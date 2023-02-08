Латвийский военный проговорился о применении ВСУ хлора под Артемовском

Латвийский майор Национальных вооруженных сил и офицер штаба Земессардзе (национальная гвардия Латвии) Янис Слайдиньш в эфире Riga TV24 проговорился о применении ВСУ хлора под Артемовском.

Телезритель в эфире поинтересовался, применяли ли украинцы химическое оружие. В ответ на это, как сообщает Baltnews в своем Telegram-канале, Слайдиньш лишь поинтересовался: «В каком секторе?»

«У меня есть информация, что ранее в районе Бахмута (так на Украине называют Артемовск) применялся хлор. Нужно знать конкретное место (о котором новость появилась в интернете). Так я с ходу сказать не могу. Но это вполне возможно, ведь в центральной части фронта такие запасы точно есть. Однако официально подтвержденной информации у меня нет», – сказал он.

Напомним, на протяжении минимум трех недель фиксируются факты применения химического оружия украинской стороной на Артемовском и Угледарском направлениях, заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.