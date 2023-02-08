Латвийский военный проговорился о применении ВСУ хлора под Артемовском

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8 февраля, среда | Последнее обновление — 18:19 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ВСУ лишились американских гаубиц в Запорожской области из-за просроченных боеприпасов
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Целый год Грузия ловко занималась политической эквилибристикой, ухитряясь ладить и с Россией, и с Западом. Но играм, похоже, приходит конец. Как всегда, всех со всеми поссорил Михаил Саакашвили. Завтра Брюссель, как ожидается, предъявит маленькой республике ультиматум: либо освобождайте Саакашвили, либо надолго забудьте про свои «европейские шансы». Как поступит Тбилиси – прогнется или пойдет на принцип, чем, конечно, порадует многих в Москве? Подробности...
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|EPA/ТАСС
Наследие СВО, вне всяких сомнений, станет частью национальной идентичности и политико-культурного кода россиян – с укоренением в коллективном сознании результатов, наследия, итогов и последствий этой исторической эпохи.
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Инцидент с воздушным шаром или развертывание новых вооружений США вблизи китайских берегов не являются признаками изменения отношений этих стран. Они уже давно являются противниками. Стороны перемещают свои силы в направлении той невидимой линии, после которой Вашингтону и Пекину останется только драться.
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Кому же нужен был феминизм в нашей стране? Прежде всего самим активисткам этого движения. Оборотистым девушкам и дамам, пытавшимся заработать на хлеб с маслом, паразитируя на своих несчастных сестрах, которым не удавалось выстроить отношения с мужчинами и с миром в целом.
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Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
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В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве. Памятная дата отмечается не только в России, но и за ее пределами. Основные торжества прошли в Волгограде, где состоялся военный парад и другие торжественные мероприятия. Сталинградская битва была одной из крупнейших в истории человечества
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Латвийский военный проговорился о применении ВСУ хлора под Артемовском
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Латвийский майор Национальных вооруженных сил и офицер штаба Земессардзе (национальная гвардия Латвии) Янис Слайдиньш в эфире Riga TV24 проговорился о применении ВСУ хлора под Артемовском.
Телезритель в эфире поинтересовался, применяли ли украинцы химическое оружие. В ответ на это, как сообщает Baltnews в своем Telegram-канале, Слайдиньш лишь поинтересовался: «В каком секторе?»
«У меня есть информация, что ранее в районе Бахмута (так на Украине называют Артемовск) применялся хлор. Нужно знать конкретное место (о котором новость появилась в интернете). Так я с ходу сказать не могу. Но это вполне возможно, ведь в центральной части фронта такие запасы точно есть. Однако официально подтвержденной информации у меня нет», – сказал он.
Напомним, на протяжении минимум трех недель фиксируются факты применения химического оружия украинской стороной на Артемовском и Угледарском направлениях, заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
Морозы сорвали контратаки ВСУ под Сватово
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В прошедшие пятницу и субботу подразделения ВСУ дважды пытались провести разведку боем в районе Куземовки и Берестового недалеко от Сватово, но не смогли этого сделать из-за застрявшей артиллерии, сообщают СМИ.
Как пишет RT в своем Telegram-канале, значительное количество исправных орудий M777 калибра 155 мм 67-й бригады ВСУ вмерзли в грунт после развертывания на боевых позициях.
Задержка в переброске орудий привела к столкновению с танками Т-72Б3 и Т-90М. В результате ВСУ потеряли 40 человек убитыми и ранеными, а после этого отступили на исходные позиции.
Такая же ситуация произошла с самоходными артиллерийскими дивизионами 14-й механизированной бригады. САУ «Гвоздика» калибра 122 мм и «Акация» калибра 152 мм после установки в земляные укрытия погрузились в грунт до уровня катков и гусеничных траков. Наступили морозы, и украинские артиллеристы не смогли передвигать технику из-за твердой ледяной корки.
Подразделение 40-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ потеряло не менее трех орудий «Гиацинт-Б» 1-го и 2-го артиллерийских дивизионов. Они вмерзли в грунт и были оставлены на позициях до улучшения погоды. Позднее орудия были обнаружены с воздуха беспилотником «Орлан-30» и уничтожены огнем реактивных комплексов «Смерч» калибра 300 мм.
Ранее сообщалось, что ВСУ перебрасывают натовскую бронетехнику под Сватово.
Небензя назвал условия прекращения конфликта России с Западом
Постпред РФ при ООН Небензя: Мир приблизится после прекращения прокси-войны против России и учета озабоченностей Москвы
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Перспектива мира приблизится тогда, когда продвигающие этот конфликт прекратят вести прокси-войну против России и займут реалистичную позицию по озабоченностям Москвы, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя после встречи с сирийским коллегой Бассамом Саббагом.
Российский дипломат подчеркнул, что в Москве надеются на мир. Он выразил мнение, что перспектива мира приблизится тогда, когда те, кто продвигает этот конфликт, прекратят вести прокси-войну против России при помощи бедных украинцев, а также займут реалистичную позицию относительно озабоченностей РФ, которые Москва четко обозначила с первого дня. Небензя констатировал, что в данный момент не наблюдается готовности другой стороны к значимому взаимодействию, передает ТАСС.
Накануне президент Сербии Александар Вучич предрек переход конфликта на Украине в абсолютно неконтролируемую стадию. Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что России в специальной военной операции противостоит практически весь Запад.
Названы цели Зеленского при назначении глав пророссийских регионов Украины
Шеслер: Зеленский всеми способами пытается задавить пророссийские регионы
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Назначения силовиков главами пророссийских регионов Украины вызваны прежде всего задачами по мобилизации в ВСУ. Кроме того, Зеленский хочет задушить любую политическую жизнь. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала политолог Лариса Шеслер. Ранее стало известно о назначении украинским президентом Владимиром Зеленским новых глав Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.
«В первую очередь офис Зеленского хочет усилить давление на население. Ведь на Днепропетровскую, Запорожскую, Херсонскую, а также Николаевскую и Одесскую области возлагают наибольшие задачи по мобилизации в ряды ВСУ», – рассказала руководитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.
«Кроме того, эти пророссийские регионы являются становым хребтом оборонной промышленности Украины. Именно на их территории расположено больше всего предприятий по ремонту и производству техники, в том числе беспилотников», – отметила она.
«Также Зеленскому необходимо убрать любые возможности для нелояльных ему политических сил что-то противопоставить действующей власти. Политическая жизнь на Украине прекращена давно, сейчас ее закапывают окончательно», – полагает собеседница.
«В руководство регионов назначают не просто лояльных Зеленскому людей, а непосредственно сформированных внутри этой силовой и идеологической системы персоналий. Я думаю, стоит ожидать новые репрессии и чистки в бизнес-кругах этих областей. Там исходно были очень сильны позиции предпринимателя Игоря Коломойского. Поэтому вскоре будут попытки устранить его соратников», – заключила Шеслер.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил главами Днепропетровской, а также подконтрольных Киеву частей Запорожской и Херсонской областей Сергея Лысака, Юрия Малашко и Александра Прокудина, которые занимали должности в Службе безопасности и полиции, сообщают украинские СМИ.
Согласно данным из открытых источников, Малашко возглавлял антитеррористический центр при СБУ, Александр Прокудин был начальником нацполиции Херсонской области. Сергей Лысак, по информации украинского издания, сейчас занимает должность начальника управления СБУ в Днепропетровской области, а до июля 2022 года был начальником управления СБУ в Житомирской области.
Напомним, в конце января Зеленский уволил глав нескольких украинских обладминистраций. А у предпринимателя Игоря Коломойского и бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова прошли обыски. Причем в случае с первым следственные действия проводят сотрудники СБУ и Бюро экономической безопасности.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Коломойский и Аваков попали в немилость украинским спецслужбам и какую роль в этом вопросе играют Лондон и Вашингтон.
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В Бундестаге сравнили отправку немецких танков на Украину с харакири
Председатель фракции Левой партии в Бундестаге Барч сравнил с харакири решение Берлина о поставках Киеву танков Leopard
Председатель фракции Левой партии (ЛП) в Бундестаге Дитмар Барч сравнил с харакири решение правительства ФРГ о поставках Киеву в общей сложности 178 танков Leopard 1A5.
Барч отметил, что подобным шагом правящая в ФРГ коалиция «Светофор», состоящая из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), «зеленых» и Свободной демократической партии (СвДП), превращает Германию в участника конфликта. Он предупредил, что правительство ФРГ затеяло опасную игру ва-банк, так как танковое харакири выходит на новый уровень, передает ТАСС.
Накануне власти Германии одобрили поставку 178 танков Leopard 1 на Украину. В тот же день американские СМИ предупредили, что решение Запада поставить Киеву современные танки грозит эскалацией конфликта до масштабов Второй мировой войны.
Пушков указал на изменение отношения в США к конфликту на Украине
Пушков: Отношение в США к фактическому участию в военном конфликте на Украине все более заметно меняется
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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков выразил уверенность, что отношение в США к фактическому участию в военном конфликте на Украине все более заметно меняется.
Пушков отметил в своем Telegram-канале, что очень постепенно, но все более заметно меняется отношение в США к фактическому участию в военном конфликте на Украине.
Он также отметил: как и в случае с войной в Ираке, в США намечается разрыв между интересами правительства и интересами американцев. Сенатор также подчеркнул, что в отличие от войны в Ираке, эскалация конфронтации с Россией несет в себе прямую опасность для США. Пушков выразил уверенность, что это глубинное противоречие начинает прокладывать себе дорогу в американской политике.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что России в специальной военной операции противостоит практически весь Запад.
В СНБОУ призвали уничтожить угрожающие Украине объекты в России
Секретарь СНБОУ Данилов призвал уничтожить угрожающие Украине объекты на территории России
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в ответ на вопрос об украинских ударах по территории РФ заявил, что Украина должна уничтожить объекты, которые, по мнению Киева, наносят ей ущерб.
Данилов заявил в интервью Reuters, что если в России есть объект, который наносит ущерб Украине, то ВСУ должны уничтожить эти объекты. Таким образом, Данилов вступил в прямое противоречие с советником главы офиса президента Украины Михаилом Подолякой, передает РИА «Новости».
В прошлую субботу представитель Зеленского отказался от гарантий ненанесения ударов по России.
Поставлявший Украине беспилотники завод загорелся в Латвии
В Латвии загорелся завод по производству беспилотников для ВСУ
В городе Марупе в Латвии несколько часов тушат огонь на территории крупного завода по производству БПЛА Edge Autonomy, предприятие поставляло дроны Украине.
По информации издания Delfi, огонь быстро распространяется. На месте работают 50 человек личного состава городских пожарных, также в тушении огня задействованы девять автоцистерн, три автолестницы и команда спасателей из рижского аэропорта, передает «Газета.Ru».
Причины происшествия не называются. Жителей близлежащих районов призвали закрыть окна и двери своих домов и выключить вентиляцию, так как дым может быть опасен для здоровья.
Edge Autonomy является одним из ведущих латвийских производителей дронов, которые поставлялись в том числе Украине для нужд армии.
В Германии назвали сроки поставки первых танков Leopard 1 Киеву
Rheinmetall заявил о намерении поставить Киеву первые танки Leopard 1 в 2023 году
Уже в этом году германский оборонный концерн Rheinmetall планирует поставить Киеву от 20 до 25 танков Leopard 1, заявил его глава Армин Паппергер, сообщает агентство Reuters.
Он также добавил, что остальные 88 танков будут переданы в следующем году, передает ТАСС.
Напомним, правительство Германии одобрило поставку 178 основных боевых танков Leopard 1 («Леопард-1») Украине, сообщило издание «Шпигель» со ссылкой на собственные источники.
Германия согласилась передать Киеву свои танки Leopard 2. После этого президент России Владимир Путин заявил, что Россия не посылает свои танки к границам западных стран, но ей есть чем ответить на угрозы, кроме бронетехники.
Россия попросила Совбез ООН заслушать доклад одного из основателей Pink Floyd
Россия просит Совет Безопасности ООН включить одного из основателей группы Pink Floyd Роджера Уотерса в список докладчиков на ближайшем заседании по украинскому вопросу, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Позиция Уотерса состоит в том, что ответственность за эскалацию на Украине лежит на США, передает телеканал «360».
Напомним, Уотерс заявил, что депутат Краковского городского совета Лукаш Вантух предлагал объявить его персоной нон грата и призвал бойкотировать его выступления из-за его позиции по Украине. Позже концерт Уотерса предложили отменить в Мюнхене из-за его позиции по Израилю и Украине.
Вучич предрек переход конфликта на Украине в неконтролируемую стадию
Президент Сербии Вучич: Решение Запада отправить на Украину истребители F-16 доведет конфликт до неконтролируемой стадии
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Президент Сербии Александар Вучич выразил мнение, что после отправки на Украину танков Западом будет принято решение о поставках Киеву истребителей F-16, что доведет конфликт до абсолютно неконтролируемой стадии.
Президент Сербии заявил в эфире телеканала «ТВ пинк», что ожидает значительную эскалацию конфликта на Украине. Он выразил мнение, что после танков Западом будет принято решение о поставках украинской стороне истребителей F-16, что доведет конфликт до абсолютно неконтролируемой стадии. При этом Вучич предположил, что в таком случае положение Сербии будет лишь ухудшаться, передает ТАСС.
Ранее во вторник американские СМИ предупредили, что решение Запада поставить Киеву современные танки грозит эскалацией конфликта до масштабов Второй мировой войны.
В конце января в Кремле подчеркивали, что Россия, вопреки заявлениям стран Запада, воспринимает поставки тяжелых вооружений Украине как прямую вовлеченность стран НАТО в конфликт, причем вовлеченность эта растет.
В Турции объяснили стремление США втянуть НАТО в конфликт на Украине
Milliyet: США втянули НАТО в конфликт на Украине для получения выгоды от продажи оружия
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Соединенные Штаты втянули НАТО в конфликт на Украине для получения наибольшей выгоды от продажи оружия, выразил уверенность обозреватель турецкого издания Milliyet Тунджа Бенгин.
Обозреватель турецкого издания назвал США глашатаем настоящей катастрофы. Он предположил, что Соединенные Штаты с самого начала, должно быть, радостно потирают руки, потому что чем больше Европа вовлечена в конфликт с Россией, тем больше становится зависимой от США, что выгодно Америке, особенно в плане рекламы самолетов, систем противовоздушной обороны, оружия, передает РИА «Новости».
Автор выразил уверенность, что Вашингтон видит в Североатлантическом альянсе не только военно-оборонительный блок, но и организацию, отвечающую американским экономическим интересам. Он также назвал НАТО «банкнотной типографией США».
В свою очередь турецкий бригадный генерал в отставке Наим Бабюроглу отметил, что с началом конфликта на Украине США бьют рекорды по продажам оружия, так как двенадцать крупнейших мировых военных компаний находятся в США и Америке принадлежит около 40% пирога продаж оружия в мире. Он назвал Украину американским сценарными проектом и напомнил о существовании концепции: война для денег, деньги для войны.
Бабюроглу предупредил, что накачка Европы оружием может обернуться расширением конфликта и ситуация может перейти в стадию глобальной войны подобно Второй мировой. При этом турецкий бригадный генерал отметил, что Соединенные Штаты используют НАТО ради денег, получая в разы больше Польши или Германии, которые передали оружие Украине и вынуждены покупать замену в США. Бабюроглу отметил, что Вашингтон даже может предоставить какую-то сумму в кредит, но в конечном счете всегда получает ее назад. Таким образом, разговоры США о безопасности напрямую связаны с деньгами, резюмировал Бенгин.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что России в специальной военной операции противостоит практически весь Запад.
Дания запланировала отправить Киеву списанные танки
Дания сообщила о планах отправить Киеву списанные танки
Списанные датские танки Leopard отправят на Украину, сообщает Датское радио.
Речь идет о боевых машинах старого производства, которые уже не входят в состав Вооруженных сил Дании. Танки продали в 2010 году компании Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH в Германии, передает ТАСС.
Первые танки отправят Киеву в течение нескольких месяцев, речь идет о 99 танках. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявил о продолжающейся помощи Украине.
Датские танки использовались в войне на Балканах в 1994 году.
Ранее сообщалось о первом прибывшем в Польшу из Канады танке Leopard 2, его позже отдадут Украине.
Российские военные взяли укрепрайон ВСУ в районе Берестового в ДНР
Бойцы спецназа «Ахмат» и военные второго армейского корпуса Минобороны взяли украинский укрепрайон около села Берестовое в Донецкой народной республике, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
В ходе огневого контакта российские бойцы нанесли ощутимый урон живой силе противника, говорится в Telegram-канале Кадырова.
Он выразил благодарность помощнику главы ЧР, командиру спецназа «Ахмат», заместителю командующего вторым армейским корпусом Апты Алаудинову, а также всем российским военным.
Накануне сообщалось, что российские военные за сутки уничтожили более 340 военных ВСУ.
Министр обороны Германии назвал срок передачи Киеву танков Leopard 2
Министр обороны ФРГ Писториус сообщил о намерении Берлина поставить Киеву танки Leopard 2 к концу марта
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Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что обещанные Берлином основные боевые танки Leopard 2A6 будут поставлены Киеву к концу марта.
В ходе визита в Киев Писториус заявил в интервью Bild, что 14 танков Leopard 2A6 к концу марта будут поставлены Украине. Он также сообщил, что обучение украинских военных начнется в ближайшее время, передает ТАСС.
Отвечая на вопрос о требовании украинской стороны поставить Киеву подводные лодки и истребители, Писториус отметил, что они вообще не играли никакой роли в переговорах. При этом министр обороны Германии сообщил, что затронул вопрос о важности противовоздушной обороны. Писториус заявил, что ПВО, судя по всем военным оценкам, является приоритетом номер один на ближайшие несколько месяцев.
Тем временем министерство обороны Германии официально подтвердило решение о поставках Киеву 178 танков Leopard 1A5 под предлогом самообороны Украины. В оборонном ведомстве Германии сообщили, что министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ в качестве официального лицензирующего органа выдало германским военным компаниям лицензии на экспорт до 178 основных боевых танков Leopard 1A5 для Украины. При этом, как уточнили в ведомстве, то, сколько основных боевых танков Leopard 1A5 реально будет поставлено на Украину, зависит от проведения необходимых ремонтных работ. В министерстве заключили, что финансирование и ремонт танков, а также обучение украинских военных осуществляется в тесной координации со странами – партнерами ФРГ в Европе.
Накануне власти Германии одобрили поставку 178 танков Leopard 1 на Украину. Кроме того, в конце января Германия объявила о намерении поставить Украине 14 танков Leopard 2 и выдала разрешение на передачу Киеву другими странами танков немецкого производства.
Байден назвал спецоперацию России «испытанием на века»
Президент США Байден назвал специальную военную операцию России «испытанием для мира на века»
Президент США Джо Байден в ежегодном обращении к Конгрессу заявил, что специальная военная операция России на Украине стала «испытанием на века – испытанием для Америки, испытанием для мира».
Обращаясь к послу Украины Оксане Маркаровой, находившейся в качестве почетного гостя на оглашении послания президента США к Конгрессу, Байден заявил, что СВО стала «испытанием на века – испытанием для Америки, испытанием для мира» и вновь пообещал продолжать оказывать помощь Киеву «столько, сколько нужно», передает РИА «Новости».
Накануне американские СМИ предупредили, что решение Запада поставить Киеву современные танки грозит эскалацией конфликта до масштабов Второй мировой войны.
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