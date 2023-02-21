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21 февраля, вторник | Последнее обновление — 23:30 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Китай собрался обнародовать мирный план по Украине в ближайшие дни
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Владимир Путин провозгласил не только курс на мирное, спокойное экономическое развитие страны, без авральных мер и панических ожиданий, но и курс на социальный мир.
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Мы ведем оборонительную войну, а не превентивную, нанося ответные удары, а не упреждающие, принуждая агрессора, а не жертву, к справедливому миру и законности, которая была попрана еще в 2014 году.
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До начала СВО еще несколько дней. Но это, видимо, так «мирная Украина» пыталась договориться о перемирии, начав массированные обстрелы ЛДНР в конце февраля 2022-го?
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В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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12:42
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Китай собрался обнародовать мирный план по Украине в ближайшие дни
Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь сообщил о намерении Пекина обнародовать мирный план по Украине в ближайшие дни
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В ближайшие дни Пекин, вероятно, представит свой план мирного урегулирования ситуации на Украине, сообщил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.
По словам постпреда, он «слышал», что план «выйдет в течение нескольких дней», передает РИА «Новости».
Тем временем украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба проинформировал его о «разговоре с коллегой из Китая». Кулеба сообщил Зеленскому, что у Китая «есть идеи соответствующего документа или резолюции». При этом президент Украины пояснил, что «официального документа никакого не видел».
В среду возобновляет работу спецсессия Генассамблеи ООН по Украине, в четверг, как ожидается, участники проголосуют по проекту резолюции об урегулировании на основе «мирного плана» Зеленского. По словам пстпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд, США не ожидают, что Китай представит на обсуждение ГА альтернативный проект резолюции на основе своего мирного плана, передает ТАСС.
Напомним, Китай опубликовал концепцию инициативы глобальной безопасности. Кроме того, член политбюро ЦК Компартии Китая Ван И объяснил Кулебе ключевые детали плана по мирному урегулированию ситуации на Украине. Европейские источники заявили, что китайский план урегулирования будет включать призыв к прекращению огня и поставок оружия Киеву.
Вучич ожидает серьезных изменений в зоне СВО после послания Путина
Вучич предположил серьезные изменения в зоне проведения СВО в течение трех дней
Ситуация на Украине кардинально изменится в течение ближайших трех дней, заявил президент Сербии Александр Вучич на полях международной выставки военной техники и вооружений IDEX 2023 в Абу-Даби.
Он подчеркнул, что из выступления президента России Владимира Путина ясно, «что он продолжит вести очень интенсивную борьбу на Украине и эта позиция или, другими словами, эскалация конфликта дополнительно осложнит положение Сербии как в политическом, так и в военном и во всех остальных отношениях», сообщает ТАСС.
По его словам, уже через день, два или три можно будет увидеть «значительные изменения на поле боя и серьезные изменения в дальнейших политических действиях в отношении Сербии со стороны Запада».
Напомним, цель Запада – безграничная власть, а Россия защищает свой дом, это они развязали войну, а мы используем силу, чтобы ее остановить, заявил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
Украина перенесла «нулевой» километр железной дороги
Власти Украины решили перенести «нулевой» километр, от которого считают начало расстояния на железной дороге.
Теперь отсчитывать будут не от Москвы, а от Киева, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение «Украинской железной дороги».
Отмечается, что отсчет 100 лет шел именно от столицы России, теперь этому «положен конец», «нулевой» километр украинских железных дорог переносится на Центральный вокзал в Киеве.
В ближайшие три года все километровые таблички на украинской железной дороге заменят на новые.
В ЛНР заявили о прибытии в Краматорск группы европейских чиновников
Марочко: В Краматорск прибыли высокопоставленные европейские чиновники и офицеры министерства обороны Украины
Высокопоставленные европейские чиновники и украинские офицеры прибыли в находящийся под контролем Киева город Краматорск в Донбассе, их охраной занимается спецподразделение Службы безопасности Украины, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Марочко сообщил, что в Краматорск прибыла группа высокопоставленных украинских и европейских чиновников численностью порядка десяти человек, среди которых офицеры министерства обороны Украины и переводчики, которые сопровождают англоязычных граждан в гражданской одежде. По имеющимся у него данным, группа передвигается на трех тонированных бронированных автомобилях, плюс две машины сопровождения ДПС. Марочко отметил, что охраной делегации занимается спецподразделение Службы безопасности Украины, передает ТАСС.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии планов удерживать Артемовск любой ценой. В минувшую субботу стало известно, что ВСУ эвакуировали из Артемовска командование. Днем ранее власти Украины призвали жителей Артемовска немедленно эвакуироваться.
Киев испугался принуждения к сделке с Россией
Politico Киев опасается, что США принудят Украину к сделке с Россией
В Киеве растут опасения, что США могут уменьшить объемы военной помощи Украине, чтобы принудить ее к заключению мирного соглашения с Россией, сообщила европейская версия издания Politico.
Politico приводит слова одного из советников президента Украины, пожелавшего сохранить анонимность, о том, что и в Конгрессе США, и в администрации президента Джо Байдена есть люди, которые хотели бы изменить объемы военной помощи, чтобы заставить украинцев «установить для себя более скромные военные цели» и заключить некую сделку Россией, передает ТАСС.
Ранее швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung заявляла, что президент США Джо Байден в середине января поручил главе ЦРУ обратиться с предложением мирного урегулирования к Москве и Киеву. Обе стороны от такой сделки отказались.
Напомним, позднее заместитель пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Шон Давит заявил журналу Newsweek, что такие сведения беспочвенные и не соответствуют действительности.
Ван И: Отношения Пекина и Москвы прочны как скала и выдержат любые испытания
Китайско-российские отношения прочны как скала и выдержат любые испытания переменчивой международной ситуацией, заявил руководитель канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И.
На встрече с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым Ван И заявил, «что сегодня у нас очень хорошие возможности для продолжения нашего плотного стратегического взаимодействия и контактов в защиту наших общих стратегических интересов», передает РИА «Новости».
Ван И подчеркнул, что полностью разделяет высокую оценку стратегического взаимодействия Китая и РФ, выраженную Патрушевым.
Ранее Патрушев заявил, что Запад развернул кампанию по сдерживанию России и Китая, а также против развивающихся государств.
СМИ: Си Цзиньпин в ближайшие месяцы может приехать в Россию
WSJ: Пекин готовит визит Си Цзиньпина в Москву
Глава КНР Си Цзиньпин намеревается посетить российскую столицу в ближайшие месяцы для встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщают СМИ со ссылкой на источники.
Пекин намеревается играть более активную роль в прекращении конфликта на Украине, сказали собеседники Wall Street Journal, знакомые с планами поездки лидера КНР в Россию. Встреча Си Цзиньпина и Путина должна стать толчком к многосторонним переговорам, добавили источники.
Напомним, во вторник в Москву прилетел глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК и член Политбюро Ван И. Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев в ходе встречи с Ван И заявил, что Запад создал кампанию по сдерживанию России и Китая.
В Кремле говорили, что президент России Владимир Путин может провести встречу с Ван И.
Байден: Украину ждут тяжелые и горькие дни
Байден: Конфликт на Украине может растянуться на годы
Конфликт на Украине может длиться не один год, Украину ждут «тяжелые и горькие дни», заявил президент США Джо Байден во вторник во время выступления в Варшаве.
По его словам, защита свободы – это не работа одного дня, даже не одного года, передает ТАСС его слова.
Президент США добавил, что Киев готов к жестким и горьким дням. Украина готовит свое контрнаступление, считает он.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Джо Байден своей поддержкой Украины и контактами с Киевом может подтолкнуть человечество к третьей мировой войне
На Украине пообещали изучить мирный план Китая
Кулеба заявил, что Киев получил ключевые пункты мирного плана Китая
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Член политбюро ЦК Компартии Китая Ван И поделился ключевыми пунктами мирного плана КНР с Украиной, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
По словам Кулебы, на встрече с Ван И китайский дипломат поделился с ним ключевыми деталями плана по мирному урегулированию, после получения полного текста и его изучения, будут сделаны выводы, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что принцип территориальной целостности является краеугольным камнем для Украины и Китая, а значит все, что КНР будет делать в отношении украинского конфликта, должно быть нацелено на защиту территориальной целостности.
Ранее Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Китай подготовит к концу февраля документ с изложением позиции по политическому урегулированию конфликта на Украине.
Напомним, Китай опубликовал концепцию инициативы глобальной безопасности, направленную на устранение коренных проблем международных конфликтов, улучшение управления в области глобальной безопасности, обеспечение большей стабильности.
Глава канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК) Ван И в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил о готовности Китая работать с международным сообществом, в том числе с Францией, для поиска политического решения украинского конфликта и скорейшего прекращения огня и боевых действий.
Польский генерал рассказал, чем закончится конфликт на Украине
Польский генерал Стружик исключил захват Крыма Украиной
Конфликт на Украине завершится за столом переговоров, к которым подготовятся уже в этом году, но Крым в любом случае останется в составе России, заявил польский генерал, бывший заместитель главы разведки НАТО Ярослав Стружик.
Генерал привел в пример Афганистан, Ирак и Балканы, отметив, что опыт последних лет говорит о том, что войны не заканчиваются тем, как все ожидают. По его словам, наступит время для переговоров, при этом решения о перемирии появятся уже в этом году, передает ТАСС.
По мнению Стружика, Украине будет очень сложно вернуть Крым, даже скорее невозможно. Он останется в составе России.
Ранее швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung заявляла, что президент США Джо Байден в середине января поручил главе ЦРУ обратиться с предложением мирного урегулирования к Москве и Киеву. Обе стороны от такой сделки отказались.
Эксперт: Китай намерен настаивать на снижении вмешательства США в конфликт на Украине
Политолог Ткаченко: Китай однозначно указывает на США как на инициатора конфликта на Украине
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Китай предпринимает попытки увеличить свое политическое и дипломатическое влияние. Этим обусловлены мирные концепции Пекина и турне Ван И по Европе. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Станислав Ткаченко. Ранее стало известно, что во вторник в Москву прибудет глава МИД Китая Ван И, он может встретиться с президентом Владимиром Путиным.
«Один из главных вопросов мировой политики этого десятилетия заключается в том, насколько близки Россия и Китай. Возможно, после визита Ван И в Москву ответ на него станет чуть более понятен. Вместе с тем на протяжении последнего времени мы видим ряд моментов, в которых прослеживается пророссийская политика Китая», – говорит Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«Китай вполне однозначно указывает на США как на инициатора конфликта на Украине, а Европу как на спонсора и исполнителя. Поэтому в рамках встреч Ван И с российскими коллегами речь, скорее всего, пойдет о выработке особого дипломатического стиля. Возможно, Россия все больше будет демонстрировать готовность завершить конфликт переговорами, а Китай продолжит настаивать на снижении вмешательства США», – отметил собеседник.
«Это может быть основой того документа, который китайские власти анонсировали как мирную инициативу по Украине и обещали представить в ближайшее время. Кроме того, именно с обсуждением инициативы по Украине Ван И накануне посетил ряд европейских столиц», – добавил он.
«Что касается китайской инициативы по глобальной безопасности для мировой политики, ее оценить пока сложно, поскольку нет конкретики и деталей. По сути, это длинное изложение тезиса о необходимости возвращения к действиям в рамках международного права и верховенству надгосударственных структур», – объясняет политолог.
«Но такие благие пожелания мало соотносятся с сегодняшней реальностью. Поэтому я думаю, что на 50% китайские идеи глобального миропорядка – это вопрос внутренней политики. Си Цзиньпину важно быть в глазах китайцев глобальным лидером, поэтому к экономической мощи Китая добавляется еще и дипломатическая», – отметил Ткаченко.
«При этом влияние Пекина на внешний мир и особенно евроатлантические отношения невелико. Кроме того, Китай не вмешивается и в конфликт на Украине. Поэтому оба китайских документа могут быть попыткой увеличить политико-дипломатический вес Пекина», – считает эксперт.
«Говорить о том, что концепции изменят что-то прямо сейчас, не приходится. Кроме того, урегулирование вопросов глобальной безопасности по китайской схеме невыполнимо ввиду отсутствия желания со стороны коллективного Запада. И мирная инициатива по Украине может упереться в те же препятствия», – заключил политолог.
Ранее стало известно о планах главы канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая, члена Политбюро Ван И прибыть во вторник в Москву. В Кремле не исключили вероятности встречи президента России Владимира Путина с китайским дипломатом.
Во вторник Китай опубликовал концепцию инициативы глобальной безопасности, направленную на устранение коренных проблем международных конфликтов, улучшение управления в области глобальной безопасности, обеспечение большей стабильности, говорится в документе, текст которого распространило Синьхуа. Инициатива глобальной безопасности была предложена председателем КНР Си Цзиньпином в апреле 2022 года.
Как указывается в документе, поддержание мира и безопасности во всем мире и содействие глобальному развитию и процветанию должно стать стремлением стран по всему миру. Отмечается, что инициатива направлена на устранение коренных проблем международных конфликтов, улучшение управления в области глобальной безопасности, поощрение совместных международных усилий по обеспечению большей стабильности и определенности в нестабильную и меняющуюся эпоху для того, чтобы содействовать прочному миру и развитию во всем мире.
Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Ван И сообщил о желании Китая представить план мирного урегулирования конфликта на Украине. «Приближается годовщина начала российской СВО на Украине, и Китай в связи с этим планирует в письменной форме обозначить свою позицию по политическому решению украинской проблемы», – сказал Ван И в Мюнхене. По его словам, даже в сложнейших ситуациях «необходимо дать шанс миру». Деталей предложения китайский дипломат не представил.
Позднее европейские источники предположили, что китайский план урегулирования конфликта на Украине будет включать призыв к прекращению огня и поставок оружия Киеву. Bloomberg пишет, что США и их союзники обеспокоены, что инициатива Пекина может найти отклик в странах Глобального Юга и потенциально привлечь голоса в ООН.
Напомним, в прошлый четверг Париж и Пекин обсудили урегулирование конфликта на Украине. В тот же день Китай выступил за политическое решение украинского конфликта.
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ВСУ начали принудительную эвакуацию жителей из Херсона
Сальдо заявил, что ВСУ проводят принудительную эвакуацию из Херсона
ВСУ проводят принудительную эвакуацию жителей из Херсона, но продвижения украинских войск нет, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
По словам Сальдо, ВСУ начали принудительную эвакуацию жителей из Херсона, в первую очередь насильно выгоняют врачей на Западную Украину, пытаются мобилизовать тех, кто не хочет воевать, передает ТАСС.
Он также заявил, что ситуация в Херсонской области на линии соприкосновения, которая проходит по линии Днепра, стабильная, продвижения войск ни со стороны России, ни со стороны Украины пока нет. Сальдо надеется, что Херсон в недалеком будущем удастся вернуть под российский контроль.
Ранее в Херсоне был уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
На Украине предложили перевести школы на дистанционное обучение 22-24 февраля
Министерство образования и науки Украины выпустило рекомендации по поводу перевода школьников на удаленный формат обучения в период с 22 по 24 февраля, заявил глава ведомства Сергей Шкарлет.
По его словам, он обратился к начальникам областных и Киевской военных администраций, а также руководителям школ и других образовательных учреждений. Им предложено с 22 по 24 февраля 2023 года перенсти процесс обучения в формат онлайн, передает РИА «Новости».
Ранее в Ровно и Ивано-Франковске на северо-западе Украины перевели на дистанционное обучение из-за частых воздушных тревог в эти дни.
Украинский боксер призвал не заставлять русскоговорящих переходить «на мову»
Украинский боксер призвал власти не заставлять русскоговорящих граждан говорить «на мове»
Известный боксер с Украины Александр Усик обратился к властям страны с просьбой не заставлять граждан переходить на украинский язык, он призвал «не бить по лбу», а наоборот поддержать, чтобы не вызвать негатив.
Он указал, что часть граждан Украины родились в той части страны, где говорят исключительно на украинском, а кто-то – в Мариуполе, Крыму, Донецке, где популярнее русский язык. В комментарии изданию «Украинская правда» Усик заявил, что не нужно осуждать людей за беседу на русском языке, передает РИА «Новости».
По мнению спортсмена, не нужно превращаться в «плохих прокуроров» и принуждать говорить исключительно на украинском языке.
Напомним, в 2019 году Верховная рада Украины приняла закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, на него должны перейти все сферы обслуживания.
Александр Усик родом из Крыма, он является чемпионом мира по боксу среди профессионалов в тяжелом весе.
Патрушев: Коллективный Запад действует против России и Китая
Патрушев заявил о важности российско-китайского взаимодействия на международной арене
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Запад развернул кампанию по сдерживанию России и Китая, а также против развивающихся государств, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И.
По словам Патрушева, в связи с кампанией Запада по сдерживанию России и Китая особое значение приобретает дальнейшее углубление российско-китайской координации и взаимодействия на международной арене, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, Россия поддерживает Пекин по вопросам Тайваня, Синьцзяна, Тибета и Гонконга, которые используются Западом для дискредитации Китая.
Также Патрушев заявил, что безусловным приоритетом внешней политики России является курс на развитие стратегического партнерства с Китаем.
Ранее руководитель канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая и член Политбюро Ван И прилетел в Москву.
В Кремле отмечали, что президент России Владимир Путин может провести встречу с Ван И.
Ван И прибыл в Москву
Руководитель канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая и член Политбюро Ван И прилетел в российскую столицу, сообщил источник, близкий к организации визита.
«Ван И прибыл в Москву», – сказал собеседник ТАСС. Встречу с Ван И в среду проведет глава российского МИД Сергей Лавров.
Ранее источник сообщал, что прибытие Ван И ожидается во вторник, во второй половине дня. В Кремле отмечали, что президент России Владимир Путин может провести встречу с Ван И.
В понедельник Ван И был в Будапеште, где провел встречу с руководителем венгерского МИД Петером Сийярто. До этого он посещал Мюнхенскую конференцию по безопасности, где встречался с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.
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