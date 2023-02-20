Байден пообещал поддерживать Киев «сколько потребуется»

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20 февраля, понедельник | Последнее обновление — 15:22 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Байден уехал из Киева
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До начала СВО еще несколько дней. Но это, видимо, так «мирная Украина» пыталась договориться о перемирии, начав массированные обстрелы ЛДНР в конце февраля 2022-го?
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Впереди самое опасное для человечества десятилетие. А все потому, что между великими державами более нет правил, воли и доверия. Большим игрокам просто необходимо сесть и договориться о новых правилах – чтобы пройти это десятилетие без большой войны.
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В судьбе Владимира Волынского удивительным образом оказалась запечатлена и проявлена трагическая участь этих мест, когда-то бывших естественной частью Руси, потом ушедших в польско-литовский мир, в конце XVIII века вернувшихся на Родину и совершенно изменившихся после Второй мировой войны.
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Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Байден пообещал поддерживать Киев «сколько потребуется»
Президент США Байден: Штаты будут оказывать поддержку Украине сколько потребуется
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Президент США Джо Байден во время пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленский заявил, что США продолжат поддерживать Киев столько, сколько потребуется.
Также Байден заявил, что на этой неделе Украине будут предоставлены «миллиарды» в виде прямой бюджетной поддержки, передает РИА «Новости».
По его словам, правительство сможет использовать эту помощь незамедлительно для предоставления базовых услуг населению.
Напомним, Байден решил посетить Киев, чтобы убедить союзников в том, что Вашингтон продолжит помогать Киеву, пишет газета New York Times.
Президент Украины Владимир Зеленский, по данным агентства Reuters, во время визита Байдена в Киев обсудил с ним дальнобойное вооружение.
Политолог-американист Малек Дудаков объяснил газете ВЗГЛЯД, что визит Байдена в Киев продиктован давлением на американского лидера внутри США, а также попыткой сделать украинский вопрос центральной темой президентской предвыборной кампании.
Британский журналист рассказал о порядках в бункере Зеленского
Журналист британского издания Times выпустил материал, в котором рассказал о порядках и обстановке в бункере президента Украины Владимира Зеленского и в его офисе на Банковой.
В публикации Times говорится, что журналист пообщался с рядом чиновников, знакомых с обстановкой в бункере. Среди своих источников издание называет советника Зеленского Александра Роднянского и министра агрополитики Николая Сольского, передает РИА «Новости».
Согласно статье, контрольно-пропускные пункты с вооруженной охраной стоят на каждой улице вокруг офиса Зеленского, а доступ есть лишь у тех, у кого есть специальные документы.
Охрана спрашивает у граждан пароли, которые постоянно меняются. Чаще всего это «бессмысленные фразы, которые русским было бы трудно произнести».
По данным издания, после начала спецоперации России основных представителей украинских властей поместили в подземные бункеры. Всем, кто находился с Зеленским в бункере, пришлось подписать соглашение о неразглашении, сообщает газета.
Напомним, бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, в начале 2022 года выступивший в роли посредника между руководством России и Украины, выступил с утверждением, что российский лидер Владимир Путин заверил его в начале спецоперации, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому физическая расправа не угрожает.
Выступление украинской писательницы Забужко в Польше закончилось скандалом
Kresy: Активисты в Варшаве сорвали встречу с украинской писательницей Забужко
Польские активисты сорвали мероприятие с участием украинской писательницы Оксаны Забужко, прославляющей националистов из УПА*, сообщили СМИ.
Как сообщает издание Kresy, активисты прервали «скандальную» встречу в штаб-квартире газеты Gazeta Wyborcza с участием Забужко, ставящей под сомнение Волынскую резню и восхваляющей националиста Романа Шухевича, выразив несогласие с «пропагандой исторической лжи» с ее стороны, передает РИА «Новости».
Во время выступления Забужко активисты выкрикивали лозунг «Бандеровцы – домой» и развернули баннер: «Моральные нули, для вас пример – Бандера».
Ранее обозреватель Mysl Polska Пшемыслав Пяста заявил, что приехавшим в Польшу в качестве беженцев бандеровцам никто не рад, они должны вернуться домой.
Мирошник объяснил отказ Зеленского защищать Артемовск «любой ценой»
Экс-посол ЛНР Мирошник: Зеленский ждал удобного случая, чтобы «слить» Артемовск
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ВСУ несут колоссальные потери в Артемовске, но Украина ждала удобного случая, чтобы сдать город, сказал газете ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил, что планов удерживать Артемовск любой ценой нет. Хотя еще в начале февраля в Киеве заявляли, что оставлять населенный пункт не планируется.
«Зеленский изначально говорил, что не станет сдавать Артемовск только потому, что ему нужно было дождаться определенных событий. Встреча в Рамштайне прошла, поэтому надо начинать «сливать» город. Ну а после визита Байдена в Польшу можно окончательно собирать вещи и уходить», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«В Артемовске уже перемолото огромное количество живой силы и техники ВСУ. Между тем все политические цели, которые ставил Зеленский, неимоверно высокой ценой, но выполнены. Надо понимать, что у Киева нет постоянных смыслов, есть лишь трансформирующиеся трактовки, нередко противоречащие друг другу», – продолжил собеседник.
«Раньше мы слышали заявления о том, что ВСУ не сдадут Мариуполь, потому что в противном случае закончится Украина. Та же история была с Волновахой и Соледаром. Сейчас Зеленский даже не вспомнит, что еще недавно он возил Байдену знамя из Артемовска. Вероятно, далее мы увидим нечто подобное в Краматорске или Славянске», – рассуждает дипломат.
«Что касается военной обстановки в Артемовске, мы полностью исключаем лобовые удары до тех пор, пока не будет размягчено противодействие противника. Дороги, ведущие в город, под нашим огневым контролем, что затрудняет поставки вооружения и провианта для ВСУ. Ситуация для Украины с каждым днем ухудшается», – заключил Мирошник.
Украинские войска не собираются удерживать Бахмут (российское название – Артемовск) любой ценой, заявил Владимир Зеленский в интервью ряду итальянских изданий. По его словам, Артемовск – это не особенно большой город, как и многие другие в Донбассе, для Киева важно его удержать, но не «чтобы все погибли».
При этом еще в начале февраля Зеленский на пресс-конференции саммита ЕС – Украина говорил, что киевские власти намерены «бороться сколько смогут», и город сдавать «никто не будет»
Зеленский также выступил с утверждением, что русские потом хотят дойти дальше до Краматорска и Славянска, до границ Донбасса и до Днепра. При этом уже сейчас ВСУ эвакуировали из Артемовска командование. Ранее власти Украины также призвали жителей Артемовска немедленно покинуть город.
Тогда эксперты заявили газете ВЗГЛЯД, что попытки закрыть Артемовск – это привычная для ВСУ тактика, свидетельствующая о подготовке к его оставлению.
Согласно заявлению советника врио главы ДНР Яна Гагина, российские военные сейчас постепенно окружают Артемовск и готовятся наносить удары по точкам в западной части города. Гагин добавил, что ВСУ при этом оказывают серьезное сопротивление, держа на переднем крае в основном мобилизованных.
Газета ВЗГЛЯД писала, что украинское начальство оказалось перед выбором – нести тяжелые потери при обороне Артемовска или сдать его наступающим российским силам.
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Politico: Байден потребовал от Зеленского успехов ВСУ на поле боя
Перед поездкой президента США Джо Байдена в Польшу администрация Белого дома потребовала от Киева активизировать действий на поле боя, пишет Politico.
По данным издания, аналитики опасаются, что Россия нанесет ВСУ поражения на юге и востоке, а поставки западного вооружения на Украину замедлятся, передает РИА «Новости».
По мнению экспертов, у России остается два важных преимущества на поле боя: силы и время. На этом фоне действия НАТО подвергаются большим сомнениям.
Напомним, пока глава американского государства Джо Байден не планирует встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе визита в Польшу, сообщил координатор стратегических коммуникаций в совете нацбезопасности США Джон Кирби.
Зеленский заявил о непростой ситуации на угледарском направлении
Президент Украины Зеленский назвал непростой ситуацию на фронте в районе города Угледар
Президент Украины Владимир Зеленский назвал непростой ситуацию на фронте в районе города Угледар.
Зеленский сообщил, что провел заседание ставки верховного главнокомандующего в новом расширенном формате, в ходе которого генерал ВСУ Юрий Содоль докладывал, что на угледарском направлении ситуация очень непростая, передает ТАСС.
Зеленский добавил, что на заседании ставки главнокомандующий Вооруженным силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный рассказал о ситуации в целом на фронте, сделав особый акцент на мобилизации. По словам Зеленского, речь шла о подготовке действий украинской стороны на ближайшую перспективу. Зеленский также сообщил, что заслушал доклад министра внутренних дел Украины Игоря Клименко о формировании новых бригад так называемой гвардии наступления.
Напомним, в минувшую субботу врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о ситуации на угледарском направлении.
ВКС России нанесли авиаудары по украинским боевикам в Авдеевке
ВКС России нанесли удары авиабомбами ФАБ-500 по скоплениям украинских боевиков в Авдеевке
Воздушно-космические силы России нанесли серию ударов авиабомбами ФАБ-500 по скоплениям украинских боевиков в Авдеевке.
Удары по пунктам временной дислокации ВСУ ВКС России нанесли вечером в воскресенье, передает РИА «Новости».
Днем ранее российские войска уничтожили в Авдеевке и Красногоровке три cклада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. В январе российский боец рассказал о британских, польских, немецких и французских наемниках ВСУ под Авдеевкой.
Байден и Зеленский встретились в Киеве
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский провели встречу в Михайловском соборе в Киеве, сообщает украинское издание «Страна».
В Сети появились первые фотокадры, на которых Зеленский с Байденом смотрят в камеру и обмениваются рукопожатием, передает РИА «Новости».
Как отметил корреспондент газеты Financial Times Кристофер Миллер в своем Twitter (запрещен в России), глава США находится в Киеве с необъявленным визитом, куда прибыл на поезде в понедельник утром.
Ранее СМИ сообщили о прибытии Байдена в Киев. Лидеры стран прошли по Михайловской площади под звуки воздушной тревоги.
Замглавы МИД Украины Андрей Мельник рассказал о «сюрпризе», который заключается в прибытии в Киев «важных партнеров» в преддверии годовщины начала российской спецоперации.
Министр обороны Германии предрек решающий для Украины момент
Министр обороны Германии Писториус назвал следующие недели в некоторой степени решающими для Украины
Министр обороны Германии Борис Писториус выразил мнение, что предстоящие недели в какой-то степени станут решающими для Украины.
Писториус заявил в интервью Bloomberg, что следующие недели, по его мнению, будут в некоторой степени решающими для Украины. Как считает министр обороны Германии, важнейшим приоритетом в следующие три месяца станет обеспечение противовоздушной обороны Украины, передает РИА «Новости».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал непростой ситуацию в районе города Угледар. Он также заявил об отсутствии планов удерживать Артемовск любой ценой.
Эксперт объяснил цели визита Байдена в Киев
Политолог Дудаков: Байдену нужен визит в Киев для старта предвыборной кампании
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Визит президента США Джо Байдена в Киев продиктован давлением на американского лидера внутри США, а также попыткой сделать украинский вопрос центральной темой президентской предвыборной кампании. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог-американист Малек Дудаков. Ранее стало известно о посещении Киева американским президентом.
«Первый с начала конфликта визит американского президента Джо Байдена в Киев свидетельствует о том, что его все-таки дожало украинское лобби. Стоит отметить, что он последний из западных политиков, кто до сегодняшнего дня не посетил этот город», – рассказал политолог-американист Малек Дудаков.
«Скорее всего, у главы США будет выступление в Киеве, которое ранее предполагалось сделать в Польше. Очевидно, что таким образом Байден начинает свою предвыборную кампанию и хочет сделать украинский вопрос основной ее частью», – отметил собеседник.
«Я думаю, в своем киевском выступлении он затронет вопросы сохранения евроатлантического единства, поддержки Украины, а также обратится к России. Вполне возможно, Байден попытается чисто декларативно снизить риторический накал конфронтации, который мы слышали в Мюнхене», – полагает эксперт.
«Вместе с тем не стоит ждать, что американский президент предложит какие-то реальные шаги к мирному урегулированию. Ему просто нужно показывать для стран за пределами Запада определенную готовность к мирному процессу. Хотя на самом деле США к этому абсолютно не готовы», – прогнозирует политолог.
«Отмечу, что посещение Киева, очевидно, приурочено к годовщине начала нашей СВО, и американский лидер обязательно укажет на это в своей речи. Может быть, даже скажет что-то о том, что его усилиями ВСУ смогли отстоять Киев и не дали России воплотить свои планы. В общем, будет какая-то типичная американская политическая демагогия», – заключил Дудаков.
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден прибыл в Киев. На кадрах, попавших в Сеть, видно, как глава США идет рядом с украинским лидером Владимиром Зеленским по Михайловской площади.
Утром 20 февраля в центре города было перекрыто несколько улиц. СМИ предполагали, что это могло быть связано с годовщиной расстрелов на улице Институтской 20 февраля 2014 года. В то же время депутат Верховной рады Александр Дубнинский связывал происходящее с возможным приездом директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой.
Президент Байден планировал отправиться в Польшу, где должна была состояться встреча с Анджеем Дудой, сообщает издание Politico. Отмечается, что лидеры надеялись обсудить «предстоящее крупномасштабное наступление» России на Украину.
При этом газета подчеркивает, что посещение Байденом Киева также прорабатывалось разведслужбами обеих стран. Расчет делался на тайный визит президента, однако поездка была «исключена» в последний момент, в связи с «высокой степенью опасности» подобных действий.
Сообщается, что перед прибытием в Европу Байден потребовал от Зеленского активизации военных столкновений. Отмечается, что США крайне обеспокоены ходом конфликта и намерены не допустить поражения ВСУ на юге и востоке страны.
Напомним, до 20 февраля правительство Штатов опровергало возможность приезда президента страны в Киев в ходе визита в Польшу. В частности, об этом сообщал координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби.
Минобороны предупредило о подготовке Киевом масштабной провокации с радиоактивными веществами
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Украина перед началом работы 11-й чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН продолжает подготовку к проведению провокации для обвинения России в нарушении в ходе специальной военной операции обязательств Конвенции о ядерной безопасности, сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства сообщается, что с территории одного из европейских государств на Украину в обход таможенного досмотра доставлены несколько контейнеров с радиоактивными веществами. Именно их, по данным Минобороны, будут использовать для инсценирования локального заражения местности в районе одного из подконтрольных Киеву радиационно опасных объектов.
В Минобороны подчеркнули, что провокация задумана для обвинения ВС России в якобы нанесении неизбирательных ударов по радиационно опасным объектам Украины, приведшим к утечке радиоактивных веществ и заражению местности.
Ранее стало известно о подготовке Украиной провокации в Снигиревке.
В результате обстрела ВСУ в Белгородской области погибла девушка
В результате обстрела со стороны Украины села Нoвая Тавoлжанка Шeбекинского oкруга Бeлгородской oбласти погибла девушка, сообщил глава региона Вячeслав Гладкoв.
В своем Telegram-канале он рассказал, что в мoмент пpилета снaрядов девушка нaходилась на улицe. Гладков вырaзил собoлезнования рoдным и близким пoгибшей.
Ранее сообщалось, что в результате обстрела поселка Теткино Курской области украинскими военными два человека госпитализированы.
Зеленский заявил об отсутствии планов удерживать Артемовск любой ценой
Зеленский: Украинские войска не собираются удерживать Артемовск любой ценой
Украинские войска не собираются удерживать Бахмут (российское название – Артемовск) любой ценой, заявил Владимир Зеленский в интервью ряду итальянских изданий.
Зеленский заявил, что Бахмут (Артемовск) – это не особенно большой город, как и многие другие в Донбассе. По словам президента Украины, для Киева важно его удержать, но не любой ценой и «чтобы все погибли». Зеленский заявил, что ВСУ будут воевать, «пока это разумно», передает РИА «Новости».
Он выступил с утверждением, что русские потом хотят дойти дальше до Краматорска и Славянска, до границ Донбасса и до Днепра. Зеленский в свою очередь признал, что ВСУ тем временем готовят следующее контрнаступление.
Напомним, в субботу стало известно, что ВСУ эвакуировали из Артемовска командование. Днем ранее власти Украины призвали жителей Артемовска немедленно эвакуироваться.
В России оценили итоги Мюнхенской конференции по безопасности
Политолог Кортунов: Запад не смог прийти к единому мнению по диалогу с Москвой
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Мюнхенская конференция показала, что Запад – это еще не весь мир. И страны «глобального Юга» ярко это продемонстрировали. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Андрей Кортунов, комментируя итоги Мюнхенской конференции по безопасности.
«Мюнхенская конференция показала, что Запад консолидировался на фоне украинского кризиса. Причем это единство гораздо выше, чем было раньше. Вместе с тем четко прослеживалось, что так называемый коллективный Запад, то есть США, Европа и примкнувшие к ним страны – это не весь мир. В других регионах планеты присутствуют свои взгляды и представления о том, какие проблемы являются наиболее важными», – сказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
«И тут примечательна позиция «глобального Юга», который, очевидно, не готов присоединяться к этому западному нарративу. Они продвигают свою собственную повестку, поднимая тревожащие их вопросы и проблемы. Это расхождение многие отметили еще в ходе самой конференции», – продолжил собеседник.
«Говоря о дальнейших тенденциях, я думаю, в вопросе противостояния с Россией западным странам удастся сохранить единство. Но даже в рамках конференции между союзниками можно было заметить разногласия по тактическим вопросам, в частности про диалог с Москвой», – добавил политолог.
«Кроме того, дискуссионной стала тема построения европейской безопасности и возможности этого процесса без участия нашей страны. Расхождения во взглядах США и европейских стран затронули и поставки вооружения Киеву. Поэтому можно констатировать, что даже внутри, казалось бы, консолидированного западного сообщества есть разные точки зрения и разные подходы к выстраиванию диалога с Россией», – заключил Кортунов.
Накануне в Мюнхене завершилась конференция по безопасности, собравшая политиков и экспертов почти из 100 стран мира. Наиболее неожиданным эпизодом в рамках форума стало заявление о том, что китайские власти к годовщине спецоперации РФ на Украине представят свой план урегулирования кризиса.
Конференция укрепила отход Запада от диалога с Россией по вопросу урегулирования на Украине. Уже сам отказ организаторов 59-го форума приглашать официальных лиц РФ позволял ожидать упреков, угроз со стороны Запада в адрес Москвы и разговоров о России в ее отсутствие. РФ изначально лишили в Мюнхене возможности представить свою позицию, свои аргументы и точку зрения на происходящее на Украине.
Как пишет издание Financial Times, работа коллективного Запада по украинскому вопросу не убедила страны Азии, Африки и Латинской Америки ужесточить подход к дипотношениям с Россией. Отмечается, что, несмотря на предъявление «доказательств» угрозы от Москвы для всего мира, страны «глобального Юга» не изменили своей тактики взаимодействия с Россией.
Также газета отмечает, что лидеры стран Азии, Африки и Латинской Америки больше обеспокоены проблемами инфляции, долгов, роста цен на энергоносители и продовольственной безопасности, нежели конфликтом на Украине. Кроме того, эти страны недовольны мерами западных стран по распределению вакцин от коронавируса и возмещению ущерба от последствий климатических изменений.
Напомним, в прошлом году страны Африки отклонили требования объявить бойкот России. Напротив, Москве удалось закрепиться в тех странах, которые традиционно считались зоной влияния Парижа.
Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция не поддерживала и никогда не будет поддерживать идею о том, что нужно добиться полного разгрома России. Макрон хочет, чтобы Украина «пошатнула российский фронт». По его мнению, это «вернет Москву за стол переговоров». Однако он не считает, что одна из сторон сможет «добиться полной победы». Как пишет Journal du dimanche, «по мнению Макрона, Украина самостоятельно не может вновь обрести свои границы, так как никто из союзников не готов отправить свои войска на театр военных действий».
Конференция не обошлась и без конфузов. Глава немецкого МИД Анналена Бербок рекомендовала президенту России Владимиру Путину совершить «разворот курса на 360 градусов» ради достижения мира. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему регулярная демонстрация невежества не вредит популярности Бербок в Германии, где ей сулят пост федерального канцлера.
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Польских наемников перебросили под Кременную
Марочко: Контингент польских наемников, включая женщин, прибыл под Кременную в ЛНР
Польских наемников, среди которых есть и женщины, перебросили в район города Кременная в ЛНР, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, ВСУ перебросили под Кременную иностранных наемников, большую часть из которых составляют поляки. Также установлено, что среди наемников есть женщины, передает ТАСС.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Варшаву в замалчивании фактов массового участия граждан Польши в конфликте на Украине на стороне Киева.
Напомним, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что ВСУ отрубают погибшим наемникам кисти и головы с целью осложнить опознание тел.
В Вашингтоне началась акция против поддержки Украины
Акция против поддержки Украины началась в центре Вашингтона, в руках митингующие держат флаги России, передают СМИ.
Как сообщает РИА «Новости», «Марш ярости против военной машины» организован Либертарианской партией. Возле мемориала Линкольна в Вашингтоне собрались около сотни человек, в руках они держат плакаты против «поддержки нацистов на Украине», флаги России.
По словам организаторов, митингующие призывают прекратить финансовую поддержку Украины, начать мирные переговоры, а также распустить НАТО.
Ранее акции протеста против участия Франции в конфликте на Украине и поддержки Парижем политики НАТО состоялись на территории республики.
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