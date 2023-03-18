Эксперт: МВД использует все средства и силы ради безопасности граждан

Подполковника запаса МВД Иванников предложил больше рассказывать о героизме сотрудников внутренних дел

Правоохранительные органы делают все возможное для обеспечения безопасности рядовых граждан в условиях обострения внешних угроз, сказал газете ВЗГЛЯД подполковник запаса МВД Олег Иванников. На следующей неделе состоится расширенная коллегия МВД с участием президента России Владимир Путина.

«В условиях обострения внешних угроз правоохранительные органы делают все возможное для обеспечения безопасности рядовых граждан на бытовом уровне. Для этого используются все средства и силы, которыми располагает МВД. Чтобы улучшить эту работу, численность сотрудников внутренних дел нужно доукомплектовать», – считает Олег Иванников, подполковник запаса МВД, кандидат исторических наук.

По его мнению, для придания большего авторитета правоохранительному ведомству было бы нелишним «вспомнить некоторые реформенные преобразования» министра внутренних дел СССР Виталия Федорчука. В частности, при нем появилось правило, согласно которому сотрудники милиции были обязаны прибывать на службу исключительно в форменном обмундировании, что психологически было очень важно и «укрепляло социалистическую законность». «Сейчас в ходе проведения СВО и особых условий несения службы это придаст еще больший авторитет органам внутренних дел в глазах граждан», – считает Иванников.

«На предстоящей расширенной коллегии МВД будут приняты именно такие решения – нас ждет увеличение штатной численности, как минимум, на 40 тыс. человек, которые необходимы для решения поставленных задач. Эта цифра является реальной. Об этом говорил министр МВД Владимир Колокольцев, когда выступал в Госдуме», – прогнозирует собеседник.

В понедельник, 20 марта, состоится ежегодная расширенная коллегия МВД России с участием президента Владимира Путина. В прошлом году полицейские провели много успешных операций по пресечению незаконной деятельности организованных преступных групп, активно боролись с экстремизмом, коррупцией, незаконной миграцией, незаконным оборотом оружия и наркотиков, бытовой и уличной преступностью.

Зачастую полицейские выполняли не свойственные им функции – спасали людей из пожаров, вылавливали утопающих из водоемов, находили заблудившихся туристов. Так, в декабре прошлого года в Томской области сотрудник транспортной полиции вытащил из ледяной воды рыбака. «Сотрудники линейного пункта полиции МВД в порту города Колпашево Томской области помогли спасти тонувшего местного жителя. Рыбак провел в ледяной воде почти час, выпав из резиновой лодки. Полицейский Николай Терентьев вместе с одним из работников речного порта на лодке подплыл к мужчине и вытащил его из воды», – говорилось в сообщении пресс-службы МВД.

В сентябре прошлого года в Ивановской области участковый уполномоченный полиции спас из пожара женщину и малолетних детей. В свободное от службы время, находясь во дворе своего дома с товарищем, капитан полиции Рафаэль Мелкумян услышал детские крики и увидел задымление на соседнем участке. Без промедления мужчины направились к месту возгорания. Дом уже был охвачен пламенем. Полицейский и его товарищ отыскали приставную лестницу, по которой женщина спустилась на землю. Двухлетнюю девочку и пятилетнего мальчика напарники приняли на руки и сняли с крыши.

Иванников считает, что примеры героизма создают позитивный образ полиции в глазах граждан. «Это не сиюминутная практика. В советской милиции было много героев, их подвиги освещались в кинематографе. В 70-80-е годы был специальный заказ у МВД на освещение героических будней сотрудников. Был выпущен ряд телефильмов, которые до сих пор смотрят многие поколения. Я согласен с тем, что в нынешних условиях нужно делать госзаказ на прославление подвигов сотрудников полиции, так как это укрепит веру граждан в правоохранительные органы. В некоторых случаях это будет являться хорошей профилактической мерой с целью предотвращения преступлений, потому что неотвратимость наказания будет показана воочию», – уверен Иванников.