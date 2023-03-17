Аксенов рассказал о службе сына в зоне СВО

Глава Крыма Аксенов: Сын служит в таких же условиях, как и все

Сын служит в разведывательном отделении в морской пехоте в Мелитополе, условия такие же, как у всех, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Аксенов рассказал, что встречался со своим сыном, проходящим службу в зоне спецоперации в Мелитополе. Глава Крыма заявил, что он служит также как и все: дежурит в хозчасти, ходит в караулы, отправляется в ночные дежурства. По словам Аксенова, сын проходит службу в морской пехоте в разведывательном подразделении, передает РИА «Новости».

Также в интервью «России 24» Аксенов предупредил о работе в Одессе и Очакове украинских специальных центров с американскими инструкторами для информационных вбросов по Крыму, передает ТАСС.

Он уточнил, что в Крыму ведется противодействие дезинформации: работают группы ФСБ, МВД, ряд технических групп.

Напомним, утром 23 сентября сын Аксенова отправился в военкомат после объявления частичной мобилизации.