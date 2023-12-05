В России появился завод по производству желатина из полностью российского сырья

Tекст: Алексей Дегтярев

К 2025 году на предприятии планируется выпускать около 6 тыс. тонн продукции в год, это покрывает половину потребностей рынка России, передает ТАСС со ссылкой на сообщение руководства Курской области.

Завод находится в селе Черницыно, это первое индустриальное производство желатина в России из полностью российского сырья. Инвестиции в предприятие составили более 4,4 млрд рублей.

Запуск производства позволил создать 100 новых рабочих мест, оно обеспечит около 420 млн рублей в год дополнительных налоговых отчислений в бюджет области после выхода на полную мощность.

Производимый желатин используется в кондитерской, молочной промышленности, в фармацевтике и при производстве напитков.

В пресс-службе правительства региона заявили, что у завода «нет аналогов в СНГ и странах ближнего зарубежья» по глубине переработки, автоматизации и использованию последних разработок.