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ВСУ уничтожили решивших сдаться в плен около Кременной сослуживцев
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ВСУ ликвидировали решивших сдаться в плен в районе Кременной в ЛНР сослуживцев, рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, запросы на возможность сдаться в плен поступили от группы украинских военных, состоящей из 12 человек, после короткого огневого контакта на взводном опорном пункте с российскими силовиками, передает РИА «Новости».
Марочко отметил, что ВСУ вывесили белый флаг и запросили у командования разрешение сдаться в плен. После этого ВС России прекратили огонь, однако удар по группе украинских военных нанесли свои же – ВСУ нанесли артиллерийский удар и провели плотный стрелковый огонь.
«С большой долей вероятности, все погибли», – рассказал Марочко.
Ранее российские военнослужащие 237-го гвардейского десантно-штурмового полка в районе Кременной взяли в плен украинских военных, проходивших обучение у инструкторов из Грузии и Франции.
Израиль решил пересмотреть свою политику военной помощи Украине
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что необходимо пересмотреть политику Израиля в отношении военных поставок Киеву, сообщает Walla.
Израильский лидер сообщил госсекретарю США Энтони Блинкену, что этим вопросом займутся Минобороны, МИД и «Моссад». Политик пообещал сделать для Украины не меньше, чем это сделало предыдущее правительство Израиля, сообщает Lenta.ru.
Издание Walla сообщает, что Белый дом сделал выводы – Нетаньяху «не намерен двигаться в направлении России». Также подчеркивается растущее давление на Иерусалим со стороны США.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в рамках интервью CNN рассказал, что рассматривает возможность военной поддержки Украины путем передачи системы ПВО «Железный купол». До этого Тель-Авив заявлял об оказании Киеву исключительно гуманитарной помощи.
Названы причины краха американской ЧВК «Моцарт» на Украине
Клинцевич: Американцы перерегистрируют ЧВК «Моцарт», чтобы скрыть позор на Украине
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«Моцарты» дискредитировали себя поведением в бою и быту. Они были уверены, что деньги и понты станут залогом их успеха, а на деле их иллюзии разрушились при встрече с нашими ребятами на поле боя. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал экс-сенатор Франц Клинцевич. Ранее The New York Times сообщила, что американская ЧВК «Моцарт» потерпела крах на Украине из-за пьянства, дефицита денег и походов бойцов по стриптиз-барам.
«В «Моцарте» привыкли воевать с людьми, которые не имеют боевого опыта, не знают военную тактику, а также не представляют рельеф и природные условия местности», – рассказал руководитель «Российского Союза ветеранов Афганистана», экс-сенатор Франц Клинцевич.
«И когда они попали на Украину, то и рядом с ними, и против них вышли русские люди – грамотные, смелые и сильные. Кроме того, конфликт на Украине является технически более совершенным, чем предыдущие конфликты. Да, мы практически не используем новейшее оружие, но даже модернизированное советское вооружение имеет огромный запас прочности и высокие тактико-технические характеристики», – отметил эксперт.
«На фоне этого у наемников ЧВК «Моцарт» начались пьянки, загулы и страх. Они рассчитывали на бесконечный поток финансирования. Однако понты колотить – это одно дело, а воевать – совсем другое», – полагает собеседник.
«Когда бойцов «Моцарта» пытались использовать в различной диверсионной деятельности, встречи с нашими десантниками и пехотинцами заканчивались для них неприятно. Ведь российские военные имеют за плечами реальный опыт в Сирии и других горячих точках», – добавил Клинцевич.
«На мой взгляд, все это и привело к краху «Моцарта». Американцы, я думаю, сделают спешную попытку перерегистрации этой организации, поскольку данный бренд дискредитирован и поведением наемников в бою, и в бытовом плане», – заключил он.
В свою очередь военный эксперт, подполковник Андрей Марочко в стриме «Летучка» отметил, что американцы «сворачивают именно бренд ЧВК «Моцарт». «Скорее всего, наемники, которые были в этой компании, останутся и будет какая-то другая ЧВК. Потому что личный состав нужен, боевики нужны, деньги поступают для оплаты труда этим убийцам. Поэтому они переподпишут контракт и останутся воевать дальше», – рассказал он.
Как отмечает в своем Telegram-канале военный эксперт Борис Рожин, «ЧВК «Моцарт», согласно заявлению Эндрю Мильбурна, уезжает с Украины, отметившись, скорее, не участием в реальных боевых действиях, а пиаром разной степени паршивости». «Попытка выехать на громком рефрене с ЧВК «Вагнер» оказалась неудачной. Впрочем, часть этой публики наверняка переберется в другие структуры или же осуществит ребрендинг организации», – полагает эксперт.
Ранее стало известно, что американская ЧВК «Моцарт» потерпела крах на Украине в связи с дефицитом средств и злоупотреблением ее сотрудниками алкоголем. Об этом сообщает издание The New York Times. Основатели компании Эндрю Мильбурн и Эндрю Бейн – в прошлом военные армии США. Название «Моцарт» было выбрано в качестве «дерзкого ответа российским наемникам» из ЧВК «Вагнер». Сообщается, что ранее они также являлись авторами подкаста «Два морпеха в Киеве».
Отряды «Моцарта» прибыли на Украину в начале марта. Тогда они обучали ВСУ военному мастерству, а также способствовали эвакуации мирных жителей с линии фронта. Уточняется, что существенная часть услуг компании оплачивалась за счет добровольных пожертвований иностранных граждан. Подразделениями ЧВК командовал соучредитель фирмы Эндрю Мильбурн, на которого впоследствии был подан иск директором компании Эндрю Бейном за некорректные высказывания в адрес киевского руководства в состоянии алкогольного опьянения и «злоупотребления бюджетом». Обвиняемый не признает ответственности за финансовые преступления.
Тем не менее Мильбурн отмечает, что в зоне СВО большинство иностранных наемников действительно имеют проблемы с алкогольной зависимостью. Один из инструкторов «Моцарта» подтверждает этот факт. По его словам, многие представители ЧВК являются людьми, страдающими от посттравматического синдрома, что приводило к трудностям в исполнении команд.
Подчеркивается, что наемники часто нарушали дисциплину, отправляясь в бары и стриптиз-клубы Киева, несмотря на запреты руководства. Подобное положение дел не могло не сказаться на эффективности ЧВК, что привело к отказу крупнейшего спонсора Allied Extract от услуг фирмы.
Ранее стало известно, что украинские гостиницы отказываются принимать сотрудников ЧВК «Моцарт» из-за того, что они могут быть мишенью «Вагнера». Полковник полиции ЛНР Виталий Киселев отмечал, что американская фирма существенно проигрывает отрядам Евгения Пригожина.
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Зеленский возмутился умением России быстро адаптироваться к санкциям
Владимир Зеленский пожаловался, что Россия быстрее стала адаптироваться к западным санкциям, а скорость введения новых замедлилась.
«Сейчас мы видим, что санкционный темп Европы немного замедлился, а государство-террорист наоборот увеличивает темп адаптации к санкциям», – передает РИА «Новости» слова Зеленского, который призвал усилить санкционное давление на Москву.
Президент Украины заявил об этом в ходе пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве.
Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что прибыла в Киев с группой еврокомиссаров «для обсуждения углубления сотрудничества».
Politico: Зеленского взбесил доклад Пентагона о неспособности ВСУ захватить Крым
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Президент Украины Владимир Зеленский пришел в ярость после доклада Пентагона о неспособности ВСУ захватить Крым, сообщают СМИ.
Издание Politico пишет, что на секретном брифинге перед заседанием комитета палаты представителей по делам вооруженных сил четыре высокопоставленных чиновников министерства обороны США заявили, что ВСУ вряд ли смогут отвоевать Крым у российских войск в ближайшем будущем.
Среди докладчиков были Лаура Купер, заместитель помощника министра обороны по России, Украине и Евразии, и генерал-лейтенант Дуглас Симс, начальник оперативного отдела Объединенного штаба.
Издание указывает, что оценка способностей Украины перекликается с заявлением председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли о том, что в этом году Украине будет «очень и очень сложно захватить Крым».
По данным источника издания в Киеве, администрация Зеленского была «в ярости» из-за замечаний Милли, поскольку весной Украина готовится к крупному наступлению. Также отмечается, что разведданные США об их военных способностях постоянно ошибались на протяжении почти годичной войны.
Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, советник Зеленского Андрей Ермак отверг идею победы Украины без захвата Крыма.
Председатель Палаты представителей по делам вооруженных сил Майк Роджерс заявил в интервью в среду, что война «должна закончиться этим летом», отметив, что Россия никогда не собирается сдаваться и отказываться от Крыма.
«Я думаю, наше правительство и лидеры НАТО должны будут оказать некоторое давление на (президента Украины Владимира) Зеленского по поводу того, как выглядит победа. И я думаю, что это поможет нам больше, чем что-либо, заставить Путина и Зеленского сесть за стол переговоров, чтобы покончить с этим летом», – заявил Роджерс.
Ранее газета Politico писала, что американская разведка на протяжении длящейся почти год спецоперации России постоянно ошибалась в оценке военных способностей ВСУ.
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Обученные в Британии украинские военные сдались после 20 минут первого боя
Прошедшие 21 день обучения в Британии украинские военные сдались в плен через 20 минут после начала своего первого боя, сообщил попавший в плен срочник ВСУ Артем Коваленко.
Пленный рассказал, что его призвали по повестке из военкомата в июне, спустя неделю после подготовки в учебном центре в Житомире его отправили в Великобританию через Польшу.
По словам Коваленко, в Британии проходили курс молодого бойца – стрельба, медицина, военное, штурм окопов, городов, зданий. Всего на обучение ушел 21 день, передает РИА «Новости».
После завершения курса группа ВСУ вернулась в Житомир, где проходило боевое слаживание в рамках 25-й бригады, затем патрулировали село Заболотье в Волынской области, жили на турбазе в Святогорске, а потом выехали на позиции, где пробыли месяц, держали оборону, рассказал пленный.
«В плен мы попали 1 декабря, нас обошли и штурмовали наши позиции. Двадцать минут боя – и мы сдались», – заключил Коваленко.
Ранее сообщалось, что Великобритания уже обучила 10 тыс. украинских военных и намерена обучить еще 40 тыс. в этом году.
Напомним, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на саммите ЕС в Праге попросил лидеров стран сообщества оказать Украине военную помощь Украине и создать тренировочные миссии для украинской армии.
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Названы причины тотальной мобилизации Киевом жителей Херсонщины в ВСУ
Правозащитница Шеслер: Украинская власть превращает русскоязычное население в пушечное мясо
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Сегодня практически ни один мужчина призывного возраста на юге Украины не может избежать насильственного загона на призывной пункт, людей пытаются схватить какими-то совершенно дикими методами, сказала газете ВЗГЛЯД правозащитница Лариса Шеслер. Ранее стало известно, что Киев проводит тотальную мобилизацию в подконтрольном им Снигиревском районе Херсонской области.
«В Снигиревском районе действительно проводится тотальная мобилизация, равно как и в Николаевской области. Власти Киева выбрали эти территории как базовые для набора людей в ряды ВСУ», – рассказала руководитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, экс-депутат Николаевского облсовета Лариса Шеслер.
«Сегодня практически ни один мужчина призывного возраста на юге Украины не может избежать насильственного загона на призывной пункт. Там сразу же вручают повестку, заставляют пройти медкомиссию и отправляют на пункт сбора. И наибольший упор делается именно на Николаевскую и Одесскую области. Я связываю это с тем, что там проживает много мужчин, часть из них технически подкована», – добавила собеседница.
«В то же время в этих регионах проведена достаточно сильная пропаганда, людям промывали мозги. Возможно, происходящее объясняется еще и тем, что народ там максимально избегает призыва. Мужчины не выходят из дома, прячутся на дачах. Из-за этого планы по мобилизации не выполняются. С каждым днем давление властей на местные призывные пункты усиливается, людей пытаются схватить какими-то совершенно дикими методами», – полагает она.
Рассуждая о том, к каким последствиям приведет такая тактика украинских властей, Шеслер отметила, что она «не слишком оптимистична в этом вопросе». «Мобилизационный потенциал на Украине – около 5 млн мужчин призывного возраста. Поэтому набрать 100–300 тыс нового пушечного мяса не составит большой проблемы. Чем хуже идет мобилизация, тем более жесткие меры будут использоваться», – заключила она.
Ранее глава российской Снигиревской районной администрации Юрий Барбашов сообщил, что киевский режим проводит «истеричную» мобилизацию мужчин в подконтрольном ему Снигиревском районе Херсонского региона.
Барбашов добавил, что жители района опасаются выходить на улицу, чтобы не попасть в украинские подразделения, которых отсылают в самые горячие точки фронта. Глава администрации заявил, что жители района почувствовали разницу между работой российской администрации и украинской.
Ранее прокуратура Киева возбудила уголовное дело против администрации Снигиревки в Херсонской области из-за выдачи местным жителям продуктов питания и социальных выплат.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась почему Галичина воюет руками русскоязычных украинцев.
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На Западе указали виновных в провале американской ЧВК «Моцарт» на Украине
The New York Times: Крах ЧВК «Моцарт» на Украине наступил из-за любви бойцов к стриптиз-клубам и пьянству
Киевские стриптиз-клубы, пьянство и финансовые нарушения виноваты в провале американской ЧВК «Моцарт» на Украине, сообщает The New York Times.
Газета пишет, что провал американской ЧВК «Моцарт» на Украине наступил из-за проблем с пьянством и любви к развлечениям. Издание сообщает, что наемники были почти неуправляемые, многие члены ЧВК были ветеранами, которые пьянствовали и имели проблемы с психикой. Кроме того, на отдыхе они проводили время в барах, киевских стриптиз-клубах и тяготели к онлайн-знакомствам, передает Ura.ru.
Ранее основатель компании Эндрю Мильбурн заявил, что американская ЧВК «Моцарт» больше не будет осуществлять деятельность на Украине под этим названием.
До этого сообщалось, что гостиницы на подконтрольной Киеву территории Донбасса не хотят принимать у себя бойцов «Моцарта».
Politico: Разведка США ошиблась в оценке военных способностей Украины
Politico: В Киеве заявили, что разведка США постоянно ошибалась о возможностях украинских войск
В Киеве заявили, что разведка США постоянно ошибалась по поводу возможностей украинских войск на протяжении всего конфликта, сообщили СМИ.
Как пишет газета Politico, американская разведка на протяжении длящейся почти год спецоперации России постоянно ошибалась в оценке военных способностях, передает РИА «Новости».
Ранее председатель Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что конфликт на Украине будет урегулирован за столом переговоров, сроки начала которых должны определить Москва и Киев и рассказал, что «в этом году было бы очень сложно военным путем вытеснить российские силы с каждого дюйма оккупированной Россией территории Украины».
В ДНР заявили о перерезанных трассах в Угледаре
Советник Пушилина Кимаковский: В Угледаре перерезаны каналы снабжения ВСУ
Использовавшиеся для для снабжения ВСУ дороги перерезаны в Угледаре, сообщил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.
Кимаковский в эфире «Первого канала» отметил, что в районе Угледара и Артемовска (украинское название – Бахмут) применяется тактика так называемого захвата в клещи для оперативного окружения городов, сообщает ТАСС.
«В Угледаре перебиты несколько основных трасс, по ним велся подвоз боеприпасов и живой силы противника», – пояснил он.
Ранее в ЛНР сообщили, что российские войска в ДНР ведут ожесточенные бои на подступах к Артемовску с целью взятия города в клещи и последующего выхода на Часов Яр.
Медведев объяснил, как Киеву будет нанесено «сокрушительное поражение»
Поставки российских вооружений и техники позволят нанести «сокрушительное поражение» киевскому режиму, заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
Вооруженные силы России регулярно и в полном объеме получают ракеты различных типов, поставки всех видов вооружений, военной и специальной техники в этом году существенно возрастут, заявил зампред Совбеза в своем Telegram-канале.
Это поможет нанести «власти украинских неонацистов», которых «раскормила» поставками вооружений «разнообразная западная сволочь», сокрушительное поражение, заключил Медведев.
Ранее в четверг глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что чем более дальнобойное оружие получает Киев от Запада, тем дальше его придется отодвигать от российских территорий.
Раскрыто предложение США о передаче украинских территорий России
NZZ: США предлагали Украине отдать 20% территорий в обмен на заключение мира с Россией
Глава Центрального разведуправления США Уильям Бернс предлагал украинским властям передать России около 20% территорий своей страны в обмен на заключение мирного соглашения, сообщают западные СМИ.
Как сообщает швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung со ссылкой на неназванные высокопоставленные источники, президент США Джо Байден в середине января поручил главе ЦРУ обратиться с этим предложением к Москве и Киеву. По информации NZZ, обе стороны от такой сделки отказались, передает РИА «Новости».
Издание добавляет, что после провала миссии Бернса Байден принял решение о поставках Украине танков Abrams.
При этом американское издание Newsweek со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Шона Дэвитта утверждает, что публикация NZZ «не соответствует действительности».
Ранее военный эксперт Скотт Риттер предположил, что танки Abrams даже не успеют добраться на поле боя на Украине, поскольку конфликт к тому моменту, как бронетехнику будет готова к доставке и применению, уже будет завершен.
Израильский эксперт оценил возможность передачи ВСУ системы ПВО «Железный купол»
Политолог Ципис: США давят на Израиль в вопросе поставок вооружения на Украину
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США могут вынудить Израиль передать Украине вооружение, однако говорить об отправке систем ПВО «Железный купол» преждевременно, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не исключил передачу системы ПВО «Железный купол» Украине.
«Заявления Нетаньяху объясняются двумя причинами. Первая – в Израиле появляется ощущение, что конфликт на Украине растянется на долгое время. Кроме того, на нас оказывается колоссальное давление со стороны США. Вашингтон хочет, чтобы Израиль начал поставку вооружений на Украину», – сказал сотрудник Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета Саймон Ципис.
«На территории нашей страны присутствуют американские военные склады, которые создавались на случай большой войны в регионе. Собственно, просьбы Штатов во многом связаны с тем, чтобы расконсервировать данные места хранения и осуществить передачу вооружений из них Киеву», – акцентирует Ципис.
«Подчеркну, что эти объекты принадлежат США, не Израилю, но для России, конечно, решающим фактором станет то, что поставки происходят с территории нашей страны. Что касается самой системы «Железный купол», то я очень сомневаюсь, что она будет отправлена Киеву», – считает эксперт.
«Речь идет о технологиях, очень важных для Израиля. И передача их другим государствам маловероятна. Возможно, Тель-Авив отправит на Украину старые модели ПВО, которые уже вышли из боевого дежурства страны. Но тогда возникает вопрос о том, кто будет управлять этими машинами», – рассуждает собеседник.
«Я сомневаюсь, что Израиль предоставит Киеву своих специалистов. Сколько времени займет обучение украинцев – неизвестно. Этот факт также является и аргументом в пользу того, что «Железный купол» не будет передан Украине. Это очень специфичная система», – подчеркивает Ципис.
«Вместе с тем даже если Израиль и отправит вооружение на Украину, Тель-Авив все равно мог бы стать посредником в переговорах Москвы и Киева. Дело в том, что у нашей страны довольно теплые отношения с Россией. Возможно, Нетаньяху делает ставку на повышение роли Израиля в происходящих событиях», – резюмирует Ципис.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в рамках интервью CNN рассказал, что рассматривает возможность военной поддержки Украины путем передачи системы ПВО «Железный купол». До этого Тель-Авив заявлял об оказании Киеву исключительно гуманитарной помощи.
Нетаньяху также подчеркнул, что Израиль готов выступить посредником между Россией и Украиной в случае поступления предложения. Премьер-министр признался, что Тель-Авив «не напрашивается» на эту роль, однако в случае если сложатся «определенные обстоятельства», то страна будет готова принять подобные обязательства.
Напомним, новый кабмин Израиля выступил с намерением провести ревизию внешнеполитических отношений с целью не допустить диктата мирового сообщества в сторону государства. В частности, Тель-Авив сообщил о желании «меньше говорить» об Украине.
Ранее в Иране произошла серия взрывов, в результате которой пострадал оборонный завод в городе Исфахане. Западные СМИ называют организаторами акта агрессии Вашингтон и Тель-Авив.
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Лавров заявил о готовности Молдавии стать «следующей Украиной»
Глава МИД Лавров заявил о стремлении Молдавии стать «следующей Украиной»
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На роль «следующей Украины» Запад сейчас «приглядывает» Молдавию, ее президент Майя Санду готова практически на все, а правительство Грузии руководствуется национальными интересами, несмотря на призывы открыть «второй фронт» против России, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Отвечая на вопрос, какая из стран вокруг России может пойти по пути Украины, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на эту роль сейчас приглядывают Молдавию, передает РИА «Новости».
Глава МИД пояснил, что Запад смог достаточно специфическими методами поставить во главе Молдавии президента, которая «просто рвется в НАТО, имеет румынское гражданство и готова объединяться с Румынией и вообще готова практически на все».
При этом глава МИД России отметил, что, в отличие от Молдавии, правительство Грузии руководствуется национальными интересами, несмотря на призывы Запада открыть «второй фронт» против России, передает ТАСС.
«Они говорят: мы руководствуемся национальными интересами, у нас торговля с Россией, туризм, энергоносители мы получаем, и это отвечает интересам грузинского государства и грузинского народа», – подчеркнул Лавров.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров ответил на вопрос, когда завершится конфликт на Украине.
Политикам ЕС запретили выглядеть как Зеленский
Politico: Европейским чиновникам изменили дресс-код из-за Зеленского
Политикам Европейского союза запрещено носить одежду зеленого цвета или цвета хаки во время предстоящего саммита ЕС – Украина, чтобы не походить на президента страны Владимира Зеленского, пишет обозреватель Флориан Эдер в статье для газеты Politico.
Гости мероприятия получили памятку, в которой было указано правило избегать нарядов зеленого или яркого цвета, чтобы сохранить «военный вид» президента Украины Владимира Зеленского, который сделал армейскую зеленую футболку своей повседневной формой одежды, передает РИА «Новости».
В памятке политикам посоветовали также путешествовать по возможности без чемодана, а также носить теплые куртки и удобную обувь.
Ранее Елена Зеленская в интервью швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung заявила, что муж носит зеленую футболку вынужденно, последний раз он надевал костюм и галстук 24 февраля.
В России оценили заявления об изменении стратегии США по Украине
Политолог Дробницкий: США хотят применить к Украине иракскую стратегию
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Заявление Брэндса – это признание того, что США ведут с Россией непрямую войну с использованием стратегии постепенной эскалации, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее американский профессор Хэл Брэндс заявил, что США решили добиться дипломатического решения украинского конфликта с помощью стратегии «эскалации ради деэскалации» и готовятся вооружить ВСУ самым современным оружием.
«Слова профессора Хэла Брэндса о стратегии «эскалация ради деэскалации» – это попытка описать сложными словами простую вещь: США ведут с Россией непрямую войну с использованием стратегии постепенной эскалации и с применением санкций», – считает политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Эксперт напомнил, что эта стратегия разрабатывалась в Америке после вторжения в Ирак в 2003 году под предлогом помощи «свободолюбивому народу Ирака» и заключалась в постепенной накачке страны оружием «с целью привыкания ко все большей эскалации».
По мнению Дробницкого, конфликт на Украине может дойти до той стадии, когда США используют свои авианосцы и ядерное оружие, после чего Вашингтон станет главным военным участником конфликта. «Сегодня это частично уже происходит. Именно поэтому мы слышим термины «эскалация ради деэскалации» или «война для мира». Политики вынуждены оправдываться перед обычными американцами, чтобы не вызвать у них негодование», – пояснил Дробницкий.
Однако эскалацию со стороны США возможно прекратить, «если Россия сама начнет использовать методы Вашингтона», то есть будет создавать американцам непрямые угрозы различными способами. «Заявления западных философов и политических деятелей о необходимости независимой Украины на самом деле означают следующее: страна должна стать подконтрольной Вашингтону. Для коллективного Запада Украина останется плацдармом для непрямой войны с Россией», – добавил Дробницкий.
Политолог убежден, что договориться о нейтральном статусе Украины можно только в случае честной политики Запада, «а при нынешних раскладах Украина может стать подлинно независимой только будучи железобетонно демилитаризованной».
Накануне профессор Университета Хопкинса и колумнист Bloomberg Хэл Брэндс выразил уверенность в том, что США обновляют свою стратегию в украинском конфликте. По его словам, Вашингтон хочет видеть Украину защищенной, политически независимой и экономически устойчивой, а президент США Джо Байден «стал более благосклонно относиться к ударам по российским целям» в Крыму. Кроме того, США и их союзники стали помогать Украине более современным оружием, в том числе танками и теперь Вашингтон может перейти к поставкам дальнобойных ракет и самолетов, чтобы, как полагает Брэндс, добиться дипломатического решения конфликта, используя стратегию «эскалации ради деэскалации».
Термин «эскалации для деэскалации» распространил в начале нулевых эксперт Венского центра по разоружению и нераспространению Николай Соков, который был участником советско-американских переговоров по контролю над вооружениями в 80-е – начале 90-х годов.
Два года назад в интервью «Коммерсанту» он заявил, что «теперь я жалею, что ввел этот термин в широкий оборот». Он напомнил, что термин и опубликованная в 2014 году статья, в которой он содержался, «вызвала бурный интерес в штаб-квартире НАТО», «а с 2017 года, уже при администрации Трампа, он был подхвачен и реинтерпретирован для оправдания определенных ядерных программ, таких как начавшееся несколько месяцев назад развертывание боеприпасов малой мощности на баллистических ракетах подводных лодок».
В марте прошлого года, спустя несколько дней после начала спецоперации (СВО) на Украине, министр иностранных дел России Сергей Ларов говорил, что РФ не строит свою политику по принципу «эскалация ради деэскалации», «как это пытаются нам вменять западные аналитики». «Но разговор про ядерную войну сейчас ведется. Прошу вас очень внимательно посмотреть на те высказывания, которые звучали, и на тех персонажей, которые эти высказывания делали», – сказал министр в интервью российским и иностранным СМИ.
Он подчеркнул, что сначала такие заявления сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг, после заявил президент Украины Владимир Зеленский.
В четверг президент России Владимир Путин в ходе торжеств по случаю годовщины победы в Сталинградской битве прокомментировал поставки западной техники Украине. Он провел параллель с событиями восьмидесятилетней давности и отметил, что России вновь угрожают немецкие танки.
«Те, кто рассчитывает одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет для них совсем другой. Мы свои танки к их границе не посылаем. У нас есть чем ответить. И применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать», – сказал президент.
Киев с момента СВО требует от стран Запада различные вооружения. Сейчас там говорят не только о желании получить современные истребители, дальнобойные ракеты и корабли с подводными лодками, но и о ядерном оружии – накануне об этом заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев. По его словам, Киев хочет начать дискуссию о ядерном статусе Украины, которая в 1994 году подписала Будапештский меморандум, отказавшись от третьих в мире по величине запасов ядерного оружия в обмен на обещание других стран-подписантов обеспечивать ее безопасность.
«Мы не получили полной поддержки безопасности от Соединенных Штатов и Соединенного Королевства, других ядерных держав (по Будапештскому меморандуму). Это был плохой сигнал для всех стран мира, которые поняли, что на самом деле только ядерное оружие может спасти их от нападения такого агрессора. Вот почему мы хотим начать эту дискуссию. У меня нет готового предложения для вас, как это могло бы выглядеть», – заявил Макеев в интервью Deutsche Welle* (СМИ, выполняющее функции иноагента).
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