ВС России в ответ на теракт ВСУ в Белгороде поразили центры принятия решений в Харькове

Tекст: Валентина Григоренко

В Telegram-канале ведомства говорится, что в ответ на террористический акт со стороны ВСУ ВС России поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове, использовавшиеся преступным киевским режимом.

В Минобороны уточнили, что высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас» уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде.

Кроме того, в ведомстве добавили, что там же находились до 200 иностранных наемников, которых планировалось привлечь к проведению террористических рейдов на приграничной с Украиной территории России.

Как указали в ведомстве, ударами высокоточных ракет по зданию Службы безопасности Украины по Харьковской области и пункту временной дислокации националистического формирования «Правый сектор*» ликвидированы представители руководящего состава СБУ, иностранные наемники и боевики подразделения «Кракен», непосредственно осуществлявшие подготовку диверсий на российской территории.

В сообщении говорится, что российские войска поразили филиал национального центра управления космическими средствами в районе населенного пункта Залесцы Хмельницкой области, который используется ВСУ для ведения разведки, а также уничтожены базы горючего в Харькове и Запорожье, с которых шло снабжение украинских группировок войск на Харьковском и Ореховском направлениях.

В Минобороны добавили, что российские военные ударили по пунктам временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и наемников численностью до 600 боевиков, а также местам стоянки военной техники и артиллерийских систем в пунктах Селидово, Курахово и на территории шахты Коротченко в ДНР.

В пресс-службе пояснили, что в результате Украина понесла значительные потери. Отмечается, что ВС России уничтожили две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS, с помощью которых киевский режим планировал в период новогодних праздников наносить ракетные удары по Донецку.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате украинского обстрела Белгорода погибли 24 человека, ранения получили 108 человек.

Напомним, ВСУ подвергли массовому обстрелу кассетными боеприпасами Белгород. Среди погибших и пострадавших есть дети.