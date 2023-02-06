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Во Франции заявили о расхищении Украиной финансовой помощи Парижа
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Необходимо прекратить предоставлять Украине миллиарды евро, поскольку эта помощь полностью расхищается, заявил лидер французской партии «Патриоты» и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо, комментируя коррупционный скандал в Минобороны Украины.
Политик на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) написал, что теперь министр обороны Украины Алексей Резников оказался «замешан в крупном коррупционном деле». «Вся помощь, которую мы туда отправляем, полностью расхищается, миллиард за миллиардом. Остановим это», – добавил он, передает ТАСС.
В воскресенье в Раде заявили о возможных кадровых изменениях во власти, в том числе о смене главы министерства обороны страны Алексея Резникова.
В пятницу департамент стратегических расследований нацполиции Украины предъявил обвинение советнику министра обороны Константину Слюсарю по делу о поставках продуктов в армию по завышенным ценам.
Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что в связи со скандалом вокруг закупки продуктов для армии по завышенным ценам руководство Минобороны Украины вызвано на заседание комитета парламента по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Как заявила Безуглая, «наценки» есть «не только по питанию».
Залужный раскрыл США потери Украины в конфликте с Россией
Экс-советник Пентагона: Залужный тайно сообщил США о потере 257 тыс. человек ВСУ
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время визита в США тайно сообщил американским военачальникам, что с начала конфликта Украина потеряла 257 тыс. человек, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Запись интервью офицера опубликована в блоге на YouTube. Макгрегор рассказал о визите главкома ВСУ Залужного в США, где он встретился с министром обороны Ллойдом Остином и с генералом Милли, председателем Объединенного комитета начальников штабов. Полковник, ссылаясь на данные источников, заявил, что Залужный сообщил им, что Украина с начала конфликта потеряла 257 тыс. человек, передает РИА «Новости».
Ранее в Минобороны сообщили, что российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожили более 400 украинских военных на нескольких направлениях, а также артиллерийский склад в районе Угледара.
Израильский эксперт назвал причину откровений Беннета о Путине, Украине и Западе
Саймон Ципис: Беннет рассказал о срыве переговоров России и Украины ради личной выгоды
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Натянутые отношения Израиля и США, а также слабость правящей израильской коалиции привели к тому, что экс-премьер Беннет не побоялся обвинить Запад в прерывании переговоров по Украине, сказал газете ВЗГЛЯД израильский эксперт Саймон Ципис. Ранее Нафтали Беннет дал откровенное интервью про Путина, Запад и Украину.
«Нафтали Беннет спросил у Путина по поводу устранения Зеленского явно по просьбе Запада. Думаю, США боятся такого развития событий, но не хотели показать это Москве. Поэтому Вашингтон решил узнать это через посредника», – пояснил сотрудник Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета Саймон Ципис.
Собеседник также рассказал о том, что Беннет решил придать огласке такие откровения именно сейчас, поскольку момент завязан на кризисную внутриполитическую ситуацию в самом Израиле.
«Правительство неустойчиво, оно очень праворадикальное, там постоянно происходят конфликты, оно на грани распада. По оценкам экспертов и политиков, коалиция не продержится двух лет. Зная это, Беннет собирается выставить кандидатуру на потенциальных выборах и сейчас зарабатывает себе политические очки как человек, находящийся в курсе украинского вопроса», – отметил эксперт.
«Я также склонен верить Беннету и в том, что именно Запад прервал переговоры Москвы и Киева по урегулированию конфликта. США заинтересованы не в поддержке Украины как таковой, а в ослаблении России любой ценой. Это, кстати, развязывает руки и самому Израилю, который более активно атакует Иран», – заметил он.
«Примечательно и то, что Беннет не испугался реакции Запада на свои откровения. Наши отношения сейчас очень натянуты, что, судя по всему, и заставило экс-премьера отказаться играть на стороне Вашингтона в украинском вопросе. К тому же в самих США среди еврейства тоже раскол: одни ратуют за поддержку Израиля, другие недовольны тем, что Вашингтон отправляет американских солдат на Ближний Восток ради израильских интересов», – напомнил аналитик.
Переговоры Москвы и Киева по урегулированию конфликта прервали страны Запада, заявил бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, выполнявший роль посредника между Россией и Украиной в начале спецоперации.
Беннет в интервью журналисту Ханоху Дауму, опубликованном на YouTube-канале, отметил, что все его действия были согласованы до мельчайших деталей и с США, и с Германией, и с Францией. По его словам, именно эти две страны прервали переговоры. Как утверждает бывший премьер, Запад в какой-то момент принял решение «громить Путина, а не договариваться».
Беннет также добавил, что перед тем, как Запад прервал российско-украинские переговоры, было подготовлено не менее 17 черновиков соглашения между сторонами, ни один из которых не был обнародован.
Вспоминая в интервью с о своей поездке 5 марта 2022 года в Москву, где в Кремле у него состоялась встреча с Путиным, Беннет, заявил, что знал о том, что скрывавшийся в бункере Зеленский находится под угрозой и спросил Путина, не собирается ли он его убить. На что президент России, по словам израильского политика, ответил: «Я не убью Зеленского».
После встречи в Кремле, Беннет, по его словам, позвонил Зеленскому и сообщил, что тот в безопасности, после чего президент Украины записал видео, в котором заявил, что ничего не боится.
СМИ: Поставки западных танков на Украину оказались под угрозой срыва
Обозреватель Lidovky: Западные танки не доедут до Украины проблем с логистикой
Танки, которые Запад пообещал Вооруженным силам Украины (ВСУ), столкнутся со значительными логистическими проблемами, они могут не доехать до пункта назначения, сообщил чешский военный журналист Томаш Влах.
В статье для чешского издания Lidovky Влах пишет, что обещанные Украине танки нужно в тайне от России поставить на поле боя, что вряд ли сможет ВСУ, таким образом, они могут так и не доехать до места назначения, передает Ura.ru.
«Нужно учитывать, что внедрение западной бронетехники на украинском фронте будет сопровождаться другой, не менее важной, логистической «битвой» за быстроту поставок и бесперебойное снабжение боеприпасами, топливом и запчастями», – подчеркнул Влах. Кроме того, для обеспечения логистики западной техники необходимо больше людей, чем воюют против российских войск.
Ранее в Германии пожаловались на молчание в ЕС после согласия ФРГ поставить танки на Украину.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, как поставки западных танков Украине изменят ситуацию на фронте.
Яков Кедми: Украина не получит от Израиля ни денег, ни оружия
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Визит главы израильского МИД в Киев – это в первую очередь дипломатический акт, призванный снизить давление Запада на Израиль. Однако Украина использует этот визит для шантажа и вымогательства. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли политолог Саймон Ципис и бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.
«Я полагаю, что главу МИД Израиля Эли Коэна попросил посетить Киев госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своего недавнего визита в еврейское государство. Штаты всеми способами подталкивают Израиль к четкому проявлению проамериканской позиции и поддержке Киева», – рассказал сотрудник Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета Саймон Ципис.
«Вместе с тем наш дипломат является членом нового правительства Израиля. Поэтому такой визит может стать «официальным стартом» работы для нового главы дипведомства. На фоне глубокого внутриполитического кризиса, каждый министр нового правительства пытается как можно нагляднее продемонстрировать свою работу. Поэтому логично, что Коэну надо проявить активность в конфликтном регионе», – полагает он.
«Очевидно, что Украина пытается разыгрывать «еврейскую карту», фактически шантажируя Израиль и ощущая свою безнаказанность. Однако на Украине присутствует большая еврейская община, и для Израиля это очень чувствительный вопрос», – отметил собеседник.
«Как сказал экс-премьер Израиля Нафтали Беннет в своем недавнем интервью, единственная призма, через которую он смотрел на украинский вопрос – это чувство ответственности за евреев на Украине», – пояснил Ципис.
«Кроме того, на Украине очень много олигархов и политиков, имеющих еврейское происхождение. Они оказывают давление через свои каналы на Израиль. Их, понятное дело, больше волнует украинское государство, но поскольку они евреи по происхождению, то считают возможным вот так шантажировать Израиль», – рассуждает политолог.
«Причиной такого дерзкого поведения Киева в отношении Израиля является еще и желание рассорить нашу страну с Москвой. На Украине понимают, что самый действенный метод для этого – прямые поставки Израилем оружия для ВСУ», – отмечает эксперт.
«Масла в огонь подливает Запад, действуя по двум фронтам. С одной стороны, они оказывают давление на Израиль, а с другой – подталкивают Украину к такому хамскому поведению, обещая, что ей за это ничего не будет», – добавил он.
«Шансы на выполнение Израилем требований Киева велики, поскольку наша страна очень сильно зависима от финансовой и технической помощи Запада, а конкретно США. И может дойти до того, что Вашингтон начнет шантажировать Израиль сокращением помощи», – заключил Ципис.
В свою очередь бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, рассуждая о темах встречи, отметил, что «разговаривать в ходе визита Коэна в Киев будут обо всем, но ни денег, ни оружия Украина не получит».
Как полагает собеседник, «это был специальный ход, чтобы оказать давление на Израиль». «Скорее всего, инициатива принадлежала сторонникам киевской власти в израильских политических кругах, которые все время пытаются втянуть Израиль в более активную поддержку Украины», – отметил он.
«По моему мнению, визит Коэна в Киев призван продемонстрировать положительное отношение Израиля к Украине, несмотря на отказ поставлять вооружения. Кроме того, стоит вспомнить тот факт, что первый звонок Коэна в должности министра иностранных дел Израиля был совершен главе российского МИД Сергею Лаврову», – рассуждает политолог.
«Тель-Авив отказывался поставлять оружие Украине, поскольку это не соответствовало национальным интересам Израиля. Круги, связанные с беглыми олигархами и российской оппозицией, придерживающиеся абсолютно проамериканской политики, пытаются втянуть Израиль в конфликт с Россией. Однако это давление не меняет оценку правительством национальных интересов страны, которые определяются международной обстановкой, в том числе на Ближнем Востоке, а также присутствием военного контингента ВС России в Сирии», – заключил Кедми.
Ранее СМИ сообщили, что накануне визита в Киев главы израильского МИД Эли Коэна, власти Украины потребовали от Тель-Авива публично осудить действия РФ и выдать Киеву кредит в 500 млн долларов, а также поддержать мирный план Владимира Зеленского, предполагающий вывод российских войск с Украины.
Также Киев рассчитывает на то, что Израиль окажет помощь в лечении сотен украинских солдат и мирных жителей, и ждет от нового правительства Израиля подтверждения обязательства помочь Украине с созданием новой системы оповещения о воздушной атаке.
Накануне экс-премьер Израиля Нафтали Беннет в интервью, опубликованном на YouTube-канале, обвинил страны Запада в срыве переговоров между Россией и Украиной. Напомним, в начале СВО Беннет выполнял роль одного из посредников между Россией и Украиной. В интервью он отметил, что все его действия были согласованы до мельчайших деталей и с США, и с Германией, и с Францией. Как утверждает бывший премьер, Запад в какой-то момент принял решение «громить (президента РФ Владимира) Путина, а не договариваться».
Также Беннет выступил с утверждением, что российский лидер Владимир Путин заверил его в начале спецоперации, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому физическая расправа не угрожает. Он также добавил, что перед тем, как Запад прервал российско-украинские переговоры, было подготовлено не менее 17 черновиков соглашения между сторонами.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает необходимым пересмотреть политику Израиля в отношении военных поставок Киеву. До этого в рамках интервью CNN премьер рассказал, что рассматривает возможность военной поддержки Украины путем передачи системы ПВО «Железный купол». При этом Тель-Авив заявлял об оказании Киеву исключительно гуманитарной помощи.
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Мирошник рассказал о стратегическом значении Северска
Мирошник: Северск имеет стратегическое значение для фронта
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Несмотря на то, что Северск – довольно небольшой городок, его географическое положение дает серьезное преимущество военным. Установление контроля над ним сделает нас на шаг ближе к разрушению линии обороны противника, сказал газете ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. Ранее в ЛНР сообщили, что ВС России заняли выгодные рубежи у Северска.
«Северск – относительно небольшой городок, который занимает доминирующие позиции с точки зрения ландшафта. Он имеет стратегическое значение. Дело в том, что сейчас на линии обороны ВСУ Северск – Соледар – Артемовск идут активные бои. Соледар уже проломлен, в скором времени должна решиться судьба Артемовска, на очереди окажется Северск», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Сам населенный пункт уже почти полгода находится под украинским контролем. Это приводит к постоянным обстрелам Лисичанска, Северодонецка, Кременной и Рубежного. Восстанавливать эти города просто не получается. Судьба всей агломерации зависит от того, кто контролирует Северск», – объяснил собеседник.
«Тот факт, что мы заняли выгодные рубежи, позволяет рассматривать происходящее как подготовку к потенциальному наступлению. Мы располагаем необходимыми силами. И следующим на пути должен стать Красный Лиман», – добавил экс-дипломат.
«Только после взятия этих городов можно будет говорить о том, что линия обороны Северск – Соледар – Артемовск разобрана. Тогда получится вынудить ВСУ отступить к следующей линии обороны, которая, судя по всему, пройдет в районе Славянска, Краматорска и Дружковки», – рассуждает он.
«Также мы наблюдаем, что ВСУ начали дезертировать в районе Кременной. В первую очередь это связано с серьезными потерями с их стороны. Кроме того, мотивация войск там практически на нуле. Все понимают, что мы имеем преимущество, а они просто отправлены на убой. И чтобы сохранить себе жизнь, противник просто дезертирует», – заключил Мирошник.
Ранее подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что подразделения вооруженных сил заняли выгодные рубежи и позиции у города Северска в Донецкой народной республике.
Марочко отметил, что положение ВСУ в районе Северска за минувшие выходные значительно ухудшилось. В свою очередь российские военные благодаря занятым позициям могут контролировать новые участки местности, повысив эффективность ударов по ВСУ. Он добавил, что украинское командование вынуждено наращивать поставки как живой силы, так и вооружений на данном направлении.
Кроме того, Марочко также сообщил о том, что часть украинских военнослужащих дезертируют в районе города Кременная в ЛНР, где сейчас ведется наступление российских сил. Наши военные, по его словам, отмечают на Кременском направлении низкий уровень морально-психологического состояния в рядах ВФУ.
Марочко уточнил, что некоторые военные не оказывают существенного сопротивления и оставляют позиции. Переброшенные Киевом для сдерживания собственных войск националистические подразделения выполнить поставленную задачу не могут, добавил он
3 февраля Марочко сообщал, что группировка ВС Украины, которая сейчас находится в городе Северске, может оказаться в ближайшее время в окружении. Ранее Северск входил в единую линию обороны украинских войск вместе с Артемовском (украинское название Бахмут) и Соледаром.
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Стало известно о дезертирстве в ВСУ в районе Кременной
Марочко: ВСУ дезертируют из-за наступления российских войск в районе Кременной
Часть украинских военнослужащих дезертируют в районе города Кременная в Луганской народной республике (ЛНР), где сейчас ведется наступление российских сил, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Он сообщил, что в районе Кременной отмечено «самовольное оставление позиций украинскими военнослужащими». Российские военные, по его словам, отмечают на Кременском направлении низкий уровень морально-психологического состояния в рядах ВФУ, передает РИА «Новости».
Марочко уточнил, что некоторые военные не оказывают существенного сопротивления и оставляют позиции. Переброшенные Киевом для сдерживания собственных войск националистические подразделения выполнить поставленную задачу не могут, добавил он.
Накануне ВСУ обстреляли Кременную, в результате ранены семь мирных жителей, девять жилых домов повреждены.
Украина потребовала от Израиля официально осудить Россию
СМИ: Киев попросил у Израиля кредит и потребовал осудить действия России на Украине
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Власти Украины потребовали от Израиля публично осудить действия РФ и выдать Киеву кредит в 500 млн долларов, а также поддержать мирный план Владимира Зеленского, предполагающий вывод российских войск с Украины, сообщают СМИ.
Портал Walla со ссылкой на украинские и израильские источники сообщает, что перед визитом на Украину главы МИД Израиля Эли Коэна, Киев выдвинул требования израильскому государству. Так, Израилю был отправлен запрос на кредит в 500 млн долларов. Кроме того, пишет портал, израильскому государству следует сделать четкое публичное заявление против России и поддержать «мирный план» украинского президента Владимира Зеленского, предполагающего вывод российских войск за пределы территории, которую Украина считает своей.
Также сообщается, что Киев рассчитывает, что Израиль окажет помощь в в лечении сотен украинских солдат и мирных жителей и ждет от нового правительства Израиля подтверждения обязательства помочь Украине с созданием новой системы оповещения о воздушной атаке.
Напомним, Коэн сообщил, что намерен в ближайшее время посетить Киев.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает необходимым пересмотреть политику Израиля в отношении военных поставок Киеву.
До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в рамках интервью CNN рассказал, что рассматривает возможность военной поддержки Украины путем передачи системы ПВО «Железный купол». До этого Тель-Авив заявлял об оказании Киеву исключительно гуманитарной помощи.
Зеленский ввел санкции против российских атомных компаний
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 200 компаний атомной отрасли России
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие санкции против 200 компаний и предприятий российской атомной отрасли, в список попал Росатом и его дочерние подразделения.
В своем видеообращении в Telegram-канале Зеленский сообщил, что введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по санкциям против атомной отрасли России. Он предупредил, что это не последнее решение. Согласно указу Зеленского, под санкции попали 200 российских компаний, в том числе Росатом, передает РИА «Новости».
Также санкции сроком на 50 лет введены в отношении «Атомкапитал», «Институт реакторных материалов», «Государственный научный центр Российской Федерации Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований», акционерное общество «Русский сверхпроводник».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на то, что Россия стала быстрее адаптироваться к санкциям Запада, при этом скорость введения новых замедлилась.
Российские силы заняли выгодные рубежи у Северска
Марочко: Российские силы за выходные заняли выгодные рубежи и позиции у Северска
Подразделения Вооруженных сил России за минувшие выходные заняли выгодные рубежи и позиции у города Северска в Донецкой народной республике, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Марочко сообщил, что положение ВСУ в районе Северска за минувшие выходные значительно ухудшилось. Российские военные благодаря занятым позициям могут контролировать новые участки местности, повысив эффективность ударов по ВСУ, передает ТАСС его слова.
Он добавил, что украинское командование вынуждено наращивать поставки как живой силы, так и вооружений на данное направление.
3 февраля Марочко сообщал, что группировка ВС Украины, которая сейчас находится в городе Северске, может оказаться в ближайшее время в окружении.
ВСУ нанесли удар по общежитию в Горловке
ВСУ нанесли удар по общежитию в Горловке, есть пострадавшие
Украинские военные обстреляли Горловку в ДНР, в результате прямого попадания снаряда в общежитие есть пострадавшие, сообщил мэр города Иван Приходько.
В своем Telegram-канале Приходько написал, что снаряд ВСУ попал в общежитие в Горловке, есть пострадавшие, количество уточняется. Мэр сообщил, что было прямое попадание в здание, в результате чего оно получило значительные повреждения.
Ранее ВСУ обстреляла Кременную, что привело к ранению семи мирных жителей, девять жилых домов повреждены.
В ДНР заявили о фактах применения Киевом химоружия на Артемовском и Угледарском направлениях
На протяжении минимум трех недель фиксируются факты применения химического оружия украинской стороной на Артемовском и Угледарском направлениях, заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире «России-24».
По его словам, командиры подразделений сообщают о применении ВСУ химических составов, которые вызывают недомогание у военнослужащих российских войск, передает ТАСС.
Пушилин также рассказал, что положение противника серьезно ухудшилось. В результате украинские войска были вынуждены перебрасывать часть резервов, которые планировалось направлять на артемовский участок, сообщает РИА «Новости».
«Тем не менее, мы сейчас можем говорить, что на угледарском направлении противник уже минирует многоэтажки – на случай, если ему придется отступать», – сказал Пушилин.
Напомним, украинские военные, судя по всему, опубликовали видеозапись подготовки к применению химического оружия против российских войск, сообщило посольство России в Великобритании.
Немцы после слов Путина призвали власти Германии изменить политику по Украине
Читатели Die Welt после слов президента Путина о танках Leopard призвали власти Германии изменить политику по Украине
Читатели немецкого издания Die Welt, ознакомившись с заявлениями российского президента Владимира Путина, прозвучавшими во время выступления на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве, пришли к выводу, что поставки танков Leopard Украине спровоцируют повтор сценария Второй мировой войны.
Комментаторы на сайте Die Welt согласились со словами российского лидера: «Невероятно, но факт: нам снова угрожают немецкими танками Leopard».
Читатели издания пишут, что украинский конфликт – противостояние двух постсоветских стран. По мнению комментаторов, ни ЕС, ни НАТО никто не угрожает, поэтому эти объединения государств не должны ввязываться в локальную стычку, сообщает канал «360».
Кроме того, комментаторы отмечают, что ФРГ выгоднее восстановить нормальные отношения с Россией. По их мнению, возобновление контактов между странами должно произойти как можно скорее.
Напомним, Германия согласилась передать Киеву свои танки Leopard 2. После этого Путин заявил, что Россия не посылает свои танки к границам западных стран, но ей есть чем ответить на угрозы.
В Германии пожаловались на молчание в ЕС после согласия ФРГ поставить танки на Украину
Глава СДПГ Кюнерт заявил о молчании партнеров в ЕС после согласия Германии поставить танки Киеву
После согласия поставить танки Leopard 2 Украине партнеры Германии в ЕС внезапно замолчали, и еще не взяли на себя никаких обязательств, заявил генсек Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Кевин Кюнерт.
В эфире второго немецкого канала ZDF Кюнерт завил, что вокруг поставок танков западными партнерами стало тихо, в то время как создавалось впечатление, что весь мир хочет отправить танки, кроме Германии. Он также отметил, что ФРГ взяло на себя конкретные обязательства, в отличие от других стран, передает ТАСС.
По его словам, Шольц и министр обороны Борис Писториус ежедневно проводят переговоры, особенно с партнерами из ЕС. Политик пояснил, что все необходимое для обещанных двух танковых дивизий собирается по частям. Он также уточнил, что запасы боеприпасов и оборудования скудны, и склада, где все лежало бы готовым, нет.
Ранее Кюнерт заявил, что поставки западного оружия Украине затягивают конфликт, но поддержка Киеву необходима.
Президент Владимир Путин заявил, что Россия не посылает свои танки к границам западных стран, но ей есть чем ответить на угрозы, и не только бронетехникой.
Напомним, Германия согласилась передать Киеву свои танки Leopard 2, также США подтвердили готовность передать танки M1 Abrams.
Глава «Слуги народа» Арахамия объявил о смене министра обороны Украины
Глава фракции «Слуга народа» Арахамия заявил, что минобороны Украины возглавит руководитель ГУР Буданов
Алексей Резников будет переведен с поста министра обороны Украины на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, его место займет руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов, заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
Арахамия написал в своем Telegram-канале, что Резников переводится на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности для усиления военно-промышленного сотрудничества, а Кирилл Буданов возглавит министерство обороны, что «абсолютно логично для военного времени», передает ТАСС.
Новым министром внутренних дел будет назначен исполняющий обязанности главы МВД Игорь Клименко, а и.о. главы СБУ Василий Малюк станет главой Службы безопасности Украины. Арахамия отметил, что обстоятельства и война требует кадрового усиления, которое будет происходить и в будущем.
В воскресенье в Раде заявили о возможных кадровых изменениях во власти, в том числе о смене главы министерства обороны страны Алексея Резникова.
Ранее украинский депутат Алексей Гончаренко заявил, что министр обороны Украины Алексей Резников может покинуть свой пост, и предположил, что он возглавит министерство юстиции.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что готов к своей возможной отставке, если президент Украины Владимир Зеленский примет такое решение.
Напомним, что на Украине ведется широкомасштабный процесс по замене людей на высших руководящих должностях.
Воздушную тревогу объявили на востоке Украины
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях Украины, следует из данных официального ресурса для оповещения.
Согласно данным онлайн-карты воздушных тревог минцифры Украины, воздушную тревогу объявили в подконтрольной Киеву части Запорожской области, а также в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, передает ТАСС.
Ранее в воскресенье тревога объявлялась в разных областях Украины четыре раза.
В субботу по всей территории Украины объявили воздушную тревогу.