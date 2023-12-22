Рэпер Vacio извинился за участие в голой вечеринке Ивлеевой

Tекст: Валерия Городецкая

«Меня зовут Васильев Николай Михайлович... Приношу извинения за то, что оскорбил чувства многих людей в столь тяжелое время для нашей страны», – сказал рэпер, передает РИА «Новости».

Рэпер пояснил, что его пригласили на вечеринку с «почти голым» дресс-кодом, своим нарядом он хотел удивить присутствующую на мероприятии публику. «В итоге я был замешан в видео с участниками этой вечеринки, которых я абсолютно не знаю, и хочу сказать, что я никак не поддерживаю ЛГБТ (движение признано экстремистским в России), не хотел сделать никакой пропаганды, я осуждаю сторонников ЛГБТ», – оправдался Васильев.

Ранее общественники заявили на блогера Настю Ивлееву в прокуратуру из-за «голой» вечеринки. Сама блогер заявила, что не видит ничего «бесовского» в организованном ею мероприятии, и пообещала продолжение.

Участвовавшего в вечеринке рэпера Николая Васильева (Vacio) задержали, суд оштрафовал его за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и арестовал на 15 суток за мелкое хулиганство.