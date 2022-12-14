В США подтвердили освобождение американца в рамках обмена пленными России и Украины

В Совфеде оценили отсутствие единства в ЕС по вопросу трибунала по Украине

Сенатор Долгов: Попытки создания антироссийского трибунала по Украине – это очередной блеф

Власти отдельных стран ЕС начинают осознавать, что слепое следование диктату Вашингтона вредит европейцам и их бизнесу. Именно поэтому они все чаще вспоминают о национальных интересах своих государств. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал сенатор Константин Долгов. Ранее Жозеп Боррель заявил об отсутствии среди глав МИД ЕС поддержки антироссийского трибунала.

«Отсутствие среди глав МИД ЕС поддержки инициативы об антироссийском трибунале говорит о том, что не все страны Евросоюза готовы полностью разделить и подписаться под антироссийской линией, которую Вашингтон навязывает Евросоюзу», – рассказал сенатор Константин Долгов.

«За последний год США очень серьезно продвинулись в деле разрушения самостоятельности ЕС в международных делах. Боррель им активно в этом помогал. По моему личному убеждению, он давно утратил всякую связь как с дипломатией, так и с Европой, и не способен отстаивать интересы ЕС. Чем больше он погружает европейскую политику в американский фарватер, тем меньше исторических перспектив становится у Европы, она лишается субъектности», – отметил он.

«Но среди стран ЕС есть те, кто пытается обеспечить свои национальные интересы, например, Венгрия. Вместе с тем я считаю, что долгосрочные интересы ни одной страны ЕС не связаны с продолжением антироссийской риторики и политики», – убежден парламентарий.

«Прямое следование диктату Вашингтона, очевидно, вредит интересам населения и бизнеса европейских стран. Отдельные правительства начинают это понимать. Мы уже видели подобное в ходе обсуждения бесконечных пакетов антироссийских санкций, теперь получили новое подтверждение», – рассуждает собеседник.

«Внутри Европы есть определенное сопротивление, оно нарастает и будет продолжать это делать. Там есть общественные и политические силы, которые не заинтересованы в долгосрочном противостоянии с Россией, а наоборот, приветствовали бы взаимодействие. Кроме того, очень многие бизнесмены хотят вернуться на российский рынок, но пока не могут продавить запреты властей ЕС», – добавил он.

«Вместе с тем попытки создания антироссийского трибунала – это очередной блеф. Адекватные люди понимают, кто на самом деле совершает преступления на Украине. Это военнослужащие ВСУ, нацбаты и западные наемники. Доказательств тому очень много», – акцентировал сенатор.

«Трибунал обязательно произойдет, только не над Россией, а над реальными преступниками, и они понесут заслуженное наказание, я в этом не сомневаюсь. Кто-то будет уничтожен еще на поле боя, остальных догоним, поймаем и отправим под суд. Их точно не спасут ни американские, ни канадские паспорта, в этом не должно быть никаких сомнений», – полагает Долгов.

«Именно в этих целях мы работаем. Доносим нашу информацию, доказательства преступлений и бесчинств до международного сообщества настолько, насколько это возможно. И мы продолжим делать все от нас зависящее, даже несмотря на полную деградацию международных организаций, в том числе правозащитных», ­– заключил парламентарий.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что предложение Еврокомиссии о создании международного трибунала по Украине не получило единой поддержки министров иностранных стран Евросоюза на недавнем заседании в Брюсселе. Дипломат не исключил возможности создать еще некий инструмент для борьбы с безнаказанностью, однако не конкретизировал планы.

Напомним, в МИД Франции сообщили о начале работы по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине. Также сообщалось, что Париж поддерживает расследования Украины и Международного уголовного суда (МУС) в Гааге «для привлечения к ответственности виновных».

В российском МИД заявили, что возмущены решением Франции.

Газета ВЗГЛЯД пришла к выводу, что Европа, создавая трибунал по Украине, пытается скрыть свои собственные преступления.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД