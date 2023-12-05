Япония закупает крылатые ракеты «Томагавк» для своего флота. Этот фактор надолго изменит баланс сил в регионе, и военное планирование нашей страной должно вестись с его учетом. В конце концов, именно с Японией у нашей страны было больше всего войн в ХХ веке.6 комментариев
США решили вооружить подлодки противокорабельными ракетами Tomahawk
США решили вооружить подлодки противокорабельными ракетами Tomahawk для противодействия Китаю
ВМС США в 2024 году начнут вооружать подлодки ракетами Tomahawk варианта Maritime Strike, предназначенными для поражения надводных целей, и это станет большим шагом в развитии американской программы противодействия КНР на море, сообщает Bloomberg со ссылкой на ее руководителя Джона Херси.
По его информации, ракеты будут размещены на подводных лодках классов «Лос-Анджелес» и «Вирджиния» с 1 октября 2024 года, в среднем они смогут нести от 12 до 40 ракет. Tomahawk также будут дополнительно модифицированы: их оборудуют новой системой наведения, которая позволит «поражать подвижные морские цели», передает ТАСС.
Согласно сообщению агентства, мероприятия станут частью усилий Вашингтона по наращиванию военного потенциала для противодействия Военно-морским силам КНР, особенно в районе острова Тайвань. При этом график перевооружения американских ВМС совпадает со сроками реализации программы Пентагона Replicator, в соответствии с которой США намерены в августе 2025 года завершить размещение масштабной группировки беспилотных аппаратов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Ранее представители американской администрации высокого ранга на брифинге, посвященном предстоящей встрече президентов США и Республики Корея Джо Байдена и Юн Сок Еля, сообщили, что Вашингтон и Сеул намерены объявить о шагах, направленных на демонстрацию потенциала сдерживания, в их числе планируются регулярные заходы в Южную Корею американских авианосцев и атомных подлодок с баллистическими ракетами, а также полеты бомбардировщиков США.