США решили вооружить подлодки противокорабельными ракетами Tomahawk для противодействия Китаю

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его информации, ракеты будут размещены на подводных лодках классов «Лос-Анджелес» и «Вирджиния» с 1 октября 2024 года, в среднем они смогут нести от 12 до 40 ракет. Tomahawk также будут дополнительно модифицированы: их оборудуют новой системой наведения, которая позволит «поражать подвижные морские цели», передает ТАСС.

Согласно сообщению агентства, мероприятия станут частью усилий Вашингтона по наращиванию военного потенциала для противодействия Военно-морским силам КНР, особенно в районе острова Тайвань. При этом график перевооружения американских ВМС совпадает со сроками реализации программы Пентагона Replicator, в соответствии с которой США намерены в августе 2025 года завершить размещение масштабной группировки беспилотных аппаратов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее представители американской администрации высокого ранга на брифинге, посвященном предстоящей встрече президентов США и Республики Корея Джо Байдена и Юн Сок Еля, сообщили, что Вашингтон и Сеул намерены объявить о шагах, направленных на демонстрацию потенциала сдерживания, в их числе планируются регулярные заходы в Южную Корею американских авианосцев и атомных подлодок с баллистическими ракетами, а также полеты бомбардировщиков США.