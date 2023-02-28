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Минобороны обвинило США в попытке провести на Украине провокации с химическим оружием Би-Зет
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Зафиксированы действия, направленные на попытки США провести крупные провокации на Украине с применением психотропного отравляющего вещества Би-Зет, использованного американцами во время войны во Вьетнаме, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС Игорь Кириллов.
В Telegram-канале ведомства указано, что установлены факты одновременной поставки Киеву токсичных химикатов и средств защиты от них. Это свидетельствует о попытке проведения масштабных провокаций с использованием боевого психотропного отравляющего вещества Би-Зет в ходе конфликта.
Кириллов подчеркнул, что в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия, вещество Би-Зет является контролируемым химикатом, а его применение запрещено статьей 1 КЗХО, так как он вызывает острый психоз, потерю ориентации, галлюцинации и нарушения памяти.
«Штаты и их союзники многократно использовали боеприпасы, снаряженные химическими рецептурами, в ходе военных конфликтов во Вьетнаме, Ираке, Сирии и Афганистане», – отметил он.
По данным Минобороны, поезд с химическими веществами прибыл в Краматорск в ДНР еще 10 февраля. Сопровождала железнодорожный состав группа иностранных граждан.
В составе груза обнаружены 16 герметичных металлических ящиков, восемь из которых имели знак химической опасности и надпись «Би-Зет». Пять ящиков имели надпись «Си-Эс – Райот», три – «Си-Ар – Райот» с маркировкой в виде одной красной полосы (вещество раздражающего действия).
«Груз разместили на бронемашинах американского производства, которые затем выехали на линию боевого соприкосновения», – добавил Кириллов.
При США намереваются обвинить в использовании химического оружия Россию, заверил военный.
Так, во время конференции в США 22 февраля экс-посол Джон Салливан заявил, что российские войска якобы «планируют использовать химоружие на территории СВО», что в Минобороны расценили, как цель США устроить на Украине провокацию и обвинить Россию.
Американские власти рассчитывают на то, что активные боевые действия отвлекут мировую общественность от расследований использования химоружия, отметил Кириллов.
Также Кириллов рассказал, что Евроатлантический координационный центр (структура в НАТО) спланировал поставку на Украину крупной партии средств защиты для солдат ВСУ.
«Приоритетное внимание уделяется антидотам от фосфорорганических отравляющих веществ типа зарин и зоман – 600 тыс. ампул, противосудорожным препаратам – 3 млн таблеток, препаратам для детоксикации иприта, люизита и производных синильной кислоты ингибиторов хлорацетофенона – 750 тыс. флаконов», – сказал начальник войск РХБЗ.
По словам военного, 19 февраля в то же Краматорске разгрузили 11 вагонов с боеприпасами со спецмаркировкой. В частности, ночью украинские военные разгрузили вагоны с надписями «Стройматериалы» и «Цемент».
Как прокомментировали в Минобороны, до этого в интересах сухопутных войск США провели модернизацию шрапнельных выстрелов, «снаряжаемых готовыми поражающими элементами с жидкими рецептурами раздражающих веществ».
При этом Кириллов заверил, что в случае провокации Запада с химикатами на Украине истинные виновники будут установлены российским оборонным ведомством и понесут заслуженное наказание.
Генерал подчеркнул, что Москва продолжает работу по разоблачению преступной деятельности Запада в нарушение Конвенции о запрещении химического оружия.
Кроме того, Кириллов не исключил, что Запад обвинит Россию в применении оружия массового поражения, заметая следы собственного аналогичного преступления.
«Подобные проекты уже не раз были реализованы США для достижения политических целей», – заявил он, напомнив, как пробирка со «стиральным порошком» в руках госсекретаря США Колина Пауэлла послужила поводом к вторжению в Ирак и причиной гибели более полумиллиона граждан этой страны.
Также генерал напомнил о том, как в 2017 году растиражированные американскими информационными агентствами фотографии «Белых касок», на которых в реальности люди в обычных марлевых повязках отбирают пробы на территории предполагаемого применения зарина, привели к нанесению ракетного удара США по авиабазе Шайрат в Сирии.
Кириллов добавил, что до сих пор никто не понес ответственности за вышеперечисленные преступления.
Британский генерал раскрыл способный переломить ход СВО козырь России
Британский генерал Бэрронс раскрыл способный переломить ход СВО козырь России
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Россия может использовать козырь во время проведения спецоперации, чего раньше не делала, оборона ВСУ будет мгновенно подавлена, выразил мнение британский генерал Ричард Бэрронс.
По его словам, козырем России являются ее военно-воздушные силы. Москва может подготовить массированную воздушную атаку на Украину с целью мгновенного подавления противовоздушной обороны ВСУ, это переломит ход СВО, передает «Царьград» со ссылкой на издание Daily Star.
Бэрронс предположил, что Москва, вероятно, планирует использовать свой козырь, который ранее практически не внедряла, во время весеннего наступления.
«Россия концентрирует большое количество воздушной техники – самолетов и вертолетов – неподалеку от границ с Украиной», – уверен британский генерал.
Бэрронс добавил, что мир увидит гораздо большую активность российских ВВС.
Ранее авиация ВКС России и средства ПВО сбили украинские самолеты МиГ-29 и Су-25. До этого ВКС России сбили самолет украинских военно-воздушных сил МиГ-29.
Шойгу объяснил, насколько далеко придется отодвигать угрозу от границ России
Решение о том, насколько придется отодвигать угрозу от границ России, зависит от того, какое оружие будет поставлено Киеву, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
«Это зависит от того оружия, которое будет выдано (Киеву Западом)», – цитирует его РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию, в котором заявил, что чем более дальнобойные боеприпасы будут поступать на Украину, тем дальше Россия будет отодвигать угрозу от своих границ.
Дроны «Ланцет» вынудили ВСУ перейти с американских гаубиц М777 на советские
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ВСУ в срочном порядке меняют американские гаубицы М777 на советские из-за дронов «Ланцет» на Купянском направлении, сообщают СМИ.
Как передает RT в своем Telegram-канале, с начала февраля подразделения 40-й артиллерийской и 92-й механизированной бригад ВСУ на Купянском направлении потеряли как минимум пять гаубиц М777 калибра 155 мм, которые были поставлены из США.
Издание сообщает, что хотя два орудия были оборудованы защитой от дронов, их уничтожили барражирующие боеприпасы «Ланцет» между населенными пунктами Табаевка и Песчаное в Харьковской области.
Также, по имеющимся у издания данным, еще три аналогичные гаубицы были уничтожены на позициях ВСУ в районе Куриловки и Песчаного в 5 км от станции Купянск-Узловой.
Отмечается, что вероятнее всего поразить орудия прямыми попаданиями «Ланцетов» удалось благодаря использованию новой схемы атаки, при которой орудийные расчеты ВСУ атакуются с тыла.
Также издание пишет, что дефицит американских гаубиц, а также активность «Ланцетов» вынуждают ВСУ на Купянском направлении переходить на старые советские орудия, среди которых 122-мм пушки М-30 (образца 1938 года), а также хорватские полевые гаубицы М-46 калибра 130 мм, поставленные на Украину еще в августе 2022 года.
Напомним, подразделениями Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение живой силе и технике противника у Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), Гряниковки, Двуречной, Масютовки, Лимана Первого, Ольшаны и Синьковки Харьковской области. За последние сутки на этом направлении ликвидированы до 70 военнослужащих, три бронемашины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Вероятный двойник Зеленского попал на фото с Байденом
Блогеры вычислили вероятного двойника Зеленского на фото с Байденом
Блогеры разоблачили двойника Владимира Зеленского на фото во время визита президента США Джо Байдена в Киев, он попал в кадр объективов телекамер.
«Двойник Зеленского спалился?», – спрашивает «Приднестровец», отметив на фото мужчину, одетого, как президент Украины, и очень на него похожего, следовавшего за настоящим Зеленским и Джо Байденом.
Блогер Тимофей Ви предположил, что двойник Зеленского не только катается вместе с ним повсюду, но и ездит вместо него на передовую.
«Вот вам и ответ, как так вышло что Зеля «геройски ездил в Бахмут и Херсон», – написал Тимофей Ви в своем Telegram-канале.
Ранее на Украине во время военных учений Sea Breeze, в которых участвуют страны НАТО, обнаружили «двойника» украинского лидера Владимира Зеленского.
В Чехии назвали единственный вариант выхода Украины из конфликта с Россией
Чешский политолог Крейчи заявил, что Украине придется отдать России территории
Для завершения конфликта с Россией у Украины есть только один вариант – уступить территории, заявил чешский политолог Оскар Крейчи.
Крейчи в интервью для Parlamentni listy отметил, что наиболее вероятным вариантом завершения вооруженного конфликта на Украине выглядит тот, который сопряжен с территориальными уступками со стороны Киева. «И тут никакая истерика СМИ и протесты министров ничего не изменят. И уж тем более неважно, чего хотим вы или я», – подчеркнул политолог, передает РИА «Новости».
По его словам, боевые действия на Украине изменили мир, а введенные санкции против России вредят самой Европе. Он также понадеялся, чтобы конфликт закончился в этом году.
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Владимир Зеленский сможет побывать в Крыму только при одном обстоятельстве – на подписании капитуляции украинской стороны.
Аксенов предупредил Зеленского на случай «грандиозного шухера»
Аксенов: Зеленскому стоит помнить, что он расходный материал Запада
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Воинственные заявления властей в Киеве в отношении Крыма связаны с уверенностью в возможности скрыться за рубежом, Владимиру Зеленскому стоить помнить, что он является расходным материалом Запада, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Глава Крыма выразил мнение в своем Telegram-канале, что верхушка киевского режима ведет себя воинственно из-за уверенности в том, что им, их семьям и деньгам ничего не угрожает, и в случае «грандиозного шухера» «им хватит места в покидающих Киев самолетах США».
По его словам, Зеленскому не стоит быть таким уверенным, потому что «западные хозяева» обычно не церемонятся с «расходным материалом» и «туземцами», кроме того, есть огромное количество желающих рассчитаться с ВСУ и киевскими властями.
Аксенов отметил, что Крым и новые регионы не попадут в лапы нацистов, а продолжение ударов по инфраструктуре Украины «должно лишить возможности засорять эфир и мозги людям».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина «готовится морально, технически, оружием, усилением, подготовкой военных к захвату Крыма».
Стало известно о содержании в клетках провинившихся украинских военных
Боец ЧВК «Вагнер»: Украинских военных сажают в клетки за провинности на фронте
Украинских военных сажают в клетки за провинности на фронте, следует из видео с телефона украинского военнослужащего, воевавшего в Артемовске и ликвидированного бойцами группы «Вагнер».
На видео украинский солдат сидит в маленькой железной клетке за конфликт, произошедший у него с сослуживцем во время совместного застолья. Во время драки у его оппонента случился приступ эпилепсии, в результате он едва не умер, передает РИА «Новости».
Как рассказал боец группы «Вагнера», подобная практика в ВСУ существует и они об этом не раз слышали.
Ранее освобожденный фельдшер-санитар Александр Чупра рассказал, что украинские националисты после первичного допроса держали в уличной клетке пленных военнослужащих народной милиции ЛНР.
В ДНР объяснили цели подрыва дамбы украинскими военными в Артемовске
Советник главы ДНР Кимаковский обвинил украинских военных в попытке уничтожить Артемовск без возможности восстановления
Вооруженные силы Украины хотят уничтожить Артемовск, чтобы не было возможности его восстановить, для этого они взорвали дамбу, заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.
Кимаковский подтвердил, что из-за подрыва дамбы «потоки воды пошли на Артемовск». По его словам, ВСУ таким образом пытаются остановить российское наступление, возможно, «отрезать штурмовые подразделения от тыловых структур» и помешать доставке боеприпасов.
Кроме того, как заявил советник врио главы ДНР, украинские войска хотят «создать неприемлемые для жизни условия», чтобы жители города покинули Артемовск, передает РИА «Новости».
Кимаковский считает, что ВСУ также пытаются «уничтожить город», чтобы для российской стороны «было неподъемно, с точки зрения экономики, его восстановление». «Для них люди не важны», – сказал он. При этом Кимаковский не исключил, что «отчаянные» действия ВСУ могут быть признаком готовности выйти из города.
Напомним, украинские войска взорвали дамбу в Артемовске на водохранилище «Северный ставок», поступают сообщения о затоплении частных домов и подвалов. Российские штурмовые отряды сейчас теснят ВСУ в северной части города и продвигаются к заводу цветных металлов.
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Блогеры остро отреагировали на массовое уничтожение русских книг в Киеве
Блогеры возмутились массовым уничтожением книг в Киеве на заводе по переработке макулатуры, расправу над русской литературой они назвали безумием.
В Сети появилось видео, где корреспондент ABC News Патрик Ривелл рассказывает, как на одном из заводов по переработке макулатуры идут под пресс сотни русских книг, которые принесли на уничтожение киевляне, которые «не хотят их видеть больше дома», отмечается в канале «Коза кричала». По его словам, это очень яркий символ отторжения Украиной русской культуры.
«Безумие. То же самое, что и сожжение Томаса Манна нацистами, триумф и упоение невежеством», – описали происходящее в Telegram-канале Небожена.
«Их боротьба. Слова Гейне надо выбить на лбу у (украинцев)», – предложил автор Telegram-канала «Филологичка».
Ранее украинские националисты заставили продавца русской литературы в Киеве сжечь книги, свидетельствует появившееся в Сети видео.
Под Киевом поражен центр радиоэлектронной разведки ВСУ
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В Киевской области нанесен удар по центру радиоэлектронной разведки украинских военных, сообщили в российском Министерстве обороны.
Центр поражен в районе населенного пункта Бровары, а у города Хмельницкий поражен оперативный центр спецопераций ВСУ «Запад», сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.
У поселка Андреевка уничтожена самоходная огневая установка ЗРК «Бук-М1», у поселка Доброполье (ДНР) уничтожена РЛС обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6.
Российские средства ПВО за сутки сбили четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS, уничтожено пять украинских беспилотников у города Кременная и поселка Стельмаховка (ЛНР), у Кременцов, Новоандреевки (ДНР) и Крынки (Херсонская область).
С начала спецоперации уничтожены 390 самолетов, 211 вертолетов, 3248 беспилотников, 406 ЗРК, 8058 танков и других бронированных машин, 1045 машин РСЗО, 4228 орудий полевой артиллерии и минометов.
Также за последние сутки российские войска уничтожили свыше 610 украинских военных.
ВСУ взорвали дамбу в Артемовске
Украинские боевики взорвали дамбу в Артемовске на водохранилище «Северный ставок»
Украинские войска взорвали дамбу в Артемовске на водохранилище «Северный ставок», поступают сообщения о затоплении частных домов и подвалов.
В пресс-службе ЧВК «Вагнер» сообщили, что ВСУ подорвали дамбу на водохранилище под названием «Северный ставок» для замедления продвижения штурмовиков, вода ушла вдоль Ильиновки на Ступки.
Отмечается, что штурмовые отряды сейчас теснят ВСУ в северной части города и продвигаются к заводу цветных металлов.
Советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что из-за подрыва дамбы подтоплены частные дома и подвалы, где население пряталось от обстрелов, передает ТАСС.
Ранее российские штурмовые отряды взяли под контроль Ягодное на севере Артемовска.
Певца Shaman обвинили в экстремизме за песню «Я русский»
Певец Shaman заявил, что его песню «Я русский» попросили проверить на экстремизм
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Певец Shaman (Ярослав Дронов) сообщил, что «некий гражданин» обратился в УМВД по Тульской области с заявлением о проверке песни «Я русский» на экстремизм и разжигание межнациональной розни.
Управление уголовного розыска УМВД России по Тульской области обратилось к артисту за разъяснением из-за того, что некий гражданин попросил проверить трек «Я русский» на экстремизм и разжигание национальной розни. Об этом Shaman написал в своем Telеgram-канале.
«Мою песню знают, любят и поют представители совершенно разных национальностей, населяющих нашу страну. Для каждого из них, говорящих и думающих на русском языке, утверждение «я русский» означает принадлежность к нашей общей истории, великой культуре и духовное родство с миллионами других сограждан, считающих Россию своей Родиной».
По словам музыканта, его песня прошла «все необходимые проверки» до публикации в Сети и на ТВ и прозвучала в национальном эфире Первого канала в новогоднюю ночь – сразу после праздничного обращения президента России Владимира Путина.
Ранее Shaman записал видео с исполнением гимна России.
Напомним, согласно соцопросам, Shaman является одним из самых популярных российских исполнителей, уступая только Олегу Газманову.
Пушилин указал на единственную дорогу для вывода ВСУ из Артемовска
Пушилин сообщил об оказавшейся под российским огневым воздействием единственной дороге для вывода ВСУ из Артемовска
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У вооруженных сил Украины осталась одна дорога для выхода из Артемовска, она под российским огневым воздействием, но признаков того, что Киев выводит войска, нет, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
По словам Пушилина, пока нет признаков «того, что киевский режим начал выводить из города своих боевиков и спасать потрепанные подразделения». Он также прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что удерживать Артемовск Киев собирается, пока это будет «разумно». Пушилин сказал: «Разумно» у противника может значить что угодно, в том числе и воевать «до последнего украинца», – передает ТАСС.
Он пояснил, что для ВСУ «складывается неблагополучная ситуация». Сейчас российские добровольческие подразделения продвигаются на северо-запад города, ожидаются «позитивные новости». Отмечается, что «на ряде участков бои перешли в стадию зачистки». ВСУ пытаются «удержать фронт к северу от трассы Часов Яр - Артемовск», сказал Пушилин.
Он подчеркнул, что из-за поставок Киеву дальнобойных систем России придется все дальше отодвигать украинских силовиков от границ. Из-за этого потребуется «больше времени» на спецоперацию. По его словам, Запад превратил Украину в полигон НАТО, отправляя крупные партии тяжелого и дальнобойного вооружения.
Напомним, украинские войска взорвали дамбу в Артемовске на водохранилище «Северный ставок», поступают сообщения о затоплении частных домов и подвалов.
Российские войска значительно продвинулись на марьинском направлении
Продвижение российских войск создало угрозу для обороны ВСУ в Марьинке
Российские войска создают угрозу для обороны вооруженных сил Украины на юго-западной окраине Марьинки, сообщают информационные агентства.
Российские подразделения значительно продвинулись на марьинском направлении, передает РИА «Новости».
Опубликована видеозапись штурма одного из украинских опорных пунктов. Из четырех защитников сопротивление оказал только наемник из Грузии – трое остальных украинских военных сдались, как только он получил смертельное ранение. Помочь ему украинские военные не пытались.
На прошлой неделе врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что российские войска усилили свои позиции в Марьинке. По его словам, в городе очень серьезные укрепления, которые возводились не один год, но Марьинка будет освобождена в обозримом будущем.
В ДНР объяснили создание батальона имени Хмельницкого из украинских военнопленных
Полковник Басурин: Чем дальше будет продвигаться Россия, тем больше будет батальонов из военнопленных ВСУ
Люди, которым на протяжении девяти лет промывали мозги, поняли, что воюют не на той стороне. И теперь могут искупить свою ошибку. Но всех добровольцев надо проверить. К такому мнению в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли донецкий депутат Владислав Бердичевский и полковник Эдуард Басурин. Ранее в ДНР сообщили о формировании батальона из украинских пленных.
«Батальон создан из украинских пленных, которые решили с оружием в руках доказать, что их прошлый выбор был ошибкой. Пока желающих не так много, но это добровольцы. Никто не будет насильственно заставлять пленных вставать на нашу сторону», – сказал полковник Эдуард Басурин, бывший представитель народной милиции ДНР.
«Уверен, что каждого военного проверят в первую очередь на психологическую устойчивость. Более того, подобный опыт у нас уже имеется. Были случаи, когда украинцы осознавали, что воюют не на той стороне, и принимали единственное правильное решение – перейти на нашу сторону», – продолжил собеседник.
«За последние девять лет ВСУ очень хорошо промыли мозги. Но теперь, оказываясь у нас в плену, они понимают, что их власть заводит страну в тупик. Так что чем дальше будет продвигаться Россия, тем больше будет подобных батальонов», – полагает Басурин.
«С 2014 года переход украинских военнослужащих на нашу сторону был массовым явлением. Более того, некоторые из них до сих пор воюют в составе армии ДНР, мы им доверяем», – в свою очередь добавляет депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
Вместе с тем при формировании батальонов важно соблюдать меры предосторожности и избегать спешки при принятии на службу недавних пленных. «Эти люди еще не успели в полной мере осознать, на чьей стороне они воевали. И это может быть чревато дезертирством. Вероятно, потребуется проведение проверок в отношении таких добровольцев», – предостерегает собеседник.
Ранее командир донецкого подразделения Андрей Тищенко сообщил, что в ДНР сформирован добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого. В него вошли украинские военнопленные, в общей сложности около 70 человек, передают РИА «Новости».
Он добавил, что почти все они имеют боевой опыт, а в скором времени в рядах ожидается пополнение. Отмечается, что с бойцами заключат контракты на общих условиях.
Днем ранее источник агентства ТАСС в силовых структурах ДНР сообщил, что готовность присоединиться к батальону выразили порядка 200 украинских пленных. Однако пока необходимо урегулировать ряд юридических нюансов, в частности касающихся личных документов.
Для получения российских паспортов украинские военнопленные в ДНР сейчас проходят процедуру дактилоскопии. Напомним, в ноябре минувшего года сообщалось, что батальон из числа украинских военнопленных сформирован в Донецкой народной республике.
При этом еще в сентябре содержащиеся в колонии в Еленовке пленные обращались к Народному совету ДНР с просьбой о присоединении к формируемому казачьему батальону имени Богдана Хмельницкого.
Отметим, что в самой колонии в Еленовке летом находились плененные бойцы запрещенного в РФ националистического батальона «Азов». Тогда ВСУ нанесли ракетный удар по объекту. Замминистра обороны России Александр Фомин отмечал, что украинские власти пытались ударом по СИЗО в Еленовке запугать украинских военных, намеревающихся сдаться в плен.
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