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Советника минобороны Украины обвинили в махинациях с поставками продуктов
«Страна»: Нацполиция Украины предъявила обвинение советнику министра обороны
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Департамент стратегических расследований нацполиции Украины предъявил обвинение советнику министра обороны Константину Слюсарю по делу о поставках продуктов в армию по завышенным ценам, сообщает издание «Страна».
Как сообщает издание со ссылкой на источники в правоохранительных органах, у Слюсаря был проведен обыск по делу о поставках продуктов в армию по завышенным ценам, передает ТАСС.
Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что в связи со скандалом вокруг закупки продуктов для армии по завышенным ценам руководство минобороны Украины вызвано на заседание комитета парламента по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Как заявила Безуглая, «наценки» есть «не только по питанию».
Израиль решил пересмотреть свою политику военной помощи Украине
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что необходимо пересмотреть политику Израиля в отношении военных поставок Киеву, сообщает Walla.
Израильский лидер сообщил госсекретарю США Энтони Блинкену, что этим вопросом займутся Минобороны, МИД и «Моссад». Политик пообещал сделать для Украины не меньше, чем это сделало предыдущее правительство Израиля, сообщает Lenta.ru.
Издание Walla сообщает, что Белый дом сделал выводы – Нетаньяху «не намерен двигаться в направлении России». Также подчеркивается растущее давление на Иерусалим со стороны США.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в рамках интервью CNN рассказал, что рассматривает возможность военной поддержки Украины путем передачи системы ПВО «Железный купол». До этого Тель-Авив заявлял об оказании Киеву исключительно гуманитарной помощи.
Названы причины краха американской ЧВК «Моцарт» на Украине
Клинцевич: Американцы перерегистрируют ЧВК «Моцарт», чтобы скрыть позор на Украине
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«Моцарты» дискредитировали себя поведением в бою и быту. Они были уверены, что деньги и понты станут залогом их успеха, а на деле их иллюзии разрушились при встрече с нашими ребятами на поле боя. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал экс-сенатор Франц Клинцевич. Ранее The New York Times сообщила, что американская ЧВК «Моцарт» потерпела крах на Украине из-за пьянства, дефицита денег и походов бойцов по стриптиз-барам.
«В «Моцарте» привыкли воевать с людьми, которые не имеют боевого опыта, не знают военную тактику, а также не представляют рельеф и природные условия местности», – рассказал руководитель «Российского Союза ветеранов Афганистана», экс-сенатор Франц Клинцевич.
«И когда они попали на Украину, то и рядом с ними, и против них вышли русские люди – грамотные, смелые и сильные. Кроме того, конфликт на Украине является технически более совершенным, чем предыдущие конфликты. Да, мы практически не используем новейшее оружие, но даже модернизированное советское вооружение имеет огромный запас прочности и высокие тактико-технические характеристики», – отметил эксперт.
«На фоне этого у наемников ЧВК «Моцарт» начались пьянки, загулы и страх. Они рассчитывали на бесконечный поток финансирования. Однако понты колотить – это одно дело, а воевать – совсем другое», – полагает собеседник.
«Когда бойцов «Моцарта» пытались использовать в различной диверсионной деятельности, встречи с нашими десантниками и пехотинцами заканчивались для них неприятно. Ведь российские военные имеют за плечами реальный опыт в Сирии и других горячих точках», – добавил Клинцевич.
«На мой взгляд, все это и привело к краху «Моцарта». Американцы, я думаю, сделают спешную попытку перерегистрации этой организации, поскольку данный бренд дискредитирован и поведением наемников в бою, и в бытовом плане», – заключил он.
В свою очередь военный эксперт, подполковник Андрей Марочко в стриме «Летучка» отметил, что американцы «сворачивают именно бренд ЧВК «Моцарт». «Скорее всего, наемники, которые были в этой компании, останутся и будет какая-то другая ЧВК. Потому что личный состав нужен, боевики нужны, деньги поступают для оплаты труда этим убийцам. Поэтому они переподпишут контракт и останутся воевать дальше», – рассказал он.
Как отмечает в своем Telegram-канале военный эксперт Борис Рожин, «ЧВК «Моцарт», согласно заявлению Эндрю Мильбурна, уезжает с Украины, отметившись, скорее, не участием в реальных боевых действиях, а пиаром разной степени паршивости». «Попытка выехать на громком рефрене с ЧВК «Вагнер» оказалась неудачной. Впрочем, часть этой публики наверняка переберется в другие структуры или же осуществит ребрендинг организации», – полагает эксперт.
Ранее стало известно, что американская ЧВК «Моцарт» потерпела крах на Украине в связи с дефицитом средств и злоупотреблением ее сотрудниками алкоголем. Об этом сообщает издание The New York Times. Основатели компании Эндрю Мильбурн и Эндрю Бейн – в прошлом военные армии США. Название «Моцарт» было выбрано в качестве «дерзкого ответа российским наемникам» из ЧВК «Вагнер». Сообщается, что ранее они также являлись авторами подкаста «Два морпеха в Киеве».
Отряды «Моцарта» прибыли на Украину в начале марта. Тогда они обучали ВСУ военному мастерству, а также способствовали эвакуации мирных жителей с линии фронта. Уточняется, что существенная часть услуг компании оплачивалась за счет добровольных пожертвований иностранных граждан. Подразделениями ЧВК командовал соучредитель фирмы Эндрю Мильбурн, на которого впоследствии был подан иск директором компании Эндрю Бейном за некорректные высказывания в адрес киевского руководства в состоянии алкогольного опьянения и «злоупотребления бюджетом». Обвиняемый не признает ответственности за финансовые преступления.
Тем не менее Мильбурн отмечает, что в зоне СВО большинство иностранных наемников действительно имеют проблемы с алкогольной зависимостью. Один из инструкторов «Моцарта» подтверждает этот факт. По его словам, многие представители ЧВК являются людьми, страдающими от посттравматического синдрома, что приводило к трудностям в исполнении команд.
Подчеркивается, что наемники часто нарушали дисциплину, отправляясь в бары и стриптиз-клубы Киева, несмотря на запреты руководства. Подобное положение дел не могло не сказаться на эффективности ЧВК, что привело к отказу крупнейшего спонсора Allied Extract от услуг фирмы.
Ранее стало известно, что украинские гостиницы отказываются принимать сотрудников ЧВК «Моцарт» из-за того, что они могут быть мишенью «Вагнера». Полковник полиции ЛНР Виталий Киселев отмечал, что американская фирма существенно проигрывает отрядам Евгения Пригожина.
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Зеленский возмутился умением России быстро адаптироваться к санкциям
Владимир Зеленский пожаловался, что Россия быстрее стала адаптироваться к западным санкциям, а скорость введения новых замедлилась.
«Сейчас мы видим, что санкционный темп Европы немного замедлился, а государство-террорист наоборот увеличивает темп адаптации к санкциям», – передает РИА «Новости» слова Зеленского, который призвал усилить санкционное давление на Москву.
Президент Украины заявил об этом в ходе пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве.
Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что прибыла в Киев с группой еврокомиссаров «для обсуждения углубления сотрудничества».
Названы причины тотальной мобилизации Киевом жителей Херсонщины в ВСУ
Правозащитница Шеслер: Украинская власть превращает русскоязычное население в пушечное мясо
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Сегодня практически ни один мужчина призывного возраста на юге Украины не может избежать насильственного загона на призывной пункт, людей пытаются схватить какими-то совершенно дикими методами, сказала газете ВЗГЛЯД правозащитница Лариса Шеслер. Ранее стало известно, что Киев проводит тотальную мобилизацию в подконтрольном им Снигиревском районе Херсонской области.
«В Снигиревском районе действительно проводится тотальная мобилизация, равно как и в Николаевской области. Власти Киева выбрали эти территории как базовые для набора людей в ряды ВСУ», – рассказала руководитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, экс-депутат Николаевского облсовета Лариса Шеслер.
«Сегодня практически ни один мужчина призывного возраста на юге Украины не может избежать насильственного загона на призывной пункт. Там сразу же вручают повестку, заставляют пройти медкомиссию и отправляют на пункт сбора. И наибольший упор делается именно на Николаевскую и Одесскую области. Я связываю это с тем, что там проживает много мужчин, часть из них технически подкована», – добавила собеседница.
«В то же время в этих регионах проведена достаточно сильная пропаганда, людям промывали мозги. Возможно, происходящее объясняется еще и тем, что народ там максимально избегает призыва. Мужчины не выходят из дома, прячутся на дачах. Из-за этого планы по мобилизации не выполняются. С каждым днем давление властей на местные призывные пункты усиливается, людей пытаются схватить какими-то совершенно дикими методами», – полагает она.
Рассуждая о том, к каким последствиям приведет такая тактика украинских властей, Шеслер отметила, что она «не слишком оптимистична в этом вопросе». «Мобилизационный потенциал на Украине – около 5 млн мужчин призывного возраста. Поэтому набрать 100–300 тыс нового пушечного мяса не составит большой проблемы. Чем хуже идет мобилизация, тем более жесткие меры будут использоваться», – заключила она.
Ранее глава российской Снигиревской районной администрации Юрий Барбашов сообщил, что киевский режим проводит «истеричную» мобилизацию мужчин в подконтрольном ему Снигиревском районе Херсонского региона.
Барбашов добавил, что жители района опасаются выходить на улицу, чтобы не попасть в украинские подразделения, которых отсылают в самые горячие точки фронта. Глава администрации заявил, что жители района почувствовали разницу между работой российской администрации и украинской.
Ранее прокуратура Киева возбудила уголовное дело против администрации Снигиревки в Херсонской области из-за выдачи местным жителям продуктов питания и социальных выплат.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась почему Галичина воюет руками русскоязычных украинцев.
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На Западе указали виновных в провале американской ЧВК «Моцарт» на Украине
The New York Times: Крах ЧВК «Моцарт» на Украине наступил из-за любви бойцов к стриптиз-клубам и пьянству
Киевские стриптиз-клубы, пьянство и финансовые нарушения виноваты в провале американской ЧВК «Моцарт» на Украине, сообщает The New York Times.
Газета пишет, что провал американской ЧВК «Моцарт» на Украине наступил из-за проблем с пьянством и любви к развлечениям. Издание сообщает, что наемники были почти неуправляемые, многие члены ЧВК были ветеранами, которые пьянствовали и имели проблемы с психикой. Кроме того, на отдыхе они проводили время в барах, киевских стриптиз-клубах и тяготели к онлайн-знакомствам, передает Ura.ru.
Ранее основатель компании Эндрю Мильбурн заявил, что американская ЧВК «Моцарт» больше не будет осуществлять деятельность на Украине под этим названием.
До этого сообщалось, что гостиницы на подконтрольной Киеву территории Донбасса не хотят принимать у себя бойцов «Моцарта».
Раскрыто предложение США о передаче украинских территорий России
NZZ: США предлагали Украине отдать 20% территорий в обмен на заключение мира с Россией
Глава Центрального разведуправления США Уильям Бернс предлагал украинским властям передать России около 20% территорий своей страны в обмен на заключение мирного соглашения, сообщают западные СМИ.
Как сообщает швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung со ссылкой на неназванные высокопоставленные источники, президент США Джо Байден в середине января поручил главе ЦРУ обратиться с этим предложением к Москве и Киеву. По информации NZZ, обе стороны от такой сделки отказались, передает РИА «Новости».
Издание добавляет, что после провала миссии Бернса Байден принял решение о поставках Украине танков Abrams.
При этом американское издание Newsweek со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Шона Дэвитта утверждает, что публикация NZZ «не соответствует действительности».
Ранее военный эксперт Скотт Риттер предположил, что танки Abrams даже не успеют добраться на поле боя на Украине, поскольку конфликт к тому моменту, как бронетехнику будет готова к доставке и применению, уже будет завершен.
Медведев объяснил, как Киеву будет нанесено «сокрушительное поражение»
Поставки российских вооружений и техники позволят нанести «сокрушительное поражение» киевскому режиму, заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
Вооруженные силы России регулярно и в полном объеме получают ракеты различных типов, поставки всех видов вооружений, военной и специальной техники в этом году существенно возрастут, заявил зампред Совбеза в своем Telegram-канале.
Это поможет нанести «власти украинских неонацистов», которых «раскормила» поставками вооружений «разнообразная западная сволочь», сокрушительное поражение, заключил Медведев.
Ранее в четверг глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что чем более дальнобойное оружие получает Киев от Запада, тем дальше его придется отодвигать от российских территорий.
В России оценили заявления об изменении стратегии США по Украине
Политолог Дробницкий: США хотят применить к Украине иракскую стратегию
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Заявление Брэндса – это признание того, что США ведут с Россией непрямую войну с использованием стратегии постепенной эскалации, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее американский профессор Хэл Брэндс заявил, что США решили добиться дипломатического решения украинского конфликта с помощью стратегии «эскалации ради деэскалации» и готовятся вооружить ВСУ самым современным оружием.
«Слова профессора Хэла Брэндса о стратегии «эскалация ради деэскалации» – это попытка описать сложными словами простую вещь: США ведут с Россией непрямую войну с использованием стратегии постепенной эскалации и с применением санкций», – считает политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Эксперт напомнил, что эта стратегия разрабатывалась в Америке после вторжения в Ирак в 2003 году под предлогом помощи «свободолюбивому народу Ирака» и заключалась в постепенной накачке страны оружием «с целью привыкания ко все большей эскалации».
По мнению Дробницкого, конфликт на Украине может дойти до той стадии, когда США используют свои авианосцы и ядерное оружие, после чего Вашингтон станет главным военным участником конфликта. «Сегодня это частично уже происходит. Именно поэтому мы слышим термины «эскалация ради деэскалации» или «война для мира». Политики вынуждены оправдываться перед обычными американцами, чтобы не вызвать у них негодование», – пояснил Дробницкий.
Однако эскалацию со стороны США возможно прекратить, «если Россия сама начнет использовать методы Вашингтона», то есть будет создавать американцам непрямые угрозы различными способами. «Заявления западных философов и политических деятелей о необходимости независимой Украины на самом деле означают следующее: страна должна стать подконтрольной Вашингтону. Для коллективного Запада Украина останется плацдармом для непрямой войны с Россией», – добавил Дробницкий.
Политолог убежден, что договориться о нейтральном статусе Украины можно только в случае честной политики Запада, «а при нынешних раскладах Украина может стать подлинно независимой только будучи железобетонно демилитаризованной».
Накануне профессор Университета Хопкинса и колумнист Bloomberg Хэл Брэндс выразил уверенность в том, что США обновляют свою стратегию в украинском конфликте. По его словам, Вашингтон хочет видеть Украину защищенной, политически независимой и экономически устойчивой, а президент США Джо Байден «стал более благосклонно относиться к ударам по российским целям» в Крыму. Кроме того, США и их союзники стали помогать Украине более современным оружием, в том числе танками и теперь Вашингтон может перейти к поставкам дальнобойных ракет и самолетов, чтобы, как полагает Брэндс, добиться дипломатического решения конфликта, используя стратегию «эскалации ради деэскалации».
Термин «эскалации для деэскалации» распространил в начале нулевых эксперт Венского центра по разоружению и нераспространению Николай Соков, который был участником советско-американских переговоров по контролю над вооружениями в 80-е – начале 90-х годов.
Два года назад в интервью «Коммерсанту» он заявил, что «теперь я жалею, что ввел этот термин в широкий оборот». Он напомнил, что термин и опубликованная в 2014 году статья, в которой он содержался, «вызвала бурный интерес в штаб-квартире НАТО», «а с 2017 года, уже при администрации Трампа, он был подхвачен и реинтерпретирован для оправдания определенных ядерных программ, таких как начавшееся несколько месяцев назад развертывание боеприпасов малой мощности на баллистических ракетах подводных лодок».
В марте прошлого года, спустя несколько дней после начала спецоперации (СВО) на Украине, министр иностранных дел России Сергей Ларов говорил, что РФ не строит свою политику по принципу «эскалация ради деэскалации», «как это пытаются нам вменять западные аналитики». «Но разговор про ядерную войну сейчас ведется. Прошу вас очень внимательно посмотреть на те высказывания, которые звучали, и на тех персонажей, которые эти высказывания делали», – сказал министр в интервью российским и иностранным СМИ.
Он подчеркнул, что сначала такие заявления сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг, после заявил президент Украины Владимир Зеленский.
В четверг президент России Владимир Путин в ходе торжеств по случаю годовщины победы в Сталинградской битве прокомментировал поставки западной техники Украине. Он провел параллель с событиями восьмидесятилетней давности и отметил, что России вновь угрожают немецкие танки.
«Те, кто рассчитывает одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет для них совсем другой. Мы свои танки к их границе не посылаем. У нас есть чем ответить. И применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать», – сказал президент.
Киев с момента СВО требует от стран Запада различные вооружения. Сейчас там говорят не только о желании получить современные истребители, дальнобойные ракеты и корабли с подводными лодками, но и о ядерном оружии – накануне об этом заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев. По его словам, Киев хочет начать дискуссию о ядерном статусе Украины, которая в 1994 году подписала Будапештский меморандум, отказавшись от третьих в мире по величине запасов ядерного оружия в обмен на обещание других стран-подписантов обеспечивать ее безопасность.
«Мы не получили полной поддержки безопасности от Соединенных Штатов и Соединенного Королевства, других ядерных держав (по Будапештскому меморандуму). Это был плохой сигнал для всех стран мира, которые поняли, что на самом деле только ядерное оружие может спасти их от нападения такого агрессора. Вот почему мы хотим начать эту дискуссию. У меня нет готового предложения для вас, как это могло бы выглядеть», – заявил Макеев в интервью Deutsche Welle* (СМИ, выполняющее функции иноагента).
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Лавров заявил о готовности Молдавии стать «следующей Украиной»
Глава МИД Лавров заявил о стремлении Молдавии стать «следующей Украиной»
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На роль «следующей Украины» Запад сейчас «приглядывает» Молдавию, ее президент Майя Санду готова практически на все, а правительство Грузии руководствуется национальными интересами, несмотря на призывы открыть «второй фронт» против России, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Отвечая на вопрос, какая из стран вокруг России может пойти по пути Украины, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на эту роль сейчас приглядывают Молдавию, передает РИА «Новости».
Глава МИД пояснил, что Запад смог достаточно специфическими методами поставить во главе Молдавии президента, которая «просто рвется в НАТО, имеет румынское гражданство и готова объединяться с Румынией и вообще готова практически на все».
При этом глава МИД России отметил, что, в отличие от Молдавии, правительство Грузии руководствуется национальными интересами, несмотря на призывы Запада открыть «второй фронт» против России, передает ТАСС.
«Они говорят: мы руководствуемся национальными интересами, у нас торговля с Россией, туризм, энергоносители мы получаем, и это отвечает интересам грузинского государства и грузинского народа», – подчеркнул Лавров.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров ответил на вопрос, когда завершится конфликт на Украине.
Политикам ЕС запретили выглядеть как Зеленский
Politico: Европейским чиновникам изменили дресс-код из-за Зеленского
Политикам Европейского союза запрещено носить одежду зеленого цвета или цвета хаки во время предстоящего саммита ЕС – Украина, чтобы не походить на президента страны Владимира Зеленского, пишет обозреватель Флориан Эдер в статье для газеты Politico.
Гости мероприятия получили памятку, в которой было указано правило избегать нарядов зеленого или яркого цвета, чтобы сохранить «военный вид» президента Украины Владимира Зеленского, который сделал армейскую зеленую футболку своей повседневной формой одежды, передает РИА «Новости».
В памятке политикам посоветовали также путешествовать по возможности без чемодана, а также носить теплые куртки и удобную обувь.
Ранее Елена Зеленская в интервью швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung заявила, что муж носит зеленую футболку вынужденно, последний раз он надевал костюм и галстук 24 февраля.
Советник Пушилина заявил о спешном стягивании резервов ВСУ под Артемовск
Советник врио главы ДНР Кимаковский: Киев спешно стягивает допрезервы под Артемовск
С вечера четверга дополнительные резервы вооруженных сил Украины стягивают под Артемовск (украинское название – Бахмут), сообщил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.
Кимаковский сообщил РИА «Новости», что отвода украинских войск из Артемовска «пока не наблюдается». Со ссылкой на разведданные он сообщил, что в Киеве «идет борьба»: отводить войска из Артемовска или нет.
Вместе с тем, подчеркнул Кимаковский, российские силы продолжают наступление и уже близки к тому, чтобы взять под полный огневой контроль кольцо вокруг Артемовска. «Мы приближаемся к оперативному окружению города», – пояснил советник врио главы ДНР.
Он добавил, что российская артиллерия полностью контролирует все подходы к городу.
Кимаковский отметил, что решающим шагом в освобождении Артемовска станет полное перекрытие трассы из Часова Яра, которая сейчас находится под постоянным огневым контролем российских сил. Как только трасса будет перерезана, Артемовск и вся группировка украинских войск в городе попадет в оперативное окружение, пояснил советник врио главы ДНР, добавив, что это позволит закрыть противнику возможность маневрирования резервами и подвозом боеприпасов.
Освобождение населенного пункта Николаевка в ДНР, о чем сообщалось накануне, приближает момент полного окружения Артемовска, отметил Кимаковский.
Кроме того, Кимаковский сообщил, что российские Вооруженные Силы взяли в полукольцо Угледар в ДНР. По его словам, освобождение города идет по аналогии с Артемовском.
Как сообщал Bloomberg, Запад советует Киеву сдать Артемовск.
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В ЛНР взяли в плен обученных иностранными инструкторами украинских военных
Советник врио главы ДНР Кимаковский: В ЛНР взяли в плен обученных иностранными инструкторами украинских военных
Российские военнослужащие 237-го гвардейского десантно-штурмового полка взяли в плен украинских военных, проходивших обучение у инструкторов из Грузии и Франции, в районе Кременной в Луганской народной республике, сообщил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.
Кимаковский сообщил РИА «Новости», что в этом районе российские военные ведут контрнаступление, в ходе которого были уничтожены порядка 50 украинских военных, а также несколько бронемашин западного производства. Он отметил, что бойцы не только держат оборону, но уже выбили ВСУ из нескольких опорных пунктов.
Украинские националисты отступают, бросают пленных и убитых, сказал советник врио главы ДНР.
По его словам, в плен захвачены украинские военные, которые проходили подготовку во Львове, их обучали грузинские и французские инструкторы.
Также Кимаковский сообщил, что с вечера четверга дополнительные резервы вооруженных сил Украины стягивают под Артемовск (украинское название – Бахмут).
ВСУ уничтожили решивших сдаться в плен около Кременной сослуживцев
ВСУ ликвидировали решивших сдаться в плен в районе Кременной в ЛНР сослуживцев, рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, запросы на возможность сдаться в плен поступили от группы украинских военных, состоящей из 12 человек, после короткого огневого контакта на взводном опорном пункте с российскими силовиками, передает РИА «Новости».
Марочко отметил, что ВСУ вывесили белый флаг и запросили у командования разрешение сдаться в плен. После этого ВС России прекратили огонь, однако удар по группе украинских военных нанесли свои же – ВСУ нанесли артиллерийский удар и провели плотный стрелковый огонь.
«С большой долей вероятности, все погибли», – рассказал Марочко.
Ранее российские военнослужащие 237-го гвардейского десантно-штурмового полка в районе Кременной взяли в плен украинских военных, проходивших обучение у инструкторов из Грузии и Франции.
Шольцу предсказали скорый крах из-за решения по танкам для Украины
Экс-советник Пентагона Макгрегор: Решение поставить танки Украине ставит крест на карьере Шольца
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Решением поставлять Украине танки канцлер Германии Олаф Шольц поставил крест на своей политической карьере, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Макгрегор на своем YouTube-канале заявил, что большинство жителей Германии пришло в ужас из-за решения Шольца о поставках танков. Он отметил, что немцы «имеют опыт и знают свою историю». По его словам, в ФРГ знают, что Москва и Берлин сотрудничали и вели друг с другом бизнес, Европа жила мирно, передает РИА «Новости».
Первая и Вторая мировые войны, которые привели к столкновению России и Германии, стали трагедией и побудили Берлин к созданию механизмов предотвращения новых подобных конфликтов с Москвой, отметил Макгрегор.
Он признался, что не может представить, чтобы канцлеры Гельмут Коль или Гельмут Шмидт «встали бы и призывали посылать снаряжение этому коррумпированному гангстерскому режиму в Киеве, убивающему собственных людей».
«Шольц не протянет долго», – резюмировал Макгрегор.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что уроки разгрома нацистской Германии под Сталинградом усвоили не все, немецкие танки ждет та же участь, что и 80 лет назад. «Леопарды» будут сожжены, повторив судьбу фашистских «Тигров», подчеркивал Володин.
В свою очередь глава МИД Сергей Лавров отмечал, что Шольц известен способностью менять свою позицию.
Лавров ответил на вопрос, когда завершится конфликт на Украине
Лавров: Важны не сроки окончания конфликта на Украине, а его итоги
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Все хотят, чтобы конфликтная ситуация на Украине завершилась, но здесь важно не время, а качество итогов для русских людей, а задача военных – сделать свою работу, минимизировать потери, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью журналисту Дмитрию Киселеву.
Министр отметил, что все хотят, чтобы это завершилось, но важен не временной фактор, а фактор качества тех итогов, которые мы обеспечим для нашего народа, для тех людей, которых киевская хунта долгие годы при поощрении Запада лишала всего русского, передает РИА «Новости».
По словам Лаврова, задача дипломатов на сегодняшний день состоит в том, чтобы эффективно разъяснять происходящее с точки зрения геополитики, и тогда скорее в мире созреет понимание, что это необходимо заканчивать.
«А заканчивать это необходимо, исключительно если мы будем наблюдать прекращение настойчивой, упорной линии Запада во главе с Соединенными Штатами все это не заканчивать никогда до тех пор, пока они не сочтут, что любые угрозы их гегемонии устранены», – подчеркнул глава МИД России.
По словам Лаврова, Россия на данном этапе действует так же, как наши западные коллеги обещали: должна быть победа на поле боя. Министр напомнил, что следуя этой формуле, Запад заставил Киев отказаться от переговоров, когда в конце марта была возможность закончить это политическим путем.
Лавров подчеркнул, что задача российских военных – сделать свою работу, минимизировать потери, а не думать, когда все закончится.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что президент США Джо Байден не хочет использовать свой «ключ» от киевского режима, чтобы положить конец конфликту.
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