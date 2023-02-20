В Тбилиси заявили о «враждебном отношении» украинской стороны

Власти Грузии заявили о «враждебном отношении» Киева к Тбилиси

Первый вице-спикер парламента Грузии от правящей «Грузинской мечты» Георгий Вольский заявил о «враждебном отношении» украинской стороны к официальному Тбилиси, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Грузия мужественно и стабильно поддерживает народ Украины, а в ответ (от украинской стороны) получает враждебное отношение, и это плохо», – сказал Вольский в интервью телекомпании «Имеди».

Первый зампред парламента в этой связи упомянул создание Украиной условий для проживания и работы многих разыскиваемых Грузией лиц.

Георгий Вольский также сказал, что «исключает, чтобы Киев не знал, куда и зачем направляется (экс-президент Грузии Михаил, глава украинского Исполкома реформ) Саакашвили», который нелегально пересек границу Грузии осенью 2021 года и был арестован.

«Факт, что Саакашвили, отправленный сюда в контейнере на пароме, не с дружескими целями направлялся в Грузию», – отметил он.

По его словам, посещение грузинскими депутатами Киева 24 февраля, это не изменило бы позицию властей Украины по отношению к Грузии, потому что в «дипломатических отношениях не бывает односторонних действий».

Ранее стало известно, что правящая «Грузинская мечта» отказалась направить делегацию в Киев 24 февраля из-за недовольства отношением украинских властей к Грузии. Депутат Ираклий Заркуа заявил, что получено приглашение, но грузинская сторона отказалась, так как «с Украиной не осталось пространства для дипломатических отношений». Депутат правящей партии Грузии обвинил в этом «высоких лиц Украины».