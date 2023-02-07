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Шойгу озвучил потери ВСУ за январь
Шойгу: Украина за январь потеряла более 6,5 тыс. солдат и 26 самолетов
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За январь украинские войска потеряли более 6,5 тыс. военнослужащих, 26 самолетов и семь вертолетов, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
По его словам, ВС России продолжают перемалывать все поставляемое Киеву вооружение и технику, «несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран», противник несет значительные потери, передает РИА «Новости».
Шойгу рассказал, что только за январь ВСУ потеряли 6,5 тыс. военных, семь вертолетов, 26 самолетов, 341 танк и другие боевые бронированные машины, 208 беспилотников и 40 РСЗО.
Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время визита в США тайно сообщил американским военачальникам, что с начала конфликта Украина потеряла 257 тыс. человек.
Родственники украинских военнопленных попросили Россию не обменивать их родных
Полянский рассказал о женах украинских военных, просящих оставить их мужей в плену в России
Родня украинских военнопленных обращается к российской стороне с просьбой не возвращать их, чтобы бойцов вновь не отправили на поле боя, заявил зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский.
Матери и жены украинских военнослужащих обращаются к уполномоченному по правам человека в России и просят оставить своих близких, чтобы тех не отправили воевать, заявил Полянский в СБ ООН, передают «Известия».
Полянский отметил, что к подобному приводит командование ВСУ, поскольку оно использует собственных подчиненных как «пушечное мясо».
Сами военнопленные рассказывают о страшных условиях службы и отношении к ним со стороны командования, заключил заместитель постпреда России.
Также в ходе выступления Полянский указал на риторику восточноевропейских политиков, которые готовятся «разделить Россию».
В ДНР заявили о расстреле украинскими силовиками польских наемников в Угледаре
Гагин: ВСУ расстреляли польских наемников в Угледаре
Украинские войска в Угледаре расстреляли группу, предположительно, польских наемников, сообщил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.
По его словам, в Угледаре ВСУ расстреляли группу иностранных наемников, предположительно, поляков, с которыми в последние недели у украинцев участились конфликты, передает ТАСС. Гагин добавил, что о серьезных конфликтах между польскими наемниками и украинскими военнослужащими говорят данные разведки и некоторые военнопленные.
Ранее находившиеся в состоянии опьянения иностранные наемники, предположительно, из Польши, убили трех украинских военных на блокпосту в Снегиревке в Николаевской области, отказавшись пройти досмотр.
Во Франции заявили о расхищении Украиной финансовой помощи Парижа
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Необходимо прекратить предоставлять Украине миллиарды евро, поскольку эта помощь полностью расхищается, заявил лидер французской партии «Патриоты» и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо, комментируя коррупционный скандал в Минобороны Украины.
Политик на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) написал, что теперь министр обороны Украины Алексей Резников оказался «замешан в крупном коррупционном деле». «Вся помощь, которую мы туда отправляем, полностью расхищается, миллиард за миллиардом. Остановим это», – добавил он, передает ТАСС.
В воскресенье в Раде заявили о возможных кадровых изменениях во власти, в том числе о смене главы министерства обороны страны Алексея Резникова.
В пятницу департамент стратегических расследований нацполиции Украины предъявил обвинение советнику министра обороны Константину Слюсарю по делу о поставках продуктов в армию по завышенным ценам.
Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что в связи со скандалом вокруг закупки продуктов для армии по завышенным ценам руководство Минобороны Украины вызвано на заседание комитета парламента по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Как заявила Безуглая, «наценки» есть «не только по питанию».
Военный эксперт рассказал об эффективности «Краснополя» против западных танков
Военный эксперт Козюлин: У России достаточно средств для борьбы с западными танками ВСУ
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«Краснополь» производится еще с советских времен, за эти годы его неоднократно модернизировали. Нарастить объемы боеприпасов не составит труда. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее стало известно, что Россия наращивает производство артиллеристских снарядов «Краснополь».
«Краснополь» – известный отечественный высокоточный артиллеристский боеприпас с лазерным наведением. Он предназначен для поражения в первую очередь танков. Поэтому ко встрече западных Abrams, Leopard и Challenger мы готовы», – рассказал Вадим Козюлин, заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ.
«В Вооруженные силы нашей армии он поступил еще в советское время, в 1986 году. С тех пор «Краснополь» неоднократно модернизировался и совершенствовался. Сама по себе разработка хорошо изучена. Учитывая, как давно он используется, все компоненты отечественные, поэтому должно получиться быстро нарастить объемы производства», – отметил он.
«Кроме того, «Краснополь» производится по российской лицензии в Китае. В крайнем случае для оперативного решения вопроса мы сможем закупить недостающую комплектацию, тем временем наращивая собственное производство», – отметил собеседник.
«Помимо артиллерийских боеприпасов, у нас есть еще эффективные системы воздух-земля для самолетов и вертолетов. Средств борьбы с танками у нас достаточно много», – заключил Козюлин.
Ранее стало известно о наращивании в России производства снарядов, способных уничтожать танки НАТО. Речь идет об управляемых артиллерийских боеприпасах «Краснополь» калибра 152 мм для ствольных артиллерийских гаубиц. Российский оборонно-промышленный комплекс в 2022 году увеличил их выпуск в несколько раз. Отмечается, что в 2023 году темпы производства управляемых снарядов также планируется увеличить.
Снаряды «Краснополь» позволяют поражать одиночные малоразмерные цели противника, в том числе подвижные, такие как танки. Это было подтверждено многократно в боевых условиях на практике, заявил источник. Такие снаряды можно успешно применять против Abrams и Leopard, которые планируется поставить Украине.
Напомним, СМИ сообщали, что высокоточным снарядом «Краснополь» был уничтожен полевой штаб и центр связи ВСУ со Starlink в Угледаре.
Ранее военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что снарядами «Краснополь» также можно эффективно уничтожать РСЗО HIMARS.
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Депутат Рады Ясько оскорбила флаг Грузии
Депутат Верховной рады Украины и избранница экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Елизавета Ясько оскорбила флаг Грузии, назвав его «кровавым», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Как сообщает imedinews.ge, Ясько заявила, что «сейчас этот флаг кажется ей кровавым, покрытым кровью».
Ясько отмечает, что «раньше этого не замечала».
Так она прокомментировала принятое накануне решение Тбилгорсуда не отпускать из-под стражи осужденного на шесть лет бывшего главу Грузии, который жалуется на плохое состояние здоровья.
По словам депутата Верховной рады Украины, «Грузия отняла у нее близкого человека – Михаила Саакашвили».
Известный грузинский аналитик Гиа Абашидзе, комментируя в соцсетях заявление Ясько, сказал, что «это уже дно».
Он напомнил, что Ясько «не видела крови» на грузинских государственных символах, когда мать Саакашвили переоформила на нее киевскую квартиру бывшего президента Грузии.
Байден объяснил, почему выступает против поставок F-16 Киеву
Истребители F-16 следует оставить в самих Соединенных Штатах, заявил президент США Джо Байден в понедельник.
«Потому что нам следует оставить их здесь. Это абсолютно иная ситуация», – сказал Байден, отвечая на вопрос о том, почему он против поставок украинской стороне F-16, передает ТАСС.
Ранее американская газета New York Times заявила о стремлении Вашингтона подтолкнуть союзников в Европе к поставкам истребителей F-16 киевским властям.
Стало известно о наращивании в России производства снарядов, способных уничтожать танки НАТО
Производство снарядов, которые смогут эффективно уничтожать натовские Abrams и Leopard, увеличено в несколько раз для нужд спецоперации, сообщил источник.
Речь идет об управляемых артиллерийских снарядах «Краснополь» калибра 152 мм для ствольных артиллерийских гаубиц, российский оборонно-промышленный комплекс в 2022 году увеличил их выпуск в несколько раз, сказал собеседник РИА «Новости».
По его словам, в 2023 году темпы производства управляемых снарядов также планируется увеличить.
Снаряды «Краснополь» позволяют поражать одиночные малоразмерные цели противника, в том числе подвижные, такие как танки. Это было подтверждено многократно в боевых условиях на практике, заявил источник.
Такие снаряды можно успешно применять против Abrams и Leopard, которые планируется поставить Украине.
Ранее СМИ сообщали, что высокоточным снарядом «Краснополь» был уничтожен полевой штаб и центр связи ВСУ в Угледаре.
В России объяснили нежелание украинских военнопленных возвращаться домой
Правозащитница Шеслер: Российский плен – лучший выход для солдат ВСУ
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Украинские власти демонстрируют, что возвращение из плена украинского солдата – большая победа. Но все понимают, что в дальнейшем военного снова отправят на фронт. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала правозащитница Лариса Шеслер. Ранее зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский сообщил, что родня украинских военнопленных просит не возвращать их домой.
«Ко мне лично обращались родственники одного из украинских военных, который предположительно находится у нас в плену. И они просили передать ему, чтобы тот ни при каких условиях не возвращался на Украину», – рассказала Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ).
«Родные понимают, что плен – это лучший выход и для солдата, и для близких. Ведь по возвращении на родину его, скорее всего, вновь отправят на фронт. У русских же ему гарантирована безопасность, тепло и медицинская помощь. Он может пережить тяжелые времена в довольно неплохих условиях», – перечислила собеседница.
«Даже самые отъявленные украинские патриоты начинают придерживаться этой мысли. Несмотря на то что Киев всячески показывает, что возвращение из плена – торжество власти, военного в дальнейшем также может ждать разбирательство. А это тоже несет определенные риски», – заключила Шеслер.
Ранее зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский завил, что матери и жены украинских военнослужащих обращаются к уполномоченному по правам человека в России и просят оставить своих близких, чтобы тех не отправили воевать на Украине.
Полянский отметил, что к подобному приводит командование ВСУ, поскольку оно использует собственных подчиненных как «пушечное мясо». Сами военнопленные рассказывают о страшных условиях службы и отношении к ним со стороны командования, заключил заместитель постпреда России.
Ситуацию осложняет тот факт, что ВСУ ликвидируют тех, кто готов сдаться в плен. Так, на минувшей неделе около Кременной группа украинских военных, состоящая из 12 человек, запросила у своего командования разрешения на сдачу. Однако сразу после этого их накрыла собственная артиллерия.
Напомним, украинские военнопленные рассказали о том, что боевой дух ВСУ и нацбаты поддерживают при помощи наркотических веществ.
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В России оценили шансы конфликта на Украине пойти по «корейскому сценарию»
Политолог Ткаченко: Украинская пропаганда ошибается с параллелями с Корейской войной
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Киев взял за основу вроде бы схожий исторический опыт. Но там совершенно не учли, что различий в данном случае больше, чем общих свойств, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее в СМИ вновь появились обсуждения возможного раздела Украины по аналогии с Кореей.
«Сама Украина, которая активно вбрасывает в информационное поле тезис о «корейском сценарии», не может прийти к единому понимаю, чего она хочет. Но, по сути, разговор о том, чтобы каким-то образом остановить военные действия условно на той границе, которая сейчас имеется», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«Если руководствоваться историей Корейской войны, то это не лучший сценарий. Напомню, к началу конфликта в 1950 году линия разграничения проходила по 38-й параллели. И после трех лет сражений стороны были вынуждены вернуться на те же позиции. Заимствовать из корейской истории в данном случае нечего», – полагает собеседник.
«Основа пусть и хрупкой, но все же стабильности на полуострове заключается в том, что стороны по итогам конфликта признали статус-кво. В случае с Украиной ни о каком статусе-кво речи быть не может. Помимо этого, в случае с Корейской войной по обе стороны конфликта были корейцы», – обращает внимание политолог.
«И если перекладывать эту модель на Украину, то Киев для начала должен прийти к мысли о том, что в стране живут русские. По факту украинская пропаганда взяла в чем-то близкий пример, но не учла, что различий в ней больше, чем общих свойств. Северная и Южная Кореи были единой культурой. А тут разделена сама Украина», – заключил Ткаченко.
Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Украина не сможет достичь по уровню жизни и развития Южную Корею. Мнения о том, что Украина пойдет по тому же пути, что Южная и Северная Кореи, – «некий новый политический сон», новая мечта «пост-майдана», написал он в своем Telegram-канале.
Как полагает сенатор, эту идею предлагают люди, которые ищут свое место в будущей системе украинской власти и пытаются создать для себя хоть какие-то перспективы. «Да и во всех других отношениях аналогия с Южной Кореей никуда не годится. Пустое», – заключил он.
В свою очередь глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал это демагогией, отметив, что «корейский сценарий» не обсуждается, а цели спецоперации остались неизменны.
Замсекретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал разговоры про «корейский сценарий» «просто хотелками». «Типа мы, оставшаяся часть Украины, будем под западным управлением и защитой. А потом достигнем уровня Республики Корея. И еще – как бы остается некоторая надежда на воссоединение с бывшими территориями. Тезис для внутреннего использования, не более», – написал он.
«Правда, украинские пропагандисты не пишут, что раздел по 38-й параллели создал две самостоятельные страны. А Донбасс и другие территории вошли в состав России, которая является крупнейшим государством, обладающим полным суверенитетом и самым грозным оружием», – продолжил он.
«Примечательно здесь другое. В Киеве стеснительно пробросили тезис, что никакой перемоги быть не может. В лучшем случае – раздел на части. А по сути – это первый шаг к признанию сложившихся на земле реалий», – акцентировал Медведев.
Накануне в Киеве вновь заговорили о том, что Запад готов пойти по такому сценарию с Украиной, какой был с разделением Кореи на две части. Месяцем ранее аналогичным заявлением выступал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. В эфире телемарафона он сказал, что Киеву могут предложить «корейский вариант» урегулирования, предполагающий «условную 38-ю параллель».
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что информация Киева о якобы имеющих место контактах замглавы Администрации президента России Дмитрия Козака по поводу возможности «корейского варианта» урегулирования на Украине является очередной уткой.
Напомним, что Корейский полуостров формально находится в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950–1953 годов закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Демилитаризованная зона проходит вдоль 38-й параллели, разделяя Корейский полуостров на две примерно равные части, ставшие независимыми государствами.
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Пушков заявил о нежизнеспособности идеи Арестовича сделать из Украины Южную Корею
Украина не сможет достичь по уровню жизни и развитию Южную Корею, заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя слова экс-советника главы офиса украинского президента Алексея Арестовича на эту тему.
Высказывание Арестовича о том, что Украина пойдет по тому же пути, что Южная и Северная Кореи, – «некий новый политический сон», новая мечта «пост-майдана», заявил Пушков в своем Telegram-канале.
Эту идею предлагают люди, которые ищут свое место в будущей системе украинской власти, и пытающиеся создать для себя хоть какие-то перспективы.
«Да и во всех других отношениях аналогия с Южной Кореей никуда не годится. Пустое», – заключил сенатор.
Ранее Арестович в интервью украинским СМИ заявил, что Запад готов пойти по такому сценарию с Украиной, какой был с разделением Кореи на две части.
На Украине назначили новых глав СБУ и МВД
Новым главой СБУ стал Малюк, МВД Украины возглавил Клименко
И. о. главы Службы безопасности Украины Василий Малюк стал главой службы, соответствующее решение приняла Верховная рада, сообщил депутат Алексей Гончаренко.
Также Рада назначила Игоря Клименко министром МВД вместо погибшего при крушении вертолета Дениса Монастырского, передает ТАСС.
Напомним, на Украине ведется широкомасштабный процесс по замене руководителей на высших должностях.
Полянский напомнил в ООН о предложениях в Европе «разделить Россию»
В западных странах открыто озвучивают идею о «разделе России», иногда звучат призывы и к этнической чистке против русских, заявил первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский.
В последние месяцы Москва убедилась в том, что антироссийские идеи в головах «бывших западных партнеров» никуда не делись, и самые «ретивые» из них решили «под шумок» окончательно «решить русский вопрос», сказал на заседании СБ ООН Полянский, передает ТАСС.
Он напомнил о высказывании евродепутата от Польши Анны Фотыги, которая в СМИ предложила обсудить создание «свободных и независимых государств на построссийском пространстве», и подчеркнула, что распад России «принесет очевидные преимущества».
Полянский указал, что подобные мысли повторяли в Варшаве, Риге, Таллине, Вильнюсе и нескольких других восточноевропейских столицах.
Также заместитель постпреда напомнил об обсуждениях на телевидении во Франции, в ходе которых говорилось об очищении «Крыма от этнических русских». По его словам, утонченная европейская публика не стесняется «вынашивать планы этнических чисток так же, как это делали немецкие фашисты».
Он пояснил, что Украина тут выступает лишь слепым орудием.
В январе постпред Украины при ООН Сергей Кислица в грубой форме высказывался о встрече в СБ ООН, которую инициировала Россия.
В США ответили на призыв Мельника передать Киеву истребители
Американский политик Янг назвал Мельника военным преступником после слов об истребителях
Замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник – военный преступник, заявил кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.
По его словам, худшими военными преступниками являются власти США, начавшие войну против России в 2014 году, и миллиардеры, которые пролоббировали их назначение на высшие должности, передает РИА «Новости».
Ранее замглавы МИД Андрей Мельник предложил Берлину передать Украине сотню истребителей Tornado, которые собираются вывести из эксплуатации. Немецкий политик Даниэль Рой заявил, что просьба Мельника понравилась бы основателю Организации украинских националистов* (ОУН*) Степану Бандере.
Минобороны подготовило улучшенную форму для участников СВО
Участники специальной военной операции получат новую форму, специально подготовленную Министерством обороны России, сообщают СМИ со ссылкой на знакомый с подготовкой образцов источник.
Внешний вид формы в целом останется прежним, но повысится качество тканей, швов и утеплителей, сказал собеседник РБК.
Он не указал, где именно планируется производить новую форму для российских военнослужащих.
Само ведомство также подтвердило разработку таких образцов, в ходе нее учитывались пожелания всех категорий военнослужащих, принимающих участие в спецоперации.
Энергосистеме Украины предрекли полный коллапс
Экс-премьер Украины Азаров предрек украинской энергосистеме полный коллапс
Украинская энергосистема приближается к полному коллапсу, в скором времени страна станет непригодной для проживания, выразил мнение экс-премьер-министр Украины (с 2010 по 2014 год) Николай Азаров.
В своем Facebook* (запрещен в России) он отметил, что жители Украины уже привыкли к веерным отключениям, однако электричества в стране не хватает. При этом, по словам Азарова, национальная электросеть приближается к полному коллапсу, после чего страна вообще станет непригодной для проживания, передает ТАСС.
По мнению экс-премьера, критическое состояние энергосистемы может оказать влияние и на другие страны. Более того, Азаров предположил, что крах украинской электросети может вызвать гуманитарный и миграционный кризис в Европе, а также разрушение ядерных реакторов или наводнение из-за прорыва плотин на гидроэлектростанциях.
Ранее сообщалось, что энергосистема Украины продолжает испытывать значительный дефицит мощности, в связи с чем всем регионам страны сокращены нормы потребления электроэнергии.