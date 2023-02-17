Полиция задержала мужчину с минами на Курском вокзале в Москве

Человека с двумя противопехотными минами задержали на Курском вокзале Москвы

Полиция задержала на Курском вокзале в центре Москвы мужчину, пытавшегося пройти через рамки металлоискателя с двумя противопехотными минами, рассказал представитель экстренных служб столицы.

Как сообщил источник РИА «Новости», сотрудниками полиции был задержан мужчина, который пытался пройти через рамки металлоискателя в здание Курского вокзала с двумя противопехотными минами.

В пресс-службе РЖД сообщили, что из-за мужчины с подозрительными предметами эвакуировали пассажиров с цокольного этажа здания Курского вокзала.

Там добавили, что на период работы экстренных служб вход в цокольный этаж закрыт. Пассажиры электропоездов Курского направления и МЦД-2 могут воспользоваться альтернативными входами и выходами на платформы.

В РЖД рассказали также, что отправление поездов с Курского вокзала осуществляется в штатном режиме.

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