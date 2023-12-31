Пострадавших при обстреле Белгорода решили доставить в Москву спецбортом

Tекст: Валентина Григоренко

В сообщении отмечается, что спецборт МЧС доставит в Москву 25 человек, из них шесть детей, пострадавших в результате удара со стороны Украины по объектам гражданской инфраструктуры Белгорода, передает РИА «Новости».

Самолет из Белгорода уже вылетел, он оснащен необходимым оборудованием, которое позволит оказывать медпомощь в полете. Пострадавших сопровождают врачи отряда «Центроспас» МЧС, психологи Центра экстренной психологической помощи и специалисты Минздрава.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что 109 человек, пострадавших при обстреле Белгорода, остаются в больницах города, 22 из них в тяжелом состоянии. По его словам, на сегодня помощь оказанавсем, для этого подключены несколько больниц.

Ранее российские военные в ответ на теракт в Белгороде поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове, сообщили.

В воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате украинского обстрела Белгорода погибли 24 человека, ранения получили 108 человек.

Напомним, ВСУ подвергли массовому обстрелу кассетными боеприпасами Белгород. Среди погибших и пострадавших есть дети.