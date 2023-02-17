Глава Минобороны ФРГ рассказал о нехватке систем ПРО Patriot для Украины

Глава Минобороны ФРГ Писториус заявил, что поставки Киеву систем ПРО Patriot сейчас невозможны

Отправка систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot Киеву сейчас невозможна, пишет издание Spiegel со ссылкой на заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса.

По его словам, сейчас в ФРГ есть всего одна такая система, если ее отдать, то даже нельзя будет проводить тренировки украинских бойцов, передает ТАСС.

Однако Писториус не исключил, что Германия может отправить на Украину еще танки Leopard 2A6 из запасов бундесвера в дополнение к обещанным ранее 14 танкам.

По словам Писториуса, его цель – добиться заключения контрактов с оборонной промышленностью к лету, чтобы ВС Германии смогли получить танки для передачи Киеву.

Ранее Германия начала развертывание ПРО Patriot на территории Польши.