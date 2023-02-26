Глава МО Украины рассказал, что просил у Деда Мороза истребители

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в интервью итальянской газете la Repubblica, что просил у Деда Мороза истребители, а также добавил, что Киев пока не получил американские ЗРК Patriot.

Он рассказал в интервью, что украинские военные уже учатся работать с ЗРК, но пока их Киеву не поставили, сообщает РИА «Новости».

«Именно благодаря им мы защитим небеса. А на земле у нас будут (танки) Leopard. Еще я попросил новые бронемашины типа Bradley, Spartan, Mastiff. В моем письме Деду Морозу, конечно, есть и истребители», – рассказал Резников.

Напомним, отправка систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot Киеву сейчас невозможна, пишет издание Spiegel со ссылкой на заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса.