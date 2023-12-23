Выполнит ли Израиль требования США прекратить военную операцию в Газе до января 2024 года? Сомнительно. Команда Байдена продолжит маневрировать, как корабль Одиссея. Только навряд ли повторит его успех.0 комментариев
У Киркорова предложили отобрать звание народного артиста
У Киркорова предложили отобрать звание народного артиста после вечеринки у Ивлеевой
Лишить певца Филиппа Киркорова звания народного артиста России из-за участия в вечеринке Насти Ивлеевой в «Мутаборе» предложил общественник Виталий Бородин.
На Киркорова пожаловались в Минкульт. Общественнику не понравился полуобнаженный дресс-код мероприятия, в частности, одежда Киркорова, пишет Газета.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Ранее общественники заявили на блогера Настю Ивлееву в прокуратуру из-за «голой» вечеринки. Сама блогер заявила, что не видит ничего «бесовского» в организованном ею мероприятии, и пообещала продолжение.