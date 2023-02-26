СМИ: Вопрос гарантий НАТО Украине не играл роли на встрече Шольца, Макрона и Зеленского

У Киева появилась проблема с транспортировкой танков

Обещанные Украине танки сложно будет доставить на фронт, так как у украинских мостов низкая грузоподъемность.

Об этом заявила французская журналистка Кристель Неан в интервью Sputnik, сообщается в Telegram-канале издания.

Мосты Украины не рассчитаны на нагрузку более 50 тонн, заявила Неан. Речь идет о танках Abrams или Leopard, которые не приспособлены к украинской местности.

Ранее премьер-министр Польши сообщил, что страна направила Киеву первую партию танков Leopard 2. Германия и Швеция накануне также заявили об отправке танков Leopard 2 на Украину.

Между тем замглавы Совбеза Медведев заявил, что Россия разобрала по винтику западное оружие.