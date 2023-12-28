Певица Лолита после «голой» вечеринки занялась уборкой квартиры

Эксперты объяснили протесты в Абхазии против передачи России госдачи в Пицунде

Эксперты: Абхазская оппозиция использовала земельный вопрос против властей республики

Tекст: Илья Абрамов

«Политическая борьба в Абхазии крутится вокруг очень узкой повестки дня, так как по большей части вопросов разногласий нет. Кроме того, в стране очень мало ресурсов, чтобы хорошо содержать одновременно власть и оппозицию. Поэтому оппоненты действующего руководства стараются использовать любой повод для того, чтобы улучшить свое положение», – сказал Николай Силаев, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО.

«В то же время вопрос права собственности на землю в Абхазии очень острый и политизированный. Он лежал в основе местного национального движения. Более того, по этой в причине в стране до сих пор не удалось сформировать полноценный рынок недвижимости. Возможно, часть местного общества считает, что даже такой символический шаг, как передача дач, неприемлем для них», – отмечает собеседник.

«Вероятно, России эта дача нужна потому, что она была в государственной собственности СССР. По соглашению стран СНГ такие объекты оставались контролем нашей страны, так как она закрыла все долги Союза. Абхазия в этих переговорах не участвовала, поэтому сейчас стороны могут решать именно этот вопрос», – пояснил он.

«Действительно, вопрос о земле является очень острым для Абхазии. Даже гражданам России там очень долгое время нельзя было покупать недвижимость. Соответственно, сейчас мы видим одно из проявлений трепетного отношения жителей страны к своей территории», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«Дело в том, что Абхазия – это маленькая страна с очень ограниченным количеством ресурсов. Земля с хорошим климатом, расположенная на побережье Черного моря является очень ценным активом государства и приносит доходы. Кроме того, на территорию могли положить глаз и представители местного бизнеса, которые заинтересованы в ее использовании под свои нужды. Поэтому протесты оппозиции неудивительны», – резюмировал эксперт.

Ранее депутаты парламента Абхазии на внеочередном заседании ратифицировали соглашение о передаче России госдачи в Пицунде, сообщает РИА «Новости». Президент республики Аслан Бжания также подписал закон о ратификации документа.

Госдача в Пицунде, территория которой составляет более 180 гектаров, находится в аренде у Москвы по соглашению между правительством Абхазии и Главным управлением охраны России от 14 сентября 1995 года. Новое соглашение между правительствами двух стран о передаче в собственность Москве объекта на территории республики и порядке его использования подписали в январе 2022 года.

Напомним, оппозиция Абхазии выступала против ратификации парламентом соглашения, считая, что в документе есть пункты, противоречащие конституции страны. Оппоненты власти даже объявили о старте бессрочной акции протеста около здания парламента республики.

Представители оппозиции отмечают, что люди не против прежнего соглашения, согласно которому госдача находится в бессрочной аренде у России с 1990-х годов, однако текст нового договора, по мнению протестующих, необходимо привести в соответствие с конституцией Абхазии.

Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба призвал граждан воздержаться от участия в несанкционированном митинге, обратив внимание на то, что вокруг комплекса правительственных зданий установлены камеры видеонаблюдения и ведется круглосуточная запись. Глава МВД республики Роберт Киут тем временем заверил, что правоохранительные органы обеспечат правопорядок в случае проведения акции протеста.