Власти объяснили добровольный взнос для бизнеса

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8 февраля, среда | Последнее обновление — 17:00 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Американский журналист раскрыл заказчиков и исполнителей подрыва «Северных потоков»
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Целый год Грузия ловко занималась политической эквилибристикой, ухитряясь ладить и с Россией, и с Западом. Но играм, похоже, приходит конец. Как всегда, всех со всеми поссорил Михаил Саакашвили. Завтра Брюссель, как ожидается, предъявит маленькой республике ультиматум: либо освобождайте Саакашвили, либо надолго забудьте про свои «европейские шансы». Как поступит Тбилиси – прогнется или пойдет на принцип, чем, конечно, порадует многих в Москве? Подробности...
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|EPA/ТАСС
Наследие СВО вне всяких сомнений станет частью национальной идентичности и политико-культурного кода россиян – с укоренением в коллективном сознании результатов, наследия, итогов и последствий этой исторической эпохи.
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Инцидент с воздушным шаром или развертывание новых вооружений США вблизи китайских берегов не являются признаками изменения отношений этих стран. Они уже давно являются противниками. Стороны перемещают свои силы в направлении той невидимой линии, после которой Вашингтону и Пекину останется только драться.
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Кому же нужен был феминизм в нашей стране? Прежде всего самим активисткам этого движения. Оборотистым девушкам и дамам, пытавшимся заработать на хлеб с маслом, паразитируя на своих несчастных сестрах, которым не удавалось выстроить отношения с мужчинами и с миром в целом.
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Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
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В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве. Памятная дата отмечается не только в России, но и за ее пределами. Основные торжества прошли в Волгограде, где состоялся военный парад и другие торжественные мероприятия. Сталинградская битва была одной из крупнейших в истории человечества
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Власти объяснили добровольный взнос для бизнеса
Белоусов: Правительство не обсуждает повышения налогов для бизнеса
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Российское правительство рассматривает с бизнесом вопрос выплаты крупными компаниями в 2023 году однократного добровольного взноса, налоги повышаться не будут, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.
По его словам, финансовые результаты 2022 года были очень хорошими, у многих компаний результаты были сильно в плюс. Белоусов пояснил, что вопрос однократного добровольного взноса находится в дискуссии, передает «Прайм».
Вице-премьер подчеркнул, что взнос – это не повышение налогов. Он уточнил, что есть так называемый windfall tax – налог на непредвиденную прибыль – это однократное взимание налогов. При этом речь идет о взносе именно от крупных компаний.
Морозы сорвали контратаки ВСУ под Сватово
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В прошедшие пятницу и субботу подразделения ВСУ дважды пытались провести разведку боем в районе Куземовки и Берестового недалеко от Сватово, но не смогли этого сделать из-за застрявшей артиллерии, сообщают СМИ.
Как пишет RT в своем Telegram-канале, значительное количество исправных орудий M777 калибра 155 мм 67-й бригады ВСУ вмерзли в грунт после развертывания на боевых позициях.
Задержка в переброске орудий привела к столкновению с танками Т-72Б3 и Т-90М. В результате ВСУ потеряли 40 человек убитыми и ранеными, а после этого отступили на исходные позиции.
Такая же ситуация произошла с самоходными артиллерийскими дивизионами 14-й механизированной бригады. САУ «Гвоздика» калибра 122 мм и «Акация» калибра 152 мм после установки в земляные укрытия погрузились в грунт до уровня катков и гусеничных траков. Наступили морозы, и украинские артиллеристы не смогли передвигать технику из-за твердой ледяной корки.
Подразделение 40-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ потеряло не менее трех орудий «Гиацинт-Б» 1-го и 2-го артиллерийских дивизионов. Они вмерзли в грунт и были оставлены на позициях до улучшения погоды. Позднее орудия были обнаружены с воздуха беспилотником «Орлан-30» и уничтожены огнем реактивных комплексов «Смерч» калибра 300 мм.
Ранее сообщалось, что ВСУ перебрасывают натовскую бронетехнику под Сватово.
The New York Times: Украина превращается во «второй Вьетнам» для Байдена
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Россия и Украина могли бы сесть за стол переговоров, но Вашингтон сознательно становится главным противником Москвы, пишет американская газета The New York Times. Решение Запада поставить Киеву современные танки грозит эскалацией конфликта до масштабов Второй мировой войны, предупреждает издание.
Российская спецоперация превратилась в борьбу на истощение, в которой Украина проигрывает, пишет газета The New York Times. В материале отмечается, что в настоящий момент боевые действия напоминают сражения Первой мировой войны: солдаты пытаются прорвать относительно стабильные линии фронта.
В столкновениях подобного типа чаще всего выигрывает тот, кто рационально использует ресурсы. Автор материала Кристофер Колдуэлл считает, что преимущество в этом вопросе на стороне России – о чем свидетельствуют демографические и экономические показатели. Но мирному урегулированию препятствуют США, чьи действия способствуют эскалации конфликта.
Решение Запада поставить ВСУ современные танки выводит противостояние на новый уровень. Идея, по мнению автора статьи, состоит в том, чтобы перемотать историю вперед: совершить скачок от позиционных сражений Первой мировой войны к активным столкновениям Второй мировой. В статье подчеркивается, что Вашингтон сознательно «заменяет» противника Москвы: вместо режима президента Украины Владимира Зеленского главным антагонистом России теперь выступают именно США и президент Джо Байден.
Большинство атак ВСУ были связаны с использованием американских информационных сетей. Таким образом, с точки зрения России, основная угроза исходит со стороны Штатов, но не Украины. Уточняется, что ситуация может усугубиться с поставкой ВСУ танков Abrams.
Кроме того, использование все более передовых вооружений требует присутствия на поле боя американских экспертов. По мнению издания, США рискуют превратить текущий конфликт во «второй Вьетнам».
Ранее Вашингтон решил передать Киеву 31 танк M1 Abrams. Америка уже начала подготовку экипажей ВСУ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл решение США «бременем для европейских налогоплательщиков». Он предупреждал, что американское вооружение сгорит так же, как и любое другое.
Вместе с тем правительство Германии предоставит Киеву на первом этапе одну роту танков Leopard 2A6 (14 машин из собственных запасов). Как отмечал министр обороны страны Борис Писториус, итоговая цель заключается в том, чтобы союзники в общей сложности отправили Украине 88 (по другим данным – 120) моделей.
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Стало известно о больших потерях ВСУ на Сватово-Кременском направлении
Потери украинских военных за минувшие сутки на Сватово-Кременском направлении в ЛНР составили около 200 человек, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, российской разведке в данный момент известно о потерях в 14-й, 92-й, 25-й, 81-й и 95-й бригадах ВСУ, а в 103-й бригаде теробороны около 30 человек пропали без вести, передает ТАСС.
Ранее американская газета New York Times сообщила о заполненных моргах и тяжелых потерях украинских войск в Донбассе.
В ЛНР заявляли, что украинское руководство направило в войска и гражданские структуры особые распоряжения для сокрытия реальных человеческих потерь в зоне активных боевых действий.
Китайский ученый рассказал о судьбе первых в мире генетически модифицированных детей
Китайский ученый рассказал о самочувствии первых в мире генетически модифицированных детей
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Первые в мире дети с измененной генетической информацией живут нормальной жизнью, не следует их беспокоить, заявил китайский генетик Хэ Цзянькуй.
В интервью гонконгской газете «Саут Чайна морнинг пост» ученый заявил, что дети, подвергшиеся генетической модификации, ведут безмятежную мирную жизнь. Ученый сказал, что он не хочет, чтобы детей слишком сильно беспокоили в целях научных исследований, передает ТАСС.
Отмечается, что нет независимого подтверждения успеха и безопасности проведенного эксперимента.
Генетик также отметил, что собирается создать лабораторию в Пекине, которая будет заниматься генной терапией редких врожденных патологий, таких как мышечная дистрофия Дюшенна – смертельное заболевание, которое в основном поражает мальчиков-подростков и молодых мужчин. В планах ученого – регистрация некоммерческой исследовательской организации под названием Пекинский институт исследований редких заболеваний.
Напомним, в 2019 году власти Китая подтвердили рождение детей, чью ДНК изменил до рождения китайский ученый Хэ Цзянькуй, которого позже обвинили в создании генетически «отредактированных» детей, несмотря на запрет по изменению ДНК эмбрионов человека.
С марта 2017 года по ноябрь 2018 года ученый подделал положительные рецензии о своем проекте и набрал для участия в эксперименте восемь пар с целью сделать детей невосприимчивыми к ВИЧ-инфекции. Две беременности оказались успешными. Одна из участвующих в эксперименте женщин родила близнецов Лулу и Нану.
Об исследовании Цзянкуя стало известно в ноябре 2018 года, после чего власти Китая запретили изменение ДНК эмбрионов и начали расследование. Рожденных близнецов планировалось держать под постоянным медицинским наблюдением.
В конце декабря 2019 года суд китайского города Шэньчжэнь провинции Гуандун приговорил ученого Хэ Цзянькуя к трем годам заключения и штрафу в 3 млн юаней (около 430 тыс. долларов) за проведение незаконного эксперимента с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов.
Генетик вышел из тюрьмы в апреле 2022 года и возобновил научную деятельность.
Небензя назвал условия прекращения конфликта России с Западом
Постпред РФ при ООН Небензя: Мир приблизится после прекращения прокси-войны против России и учета озабоченностей Москвы
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Перспектива мира приблизится тогда, когда продвигающие этот конфликт прекратят вести прокси-войну против России и займут реалистичную позицию по озабоченностям Москвы, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя после встречи с сирийским коллегой Бассамом Саббагом.
Российский дипломат подчеркнул, что в Москве надеются на мир. Он выразил мнение, что перспектива мира приблизится тогда, когда те, кто продвигает этот конфликт, прекратят вести прокси-войну против России при помощи бедных украинцев, а также займут реалистичную позицию относительно озабоченностей РФ, которые Москва четко обозначила с первого дня. Небензя констатировал, что в данный момент не наблюдается готовности другой стороны к значимому взаимодействию, передает ТАСС.
Накануне президент Сербии Александар Вучич предрек переход конфликта на Украине в абсолютно неконтролируемую стадию. Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что России в специальной военной операции противостоит практически весь Запад.
В Бундестаге сравнили отправку немецких танков на Украину с харакири
Председатель фракции Левой партии в Бундестаге Барч сравнил с харакири решение Берлина о поставках Киеву танков Leopard
Председатель фракции Левой партии (ЛП) в Бундестаге Дитмар Барч сравнил с харакири решение правительства ФРГ о поставках Киеву в общей сложности 178 танков Leopard 1A5.
Барч отметил, что подобным шагом правящая в ФРГ коалиция «Светофор», состоящая из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), «зеленых» и Свободной демократической партии (СвДП), превращает Германию в участника конфликта. Он предупредил, что правительство ФРГ затеяло опасную игру ва-банк, так как танковое харакири выходит на новый уровень, передает ТАСС.
Накануне власти Германии одобрили поставку 178 танков Leopard 1 на Украину. В тот же день американские СМИ предупредили, что решение Запада поставить Киеву современные танки грозит эскалацией конфликта до масштабов Второй мировой войны.
Названы цели Зеленского при назначении глав пророссийских регионов Украины
Шеслер: Зеленский всеми способами пытается задавить пророссийские регионы
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Назначения силовиков главами пророссийских регионов Украины вызваны прежде всего задачами по мобилизации в ВСУ. Кроме того, Зеленский хочет задушить любую политическую жизнь. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала политолог Лариса Шеслер. Ранее стало известно о назначении украинским президентом Владимиром Зеленским новых глав Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.
«В первую очередь офис Зеленского хочет усилить давление на население. Ведь на Днепропетровскую, Запорожскую, Херсонскую, а также Николаевскую и Одесскую области возлагают наибольшие задачи по мобилизации в ряды ВСУ», – рассказала руководитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.
«Кроме того, эти пророссийские регионы являются становым хребтом оборонной промышленности Украины. Именно на их территории расположено больше всего предприятий по ремонту и производству техники, в том числе беспилотников», – отметила она.
«Также Зеленскому необходимо убрать любые возможности для нелояльных ему политических сил что-то противопоставить действующей власти. Политическая жизнь на Украине прекращена давно, сейчас ее закапывают окончательно», – полагает собеседница.
«В руководство регионов назначают не просто лояльных Зеленскому людей, а непосредственно сформированных внутри этой силовой и идеологической системы персоналий. Я думаю, стоит ожидать новые репрессии и чистки в бизнес-кругах этих областей. Там исходно были очень сильны позиции предпринимателя Игоря Коломойского. Поэтому вскоре будут попытки устранить его соратников», – заключила Шеслер.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил главами Днепропетровской, а также подконтрольных Киеву частей Запорожской и Херсонской областей Сергея Лысака, Юрия Малашко и Александра Прокудина, которые занимали должности в Службе безопасности и полиции, сообщают украинские СМИ.
Согласно данным из открытых источников, Малашко возглавлял антитеррористический центр при СБУ, Александр Прокудин был начальником нацполиции Херсонской области. Сергей Лысак, по информации украинского издания, сейчас занимает должность начальника управления СБУ в Днепропетровской области, а до июля 2022 года был начальником управления СБУ в Житомирской области.
Напомним, в конце января Зеленский уволил глав нескольких украинских обладминистраций. А у предпринимателя Игоря Коломойского и бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова прошли обыски. Причем в случае с первым следственные действия проводят сотрудники СБУ и Бюро экономической безопасности.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Коломойский и Аваков попали в немилость украинским спецслужбам и какую роль в этом вопросе играют Лондон и Вашингтон.
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Пушков указал на изменение отношения в США к конфликту на Украине
Пушков: Отношение в США к фактическому участию в военном конфликте на Украине все более заметно меняется
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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков выразил уверенность, что отношение в США к фактическому участию в военном конфликте на Украине все более заметно меняется.
Пушков отметил в своем Telegram-канале, что очень постепенно, но все более заметно меняется отношение в США к фактическому участию в военном конфликте на Украине.
Он также отметил: как и в случае с войной в Ираке, в США намечается разрыв между интересами правительства и интересами американцев. Сенатор также подчеркнул, что в отличие от войны в Ираке, эскалация конфронтации с Россией несет в себе прямую опасность для США. Пушков выразил уверенность, что это глубинное противоречие начинает прокладывать себе дорогу в американской политике.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что России в специальной военной операции противостоит практически весь Запад.
В СНБОУ призвали уничтожить угрожающие Украине объекты в России
Секретарь СНБОУ Данилов призвал уничтожить угрожающие Украине объекты на территории России
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в ответ на вопрос об украинских ударах по территории РФ заявил, что Украина должна уничтожить объекты, которые, по мнению Киева, наносят ей ущерб.
Данилов заявил в интервью Reuters, что если в России есть объект, который наносит ущерб Украине, то ВСУ должны уничтожить эти объекты. Таким образом, Данилов вступил в прямое противоречие с советником главы офиса президента Украины Михаилом Подолякой, передает РИА «Новости».
В прошлую субботу представитель Зеленского отказался от гарантий ненанесения ударов по России.
Поставлявший Украине беспилотники завод загорелся в Латвии
В Латвии загорелся завод по производству беспилотников для ВСУ
В городе Марупе в Латвии несколько часов тушат огонь на территории крупного завода по производству БПЛА Edge Autonomy, предприятие поставляло дроны Украине.
По информации издания Delfi, огонь быстро распространяется. На месте работают 50 человек личного состава городских пожарных, также в тушении огня задействованы девять автоцистерн, три автолестницы и команда спасателей из рижского аэропорта, передает «Газета.Ru».
Причины происшествия не называются. Жителей близлежащих районов призвали закрыть окна и двери своих домов и выключить вентиляцию, так как дым может быть опасен для здоровья.
Edge Autonomy является одним из ведущих латвийских производителей дронов, которые поставлялись в том числе Украине для нужд армии.
Ученый допустил сравнимое с турецким землетрясение в Крыму
Землетрясение, сравнимое с турецким, может случиться в Крыму, заявил главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Александр Горшков.
Он пояснил, что Крым входит в ту же структуру, что и Турция: в Альпийско-Гималайский пояс. В связи с этим сравнимое землетрясение принципиально возможно и на полуострове, передает РИА «Новости».
Напомним, утром во вторник в Турции произошло новое землетрясение. По данным сейсмологов, подземные толчки могут продолжаться несколько лет.
Число погибших в результате землетрясения в Турции в минувший понедельник превысило 3,5 тыс. человек, это число продолжает расти. В Сирии и Турции в понедельник произошли землетрясения, самое мощное из которых было магнитудой 7,7 ранним утром, позже – 7,4, а после обеда 7,7 и 6,0.
В Германии назвали сроки поставки первых танков Leopard 1 Киеву
Rheinmetall заявил о намерении поставить Киеву первые танки Leopard 1 в 2023 году
Уже в этом году германский оборонный концерн Rheinmetall планирует поставить Киеву от 20 до 25 танков Leopard 1, заявил его глава Армин Паппергер, сообщает агентство Reuters.
Он также добавил, что остальные 88 танков будут переданы в следующем году, передает ТАСС.
Напомним, правительство Германии одобрило поставку 178 основных боевых танков Leopard 1 («Леопард-1») Украине, сообщило издание «Шпигель» со ссылкой на собственные источники.
Германия согласилась передать Киеву свои танки Leopard 2. После этого президент России Владимир Путин заявил, что Россия не посылает свои танки к границам западных стран, но ей есть чем ответить на угрозы, кроме бронетехники.
Прикрывавшихся храмом украинских военных уничтожили управляемым снарядом
Бойцы группы «Викинг» применили высокоточный управляемый снаряд «Краснополь», чтобы поразить расположенный вблизи от храма узел связи ВСУ под Марьинкой.
Применение высокоточного боеприпаса позволило «Викингам» уничтожить противника и при этом не повредить расположенную рядом церковь, передает РИА «Новости».
Ранее российские войска нанесли удар высокоточным снарядом «Краснополь», уничтожив полевой штаб и центр связи вооруженных сил Украины в Угледаре, обнаруженные по работе терминала Starlink.
Рогов предложил «подвинуть» линию фронта из-за американских бомб
Рогов выступил за продвижение линии фронта на 150 км из-за бомб GLSDB
Поставка Украине дальнобойных ракет делает актуальным вопрос отодвигания линии боевого соприкосновения вглубь «постукраинского пространства» на 150 км, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, GLSDB способны преодолевать расстояние в 150 км, поэтому нужно действовать на упреждение и отодвинуть линии фронта вглубь территории, подконтрольной режиму Зеленского, на 150 км, что позволит обезопасить новые регионы России и территории, находящееся в тылу, передает РИА «Новости».
По его словам, под угрозой находятся не только Мелитополь, Бердянск и Энергодар, но также, Курчатов, где находится атомная станция, Курск, Белгород, Луганск, Таганрог, Армянск и Джанкой.
Ранее Пентагон заявил, что в новом пакете военной помощи киевскому режиму будут ракеты большой дальности для HIMARS и дальнобойные снаряды GLSDB дальностью в 150 км. В Пентагоне заявили, что США оставляют на усмотрение Киева возможность использования дальнобойных снарядов для ударов по Крыму.
Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя заявление Пентагона о поставках дальнобойных ракет Киеву, необходимо помнить заявление президента Владимира Путина в Волгограде.
Напомним, президент Владимир Путин в Волгограде заявил, что России снова начали угрожать немецкими танками Leopard, воюя руками бандеровцев на Украине, но у России есть чем ответить и применением бронетехники дело не закончится.
В России разработали дальний транспортный беспилотник ТрАМП
Транспортный беспилотник ТрАМП дальнего радиуса действия разработали в России
В России разработан транспортный беспилотник ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа), способный перебросить до 250 килограммов груза на дистанцию свыше 600 километров, сообщил в среду источник в оборонно-промышленном комплексе.
Как сообщил источник РИА «Новости», транспортная авиационная многофункциональная платформа, или просто ТрАМП, представляет собой беспилотник самолетного типа, способный нести груз массой до 250 килограммов на 600 километров, а также выполнять опасные для пилотируемых воздушных судов задачи. Крейсерский потолок БПЛА составляет 3 тыс. метров, крейсерская скорость – 195 км/ч, объем грузового отсека – 2650 литров.
Среди эксплуатационных особенностей ТрАМПа источник также назвал модульную конструкцию основных узлов, позволяющее взлетать и садиться на короткие, плохо подготовленные площадки шасси, систему спасения груза и летательного аппарата для минимизации урона наземной инфраструктуре при авариях.
Ранее студенты Санкт-Петербургского госуниверситета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) создали прототип мультизадачного беспилотного грузового самолета с вертикальным взлетом.
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