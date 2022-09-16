Боец ММА Джефф Монсон решил открыть спортивные школы в Донбассе

Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон планирует открыть спортивные школы в Донецкой народной республике (ДНР), а также внедрять в общеобразовательных школах Донбасса свои спортивные программы.

«Мы стараемся сделать так, чтобы в Донецке снова можно было заниматься спортом <...> В этих сложных условиях мы хотим открыть подготовительные спортивные школы для детей, и мы хотим привнести это в общеобразовательные школы», – цитирует ТАСС Монсона.

По его словам, именно эти вопросы он обсуждал на этой неделе в Донецке с главой ДНР Денисом Пушилиным, главой правительства республики Виталием Хоценко и министром спорта ДНР Александром Громаковым. Он также рассказал о планах по созданию в ДНР детской команды по грэпплингу (стиль ближнего боя в единоборствах, основанный на применении захватов).

Боец ММА также провел в Донецке мастер-классы для школьников. «Я был очень удивлен, что уровень подготовки [детей] был выше, чем я ожидал <...> Мы увидели многих детей, которые показали высокий потенциал», – отметил Монсон.

Также спортсмен считает, что Запад игнорирует происходящее в Донбассе.

«Восемь лет здесь были бомбы. <...> Это было ужасно. <...> Следы от пуль, бомбы, [Донецкий] аэропорт был разрушен, мины, много разрушенных школ. Люди сражались и страдали все эти восемь лет. <...> И мир все это игнорирует. Это выводит меня из себя», – заявил боец ММА.

Монсон также рассказал, что принял участие в съемках документального фильма об агрессии Украины в Донбассе, чтобы показать Западу, что происходило в Донецкой и Луганской народных республиках на самом деле. «Мы говорили с людьми, которые живут здесь. <...> Мы хотели показать миру и сказать: «Я не обращаю внимания на то, что говорят в западных СМИ, что вы услышали, потому что вот это правда», – отметил он.

Ранее Джефф Монсон заявил, что планирует снять фильм о реальной жизни в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), в котором будет затронута тема развязанного Киевом конфликта в Донбассе.