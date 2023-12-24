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Ивлеева извинилась за свою скандальную «голую» вечеринку
Блогер Настя Ивлеева извинилась за свою скандальную «голую» вечеринку
Телеведущая и блогер Настя Ивлеева принесла извинения за проведение «голой» вечеринки в московском клубе «Мутабор», после которой на нее заявили в прокуратуру из-за признаков ЛГБТ-пропаганды (движение признано экстремистским и запрещено в России).
Ивлеева признала, что снимать видео в ходе мероприятия, а затем распространять его в Сети, было неуместно, передает Ura.ru.
«Мне жаль, что это произошло и что это невозможно было контролировать. Риск того, что кому-то придет в голову себя так вести не был предусмотрен и заложен в планирование мероприятия. Я за это приношу извинения перед всеми», – сказала блогер.
Она также пообещала направить на благотворительность средства, вырученные от продажи билетов на продолжение вечеринки.
Ранее общественники попросили прокуратуру, МВД и Следственный комитет проверить вечеринку, организованную блогером Настей Ивлеевой. Рэпера Vacio арестовали после участия в скандальном мероприятии, позже он также принес извинения. Присутствовавшего на вечеринке Филиппа Киркорова предложили лишить звания народного артиста.