На Украине пообещали изучить мирный план Китая

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21 февраля, вторник | Последнее обновление — 17:28 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Медведев: США заслужили приостановку СНВ-3 антироссийской политикой
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Мы ведем оборонительную войну, а не превентивную, нанося ответные удары, а не упреждающие, принуждая агрессора, а не жертву, к справедливому миру и законности, которая была попрана еще в 2014 году.
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До начала СВО еще несколько дней. Но это, видимо, так «мирная Украина» пыталась договориться о перемирии, начав массированные обстрелы ЛДНР в конце февраля 2022-го?
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Может появиться новая форма расизма – не по оттенку кожи, а по результатам генетических тестов, которые разделят людей на сверхчеловеков с хорошими генами и недочеловеков, у которых в генах написано, что они годятся только для самых низкооплачиваемых работ.
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В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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На Украине пообещали изучить мирный план Китая
Кулеба заявил, что Киев получил ключевые пункты мирного плана Китая
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Член политбюро ЦК Компартии Китая Ван И поделился ключевыми пунктами мирного плана КНР с Украиной, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
По словам Кулебы, на встрече с Ван И китайский дипломат поделился с ним ключевыми деталями плана по мирному урегулированию, после получения полного текста и его изучения, будут сделаны выводы, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что принцип территориальной целостности является краеугольным камнем для Украины и Китая, а значит все, что КНР будет делать в отношении украинского конфликта, должно быть нацелено на защиту территориальной целостности.
Ранее Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Китай подготовит к концу февраля документ с изложением позиции по политическому урегулированию конфликта на Украине.
Напомним, Китай опубликовал концепцию инициативы глобальной безопасности, направленную на устранение коренных проблем международных конфликтов, улучшение управления в области глобальной безопасности, обеспечение большей стабильности.
Глава канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК) Ван И в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил о готовности Китая работать с международным сообществом, в том числе с Францией, для поиска политического решения украинского конфликта и скорейшего прекращения огня и боевых действий.
Поезд «Киев – Варшава» сошел с рельсов на Украине
На Украине сошел с рельсов пассажирский поезд «Киев – Варшава», сообщили в прокуратуре Волынской области.
В Telegram-канале «Sputnik Ближнее Зарубежье» говорится, что авария произошла ночью 19 февраля в районе железнодорожного моста через реку Турия. Возбуждено уголовное дело. О погибших и пострадавших не сообщается.
Ранее полиция задержала двух жителей Бердянска за диверсию на железнодорожном пространстве. Два жителя города Бердянска повредили электрооборудование системы координации движения железнодорожного транспорта и линии связи. Помимо этого, задержанные положили на железную дорогу столб, чтобы состав сошел с рельсов.
Китай поддержал российский проект резолюции ООН по «Северным потокам»
КНР поддержала резолюцию РФ в СБ ООН по «Северным потокам» и призвала провести расследование
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Китай поддерживает проект российской резолюции в Совете Безопасности ООН по расследованию диверсий на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2», заявил постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь.
Китайский дипломат отметил, что Китай также выступает за проведение расследования взрывов и привлечению тех, кто это сделал, к ответственности, передает ТАСС.
Ранее российская сторона представила проект резолюции Совбеза ООН по созданию международной комиссии для расследования диверсий на «Северных потоках». В проекте резолюции содержится призыв выявить исполнителей диверсии, спонсоров, организаторов и сообщников. Генсек должен выбрать «независимых и международно признанных юристов», которые войдут в комиссию.
Проект резолюции осуждает диверсию на газопроводах и подчеркивает, что уже установлено вне сомнений, что это была диверсия, а не стихийное бедствие или техногенная катастрофа. Кроме того, в тексте указывается, что атаке предшествовали неоднократные угрозы в отношении газопровода со стороны США.
Документ может быть вынесен на голосование на этой неделе, Россия запросила проведение Совбеза по ситуации с газопроводами на 22 февраля.
В Конгрессе США расценили визит Байдена в Киев как оскорбление американского народа
В Конгрессе США заявили об оскорблении Байденом американского народа из-за визита на Украину
Приезд президента США Джо Байдена в Киев на День президентов – это оскорбление американского народа, заявила член Палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия).
Байден на День президентов (праздник в США) избрал Украину, а не Америку, что является оскорблением для американского народа, заявила Грин, передает ТАСС.
Она добавила, что Байден заставляет американцев платить содержать киевский режим и оплачивать «его войну», и подчеркнула, что на родине действующего главу Белого дома ненавидят.
Грин – одна из членов Конгресса от республиканцев, подписавших письмо к президенту США с требованием перестать помогать Украине.
В понедельник американский президент Джозеф Байден приехал в Киев. Политолог Тимофей Бордачев в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил согласование визита президента США в Киев с Россией как высокую степень цивилизованности взаимоотношений двух сторон.
США пообещали поставить Киеву радары воздушного наблюдения
Вашингтон намеревается направить новый пакет военной помощи Киеву на 460 млн долларов, сообщили в Пентагоне в понедельник.
Эти средства планируется направлять на удовлетворение критически важных потребностей киевских властей «в сфере обороны», заявили в Пентагоне, передает РИА «Новости».
Пакет включает дополнительные боеприпасы для РЗСО HIMARS, 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, 120-миллиметровые минометные снаряды, четыре радара для воздушного наблюдения, системы Javelin, около двух тысяч бронебойных ракет, четыре БМП Bradle, два тактических транспортных средства для ремонта оборудования, мины и приборы ночного видения.
Отмечается, что объявление о ее выделении совпало с визитом американского президента Джозефа Байдена в Киев, где тот заявил, что выделит Украине 500 млн долларов.
В ЛНР заявили о прибытии в Краматорск группы европейских чиновников
Марочко: В Краматорск прибыли высокопоставленные европейские чиновники и офицеры министерства обороны Украины
Высокопоставленные европейские чиновники и украинские офицеры прибыли в находящийся под контролем Киева город Краматорск в Донбассе, их охраной занимается спецподразделение Службы безопасности Украины, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Марочко сообщил, что в Краматорск прибыла группа высокопоставленных украинских и европейских чиновников численностью порядка десяти человек, среди которых офицеры министерства обороны Украины и переводчики, которые сопровождают англоязычных граждан в гражданской одежде. По имеющимся у него данным, группа передвигается на трех тонированных бронированных автомобилях, плюс две машины сопровождения ДПС. Марочко отметил, что охраной делегации занимается спецподразделение Службы безопасности Украины, передает ТАСС.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии планов удерживать Артемовск любой ценой. В минувшую субботу стало известно, что ВСУ эвакуировали из Артемовска командование. Днем ранее власти Украины призвали жителей Артемовска немедленно эвакуироваться.
Киев испугался принуждения к сделке с Россией
Politico Киев опасается, что США принудят Украину к сделке с Россией
В Киеве растут опасения, что США могут уменьшить объемы военной помощи Украине, чтобы принудить ее к заключению мирного соглашения с Россией, сообщила европейская версия издания Politico.
Politico приводит слова одного из советников президента Украины, пожелавшего сохранить анонимность, о том, что и в Конгрессе США, и в администрации президента Джо Байдена есть люди, которые хотели бы изменить объемы военной помощи, чтобы заставить украинцев «установить для себя более скромные военные цели» и заключить некую сделку Россией, передает ТАСС.
Ранее швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung заявляла, что президент США Джо Байден в середине января поручил главе ЦРУ обратиться с предложением мирного урегулирования к Москве и Киеву. Обе стороны от такой сделки отказались.
Напомним, позднее заместитель пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Шон Давит заявил журналу Newsweek, что такие сведения беспочвенные и не соответствуют действительности.
Эксперт: Китай намерен настаивать на снижении вмешательства США в конфликт на Украине
Политолог Ткаченко: Китай однозначно указывает на США как на инициатора конфликта на Украине
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Китай предпринимает попытки увеличить свое политическое и дипломатическое влияние. Этим обусловлены мирные концепции Пекина и турне Ван И по Европе. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Станислав Ткаченко. Ранее стало известно, что во вторник в Москву прибудет глава МИД Китая Ван И, он может встретиться с президентом Владимиром Путиным.
«Один из главных вопросов мировой политики этого десятилетия заключается в том, насколько близки Россия и Китай. Возможно, после визита Ван И в Москву ответ на него станет чуть более понятен. Вместе с тем на протяжении последнего времени мы видим ряд моментов, в которых прослеживается пророссийская политика Китая», – говорит Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«Китай вполне однозначно указывает на США как на инициатора конфликта на Украине, а Европу как на спонсора и исполнителя. Поэтому в рамках встреч Ван И с российскими коллегами речь, скорее всего, пойдет о выработке особого дипломатического стиля. Возможно, Россия все больше будет демонстрировать готовность завершить конфликт переговорами, а Китай продолжит настаивать на снижении вмешательства США», – отметил собеседник.
«Это может быть основой того документа, который китайские власти анонсировали как мирную инициативу по Украине и обещали представить в ближайшее время. Кроме того, именно с обсуждением инициативы по Украине Ван И накануне посетил ряд европейских столиц», – добавил он.
«Что касается китайской инициативы по глобальной безопасности для мировой политики, ее оценить пока сложно, поскольку нет конкретики и деталей. По сути, это длинное изложение тезиса о необходимости возвращения к действиям в рамках международного права и верховенству надгосударственных структур», – объясняет политолог.
«Но такие благие пожелания мало соотносятся с сегодняшней реальностью. Поэтому я думаю, что на 50% китайские идеи глобального миропорядка – это вопрос внутренней политики. Си Цзиньпину важно быть в глазах китайцев глобальным лидером, поэтому к экономической мощи Китая добавляется еще и дипломатическая», – отметил Ткаченко.
«При этом влияние Пекина на внешний мир и особенно евроатлантические отношения невелико. Кроме того, Китай не вмешивается и в конфликт на Украине. Поэтому оба китайских документа могут быть попыткой увеличить политико-дипломатический вес Пекина», – считает эксперт.
«Говорить о том, что концепции изменят что-то прямо сейчас, не приходится. Кроме того, урегулирование вопросов глобальной безопасности по китайской схеме невыполнимо ввиду отсутствия желания со стороны коллективного Запада. И мирная инициатива по Украине может упереться в те же препятствия», – заключил политолог.
Ранее стало известно о планах главы канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая, члена Политбюро Ван И прибыть во вторник в Москву. В Кремле не исключили вероятности встречи президента России Владимира Путина с китайским дипломатом.
Во вторник Китай опубликовал концепцию инициативы глобальной безопасности, направленную на устранение коренных проблем международных конфликтов, улучшение управления в области глобальной безопасности, обеспечение большей стабильности, говорится в документе, текст которого распространило Синьхуа. Инициатива глобальной безопасности была предложена председателем КНР Си Цзиньпином в апреле 2022 года.
Как указывается в документе, поддержание мира и безопасности во всем мире и содействие глобальному развитию и процветанию должно стать стремлением стран по всему миру. Отмечается, что инициатива направлена на устранение коренных проблем международных конфликтов, улучшение управления в области глобальной безопасности, поощрение совместных международных усилий по обеспечению большей стабильности и определенности в нестабильную и меняющуюся эпоху для того, чтобы содействовать прочному миру и развитию во всем мире.
Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Ван И сообщил о желании Китая представить план мирного урегулирования конфликта на Украине. «Приближается годовщина начала российской СВО на Украине, и Китай в связи с этим планирует в письменной форме обозначить свою позицию по политическому решению украинской проблемы», – сказал Ван И в Мюнхене. По его словам, даже в сложнейших ситуациях «необходимо дать шанс миру». Деталей предложения китайский дипломат не представил.
Позднее европейские источники предположили, что китайский план урегулирования конфликта на Украине будет включать призыв к прекращению огня и поставок оружия Киеву. Bloomberg пишет, что США и их союзники обеспокоены, что инициатива Пекина может найти отклик в странах Глобального Юга и потенциально привлечь голоса в ООН.
Напомним, в прошлый четверг Париж и Пекин обсудили урегулирование конфликта на Украине. В тот же день Китай выступил за политическое решение украинского конфликта.
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ВСУ начали принудительную эвакуацию жителей из Херсона
Сальдо заявил, что ВСУ проводят принудительную эвакуацию из Херсона
ВСУ проводят принудительную эвакуацию жителей из Херсона, но продвижения украинских войск нет, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
По словам Сальдо, ВСУ начали принудительную эвакуацию жителей из Херсона, в первую очередь насильно выгоняют врачей на Западную Украину, пытаются мобилизовать тех, кто не хочет воевать, передает ТАСС.
Он также заявил, что ситуация в Херсонской области на линии соприкосновения, которая проходит по линии Днепра, стабильная, продвижения войск ни со стороны России, ни со стороны Украины пока нет. Сальдо надеется, что Херсон в недалеком будущем удастся вернуть под российский контроль.
Ранее в Херсоне был уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
Стал известен день визита экс-главы МИД Китая в Россию
Источник: Прибытие главы канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И в Россию ожидается во вторник
Прибытие главы канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая, экс-главы МИД Китая, члена Политбюро Ван И в Россию ожидается во вторник, 21 февраля, сообщил близкий к организации визита источник.
По словам источника, прибытие Ван И в Россию ожидается во вторник, передает ТАСС.
Ранее в Кремле не исключили вероятности встречи президента России Владимира Путина с главой канцелярии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И в Москве.
ВСУ провели учения в Чернобыльской зоне
Командующий объединенными силами ВСУ Наев: Украинские военные проводят учения в Чернобыльской зоне
Учения объединенных сил ВСУ проходят в Чернобыльской зоне у границы с Белоруссией, сообщил командующий Объединенными силами Сергей Наев.
Как заявил Наев в эфире украинского «Пятого канала», сейчас уровень угрозы сухопутных действий со стороны Белоруссии низкий, и ВСУ используют это время для учений в Чернобыльской зоне, чтобы «укрепить оборону», передает ТАСС.
Ранее в Минобороны России сообщили, что Украина перед началом работы 11-й чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН продолжает подготовку к проведению провокации для обвинения России в нарушении в ходе специальной военной операции обязательств Конвенции о ядерной безопасности.
Зеленского попросили вернуть звания «героев Украины» Бандере и Шухевичу
Петиция о возвращении звания «героев Украины» сотрудничавшим с нацистской Германией лидерам националистов Степану Бандере и Роману Шухевичу зарегистрирована на сайте президента Украины Владимира Зеленского.
Автор петиции считает, Бандеру и Шухевича незаконно лишили звания «Герой Украины», и вернуть им звание необходимо для «защиты» украинской истории от попыток ее «переписать и сфальсифицировать», а также чтобы отметить «людей, посвятивших жизнь борьбе за независимость Украины», передает ТАСС.
К настоящему времени эту петицию поддержали 79 человек. Для того чтобы ее рассмотрели власти Украины, необходимо собрать 25 тыс. подписей.
В октябре 2007 года президент Виктор Ющенко издал указ о присвоении Шухевичу звания Героя Украины. Степан Бандера был удостоен звания Героя Украины указом от 22 января 2010 года.
2 апреля 2010 года Донецкий окружной админсуд лишил Шухевича звания Героя Украины, мотивируя это тем, что он не был гражданином независимой Украины. 12 января 2011 года президентский указ о присвоении Степану Бандере звания Героя Украины признан недействительным по решению суда.
Напомним, в 2021 году депутаты Верховной рады Украины предложили вернуть звание «Герой Украины» участникам коллаборационистских движений во время Второй мировой войны Роману Шухевичу и Степану Бандере.
Российские войска за сутки уничтожили более 510 украинских военных
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В результате активных действий подразделений Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ возле Табаевки, Синьковки Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Были ликвидированы до 70 военнослужащих, танк, две бронемашины, боевая машина РСЗО «Град», гаубица Д-20, а также американская артиллерийская система М777, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Подразделениями группировки войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении нанесено комплексное поражение живой силе противника у Стельмаховки, Червоной Дибровы ЛНР и Ямполовки Донецкой народной республики (ДНР). За последние сутки на этом направлении уничтожены более 200 военнослужащих, три бронемашины, боевая машина РСЗО «Град», самоходная гаубица «Гвоздика», гаубица Д-30, две американские гаубицы М101.
При поддержке штурмовой авиации продолжаются наступательные действия подразделений Южной группировки войск на Донецком направлении. Потери противника на этом направлении за прошедши е сутки составили более 170 военнослужащих, пять бронемашин, боевая машина РСЗО «Град», самоходная гаубица «Акация», самоходная гаубица «Гвоздика» и две гаубицы Д-30. В районе Краматорска ДНР уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS, сообщил Конашенков.
Тяжелыми огнеметными системами группировки войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено комплексное поражение подразделениям ВСУ недалеко от Угледара, Пречистовки и Золотой Нивы ДНР. В результате за сутки ликвидированы порядка 70 военнослужащих, два танка, две бронемашины, машина РСЗО «Град» и гаубица Д-20. Под Угледаром поражен склад боеприпасов ВСУ.
На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены самоходная гаубица «Акация», две самоходные гаубицы «Гвоздика», а рядом с Томиной Балкой Херсонской области уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.
Армейской авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС Россиии за сутки поражены 94 артподразделения ВСУ на огневых позициях, а также живая сила и техника в 128 районах, отчитались в Минобороны.
Средствами ПВО за сутки уничтожены десять украинских беспилотников в районах пунктов Таволжанка, Лиман Второй, Граково Харьковской области, Площанка, Кременная ЛНР, Кирилловка, Пантелеймоновка ДНР и Переможное Запорожской области. Сбиты два реактивных снаряда HIMARS и «Ураган» и две тактические ракеты «Точка-У» у Большетроицкого и Караичного Белгородской области, подытожили в оборонном ведомстве.
Ван И прибыл в Москву
Руководитель канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая и член Политбюро Ван И прилетел в российскую столицу, сообщил источник, близкий к организации визита.
«Ван И прибыл в Москву», – сказал собеседник ТАСС. Встречу с Ван И в среду проведет глава российского МИД Сергей Лавров.
Ранее источник сообщал, что прибытие Ван И ожидается во вторник, во второй половине дня. В Кремле отмечали, что президент России Владимир Путин может провести встречу с Ван И.
В понедельник Ван И был в Будапеште, где провел встречу с руководителем венгерского МИД Петером Сийярто. До этого он посещал Мюнхенскую конференцию по безопасности, где встречался с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.
В Китае оценили визит Байдена в Киев
МИД КНР прокомментировал визит президента США Джо Байдена в Киев
Все стороны, особенно крупные страны, должны создавать условия для мирных переговоров, а не подливать масло в огонь или наживаться на конфликте, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Китайский дипломат, комментируя визит Джо Байдена в Киев, отметил, что все стороны должны создавать условия для переговоров, предпринимать усилия, которые способствуют политическому регулированию, а не искать выгоду и подливать масло в огонь, передает РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что визит американского президента Джо Байдена на Украину никак не может повлиять на внутреннюю ситуацию в России.
Премьер Италии приехала в Киев
АНСА: Премьер Италии Мелони прибыла в Киев
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони приехала в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщили СМИ.
Как передает агентство АНСА, в рамках визита Мелони посетит Бучу и Ирпень, передает ТАСС. Это первый визит итальянского премьера на Украину.
Напомним, глава правительства Италии Джорджа Мелони посетила премьеру оперы «Борис Годунов» в театре «Ла Скала». Она призвала разделять конфликт на Украине и отношение к русской культуре.
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