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Пострадавших при обстреле Белгорода решили доставить в Москву спецбортом
Спецборт МЧС доставит в Москву 25 человек, в ом числе шестерых детей, пострадавших в результате массированного украинского удара по Белгороду, сообщили в пресс-службе ведомства.
В сообщении отмечается, что спецборт МЧС доставит в Москву 25 человек, из них шесть детей, пострадавших в результате удара со стороны Украины по объектам гражданской инфраструктуры Белгорода, передает РИА «Новости».
Самолет из Белгорода уже вылетел, он оснащен необходимым оборудованием, которое позволит оказывать медпомощь в полете. Пострадавших сопровождают врачи отряда «Центроспас» МЧС, психологи Центра экстренной психологической помощи и специалисты Минздрава.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что 109 человек, пострадавших при обстреле Белгорода, остаются в больницах города, 22 из них в тяжелом состоянии. По его словам, на сегодня помощь оказанавсем, для этого подключены несколько больниц.
Ранее российские военные в ответ на теракт в Белгороде поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове, сообщили.
В воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате украинского обстрела Белгорода погибли 24 человека, ранения получили 108 человек.
Напомним, ВСУ подвергли массовому обстрелу кассетными боеприпасами Белгород. Среди погибших и пострадавших есть дети.