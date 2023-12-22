Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.24 комментария
Рэпер Vacio извинился за участие в голой вечеринке Ивлеевой
Арестованный за мелкое хулиганство после участия в скандальной вечеринке блогера Насти Ивлеевой рэпер Николай Васильев, известный как Vacio, принес извинения.
«Меня зовут Васильев Николай Михайлович... Приношу извинения за то, что оскорбил чувства многих людей в столь тяжелое время для нашей страны», – сказал рэпер, передает РИА «Новости».
Рэпер пояснил, что его пригласили на вечеринку с «почти голым» дресс-кодом, своим нарядом он хотел удивить присутствующую на мероприятии публику. «В итоге я был замешан в видео с участниками этой вечеринки, которых я абсолютно не знаю, и хочу сказать, что я никак не поддерживаю ЛГБТ (движение признано экстремистским в России), не хотел сделать никакой пропаганды, я осуждаю сторонников ЛГБТ», – оправдался Васильев.
Ранее общественники заявили на блогера Настю Ивлееву в прокуратуру из-за «голой» вечеринки. Сама блогер заявила, что не видит ничего «бесовского» в организованном ею мероприятии, и пообещала продолжение.
Участвовавшего в вечеринке рэпера Николая Васильева (Vacio) задержали, суд оштрафовал его за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и арестовал на 15 суток за мелкое хулиганство.