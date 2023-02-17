Стало известно о гибели «приморского партизана» Ковтуна в зоне СВО

«Вести:Приморье»: «Приморский партизан» Ковтун погиб в зоне СВО

«Приморский партизан» Александр Ковтун погиб при выполнении боевого задания в зоне спецоперации, сообщили СМИ.

Как сообщают «Вести: Приморье», находясь в колонии, Ковтун подписал контракт с ЧВК Вагнера и погиб 29 января в районе проведения спецоперации.

Александр Ковтун являлся активным членом «кировской банды», на счету которой убийство нескольких человек, в том числе и сотрудников правоохранительных органов.

Ранее гособвинитель попросил суд назначить наказание пятерым подсудимым по делу «приморских партизан» в виде лишения свободы на срок в общей сложности 103 года и пять месяцев.

Напомним, в мае 2018 года после пересмотра дела об убийстве четырех человек, совершенного 27 сентября 2009 года, суд приговорил Александра Ковтуна к 25 годам заключения в колонии строгого режима.