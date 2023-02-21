Китай собрался обнародовать мирный план по Украине в ближайшие дни

Эксперт: Китай намерен настаивать на снижении вмешательства США в конфликт на Украине

Политолог Ткаченко: Китай однозначно указывает на США как на инициатора конфликта на Украине

Китай предпринимает попытки увеличить свое политическое и дипломатическое влияние. Этим обусловлены мирные концепции Пекина и турне Ван И по Европе. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Станислав Ткаченко. Ранее стало известно, что во вторник в Москву прибудет глава МИД Китая Ван И, он может встретиться с президентом Владимиром Путиным.

«Один из главных вопросов мировой политики этого десятилетия заключается в том, насколько близки Россия и Китай. Возможно, после визита Ван И в Москву ответ на него станет чуть более понятен. Вместе с тем на протяжении последнего времени мы видим ряд моментов, в которых прослеживается пророссийская политика Китая», – говорит Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«Китай вполне однозначно указывает на США как на инициатора конфликта на Украине, а Европу как на спонсора и исполнителя. Поэтому в рамках встреч Ван И с российскими коллегами речь, скорее всего, пойдет о выработке особого дипломатического стиля. Возможно, Россия все больше будет демонстрировать готовность завершить конфликт переговорами, а Китай продолжит настаивать на снижении вмешательства США», – отметил собеседник.

«Это может быть основой того документа, который китайские власти анонсировали как мирную инициативу по Украине и обещали представить в ближайшее время. Кроме того, именно с обсуждением инициативы по Украине Ван И накануне посетил ряд европейских столиц», – добавил он.

«Что касается китайской инициативы по глобальной безопасности для мировой политики, ее оценить пока сложно, поскольку нет конкретики и деталей. По сути, это длинное изложение тезиса о необходимости возвращения к действиям в рамках международного права и верховенству надгосударственных структур», – объясняет политолог.

«Но такие благие пожелания мало соотносятся с сегодняшней реальностью. Поэтому я думаю, что на 50% китайские идеи глобального миропорядка – это вопрос внутренней политики. Си Цзиньпину важно быть в глазах китайцев глобальным лидером, поэтому к экономической мощи Китая добавляется еще и дипломатическая», – отметил Ткаченко.

«При этом влияние Пекина на внешний мир и особенно евроатлантические отношения невелико. Кроме того, Китай не вмешивается и в конфликт на Украине. Поэтому оба китайских документа могут быть попыткой увеличить политико-дипломатический вес Пекина», – считает эксперт.

«Говорить о том, что концепции изменят что-то прямо сейчас, не приходится. Кроме того, урегулирование вопросов глобальной безопасности по китайской схеме невыполнимо ввиду отсутствия желания со стороны коллективного Запада. И мирная инициатива по Украине может упереться в те же препятствия», – заключил политолог.

Ранее стало известно о планах главы канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая, члена Политбюро Ван И прибыть во вторник в Москву. В Кремле не исключили вероятности встречи президента России Владимира Путина с китайским дипломатом.

Во вторник Китай опубликовал концепцию инициативы глобальной безопасности, направленную на устранение коренных проблем международных конфликтов, улучшение управления в области глобальной безопасности, обеспечение большей стабильности, говорится в документе, текст которого распространило Синьхуа. Инициатива глобальной безопасности была предложена председателем КНР Си Цзиньпином в апреле 2022 года.

Как указывается в документе, поддержание мира и безопасности во всем мире и содействие глобальному развитию и процветанию должно стать стремлением стран по всему миру. Отмечается, что инициатива направлена на устранение коренных проблем международных конфликтов, улучшение управления в области глобальной безопасности, поощрение совместных международных усилий по обеспечению большей стабильности и определенности в нестабильную и меняющуюся эпоху для того, чтобы содействовать прочному миру и развитию во всем мире.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Ван И сообщил о желании Китая представить план мирного урегулирования конфликта на Украине. «Приближается годовщина начала российской СВО на Украине, и Китай в связи с этим планирует в письменной форме обозначить свою позицию по политическому решению украинской проблемы», – сказал Ван И в Мюнхене. По его словам, даже в сложнейших ситуациях «необходимо дать шанс миру». Деталей предложения китайский дипломат не представил.

Позднее европейские источники предположили, что китайский план урегулирования конфликта на Украине будет включать призыв к прекращению огня и поставок оружия Киеву. Bloomberg пишет, что США и их союзники обеспокоены, что инициатива Пекина может найти отклик в странах Глобального Юга и потенциально привлечь голоса в ООН.

Напомним, в прошлый четверг Париж и Пекин обсудили урегулирование конфликта на Украине. В тот же день Китай выступил за политическое решение украинского конфликта.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД