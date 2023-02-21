В Тбилиси заявили о невозможности работы с Киевом в «официальных форматах»

Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе обвинил украинское руководство в создании предпосылок для отказа грузинской делегации направиться в Киев на мероприятия 24 февраля, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Полностью солидарны с народом Украины и дружественной нам страной, но шаги их руководства направлены, думаю, против объективного желания самих украинских граждан (в плане дружбы с Грузией)», – заявил он.

«Позиция властей Украины не оставляет возможности участия (Грузии) в их официальных мероприятиях», – отметил глава правящей партии.

По словам Ираклия Кобахидзе, украинские руководители «напрямую призывают народ Грузии открыть «второй фронт», совершенно бесстыдным образом утверждают, что власти Грузии убивают и пытают (экс-президента, гражданина Украины) Михаила Саакашвили, распространяя ложь, в таких условиях визит в официальном формате непредставим», – заявил Ираклий Кобахидзе.

Накануне первый вице-спикер парламента Грузии от правящей «Грузинской мечты» Георгий Вольский заявил о «враждебном отношении» украинской стороны к официальному Тбилиси.

«Грузия мужественно и стабильно поддерживает народ Украины, а в ответ (от украинской стороны) получает враждебное отношение, и это плохо», – сказал Вольский в интервью телекомпании «Имеди».

Первый зампред парламента в этой связи упомянул создание Украиной условий для проживания и работы многих разыскиваемых Грузией лиц.

Георгий Вольский также сказал, что «исключает, чтобы Киев не знал, куда и зачем направляется (экс-президент Грузии, глава украинского Исполкома реформ Михаил) Саакашвили», который нелегально пересек границу Грузии осенью 2021 года и был арестован.

«Факт, что Саакашвили, отправленный сюда в контейнере на пароме, не с дружескими целями направлялся в Грузию», – отметил он.

По его словам, посещение грузинскими депутатами Киева 24 февраля, это не изменило бы позицию властей Украины по отношению к Грузии, потому что в «дипломатических отношениях не бывает односторонних действий».