Путин: Система расчетов в долларах и евро себя изжила

Путин заявил о дискредитации системы расчетов в долларах и евро при международных платежах

Tекст: Елизавета Шишкова

«Финансовая инфраструктура, в основе которой преобладание доллара и евро, ведение расчетов исключительно через западные банки и систему SWIFT, также дискредитирована. Сегодня ее место с успехом занимают расчеты в национальных валютах», – передает его слова ТАСС.

Глава государства отметил, что многое еще предстоит сделать, но процесс уже идет и будет только набирать силы.

«Скажу больше: западная финансовая система явно устаревает с точки зрения технологий. Она так долго почивала на лаврах, настолько привыкла к монополии и исключительности, к отсутствию реальных альтернатив, к привычке ничего по сути не менять, что стала архаичной. Во всяком случае, становится архаичной», – добавил Путин.

Ранее Путин призвал к расширению расчетов в нацвалютах в СНГ.