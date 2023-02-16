Боец MMA Монсон начал процедуру отказа от гражданства США

Боец ММВ Монсон заявил, что не хочет иметь ничего общего с США

«Прохожу процедуру отказа от гражданства США, не хочу иметь ничего общего с Америкой, потому что не согласен с американской политикой, как внутренней, так и внешней», заявил боец смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон.

Спортсмен подтвердил, что проходит процедуру отказа от гражданства США, который займет несколько месяцев. По словам Монсона, он скучает по своей семье, но на этом все. Он не хочет иметь ничего общего с Америкой, потому что США причиняют страдания санкциями, войнами, вмешательством в дела других стран, передает РИА «Новости».

Монсон признался в любви к русскому народу, и заявил, что чувствует себя счастливым в России. Он подчеркнул, что причина отказа от гражданства США связана с несогласием с политикой, которую проводит Америка, в том числе внутри страны.

Монсон родился в США и большую часть карьеры провел под американским флагом. В 2013 году заявил, что готов сменить гражданство США на гражданство Российской Федерации. 29 мая 2018 года президент России Владимир Путин предоставил Монсону российское гражданство.

Боец ММА Джефф Монсон решил открыть спортивные школы в Донбассе

Ранее Джефф Монсон заявил, что планирует снять фильм о реальной жизни в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), в котором будет затронута тема развязанного Киевом конфликта в Донбассе.