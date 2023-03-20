AT: Россия сохранит Азовское море и большую часть Донбасса, а Украина рискует проиграть

Недавняя закрытая конференция ведущих американских экспертов по внешней политике показала, что Украина рискует проиграть в конфликте на истощение, несмотря на все усилия Запада, пишут СМИ.

Как пишет Asia Times, Россия сохранит за собой Азовское море и большую часть Донбасса, а урегулирование конфликта будет навязано Украине, поскольку у нее заканчиваются силы, передает РИА «Новости».

В статье отмечается, что у США есть политические ограничения в отношении военной помощи Киеву, и если через два года она не сможет стать больше, то лучше сократить потери немедленно.

По мнению издания, у США также нет промышленных мощностей для обеспечения Украины артиллерийскими снарядами, поэтому лучше прекратить огонь прямо сейчас.

Ранее агентство Reuters сообщало, что власти Украины просят конгрессменов убедить администрацию президента США Джо Байдена включить авиационные кассетные бомбы в новый пакет военной помощи со стороны Соединенных Штатов.