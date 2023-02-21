На Украине предложили перевести школы на дистанционное обучение 22-24 февраля

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21 февраля, вторник | Последнее обновление — 18:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: СМИ: Си Цзиньпин в ближайшие месяцы может приехать в Россию
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Владимир Путин провозгласил не только курс на мирное, спокойное экономическое развитие страны, без авральных мер и панических ожиданий, но и курс на социальный мир.
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Мы ведем оборонительную войну, а не превентивную, нанося ответные удары, а не упреждающие, принуждая агрессора, а не жертву, к справедливому миру и законности, которая была попрана еще в 2014 году.
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До начала СВО еще несколько дней. Но это, видимо, так «мирная Украина» пыталась договориться о перемирии, начав массированные обстрелы ЛДНР в конце февраля 2022-го?
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В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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На Украине предложили перевести школы на дистанционное обучение 22-24 февраля
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Министерство образования и науки Украины выпустило рекомендации по поводу перевода школьников на удаленный формат обучения в период с 22 по 24 февраля, заявил глава ведомства Сергей Шкарлет.
По его словам, он обратился к начальникам областных и Киевской военных администраций, а также руководителям школ и других образовательных учреждений. Им предложено с 22 по 24 февраля 2023 года перенсти процесс обучения в формат онлайн, передает РИА «Новости».
Ранее в Ровно и Ивано-Франковске на северо-западе Украины перевели на дистанционное обучение из-за частых воздушных тревог в эти дни.
Британский журналист рассказал о порядках в бункере Зеленского
Журналист британского издания Times выпустил материал, в котором рассказал о порядках и обстановке в бункере президента Украины Владимира Зеленского и в его офисе на Банковой.
В публикации Times говорится, что журналист пообщался с рядом чиновников, знакомых с обстановкой в бункере. Среди своих источников издание называет советника Зеленского Александра Роднянского и министра агрополитики Николая Сольского, передает РИА «Новости».
Согласно статье, контрольно-пропускные пункты с вооруженной охраной стоят на каждой улице вокруг офиса Зеленского, а доступ есть лишь у тех, у кого есть специальные документы.
Охрана спрашивает у граждан пароли, которые постоянно меняются. Чаще всего это «бессмысленные фразы, которые русским было бы трудно произнести».
По данным издания, после начала спецоперации России основных представителей украинских властей поместили в подземные бункеры. Всем, кто находился с Зеленским в бункере, пришлось подписать соглашение о неразглашении, сообщает газета.
Напомним, бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, в начале 2022 года выступивший в роли посредника между руководством России и Украины, выступил с утверждением, что российский лидер Владимир Путин заверил его в начале спецоперации, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому физическая расправа не угрожает.
Поезд «Киев – Варшава» сошел с рельсов на Украине
На Украине сошел с рельсов пассажирский поезд «Киев – Варшава», сообщили в прокуратуре Волынской области.
В Telegram-канале «Sputnik Ближнее Зарубежье» говорится, что авария произошла ночью 19 февраля в районе железнодорожного моста через реку Турия. Возбуждено уголовное дело. О погибших и пострадавших не сообщается.
Ранее полиция задержала двух жителей Бердянска за диверсию на железнодорожном пространстве. Два жителя города Бердянска повредили электрооборудование системы координации движения железнодорожного транспорта и линии связи. Помимо этого, задержанные положили на железную дорогу столб, чтобы состав сошел с рельсов.
Мирошник объяснил отказ Зеленского защищать Артемовск «любой ценой»
Экс-посол ЛНР Мирошник: Зеленский ждал удобного случая, чтобы «слить» Артемовск
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ВСУ несут колоссальные потери в Артемовске, но Украина ждала удобного случая, чтобы сдать город, сказал газете ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил, что планов удерживать Артемовск любой ценой нет. Хотя еще в начале февраля в Киеве заявляли, что оставлять населенный пункт не планируется.
«Зеленский изначально говорил, что не станет сдавать Артемовск только потому, что ему нужно было дождаться определенных событий. Встреча в Рамштайне прошла, поэтому надо начинать «сливать» город. Ну а после визита Байдена в Польшу можно окончательно собирать вещи и уходить», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«В Артемовске уже перемолото огромное количество живой силы и техники ВСУ. Между тем все политические цели, которые ставил Зеленский, неимоверно высокой ценой, но выполнены. Надо понимать, что у Киева нет постоянных смыслов, есть лишь трансформирующиеся трактовки, нередко противоречащие друг другу», – продолжил собеседник.
«Раньше мы слышали заявления о том, что ВСУ не сдадут Мариуполь, потому что в противном случае закончится Украина. Та же история была с Волновахой и Соледаром. Сейчас Зеленский даже не вспомнит, что еще недавно он возил Байдену знамя из Артемовска. Вероятно, далее мы увидим нечто подобное в Краматорске или Славянске», – рассуждает дипломат.
«Что касается военной обстановки в Артемовске, мы полностью исключаем лобовые удары до тех пор, пока не будет размягчено противодействие противника. Дороги, ведущие в город, под нашим огневым контролем, что затрудняет поставки вооружения и провианта для ВСУ. Ситуация для Украины с каждым днем ухудшается», – заключил Мирошник.
Украинские войска не собираются удерживать Бахмут (российское название – Артемовск) любой ценой, заявил Владимир Зеленский в интервью ряду итальянских изданий. По его словам, Артемовск – это не особенно большой город, как и многие другие в Донбассе, для Киева важно его удержать, но не «чтобы все погибли».
При этом еще в начале февраля Зеленский на пресс-конференции саммита ЕС – Украина говорил, что киевские власти намерены «бороться сколько смогут», и город сдавать «никто не будет»
Зеленский также выступил с утверждением, что русские потом хотят дойти дальше до Краматорска и Славянска, до границ Донбасса и до Днепра. При этом уже сейчас ВСУ эвакуировали из Артемовска командование. Ранее власти Украины также призвали жителей Артемовска немедленно покинуть город.
Тогда эксперты заявили газете ВЗГЛЯД, что попытки закрыть Артемовск – это привычная для ВСУ тактика, свидетельствующая о подготовке к его оставлению.
Согласно заявлению советника врио главы ДНР Яна Гагина, российские военные сейчас постепенно окружают Артемовск и готовятся наносить удары по точкам в западной части города. Гагин добавил, что ВСУ при этом оказывают серьезное сопротивление, держа на переднем крае в основном мобилизованных.
Газета ВЗГЛЯД писала, что украинское начальство оказалось перед выбором – нести тяжелые потери при обороне Артемовска или сдать его наступающим российским силам.
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Выступление украинской писательницы Забужко в Польше закончилось скандалом
Kresy: Активисты в Варшаве сорвали встречу с украинской писательницей Забужко
Польские активисты сорвали мероприятие с участием украинской писательницы Оксаны Забужко, прославляющей националистов из УПА*, сообщили СМИ.
Как сообщает издание Kresy, активисты прервали «скандальную» встречу в штаб-квартире газеты Gazeta Wyborcza с участием Забужко, ставящей под сомнение Волынскую резню и восхваляющей националиста Романа Шухевича, выразив несогласие с «пропагандой исторической лжи» с ее стороны, передает РИА «Новости».
Во время выступления Забужко активисты выкрикивали лозунг «Бандеровцы – домой» и развернули баннер: «Моральные нули, для вас пример – Бандера».
Ранее обозреватель Mysl Polska Пшемыслав Пяста заявил, что приехавшим в Польшу в качестве беженцев бандеровцам никто не рад, они должны вернуться домой.
Украинским военным запретили брать еду у жителей Черниговской области
Бойцам вооруженных сил Украины запрещено принимать продукты и воду от местных жителей в Черниговской области
После массового отравления военнослужащим вооруженных сил Украины в Черниговской области запрещено принимать продукты и воду от местных жителей, сообщил источник.
Источник в ВСУ рассказал, что в начале февраля у 40 бойцов выявили симптомы острого отравления. Это произошло после того, как военные съели полученные от волонтеров полуфабрикаты. Теперь «всем военным в регионе запрещено принимать продукты и воду от местных жителей», передает РИА «Новости».
Напомним, сообщалось, что украинские войска сталкиваются с сопротивлением со стороны пророссийски настроенного населения Купянска в Харьковской области, жители скучают по России. Солдатам ВСУ запретили принимать еду от местных жителей, из опасения, что их отравят.
Украинский пленный рассказал о воюющих за ВСУ британских и канадских офицерах
Украинский пленный рассказал о взаимодействии иностранных офицеров с ВСУ
Британские и канадские офицеры на Украине не занимаются обучением ВСУ, они принимают участие в боевых действиях, заявил украинский пленный.
Пленный рассказал, что канадцев он встречал под Херсоном – они работали с инженерами, там были и англичане, которые взаимодействовали с морпехами. По его словам, под Авдеевкой с иностранцами он не встречался, потому что после ранения сразу попал в плен, передает РИА «Новости».
Он также отметил, что натовские военные не занимались инструктажем, а принимали участие в боевых действиях, потому что в тех условиях, где они находились, обучение личного состава невозможно.
Пленный рассказал, что канадцы и британцы ходили по позициям с ВСУ, отработали пару раз из ПТРК Javelin, но в основном – из пулеметов. По его словам, иностранцы были ближе к офицерскому составу, потому что рядовые бойцы так не работали никогда.
Пленный также уточнил, что британцы и канадцы приходили на отработку ситуаций и уходили, с украинскими военными общались очень мало. «Однажды одних посекло кассетой – и их эвакуировали», – сказал украинский военный.
Также он заметил, что украинцы стали больше ездить за границу на обучение. По его словам, есть знакомые, которые были в Великобритании, где не служивших обучали обращению с оружием. Пленный раскритиковал натовское стрелковое вооружение, он рассказал, что его сослуживцы не пользовались бельгийским пулеметом, «потому что он неудачный».
Ранее украинский военнопленный рассказал о наемниках из США в Соледаре.
Главы МИД G7 пригрозили третьим странам за помощь ВС России
Главы МИД G7 пригрозили третьим странам последствиями за помощь российской армии
Главы МИД G7 в совместном заявлении по итогам первой встречи под председательством Японии призвали третьи страны прекратить помощь армии России, предупредив, что иначе им «придется заплатить серьезную цену».
В заявлении глав МИД G7 говорится, что в случае, если третьи страны будут помогать России обходить санкции и оказывать помощь российской армии и ее подразделениям, то им придется заплатить с серьезную цену, передает РИА «Новости».
Ранее главы МИД G7 на первой встрече под председательством Японии договорились продолжить помощь Украине, сохранить и усилить санкции против России.
Politico: Байден потребовал от Зеленского успехов ВСУ на поле боя
Перед поездкой президента США Джо Байдена в Польшу администрация Белого дома потребовала от Киева активизировать действий на поле боя, пишет Politico.
По данным издания, аналитики опасаются, что Россия нанесет ВСУ поражения на юге и востоке, а поставки западного вооружения на Украину замедлятся, передает РИА «Новости».
По мнению экспертов, у России остается два важных преимущества на поле боя: силы и время. На этом фоне действия НАТО подвергаются большим сомнениям.
Напомним, пока глава американского государства Джо Байден не планирует встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе визита в Польшу, сообщил координатор стратегических коммуникаций в совете нацбезопасности США Джон Кирби.
Эксперт оценил решение Белого дома согласовать с Москвой визит Байдена в Киев
Политолог Бордачев: Главное в визите Байдена в Киев – это его согласованность с Москвой
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Визит Джо Байдена в Киев показал высокую степень цивилизованности взаимоотношений Москвы и Вашингтона. В противном случае приезд не согласовывался бы с Россией, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее Байден неожиданно приехал в Киев, где провел непродолжительную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Байден, судя по всему, решил подстраховаться, заговорив о тяжелых неделях и годах, которые ждут Украину. Он понимает, что украинский кризис может и не разрешиться до окончания его президентства. Кроме того, лидер США таким образом показал, что никакой личной ответственности за происходящее на Украине нести не намерен», – сказал программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.
«Стоит отметить, что Россия неоднократно признавала невозможность быстрого завершения конфликта на Украине. Правда, у Москвы и Вашингтона совершенно разное понимание целей и задач этого процесса», – заметил собеседник.
«В целом этот визит стал своего рода представлением для американцев и европейцев. И самый интересный сигнал заключается в том, что поездка Байдена была согласована с Россией. Это показывает достаточно высокую степень цивилизованности наших отношений с Вашингтоном. Все понимают, что наличие культуры диалога всегда лучше, чем ее отсутствие», – заключил Бордачев.
Президент США Джо Байден во время визита в Киев в понедельник заявил, что Украина якобы платит большую цену, «жертва слишком большая». Кроме того, Байден пообещал Украине «тяжелые дни, недели и годы».
В ходе своего визита американский лидер также пообещал передать Киеву противотанковые ракетные комплексы Javelin, артиллерийские снаряды и гаубицы, которые войдут в новый пакет военной помощи Вашингтона. Кроме того, по словам американского президента, США с союзниками пообещали передать Украине около 700 танков, тысячи бронемашин, более 2 млн снарядов.
Напомним, в понедельник стало известно о том, что президент США Джо Байден прибыл в Киев. На кадрах, попавших в Сеть, видно, как глава США идет рядом с украинским лидером. Как пишет The New York Times, Байдену пришлось добираться до города поездом из Польши. Отмечается, что поездка была многочасовой.
В свою очередь агентство Associated Press отмечает, что Вашингтон связался с Москвой и согласовал визит президента. Американская сторона таким образом стремится избежать просчетов, которые могли бы привести к конфликту ядерных держав, отметило издание.
Байден покинул Киев буквально спустя несколько часов после приезда. Политолог-американист Малек Дудаков объяснил газете ВЗГЛЯД, что этот краткосрочный визит Байдена в Киев продиктован давлением на американского лидера внутри США, а также попыткой сделать украинский вопрос центральной темой президентской предвыборной кампании.
Эксперты, опрошенные газетой ВЗГЛЯД, также увидели в визите Байдена попытку заработать политические очки на фоне приближающейся избирательной кампании в США.
Полет Ту-160 над Норвежским морем назвали предупреждением Путина Западу
В Daily Mail назвали полет Ту-160 над Норвежским морем предупреждением Путина Западу
Полет двух бомбардировщиков Ту-160 над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей был предупреждением России в адрес Запада из-за поставок оружия Украине, пишет Daily Mail.
Издание пишет, что Россия отправила два сверхзвуковых ядерных бомбардировщика над Норвежским морем к северу от Шетландских островов для сурового предостережения Запада, передает РИА «Новости».
Обозреватели отметили, что Ту-160 появились к северу от Европы на фоне встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе, где обсуждались расходы на оборону.
Ранее состоялся полет двух стратегических ракетоносцев Ту-95МС в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Берингова моря продолжительностью более семи часов. Из-за российских ракетоносцев Ту-95МС у Аляски в небо подняли истребители NORAD.
До этого два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 ВКС России совершили патрулирование над Северным Ледовитым океаном.
Байден пообещал Украине «тяжелые дни, недели и годы»
Президент США Джо Байден во время визита в Киев в понедельник заявил, что Украина якобы платит большую цену, «жертва слишком большая». Кроме того, Байден пообещал Украине «тяжелые дни, недели и годы».
«Цена, которую Украине пришлось понести, чрезвычайно высока. Жертвы были слишком большие», – сказал он на совместной конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает ТАСС.
По словам Байдена, впереди будут «тяжелые дни, недели и годы».
Напомним, в понедельник Байден прибыл с ранее необъявленным визитом в Киев.
Президент Украины Владимир Зеленский, по данным агентства Reuters, во время визита Байдена в Киев обсудил с ним дальнобойное вооружение.
Политолог-американист Малек Дудаков объяснил газете ВЗГЛЯД, что визит Байдена в Киев продиктован давлением на американского лидера внутри США, а также попыткой сделать украинский вопрос центральной темой президентской предвыборной кампании.
В Конгрессе США расценили визит Байдена в Киев как оскорбление американского народа
В Конгрессе США заявили об оскорблении Байденом американского народа из-за визита на Украину
Приезд президента США Джо Байдена в Киев на День президентов – это оскорбление американского народа, заявила член Палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия).
Байден на День президентов (праздник в США) избрал Украину, а не Америку, что является оскорблением для американского народа, заявила Грин, передает ТАСС.
Она добавила, что Байден заставляет американцев платить содержать киевский режим и оплачивать «его войну», и подчеркнула, что на родине действующего главу Белого дома ненавидят.
Грин – одна из членов Конгресса от республиканцев, подписавших письмо к президенту США с требованием перестать помогать Украине.
В понедельник американский президент Джозеф Байден приехал в Киев. Политолог Тимофей Бордачев в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил согласование визита президента США в Киев с Россией как высокую степень цивилизованности взаимоотношений двух сторон.
Эксперт объяснил цели визита Байдена в Киев
Политолог Дудаков: Байдену нужен визит в Киев для старта предвыборной кампании
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Визит президента США Джо Байдена в Киев продиктован давлением на американского лидера внутри США, а также попыткой сделать украинский вопрос центральной темой президентской предвыборной кампании. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог-американист Малек Дудаков. Ранее стало известно о посещении Киева американским президентом.
«Первый с начала конфликта визит американского президента Джо Байдена в Киев свидетельствует о том, что его все-таки дожало украинское лобби. Стоит отметить, что он последний из западных политиков, кто до сегодняшнего дня не посетил этот город», – рассказал политолог-американист Малек Дудаков.
«Скорее всего, у главы США будет выступление в Киеве, которое ранее предполагалось сделать в Польше. Очевидно, что таким образом Байден начинает свою предвыборную кампанию и хочет сделать украинский вопрос основной ее частью», – отметил собеседник.
«Я думаю, в своем киевском выступлении он затронет вопросы сохранения евроатлантического единства, поддержки Украины, а также обратится к России. Вполне возможно, Байден попытается чисто декларативно снизить риторический накал конфронтации, который мы слышали в Мюнхене», – полагает эксперт.
«Вместе с тем не стоит ждать, что американский президент предложит какие-то реальные шаги к мирному урегулированию. Ему просто нужно показывать для стран за пределами Запада определенную готовность к мирному процессу. Хотя на самом деле США к этому абсолютно не готовы», – прогнозирует политолог.
«Отмечу, что посещение Киева, очевидно, приурочено к годовщине начала нашей СВО, и американский лидер обязательно укажет на это в своей речи. Может быть, даже скажет что-то о том, что его усилиями ВСУ смогли отстоять Киев и не дали России воплотить свои планы. В общем, будет какая-то типичная американская политическая демагогия», – заключил Дудаков.
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден прибыл в Киев. На кадрах, попавших в Сеть, видно, как глава США идет рядом с украинским лидером Владимиром Зеленским по Михайловской площади.
Утром 20 февраля в центре города было перекрыто несколько улиц. СМИ предполагали, что это могло быть связано с годовщиной расстрелов на улице Институтской 20 февраля 2014 года. В то же время депутат Верховной рады Александр Дубнинский связывал происходящее с возможным приездом директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой.
Президент Байден планировал отправиться в Польшу, где должна была состояться встреча с Анджеем Дудой, сообщает издание Politico. Отмечается, что лидеры надеялись обсудить «предстоящее крупномасштабное наступление» России на Украину.
При этом газета подчеркивает, что посещение Байденом Киева также прорабатывалось разведслужбами обеих стран. Расчет делался на тайный визит президента, однако поездка была «исключена» в последний момент, в связи с «высокой степенью опасности» подобных действий.
Сообщается, что перед прибытием в Европу Байден потребовал от Зеленского активизации военных столкновений. Отмечается, что США крайне обеспокоены ходом конфликта и намерены не допустить поражения ВСУ на юге и востоке страны.
Напомним, до 20 февраля правительство Штатов опровергало возможность приезда президента страны в Киев в ходе визита в Польшу. В частности, об этом сообщал координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби.
Захарова посоветовала Бербок «выучить хоть один школьный предмет»
Захарова усомнилась в способности Бербок обеспечить безопасность Германии
Главе МИД Германии Анналене Бербок, которая призвала Москву развернуть российскую политику на 360 градусов, следует выучить хоть один школьный предмет, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В противном случае не будет возможности обеспечить безопасность Германии на долгосрочной основе, пока Бербок находится у власти, заявила Захарова в Telegram.
Напомним, Захарова таким образом высмеяла заявление Бербок, которая сказала, что без указанного «разворота» российской политики не будет «возможности обеспечить безопасность Украины на долгосрочной основе».
ВКС России нанесли авиаудары по украинским боевикам в Авдеевке
ВКС России нанесли удары авиабомбами ФАБ-500 по скоплениям украинских боевиков в Авдеевке
Воздушно-космические силы России нанесли серию ударов авиабомбами ФАБ-500 по скоплениям украинских боевиков в Авдеевке.
Удары по пунктам временной дислокации ВСУ ВКС России нанесли вечером в воскресенье, передает РИА «Новости».
Днем ранее российские войска уничтожили в Авдеевке и Красногоровке три cклада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. В январе российский боец рассказал о британских, польских, немецких и французских наемниках ВСУ под Авдеевкой.
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