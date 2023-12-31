Это последний материал известного публициста и многолетнего автора газеты ВЗГЛЯД Максима Соколова, который скончался на 65-м году жизни. Редакция газеты «Взгляд» выражает искренние соболезнования близким.6 комментариев
Зеленский заявил о получении плана боевых действий на 2024 год
Зеленский сообщил о докладах военного руководства Украины и получении плана боевых действий на 2024 год
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выслушал доклады военного руководства страны. По его словам, «был представлен план действий на 2024 год».
Как заявил Зеленский, об «общих военно-политических ожиданиях» доложили главком, генштаб и разведка ВСУ. Подробности не сообщаются. По словам Зеленского, Украина намерена «сделать больше оружия». Также он заверил, что есть «четкий график международной работы в январе», передает РИА «Новости».
В ноябре в Верховной раде призвали главкома ВСУ Валерия Залужного уйти в отставку, так как он не предоставил военный план на 2024 год.