Украинские военные используют в качестве оружия в Донбассе газовые гранаты американского, британского и израильского производства, в обход международных конвенций по ведению войны, сообщил военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин.

По его словам, у киевского командования нет правил с 2014 года, с тех пор оно стремится использовать химоружие, есть бойцы, получившие поражения на артемовском фронте, передает ТАСС.

Гагин отметил, что летом 2022 года были зафиксированы случаи, когда ВСУ предпринимали попытки использовать на линии соприкосновения отравляющие аэрозоли, распыляя с квадрокоптеров.

Кроме того, советник врио главы ДНР добавил, что украинская сторона также применяет кассетные мины с игольчатыми боеприпасами, противопехотные мины «Лепесток» в населенных мирными жителями пунктах, а также фосфорные бомбы.

Гагин отметил, что сократить число обстрелов со стороны ВСУ может создание так называемого обменного фонда.

«Чем больше мы возьмем в плен, тем меньше в нас станут стрелять», – пояснил он, подчеркнув, что в ДНР к пленным относятся по-человечески, предлагают получить медицинскую помощь и элементарно нормально поесть.

Гагин отметил, что главной целью работы такого «обменного фонда» является желание вернуть из украинского плена российских военных.

Касательно вопроса, почему пленных не меняют сразу по формуле «всех на всех», Гагин пояснил, что это чаще всего возможно в мирное время, когда военные действия завершены, когда важность тех или иных офицеров и секретоносителей снижена.

Первый обмен пленными в этом году состоялся 8 января, тогда с подконтрольных Киеву территорий вернулось 50 бойцов. Предыдущий обмен состоялся 31 декабря прошлого года. Тогда из украинского плена вернулись 82 российских военнослужащих. В начале декабря прошлого года состоялся обмен по формуле «60 на 60».

В начале февраля Россия вернула из украинского плена ценных бойцов.