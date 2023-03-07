Украина попросила США о поставках кассетных бомб

Названы причины спора Зеленского и Залужного по поводу Артемовска

Политолог Шеслер: Зеленский и Залужный преследуют разные цели в Артемовске

Противостояние Валерия Залужного и Владимира Зеленского может оказаться ширмой в очередной западной игре. К такому мнению в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли политолог Лариса Шеслер и экс-посол ЛНР Родион Мирошник. Ранее немецкие СМИ сообщили о разногласиях главнокомандующего ВСУ Залужного и президента Украины по поводу судьбы Артемовска.

«Де-факто Зеленского нельзя назвать верховным главнокомандующим, равно как и Залужного – главкомом. Они просто представляют разные интересы внешнего управления Украиной. Но так или иначе их действия направлены на то, чтобы выкачать как можно больше денег и вооружения из стран НАТО», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«Даже сейчас в Артемовск поставляется вооружение. И несмотря на то, что ВСУ несут колоссальные потери, они будут удерживать позиции для создания благоприятного политического фона в формате «Бахмут – крепость». При этом сколько людей будет потеряно для достижения цели – не имеет значения», – продолжил дипломат.

«В ближайшее время история с Артемовском будет окончена. Сегодня все дороги из города простреливаются. Пока еще ночью противнику удается подвозить технику, проводить минимальную ротацию. Но это вопрос времени», – уверен собеседник.

Возможным следующим направлением сопротивления станет район Северска и Красного Лимана, где Украина уже формирует новую линию обороны, предполагает Мирошник. «Северск находится севернее Артемовска. И нашим военным, скорее всего, придется атаковать позиции ВСУ в более усиленном режиме. Это поможет разрушить укрепления противника, не теряя бойцов», – поясняет эксперт.

По его словам, есть разные данные о точном количестве гарнизона ВСУ в Артемовске. «Ранее сообщалось, что в городе находится порядка 9 тыс. боевиков. Сейчас мы видим цифры в 12 тысяч. Известно, что они несут серьезные потери. Точное число ВСУ мы узнаем, когда крышка котла наконец захлопнется», – подчеркнул Мирошник.

«Противостояние политического и военного руководства во время военных конфликтов – практика распространенная. Цели президента зачастую расходятся с тем, как обстоят дела на фронте. Поэтому Зеленский и Залужный спорят по поводу Артемовска», – добавляет политолог Лариса Шеслер.

«Но не стоит всерьез воспринимать это противостояние, поскольку аналогичная ситуация была и вокруг Лисичанска. Залужный – запасная фигура Запада на случай, если Зеленский станет неподконтрольным», – считает собеседница.

«И даже несмотря на то, что Зеленский полностью зависим от Вашингтона, в то время как Залужный больше склоняется в сторону Лондона, он будет приемлемым вариантом для всего Запада», – заключила Шеслер.

Напомним, по данным немецкой газеты Bild, Валерий Залужный рекомендовал Владимиру Зеленскому оставить Артемовск еще несколько недель назад. Отмечается, что его решение, скорее всего, было поддержано ВСУ. Однако президент Украины настоял на удерживании позиций в городе.

О том, что Артемовск пора сдавать, сообщала и The New York Times. По сведениям обозревателей издания, украинские чиновники начали готовить общественность к возможной сдаче Артемовска, потому что вокруг него «сжимается кольцо».

Источники издания The Wall Street Journal также указывали, что Киев рассматривает возможность отхода на лучшую оборонительную позицию, в то время как Москва продолжает попытки окружить Артемовск.

В понедельник испанская газета Pais сообщила, что Украина понесла огромные потери в Артемовске, где разместила несколько своих лучших бригад. Ситуация для ВСУ в городе тяжелая, пишет издание, в Артемовск прибыло подкрепление, которому удалось зайти в город только со второй попытки из-за выхода из строя транспорта.

Напомним, в ЧВК «Вагнер» заявляли, что Артемовск находится в оперативном окружении, при этом в городе остаются подразделения теробороны, общая численность которых до 12 тыс. человек.

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