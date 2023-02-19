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Российские войска за сутки уничтожили более 600 украинских военных
МО России: Российские войска за сутки уничтожили более 600 украинских военных
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Российские войска за сутки уничтожили более 600 украинских военных на всех направлениях, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Как говорится в Telegram-канале Минобороны России, сысокоточными ракетами большой дальности морского базирования поражен пункт дислокации 383-го полка БПЛА ВСУ в районе города Хмельницкий и склад артиллерийских боеприпасов в районе железнодорожной станции Гречаны Хмельницкой области.
Он добавил, что в районах населенных пунктов Малиновка Запорожской области и Угледар Донецкой Народной Республики поражены командные пункты 102-й бригады территориальной обороны и 72-й механизированной бригады ВСУ.
Конашенков рассказал также, что в районе населенного пункта Водяное уничтожены два склада 72-й механизированной бригады ВСУ с боеприпасами и топливом для военной техники.
По его словам, на краснолиманском направлении в результате ударов оперативно-тактической авиации, огня артиллерии, тяжелых огнеметных систем и наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» уничтожены свыше 200 военнослужащих ВСУ убитыми и ранеными, БМП, пять боевых бронированных машин, самоходная гаубица «Гвоздика» и гаубица Д-20. На Купянском направлении активными действиями подразделений и огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Двуречная, Крахмальное Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль и боевая машина РСЗО «Град».
Конашенков рассказал также, что армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС России за сутки нанесено поражение 92 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 118 районах.
Ранее Конашенков сообщал, что активными действиями, огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение живой силе и технике противника у Лимана Первого, Гряниковки, Берестового Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР).
Соловьев рассказал об очередном рекорде глупости Бербок
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Анналена Бербок реально устанавливает рекорд за рекордом в глупости, заявил телеведущий Владимир Соловьев после предложения главы МИД ФРГ президенту России «развернуть свой курс на 360 градусов».
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок с умным видом предложила Путину «развернуть свой курс на 360 градусов», и тогда весь мир будет счастлив. Телеведущий Владимир Соловьев после слов главы МИД Германии отметил, что она устанавливает рекорды глупости.
Прокомментировал слова Бербок также замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, очень забавно, что Европой управляют такие невежественные люди, передает РИА «Новости».
Также Бербок выступила против каких-либо территориальных уступок со стороны Украины, по ее словам, это означало бы поощрение этой войны, передает ТАСС.
На Мюнхенской конференции она заявила, к годовщине СВО в ООН будет готова антироссийская резолюция. По ее словам, идет работа над тем, чтобы «преступления не остались безнаказанными». Бербок отметила, что международные партнеры выступают за скорейшее окончание войны, но не навязанным миром.
Она также указала, что мир на Украине не наступит, если Запад прекратить помогать Киеву, на что, по ее словам, рассчитывает Россия.
«Будет ли это мир? Нет, ведь часть Украины находится под контролем России и продолжит оставаться под ее контролем. Это будет означать конец международного мирового порядка и международного права», – полагает министр.
Бербок считает, что если Россия отведет свои войска, и то восстановится мир не только на Украине, но и на всей планете.
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок в газете Tagesspiegel признала, что допустила ошибку, заявив в конце января о том, что страны Европы якобы «ведут войну против России».
Кадыров прокомментировал смену командующих военными округами
Кадыров удивился, что его высказывания связывают с назначениями в Минобороны
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«Любое назначение в структуре Минобороны в Сети начинают связывать с моими предыдущими высказываниями, но мы выполняем приказы, а не обдумываем их», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кадыров заявил, что любое назначение верховным главнокомандующим, любой приказ, любая задача поддерживается чеченскими бойцами.
«И это не происходит по щучьему веленью и моему личному хотенью», – написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, у чеченских боевых офицеров, в число которых входит и он, хорошее взаимодействие с Минобороны и нет никаких разногласий. Глава Чечни подчеркнул, что он имеет свое мнение и имеет право его высказывать, имея доступ к данным СВО, и информацию о положении дел в российской армии. Но, по словам Кадырова, он не назначает и не снимает командиров.
Ранее сообщалось, что министр обороны Сергей Шойгу сменил командующих двух военных округов. Западный военный округ, которым ранее командовал Сергей Кузовлев, возглавил генерал-лейтенант Евгений Никифоров. Генерал-полковник Сергей Кузовлев возглавил Южный военный округ.
Главы МИД G7 пригрозили третьим странам за помощь ВС России
Главы МИД G7 пригрозили третьим странам последствиями за помощь российской армии
Главы МИД G7 в совместном заявлении по итогам первой встречи под председательством Японии призвали третьи страны прекратить помощь армии России, предупредив, что иначе им «придется заплатить серьезную цену».
В заявлении глав МИД G7 говорится, что в случае, если третьи страны будут помогать России обходить санкции и оказывать помощь российской армии и ее подразделениям, то им придется заплатить с серьезную цену, передает РИА «Новости».
Ранее главы МИД G7 на первой встрече под председательством Японии договорились продолжить помощь Украине, сохранить и усилить санкции против России.
Макрон выступил против попыток «полного разгрома России»
Макрон отказался поддерживать предложения «атаковать Россию на ее собственной территории»
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Франция не поддерживала и никогда не будет поддерживать идею о том, что нужно добиться полного разгрома России, заявил французский президент Эммануэль Макрон.
По словам Макрона, он «не думает, как некоторые, что надо атаковать ее на собственной территор». Как заявил президент, есть те, кто желает «в первую очередь разгромить Россию», но «это никогда не было и никогда не будет позицией» Парижа, передает ТАСС со ссылкой на Journal du dimanche.
Издание отметило, что такова позиция стран Восточной Европы, которые «не оценили формулу Макрона о том, что «нельзя унижать Россию».
Макрон хочет, чтобы Украина «пошатнула российский фронт». По его мнению, это «вернет Москву за стол переговоров». Однако он не считает, что одна из сторон сможет «добиться полной победы». Как пишет Journal du dimanche, «по мнению Макрона, Украина самостоятельно не может вновь обрести свои границы, так как никто из союзников не готов отправить свои войска на театр военных действий».
Также Макрон считает, что не следует затягивать конфликт, поскольку если он окажется «бесконечным», то «главными проигравшими окажутся европейцы». В связи с этим Макрон вновь выступил за продолжение переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Journal du dimanche пишет, что для Макрона НАТО «не является подходящим инструментом для переосмысления отношений» с Москвой. «Участники НАТО не были вполне прозрачны в своих намерениях, и это было воспринято Москвой как экспансионизм», – говорится в материале. Макрон заявил, что это частично объясняет политику Путина после Мюнхенской конференции 2007 года.
Издание заявило, что Макрон хочет призвать страны Центральной и Восточной Европы, как состоящие в ЕС, так и не входящие в союз, «быть разумными в своих ожиданиях». Подобную позицию, по мнению Макрона, должна занять и Германия, которая «открывала объятия Евросоюза для этих стран».
Как пишет Journal du dimanche, Макрон проигнорировал призывы украинского президента Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности принять Киев в НАТО.
Напомним, Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Европе надо иметь силу и смелость для возобновления диалога, но время для диалога с Россией по ситуации на Украине еще не пришло. Он также заявил, что Россия не может и не должна победить Украину на поле боя.
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Белый дом не исключил обращения Байдена к Путину
Кирби не исключил обращения Байдена к Путину в ходе визита в Польшу
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Речь главы американского государства Джо Байдена, приуроченная к годовщине начала специальной военной операции России на Украине, может включать обращение к российскому лидеру Владимиру Путину и народу России, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности США Джон Кирби.
Выступление должно состояться в ходе визита Байдена в Польшу, где у него запланированы встречи с лидерами восточноевропейских стран НАТО. Кирби заявил: «Я бы подозревал, что вы услышите от него послание господину Путину и российскому народу», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, Байден решил посетить Польшу в свете годовщины российской СВО на Украине. СМИ предположили, что он попытается оказать давление на европейских лидеров в вопросе ужесточения позиции в отношении России. Высказывалось предположение, что в Польше Байден может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, но Белый дом заявил, что пока таких планов нет.
Орбан счел необходимыми переговоры России с США, а не с Украиной
Орбан заявил о необходимости переговоров между Россией и США для завершения конфликта на Украине
Переговоры о мире на Украине будут вести не Москва и Киев, а Москва и Вашингтон, заявил глава правительства Венгрии Виктор Орбан.
Орбан заявил, что «переговоры будут идти не между русскими и украинцами». По его словам, на Украине наступит мир после переговоров «американцев и русских». Он полагает, что такие переговоры неизбежны, но чем позднее они стартуют, тем «большую цену должны будут заплатить все», передает РИА «Новости».
Напомним, США заявляют, что переговоры начнутся, «когда к этому будет готов» президент Украины Владимир Зеленский, который должен получить возможность «действовать с позиции силы».
Российская артиллерия уничтожила американскую РЛС под Херсоном
Источник: Артиллеристы уничтожили РЛС AN/TPQ производства США под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили украинскую подвижную радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ в районе села Дарьевка под Херсоном, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Как сообщил сообщил источник РИА «Новости» в районе Дарьевки артиллерия ВС России уничтожила РЛС AN/TPQ 36, перевозивший ее «пикап» и четверых украинских боевиков.
Также минувшей ночью в Херсоне, в районе Камышаны, артиллерия России уничтожила гаубицу МСТА-Б с расчетом и боекомплектом.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России в районе населенного пункта Куйбышево Херсонской области уничтожили РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
В Европе обнаружили отсутствие исправных танков для Украины
Министр обороны Британии Уоллес заявил об отсутствии исправных танков для Украины
После решения о поставках Украине западных танков многие страны обнаружили, что у них нет исправной тяжелой техники для передачи Киеву, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью журналу Spiegel.
Уоллес заявил, что многие страны после принятия политического решения обнаружили, что на складах нет исправных или отремонтированных танков для передачи Украине. Он отметил, что странам НАТО пришлось осознать, что их армии истощились за 30 лет, передает РИА «Новости».
Министр обороны Великобритании заявил, что танки сделают Украину сильнее, но они не чудо-оружие, и не волшебное зелье, которое обеспечит немедленную победу, и изменят все вокруг.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Запад решил оставить Украину без истребителей.
Пасечник заявил о сложной ситуации в районе Кременной
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ситуация в районе Кременной и Сватово оказалась очень сложной из-за обстрелов ВСУ.
По его словам, близость линии соприкосновения с противником усложнила ситуацию, так как часто прилетают все виды боеприпасов, имеющиеся у ВСУ, передает ТАСС.
Пасечник отметил, что противник пользуется этим, он заявил он в кулуарах семинара для региональных штабов волонтеров акции «Мы вместе».
Ранее сообщалось, что российским солдатам во время штурма ЛНР удалось ликвидировать украинскую женщину-снайпера.
Глава минобороны ФРГ заявил о «демонстрации силы» по отношению к России
Писториус заявил, что Запад демонстрирует силу по отношению к Россиии поставками оружия на Украину
Поддерживая Украину поставками оружия, Запад демонстрирует России силу, поскольку дипломатическое и экономическое давление не действует, заявил министр обороны Германии Борис Писториус на Мюнхенской конференции безопасности.
Писториус отметил, что Россия не идет на уступки под давлением санкций и дипломатии, поэтому приходится прибегать к демонстрации силы, это означает с одной стороны поощрение украинцев в их самообороне, а с другой – поставку оружия, передает РИА «Новости».
Он также добавил, что ему немного грустно тратить миллиарды евро на оружие, поскольку он вырос во времена, когда верили, что в Европе никогда не будет войны.
Ранее глава немецкого минобороны Борис Писториус заявил, что инициатива, запущенная общественными деятелями Германии, которые потребовали не поставлять больше оружие Украине, чтобы провести мирные переговоры, является довольно наивной.
Пушилин рассказал о ситуации в Угледаре
Пушилин заявил о контроле ВС России над дачами в северной части Угледара
Дачи в северной части Угледара контролируются российскими силами, речи о городских боях пока не идет, противник продолжает перебрасывать резервы, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин заявил о сложной ситуации под Угледаром: противник продолжает в больших количествах перебрасывать резервы, не считаясь с потерями, дачи в северной части города контролируются ВС России, но городских боев пока нет, передает ТАСС.
По словам врио главы ДНР, в окрестностях Угледара много укрепрайонов ВСУ, но российские войска идут вперед.
Также Пушилин рассказал, что ВС России усилили свои позиции в Марьинке. По его словам, сюда противник тоже перебрасывает подкрепления, кроме того, в городе очень серьезные укрепления, которые строились не один год, но Марьинка будет освобождена в обозримом будущем.
Газета ВЗГЛЯД писала, что бои за Угледар показали стратегию российского военного руководства.
Балицкий рассказал об иностранцах в составе добровольческого отряда имени Судоплатова
Балицкий заявил, что в батальон имени Судоплатова вошли турки, сербы и скандинавы
Представители Сербии, Турции и скандинавских стран, а также те, кто раньше воевал на стороне Украины, а потом занял позицию России, вошли в состав добровольческого батальона им. Судоплатова, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
По словам Балицкого, в батальоне воюют сербы, турки, скандинавы, есть те, кто воевал за Украину во время АТО в 2014 году, но перешли на сторону России, передает ТАСС.
Он заявил, первая штурмовая рота уже ушла на передовую, вторая минно-саперная рота готовится к отправке, всего в батальоне уже около 600 человек.
В сентябре прошлого года Балицкий подписал указ о создании в регионе трех добровольческих батальонов — им. Судоплатова, им. Андрея Первозванного и батальона «Славянская гвардия».
Ранее в начале февраля Балицкий объявил об отправке батальона имени Судоплатова на передовую.
Кремль: Путин в послании Федеральному собранию уделит много внимания теме СВО
Президент России Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию много внимание уделит теме специальной военной операцией (СВО), заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».
Песков обратил внимание на то, что жизнь страны крутится вокруг темы СВО, поэтому президент особое внимание уделит именно этой теме, передает Lenta.ru.
Он также подчеркнул, что события на Украине «так или иначе влияют на всю нашу жизнь, влияют на жизнь на континенте».
Напомним, Песков анонсировал послание президента Федеральному собранию, оно назначено на 21 февраля, глава государства намерен сделать акцент на СВО, экономике и социальной сфере.
Антонов обвинил США в игнорировании преступлений ВСУ
Антонов назвал возмутительным двуличие США и игнорирование Вашингтоном преступлений украинских головорезов
США выступают с обвинениями в адрес России, но игнорируют расстрел пленных российских солдат украинскими военными и использование Украиной запрещенных боеприпасов, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Антонов, комментируя заявление вице-президента США Камалы Харрис о якобы совершенных Россией преступлениях против человечности на Украине, сказал, что Вашингтон хочет оправдать собственные действия по разжиганию украинского кризиса, передает РИА «Новости».
Посол обвинил США в «безудержной милитаризации киевского режима». Он отметил, что Вашингтон обещал снабжать Киев только оборонительными вооружениями, но сейчас Украина получает от США «тяжелую бронетехнику, артиллерию, РСЗО с боеприпасами дальнего радиуса действия».
«США снабжают нацистов разведданными, муштруют боевиков», – заявил Антонов, подчеркнув, что американская сторона закрывает глаза на использование вооруженными силами Украины запрещенных боеприпасов, которые в огромном количестве завозятся на Украину. Также США игнорируют «расстрел взятых в плен российских солдат».
Антонов назвал такое двуличие США возмутительным. Он заявил: «Почему госдепартамент молчит о злодеяниях украинских головорезов? Куда смотрят эксперты американских правозащитных организаций? Отчего никто не призывает наказать фашиствующих молодчиков?».
Напомним, Харрис на Мюнхенской конференции по безопасности также заявила, что конфликт на Украине представляет собой глобальную войну, последствия которой ощущаются во всем мире, как в сфере энергетики, так и суверенитета.
Венгрия выступила против продолжения конфликта на Украине
Орбан заявил о недопустимости втягивания Венгрии в конфликт на Украине
Венгрия не допустит, чтобы ее втянули в конфликт на Украине, несмотря на то, что НАТО и Евросоюз за продолжение военных действий, Будапешт будет поддерживать экономические отношения с Москвой, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Орбан отметил, что у Венгрии нет сил добиться прекращения конфликта на Украине, но будет оставаться вне войны, это будет сделать нелегко из-за позиции НАТО и ЕС, которые выступают за военные действия, передает ТАСС.
Премьер Венгрии подчеркнул, что Будапешт намерен и дальше поддерживать экономические отношения с Москвой, и призывает союзников к ним присоединиться.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто выступает за немедленные переговоры Украины и России, другие европейские страны хотят, чтобы у Киева была более выгодная ситуация на поле боя.