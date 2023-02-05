Астрономы обнаружили 12 новых спутников Юпитера «Протон-М» со спутником «Электро-Л» стартовал с космодрома Байконур Роскосмос: Ракета-носитель «Протон-М» со спутником «Электро-Л» № 4 стартовала с Байконура 5 февраля 2023, 12:32 Текст: Дмитрий Зубарев

Ракета-носитель «Протон-М» с гидрометеорологическим спутником «Электро-Л» № 4 стартовала с площадки № 81 космодрома Байконур, следует из трансляции Роскосмоса. В госкорпорации сообщили также, что разгонный блок ДМ-03 со спутником отделился от третьей ступени ракеты-носителя «Протон-М», передает ТАСС. Выведение спутника на орбиту продолжится в течение нескольких часов. Ранее в пресс-службе Роскосмоса сообщали, что в 2023 году первым запущенным аппаратом станет гидрометеорологический спутник «Электро-Л». Захарова высмеяла звонки Макрона Путину с помощью знаменитого клоунского номера 4 февраля 2023, 17:27

Фото: imago images/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Звонки президента Франции Эммануэля Макрона российскому коллеге Владимиру Путину «по просьбе украинского президента Владимира Зеленского» напомнили представителю МИД Марии Захаровой клоунский номер с Вячеславом Полуниным. «Драма по-французски», – отреагировала дипломат в своем Telegram-канале на заявление пресс-секретаря французского МИД Анны Клер Лежандр, сообщившей о том, что Макрон часто звонит Путину по просьбе Зеленского. К посту Захарова прикрепила знаменитый номер «Асисяй!» советского и российского клоуна Вячеслава Полунина, где тот попеременно входил в образы двух разговаривающих по телефону персонажей. Напомним, Лежандр заявила, что Макрон разговаривает с Путиным по телефону «всегда в координации с союзниками», чтобы поддержать канал диалога. По ее словам, по просьбе Зеленского президент Франции обсудил с главой российского государства вопросы по ЗАЭС, после чего туда удалось отправить наблюдателей из МАГАТЭ. В начале января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Путин и Макрон сохраняют контакты, однако пока общение на паузе. Депардье рассказал об отношении к России после начала СВО 4 февраля 2023, 14:19

Фото: ZUMA Press/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Французский актер Жерар Депардье, являющийся российским гражданином, заявил что происходящее на Украине не поменяло его отношение к России. Актер в интервью немецкому изданию Augsburger Allgemeine заявил, что для него ничего не поменялось после начала спецоперации, передает РИА «Новости». Он добавил, что считает себя русским, и любит русскую культуру, и пояснил, что предпочитает избегать разговоров на эту тему, поскольку «никто не может сказать ничего действительно разумного по этому поводу». Артист отметил, что ему не нравится, когда смешивают «политику и актерство». В ноябре Депардье закрыл продюсерский центр «ПЦ ЖД» в России, его продюсер Арно Фрилли подчеркнул, что это не связано с событиями на Украине. Новости СМИ2 Захарова отреагировала на «шедевр» Макфола о «прорыве на Украине» 4 февраля 2023, 16:54

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Предложения о введении санкций против всего состава ВС России, их жен и детей, которые представил экс-посол США в Москве Майкл Макфол в числе других подобных инициатив, – это «шизофазия в острой форме», заявила представитель МИД Мария Захарова. Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание на статью Макфола для издания Foreign Affairs под названием «Как добиться прорыва на Украине», в которой тот приводит шаги для того, чтобы «победить». Статья, по мнению Захаровой, «несколько протухла», поскольку в ней говорится о том, как все хорошо на Украине, и не упоминаются обыски у украинского олигарха Игоря Коломойского. Запад, несмотря на утверждения Макфола о том, что «Ukraine is doing so well» (У Украины все настолько хорошо – прим. ВЗГЛЯД), вводит очередные антироссийские санкции, поставляет Киеву все больше продвинутых и дорогих типов вооружения, и обещает еще большие объемы экономической помощи, подчеркнула дипломат. Она отметила, что Макфол также не очень хорошо понимает положение дел в военной сфере в самих США, поскольку требует поставок пусковых установок M270 киевскому режиму в случае отсутствия РСЗО HIMARS. «Видимо, в Пентагоне о Макфоле тоже не очень высокого мнения. Ну еще бы, бывший посол предлагает поставлять на Украину истребители F-16 (на каждом ценник в десятки миллионов долларов), забывая о том, к чему это может привести», – подчеркнула Захарова. Также Макфол требует снижения потолка на нефть вдвое, пренебречь зерновой сделке, совершенной под эгидой ООН, ввести санкции против всего личного состава ВС России, их жен и детей. По его задумке, американскому президенту Джо Байдену нужно объявить об этом 24 февраля. Захарова указала, что Макфол – это известный публицист, и он регулярно пишет на подобные тему, в том числе в Twitter, и раньше «этого гения слушали». Именно сейчас Вашингтон и «его натовские марионетки» реализуют против России неолиберальную стратегию, которую Макфол активно продвигал. До этого в январе Макфол заявил, что в обмен на западное оружие президент Украины Владимир Зеленский мог бы подписать соглашение о его неприменении для нанесения ударов по территории России. В таком случае он пообещал Киеву от США и союзников БМП, ПВО, РСЗО и боеприпасы. Соловьев показал мультфильм-карикатуру на Майю Санду 4 февраля 2023, 19:20

Фото: @SolovievLive

Текст: Алексей Дегтярев

В Германии сделали карикатурный анимационный ролик с молдавским лидером Майей Санду, его опубликовал российский журналист Владимир Соловьев. Ролик создало немецкое издание Deutsche Welle* (иноагент), в нем президент Молдавии приезжает в аэропорт и пытается «успеть на самолет в НАТО», отметил Соловьев в своем Telegram-канале. Похожий на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен персонаж посоветовал Санду отправиться в Швецию, которая также хочет вступить в Североатлантический альянс. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Запад смог поставить во главе Молдавии Санду, которая «рвется в НАТО», имеет румынское гражданство и готова «объединяться с Румынией и вообще готова практически на все». Новости СМИ2 Сторонники Саакашвили сообщили о подготовке к уличным боям с участием наемников c Украины 4 февраля 2023, 16:43

Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Глава «Штаба по освобождению Михаила Саакашвили» Георгий Чаладзе заявил о подготовке сторонников экс-президента Грузии к уличным боям, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Если они (власти) не хотят войнs на улицах, то должны положительно решить вопрос Саакашвили», – заявил он в эфире оппозиционной телекомпании «Формула». «Да, это – угроза», – подтвердил Чаладзе. По его словам, осужденный на шесть лет бывший президент Грузии имеет «очень большую и сильную армию сторонников, которая монолитна и верна ему». Чаладзе отметил, что о плане оппозиции развязать уличную войну, если Саакашвили не выпустят из заключения, «знают все наши западные партнеры». В свою очередь, депутат от оппозиции Губаз Саникидзе заявил, что «к войне (против властей страны) готовятся многие». Он сообщил, что лично контактирует на этот счет с ветеранами войн в Абхазии и Южной Осетии. Также Саникидзе сказал телекомпании «Кавкасия», что рассчитывает на помощь «нескольких тысяч» грузин, воюющих ныне за ВСУ. «На второй день они будут здесь, с нами», – заявил он. «Мы поступим с вами так, как поступает Украина с коллаборационистами», – пригрозил депутат властям Грузии. Российские войска выбили ВСУ с западных окраин Двуречного 4 февраля 2023, 15:19

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

ВС России в последние сутки выбили с окраин поселка Двуречное в Харьковской области группу войск ВСУ, сообщили в российском Министерстве обороны. Во время наступления на Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск выбили противника с западных границ Двуречного, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. В Харьковской области у поселков Крахмальное и Берестовое нанесены удары авиацией и артиллерией по 92-й механизированной бригаде ВСУ, уничтожено более 30 украинских военных, две бронированные машины и три автомобиля. На Красно-Лиманском направлении у поселков Червоная Диброва (ЛНР) Серебрянка, Григорьевка (ДНР) нанесено поражение скоплениям 80-й и 95-й десантно-штурмовым бригадам ВСУ. За сутки там уничтожено свыше 100 украинских военных, шесть боевых бронированных машин, машина РСЗО БМ-21 «Град» и гаубица Д-30. Группировка войск «Южная» на Донецком направлении в ходе наступления заняла более выгодные рубежи и позиции. За сутки там уничтожено до 60 украинских бойцов, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица «МСТА-Б», гаубица «Акация» и машина БМ-21 «Град». У городов Краматорск и Угледар (ДНР) ликвидированы два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. У поселков Марково, Тихоновка и Новомихайловка (ДНР) ликвидированы американские станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях огнем артиллерии группировки войск «Восток» за сутки уничтожено более 35 украинских военных, танк, два БТР, две гаубицы МСТА-Б. На Херсонском направлении уничтожена машина РСЗО БМ-21 «Град» у поселка Новокаиры (Херсонская область), склад боеприпасов у поселка Токаревка (Херсонская область). Авиация и артиллерия за сутки нанесли поражение 92-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 108 районах. ПВО за сутки уничтожили 13 беспилотников у поселков Райгородка, Белогоровка, Голиково, Краснореченское, города Кременная (ЛНР), Александровка, Новоселовка, Старомайорское (ДНР), Малая Токмачка, Степановка (Запорожская область) и Тягинка (Херсонская область). Также сбиты четыре снаряда РСЗО «Ольха» и HIMARS, ракета «Точка-У». С начала СВО уничтожены 382 самолета, 206 вертолетов, 3021 беспилотник, 403 ЗРК, 7737 танков и других боевых бронированных машин, 1007 машин РСЗО, 3996 орудий полевой артиллерии и минометов. Новости СМИ2 Медведев предупредил о готовности России использовать «оружие любого вида» при нападении на Крым 4 февраля 2023, 20:35

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Атака на Крымский полуостров приведет к эскалации, в ходе «неизбежного возмездия» могут быть применены любые виды оружия, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Нападение на Крым означает нападение на Россию и эскалацию конфликта, и «украинской банде наркоманов» следует понимать, что это встретит «неизбежное возмездие», заявил Медведев в Twitter, передает РИА «Новости». При этом в ходе возмездия может применяться оружие любого вида. До этого Медведев отмечал, что контролируемая киевским режимом Украина «запылает», если Киев решится ударить по Крыму. Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявлял, что киевские власти намереваются «отбить» полуостров «обычным наступлением и в очень короткие сроки». Экс-разведчик США заявил об уверенности Байдена в проигрыше Киева 4 февраля 2023, 21:01 Текст: Алексей Дегтярев

Вашингтон уверен в неизбежном поражении киевских властей и начал готовить такой сценарий внутри страны, заявил отставной офицер американской разведки морской пехоты Скотт Риттер. Российские военные выстраивают мощный ударный кулак, которому киевские власти не смогут ничего противопоставить, заявил Риттер в интервью YouTube каналу Dialogue works, передает РИА «Новости». Он задал риторический вопрос: как можно отправлять военную технику Украине, зная, что ее победа невозможна. По его словам, «поражение Украины неизбежно». Риттер подчеркнул, что американский президент Джо Байден знает, что после проигрыша ВСУ администрации США нужно будет ответить на вопрос о том, как Россия победила в этом противостоянии. Отставной офицер пояснил, что к моменту проигрыша киевских властей Вашингтон заявит, что «сделал все возможное», и дал Украине все, чего та просила, включая танки. В январе Риттер заявлял, что западные страны намеренно растягивают поставки натовской техники Киеву, поскольку осознают неизбежность поражения украинских военных. Новости СМИ2 Балицкий объявил об отправке батальона имени Судоплатова на передовую 4 февраля 2023, 14:37

Фото: РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

В Запорожской области на передовую отправились первые военнослужащие добровольческого батальона имени Павла Судоплатова, сообщил врио руководителя региона Евгений Балицкий. На передовой линии бойцы батальона проходят боевое слаживание, они настроены решительно и рвутся в бой, заявил Балицкий, передает ТАСС. По его словам, на передовой край обороны «отправились лучшие», те, кто уже имеют боевой опыт и прошли подготовку на полигонах в течение нескольких месяцев. У военнослужащих есть обмундирование, экипировка, бронежилеты, аптечки и вооружения, все необходимое. Ранее в Запорожской области заявляли, что бойцы батальона имени Судоплатова готовы к выполнению боевых задач любой сложности. Для уничтожения китайского метеозонда Пентагон поднял в воздух F-22 CNN: Американский истребитель F-22 сбил китайский аэростат над Атлантическим океаном ракетой AIM-9X 5 февраля 2023, 01:31

Фото: Ssgt Danielle Sukhlall/U.S Air/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Американский истребитель F-22 сбил китайский аэростат над Атлантическим океаном ракетой AIM-9X, сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя Пентагона высокого ранга. По словам представителя американского оборонного ведомства, в операции были задействованы истребители F-22 с базы ВВС в Лэнгли, штат Вирджиния. Как утверждает источник телеканала, по цели выпустили одну ракету AIM-9X, передает ТАСС. Накануне ВС США сбили китайский аэростат над Атлантикой у побережья штата Южная Каролина. Новости СМИ2 Экс-премьер Израиля Беннет рассказал об обещании Путина не убивать Зеленского 5 февраля 2023, 08:58

Фото: Ilia Yefimovich/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, в начале 2022 года выступивший в роли посредника между руководством России и Украины, выступил с утверждением, что российский лидер Владимир Путин заверил его в начале спецоперации, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому физическая расправа не угрожает. Вспоминая в интервью с журналистом Ханохом Даумом о своей поездке 5 марта 2022 года в Москву, где в Кремле у него состоялась встреча с Путиным, Беннет, заявил, что знал о том, что скрывавшийся в бункере Зеленский находится под угрозой и спросил Путина, не собирается ли он его убить. На что президент России, по словам израильского политика, ответил: «Я не убью Зеленского», передает ТАСС. После встречи в Кремле, Беннет, по его словам, позвонил Зеленскому и сообщил, что тот в безопасности, после чего президент Украины записал видео, в котором заявил, что ничего не боится. Напомним, 5 марта 2022 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Нафтали Беннета прошли в Кремле, обсуждалась ситуация вокруг Украины. Представитель Зеленского отказался от гарантий ненанесения ударов по России 4 февраля 2023, 20:06 Текст: Алексей Дегтярев

Идеи о гарантии Киева не бить по целям на территории России – это «идеи из параллельного мира», заявил украинский депутат и представитель президента страны Владимира Зеленского Федор Вениславский. Часть западных экспертов считают, что Киев должен пообещать не использовать военную технику в России, но это «идея из параллельного мира», заявил Вениславский в интервью Bild, передает РИА «Новости». Парламентарий заявил, что все места, где на территории Российской Федерации есть ракеты, – это «законные военные цели» киевского режима, в том числе и Москва. При этом политик не стал отвечать, будет ли совершено такое нападение, поскольку это «зависит от нашего военного руководства». Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что оставшаяся под контролем киевских властей Украина «запылает» в случае удара по Крыму. Новости СМИ2 Военный эксперт назвал ложью объяснения США вокруг сбитого китайского аэростата Военный эксперт Крамник: США сбили китайский аэростат, как только появилась возможность 5 февраля 2023, 11:07

Фото: REUTERS/Randall Hill

Текст: Дмитрий Зубарев

Военный эксперт Илья Крамник назвал ложными заявления командования ВС США, предложившего президенту Джо Байдену подождать «наиболее безопасного места» для сбития китайского аэростата. Как написал Крамник в своем Telegram-канале, заявления американского командования о том, что аэростат «сбили, как только перестал представлять опасность для людей на земле» являются ложными, поскольку сбить его над безлюдными районами Аляски или Канады было бы безопаснее, чем над густонаселенным Атлантическим побережьем. По его словам, заявление Байдена о том, что приказ сбить был отдан еще 1 февраля не был выполнен потому, что параметры цели не позволяли ее сбить, либо же средства ПВО ее просто не заметили. Крамник добавил, что как только аэростат начал спускаться и оказался на высоте 20 тыс. метров, появился смысл поднимать на него истребитель. Ранее ВС США сбили китайский аэростат над Атлантикой. В Пентагоне сообщили, что китайский метеозонд вошел в воздушное пространство США 28 января в районе Аляски, 30 января пересек границу Канады и вернулся на территорию США 31 января в Айдахо. Напомним, президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что приказывал сбить китайский метеозонд еще 1 февраля, но Пентагон рекомендовал подождать ради безопасности. Эксперты Пентагона изучили ценное оборудование сбитого китайского аэростата 5 февраля 2023, 04:33 Текст: Антон Никитин

Американские военные эксперты получили возможность изучить ценное оборудование на сбитом разведывательном аэростате, заявил высокопоставленный представитель Пентагона. По словам представителя Пентагона, американские эксперты имели возможность изучить шар и оборудование, которое представляет ценность. Он также отметил, что в ведомстве не сомневаются, что аэростат служил для сбора разведданных. В Пентагоне отвергли заявления Китая о том, что это метеорологический зонд, передает РИА «Новости». Тем временем Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона сообщает, что операция по сбору обломков сбитого китайского аэростата продолжается. Обломки зонда разбросаны в пределах семи миль (около 11 км) от американского побережья. По словам источника, части зонда находятся на относительно небольшой глубине, их извлечение пройдет, возможно, относительно быстро и не займет недель, передает ТАСС. Накануне ВС США сбили китайский аэростат над Атлантикой. Для проведения операции Пентагон поднял в воздух истребители F-22. Новости СМИ2 Медведев заявил о возможности завершить конфликт на Украине «по щелчку пальца» Медведев: Вашингтон способен по щелчку пальца прекратить конфликт на Украине, но США в этом не заинтересованы 4 февраля 2023, 14:23

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Текст: Александра Юдина

Вашингтон способен по «щелчку пальца» прекратить конфликт на Украине, который сам же и спровоцировал, однако США в этом не заинтересованы, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью Надане Фридрихсон. В Telegram-канале журналистки опубликовано письменное интервью Медведева, в котором он указывает, что Вашингтон давно мог бы приказать «своим накачанным наркотиками холопам сесть за стол переговоров», однако в администрации США и Конгрессе просто в этом не заинтересованы. Зампред Совбеза отметил, что сочувствует людям Донбасса, а не страдающим от последствий санкций европейцам. «Сочувствовать надо нашим людям на Донбассе и на других территориях, которые подвергаются атакам нацистов», – подчеркнул он. Медведев заверил, что за антироссийские санкции главным образом расплачиваются рядовые европейцы. «Поставки оружия киевскому режиму, поддержку торговых войн и блокад расплачиваются рядовые граждане ЕС в прямом смысле слова», – резюмировал он. Ранее в интервью Медведев предупредил, что Украина «запылает» в случае нападения на Крым.