, что визит Си Цзиньпина в Москву, а также сопутствующая поддержка со стороны Пекина означают вызов Вашингтону и союзникам США. По ее словам, сообщения о визите встревожили политиков на Западе. Митчелл заявила, что встреча Си Цзиньпина и главы российского государства Владимира Путина укрепит связи между двумя лидерами.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Китайские СМИ: Москва и Пекин показали миру новый тип отношений между странами
Global Times: Россия и Китай показали миру новый тип отношений между крупными странами
Визит Си Цзиньпина, выбравшего Россию местом своего первого государственного визита после переизбрания на пост председателя КНР, еще больше укрепит отношения Москвы и Пекина, пишут китайские СМИ.
В редакционной статье китайского государственного издания Global Times говорится, что Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию с государственным визитом, который станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок.
Визит в Россию, по мнению авторов публикации, еще больше укрепит стратегическое взаимное доверие и взаимовыгодное сотрудничество между Пекином и Москвой. Это принесет пользу народам двух стран, а также «привнесет больше уверенности международному сообществу в условиях многочисленных рисков». «Это будет визит мира, дружбы и сотрудничества», – пишет издание, содержание статьи которого передает РИА «Новости».
В публикации говорится, что лидеры России и Китая «поддерживают глубокую личную дружбу и частые контакты». Отмечается, что главы государств обычно ежегодно посещают друг друга.
Особое внимание, как отмечается в статье, в ходе предстоящего визита планируется уделить дальнейшему продвижению постоянного развития двусторонних отношений на высоком уровне. «Другими словами, с украинским кризисом или без него лидеры Китая и России будут поддерживать нормальные обмены и взаимодействие», – пишет автор, отмечая, что России и Китаю удалось создать «создали прочную политическую, экономическую и культурную основу». Углубление и укрупнение отношений двух стран отвечает интересам народов этих государств, говорится в статье.
В то же время Россия и Китай, как сказано в публикации, поддерживают многополярность и демократизацию международных отношений. В нынешней обстановке значимость дружбы Москвы и Пекина становится еще более заметной. «Сильная взаимодополняемость экономических структур двух стран создает огромный потенциал для сотрудничества в области энергетики, промышленности, технологий и кадровых ресурсов», – пишет газета.
Сотрудничество двух стран расширяется, создавая модель нового типа отношений крупных стран. Если обычно, анализируя отношения России и Китая, говорят о неприсоединении к блокам, отказе от конфронтации и нацеливании на третьи стороны, то теперь добавилась фраза о том, что отношения двух стран не терпят внешнего вмешательства или принуждения третьих сторон, пишет газета.
«Новый тип отношений между крупными странами, развивающийся между Китаем и Россией, просветил мир, резко контрастируя с поведением некоторых стран, увлеченных созданием различных «узких кругов», формированием клик и ведением блоковой политики», – подчеркивается в статье.
По мнению китайского издания, интересы крупных стран не обязательно должны сводиться к «игре с нулевой суммой». Крупные страны, следуя принципу взаимного уважения и взаимной выгоды, проявляя дружескую искренность, могут развивать общие интересы, указано в статье.
Доброжелательное взаимодействие между державами очень полезно для регионального и глобального мира и стабильности, «мир может стать лучше только тогда, когда улучшатся отношения между крупными странами», сказано в статье.
«Китайско-российские отношения выдержали испытание международной нестабильностью, оставались спокойными и здравыми, всегда последовательно развивались в направлении, выгодном народам обеих стран и всего мира. Эти отношения выдержали испытание временем и напишут весомую главу нового типа отношений между крупными державами, основанных на честности и прозрачности», – подчеркнули в Global Times.
Помощник президента Ушаков: Самые важные вопросы Путин и Си Цзиньпин обсудят тет-а-тет
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 20 марта проведут в Кремле переговоры тет-а-тет, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
Он добавил, что встреча пройдет во второй половине дня 20 марта, в Кремле придают этой неформальной закрытой беседе очень большое значение, так как сторонами будут рассмотрены самые важные вопросы, сообщает ТАСС.
Ушаков отметил, что особенность визита Си Цзиньпина заключается в том, что не будет «никаких дополнительных отягощающих протокольных штучек», а государственным визит называется для того, чтобы подчеркнуть его важность.
Си Цзиньпин посетит Россию с 20 по 22 марта по приглашению Путина, они обсудят вопросы дальнейшего развития партнерства и взаимодействия двух стран.
Путин назвал Си Цзиньпина «добрым старым другом»
Президент РФ Путин в своей статье в китайском издании «Жэньминь жибао» назвал председателя КНР Си «добрым старым другом»
|
|
Президент РФ Владимир Путин в своей статье, опубликованной в китайском издании «Жэньминь жибао», назвал председателя КНР Си Цзиньпина «добрым старым другом».
В своей статье, опубликованной на сайте Кремля на русском языке, российский лидер отметил, что предстоящие переговоры для него – это также прекрасная возможность увидеться с добрым старым другом, с которым у него сложились самые теплые отношения.
В статье Путин рассказал, что познакомился с товарищем Си Цзиньпином в марте 2010 года, когда тот приезжал в Москву во главе представительной китайской делегации. «Наша первая встреча прошла очень по-деловому и в то же время искренне и доброжелательно. Такой стиль общения мне лично глубоко импонирует», – отметил российский лидер.
«Знаю, что в Китае уделяют большое значение дружбе и человеческим взаимоотношениям. Неслучайно мудрец Конфуций сказал: «Разве это не радость, когда издалека приезжает друг!» Мы в России также высоко ценим эти качества, для нас настоящий друг – как родной брат. В этом наши народы очень схожи», – заявил президент РФ.
Напомним, президент РФ Владимир Путин перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином опубликовал в китайском издании «Жэньминь жибао» статью «Россия и Китай – партнерство, устремленное в будущее».
В Кремле назвали дату начала общения Путина и Си Цзиньпина
Песков рассказал о планах общения Путина и Си Цзиньпина
Президент России Владимир Путин и председателя КНР Си Цзиньпин в Москве проведут встречу один на один за неформальным обедом во второй половине дня 20 марта, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Непосредственно переговоры пройдут 21 марта, после этого будут озвучены заявления для СМИ, передает ТАСС.
Си Цзиньпин посетит Россию с 20 по 22 марта по приглашению Путина, они обсудят вопросы дальнейшего развития партнерства и взаимодействия двух стран.
Кремль заявил о подготовке двух заявлений по итогам переговоров Путина и Си Цзиньпина
Помощник президента Ущаков: Путин и Си Цзиньпин подпишут два заявления по итогам переговоров
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров в Москве подпишут два главных совместных заявления о российско-китайском сотрудничестве, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
Представитель Кремля отметил, что на встрече Путина и Си Цзиньпина состоится подписание ряда совместных документов. Два главных документа встречи: совместное заявление РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, второе – о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года, передает ТАСС.
По словам Ушакова, в проработке еще больше 10 документов, которые будут подписаны, как говорят, на полях визита.
Ранее представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что поездка главы КНР Си Цзиньпина в Россию будет «визитом мира», Китай будет играть конструктивную роль в урегулировании кризиса на Украине.
Напомним, глава Китая Си Цзиньпин посетит Россию с 20 по 22 марта по приглашению президента Владимира Путина.