Президент Польши призвал НАТО пообещать Украине гарантии безопасности

Президент Польши Дуда призвал НАТО пообещать Украине гарантии безопасности после завершения конфликта

Президент Польши Анджей Дуда выразил мнение, что НАТО следует пообещать Украине гарантии безопасности после завершения конфликта.

Дуда выразил мнение, что обещания альянса о гарантиях безопасности были бы важны для Украины и боевого духа украинских военнослужащих, поскольку показали бы, что НАТО с ними. В интервью британской Financial Times Дуда отметил, что Киев, понимая невозможность вступить в НАТО сейчас, ожидает некоего партнерства с альянсом в виде определенного вида гарантий безопасности, передает ТАСС.

Согласно изданию, гарантии безопасности Украины со стороны НАТО могут выглядеть как юридически закрепленное обязательство лидирующих стран альянса, таких как США, Британия и Франция, предоставить военную помощь Киеву в случае возможной будущей агрессии против Украины. Бывший генсек НАТО (2009-2014) Андерс Фог Расмуссен сравнил эти предложения с гарантиями США в отношении безопасности Израиля.

В преддверии визита президента США Джо Байдена в Польшу, который пройдет 20–22 февраля, Дуда также призвал главу Белого дома указать на незыблемость статьи 5 Вашингтонского договора о коллективной обороне. Дуда подчеркнул, что приезд Байдена окажет огромное влияние на весь восточный фланг НАТО. Кроме того, Дуда выступил за скорейшую передачу Украине танков Leopard 2 и запчастей для них.

Напомним, в субботу Дуда рассказал о надежде Зеленского получить от НАТО гарантии безопасности в ходе саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе. Днем ранее в США заявили о предоставлении Украине помощи с долгосрочным «потенциалом сдерживания».