  • Новость часаПолиция разогнала протестующих в Белграде
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Кто может вернуть Молдавии пророссийское направление
    Путин восхитился поступком бойца, попросившего наградить cвоего командира
    Японии указали на «фундаментальную ошибку» в вооружении Украины
    Ивлеева извинилась за свою скандальную «голую» вечеринку
    МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах России
    В Госдепе разъяснили претензии на расширение границ в Арктике (карта)
    В Калининградскую область въехало рекордное число машин из Польши
    Боррель допустил победу России на поле боя
    Боевик «Кракена»: Прорвать «шикарную оборону» России было нереально
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин ПЦУ – это пустые церкви Украины

    Люди, которые активно переводят храмы Украинской православной церкви в ПЦУ, сами их не посещают. Им все равно, куда не ходить.

    12 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Байден под перекрестным еврейским и арабским огнем

    Выполнит ли Израиль требования США прекратить военную операцию в Газе до января 2024 года? Сомнительно. Команда Байдена продолжит маневрировать, как корабль Одиссея. Только навряд ли повторит его успех.

    7 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Украинцы – те же мы, только соблазненные

    Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.

    49 комментариев
    25 декабря 2023, 03:45

    В Европарламенте фон дер Ляйен назвали «фрау геноцид»

    Евродепутат Дейли назвала фон дер Ляйен «фрау геноцид» из-за войны в секторе Газа

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен является ответственной за разжигание конфликта в секторе Газа, заявила депутат Европейского парламента от Ирландии Клэр Дейли.

    Дейли выразила уверенность в том, что именно деятельность «защитника демократии» фон дер Ляйен привели к войне в секторе Газа. Депутат назвала главу Еврокомиссии «фрау геноцид», сказав, что такого мнения придерживаются многие европейцы, передает РИА «Новости».

    Ранее выступление фон дер Ляйен на сессии Европарламента завершилось громким собачьим лаем, транслировавшимся через аудиосистему центрального зала заседаний Европарламента в Страсбурге.

    23 декабря 2023, 05:25
    Украинский пропагандист-русофоб воспользовался саммитом ЕС для бегства с Украины

    Телеведущий Печий не захотел возвращаться на Украину после саммита ЕС в Брюсселе

    Украинский пропагандист-русофоб воспользовался саммитом ЕС для бегства с Украины
    @ @alexeypechiy

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский телеведущий Алексей Печий, который получил аккредитацию на саммит ЕС в Брюсселе, не стал возвращаться на Украину, сообщили СМИ. На Украине он вел эфиры на ТВ и собственный канал YouTube, где регулярно сообщал о скором разгроме России, уверял, что «ВСУ заходят в Крым», и рассказывал, как не любит русских.

    Украинские СМИ сообщили, что Печий «решил сбежать из страны» и «не вернулся на Украину» из Брюсселя. Руководство «24 канала», на котором работал Печий, сообщило, что шокировано поступком журналиста, передает ТАСС.

    Сам Печий заявил, что решение было сложным. Он связывает свое бегство с Украины с изменением отношения к его стране на Западе. По версии журналиста, он планирует приложить усилия к «медиапродвижению украинской повестки» в ЕС.

    До своего бегства Печий вел эфиры на украинском ТВ в рамках телемарафона и собственный канал в YouTube, где регулярно рассказывал, что «ВСУ заходят в Крым» и уже прорвали оборону русских на юге Украины, что «россияне бегут», а российские и белорусские власти теряют контроль над ситуацией в своих странах.

    Певчий публично заявлял о своей острой неприязни к россиянам, а каждый свой ролик начинал фразой: «Приветствую всех свободных и непокоренных украинцев!»


    Коментарии (40)
    24 декабря 2023, 04:21
    Шесть стран ЕС не стали обещать Украине гарантии безопасности

    Киев не смог уговорить шесть стран ЕС присоединиться к декларации о гарантиях безопасности для Украины

    Шесть стран ЕС не стали обещать Украине гарантии безопасности
    @ imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Шесть стран ЕС – Австрия, Венгрия, Мальта, Польша, Словакия и Хорватия – не присоединились к декларации о гарантиях безопасности для Украины, сообщил замглавы офиса украинского президента Андрей Сибига.

    Сибига считает, что у перечисленных стран есть «политическая воля стать сторонами декларации», передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    В пятницу глава офиса Андрей Ермак заявил, что к декларации присоединились свыше 30 стран, 15 согласились на консультации по двусторонним соглашениям, передает РИА «Новости».

    Напомним, Ермак сообщал, что у Украины «имеются хорошие результаты на основе сделанной в Вильнюсе декларации по соглашениям в области безопасности».


    Коментарии (20)
    24 декабря 2023, 15:22
    Боррель допустил победу России на поле боя

    Боррель: Россия победит в конфликте на Украине, если ЕС не мобилизует все свои возможности

    Боррель допустил победу России на поле боя
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия победит в конфликте на Украине, если ЕС не мобилизует все свои возможности, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью британской газете Guardian.

    «Важно то, что мы можем сделать, чтобы Россия не выиграла в войне. Что мы готовы сделать? Действительно ли мы готовы сделать все, что потребуется? Вот вопрос, который мы должны задать себе», – подчеркнул Боррель.

    Глава европейской дипломатии считает, что Россия якобы «не может позволить остальной Украине принадлежать Европейскому союзу», поэтому ЕС нужно «готовиться к конфликту высокой интенсивности в течение длительного времени».

    «Если мы быстро не изменим курс, если мы не мобилизуем все наши возможности, это позволит (президенту России Владимиру) Путину выиграть войну на Украине», – сказал Боррель.

    Европейский дипломат опасается, что Россия выиграет конфликт на Украине, а это может случиться быстро, поскольку Москва наращивает свои силы. В связи с этим Боррель призвал срочно всем консолидироваться.

    В апреле 2022 года после визита в Киев Боррель пообещал, что ЕС продолжит поддерживать Украину и призвал усилить санкции против России. Тогда он заявил, что «эта война должна быть выиграна на поле боя».

    Ранее Боррель заявил, что победа России в конфликте на Украине и продолжение войны в секторе Газа «безвозвратно испортят» проект Евросоюза.


    Коментарии (48)
    22 декабря 2023, 09:21
    В Бундестаге раскрыли секретные цели Германии в Донбассе

    Депутат Бундестага Кизеветтер заявил, что Евросоюзу нужны залежи лития в Донбассе

    Tекст: Александра Юдина

    Для завершения энергетического перехода Европа остро нуждается в месторождениях лития, крупнейшие из них находятся в Донбассе, заявил изданию Tagesschau депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер.

    По его словам, Европа планирует завершить энергетический переход, однако ей нужны собственные литиевые месторождения, которые располагаются в Донецко-Луганской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Epoch Times.

    Кроме того, Кизеветтер добавил, что полный контроль России над территорией Донбасса мог поставить Германию в зависимость, когда дело дошло бы до создания электродвигателей для энергетического перехода.

    Так, он подчеркнул, что вероятная «компромиссная линия будет означать отказ от этого региона».

    «Это было бы победой российского лидера Владимира Путина», – приводятся в материале слова политика.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему Европа обречена на возврат к российскому газу.

    Коментарии (20)
    23 декабря 2023, 22:55
    Стало известно о планах террористов напасть на церкви в Кельне, Вене и Мадриде

    Focus сообщил о планах исламистской террористической ячейки напасть на церкви в Кельне, Вене и Мадриде

    Стало известно о планах террористов напасть на церкви в Кельне, Вене и Мадриде
    @ Sascha Thelen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Германии и Австрии проведены аресты в связи с планами исламистской террористической ячейки напасть на церкви в Кельне, Вене и Мадриде, сообщают СМИ.

    Нападения планировались во время проведения рождественских служб. В Кельнском соборе для поиска взрывчатки была задействована собака-ищейка, передает ТАСС со ссылкой на Focus.

    Полиция Вены сообщила об усилении мер безопасности в общественных местах в период рождественских праздников в связи с возросшей угрозой терроризма в Европе. Указывается, что люди, которые решат посетить церкви, религиозные мероприятия и рождественские базары должны иметь при себе удостоверение личности и быть готовы пройти досмотр.

    Напомним, политолог Александр Рар указывал, что «текущий конфликт Израиля и ХАМАС может спровоцировать новую волну исламистского террора на улицах Европы».

    Коментарии (5)
    22 декабря 2023, 11:10
    Американист: США в странах Северной Европы создают новые угрозы России

    Американист Васильев: США в странах Северной Европы создают новые угрозы России

    Американист: США в странах Северной Европы создают новые угрозы России
    @ STT-Lehtikuva/Reuters

    Tекст: Илья Абрамов

    США заключают двусторонние военные соглашения со странами Скандинавии и Финляндией, так как это позволяет им действовать в обход бюрократии НАТО и увеличить свое влияние на Северную Европу, сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Владимир Васильев. Ранее Вашингтон подписал оборонные соглашения с Копенгагеном, Хельсинки и Стокгольмом.

    «Существует несколько причин для заключения двусторонних военных соглашений между США и странами Северной Европы. Во-первых, НАТО пытается увеличить количество техники в армиях стран альянса и обновить уже имеющееся вооружение. Вашингтон хочет, чтобы модернизация шла под его контролем, расширяя загрузку американского ВПК», – сказал Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

    «Еще один важный момент заключается в том, что американцы в последние годы проводили очень хитрую экономическую политику. В ходе переговоров обычно обсуждаются финансовые составляющие, например, цена закупок оружия. Покрываться такие расходы могут за счет покупки странами, заключившими договоры, ценных бумаг США», – подчеркивает собеседник.

    «Кроме того, Вашингтон хочет еще больше привязать страны НАТО к американскому влиянию. С помощью таких договоров США гарантируют, что европейцы не смогут сорганизоваться и действовать в военной сфере независимо, например, создав свой оборонный блок или объединенные вооруженные силы», – отмечает он.

    «Иными словами, двусторонние договоры позволяют США действовать более гибко, обходя бюрократические системы ЕС и НАТО. Кроме того, в этих организациях есть страны, которые могут иметь собственное мнение по ряду вопросов. Чтобы исключить любое несогласие – Вашингтон заключает двусторонние соглашения», – акцентирует эксперт.

    Параллельно с этим Штаты намерены решить ряд логистических задач как в акватории Балтийского моря, так и в Арктике, создавая новые угрозы не только для Калининграда, но и для северной части России в целом. «Поэтому данную серию соглашений Москве стоит воспринимать очень серьезно», – предупреждает Васильев.

    Напомним, в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Дании Ларс Расмуссен подписали оборонное соглашение о двустороннем сотрудничестве в военной сфере. По словам Блинкена, документ «укрепит европейскую и трансатлантическую безопасность в решающий момент истории, когда мы нуждаемся в ней больше всего».

    Из соглашения следует, что Вашингтон получит доступ к трем объектам на территории королевства – это авиабазы Ольборг, Скюдструп и Каруп, а для доставки персонала, транспортных средств и оружия для своих войск американцам позволено использовать порт города Эсбьерг. При этом Фарерские острова и Гренландия в документе не упомянуты.

    Любопытно и то, что датские оппозиционные политики и журналисты в контексте данного соглашения обеспокоены двумя вещами. Во-первых, вопросом размещения американского ядерного оружия на территории страны. Во-вторых, вопросом привлечения военных США к ответственности в случае совершения ими преступления на территории Дании.

    «Да, именно американцам придется привлечь их к ответственности, если, вопреки ожиданиям, произойдет какое-либо преступное деяние», – сказала в ответ премьер-министр королевства Метте Фредериксен, а министр обороны Троэльс Лунд Поульсен из раза в раз повторял, что соглашение «уважает суверенитет Дании».

    Однако, как пишет «Коммерсант», соглашение «было встречено в штыки входящей в парламент Красно-зеленой коалицией и некоторыми другими политическими силами, заявившими, что сделка с США угрожает суверенитету Дании и ее национальной безопасности». Впрочем, датские власти пообещали, что ядерного оружия США на территории страны не будет.

    Напомним, в декабре схожие двусторонние договоры США подписали с Финляндией и Швецией. В случае с финнами США получают доступ к 15 военным объектам, авиабазам и портам, а в случае со шведами, как заявил министр обороны Пол Йонсон, американцы могут пользоваться 17 объектами.

    Учитывая тот факт, что подобные соглашения США подписывали и с другими странами региона (включая Норвегию в 2021 году), и при этом все они входят в НАТО (кроме Швеции, но это вопрос времени) текущая военно-политическая ситуация в Балтийском регионе становится для России все большей проблемой, о чем неоднократно говорили и в Кремле, и в МИД России.

    Как отметила представитель ведомства Мария Захарова, оборонные соглашения дадут Вашингтону контроль над Северной Европой. «Очевидно, что происходит наращивание военных потенциалов в ранее мирном регионе. Кому это нужно? Финнам? Шведам? Проживающим там людям? Конечно, нет. Им это не нужно. Их к этому принуждают. Предупреждаем, что нами будут приняты все необходимые меры для защиты интересов национальной безопасности», – добавила она.

    На этом фоне Россия продолжает работать над созданием Ленинградского военного округа «и концентрировать там определенные воинские подразделения», – сказал президент России Владимир Путин на прошлой неделе в интервью журналисту Павлу Зарубину. По некоторым данным, этот процесс может завершиться в марте 2024 года.

    Коментарии (6)
    22 декабря 2023, 16:18
    В Эстонии детям запретили петь новогоднюю песню на русском языке

    В Таллине во время экскурсии в Ратушной аптеке детям запретили петь новогоднюю песню на русском языке

    В Эстонии детям запретили петь новогоднюю песню на русском языке
    @ Postimees/Scanpix Baltics/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Одна из работниц ратушной аптеки в Таллине, куда на экскурсию привели детсадовцев, прервала новогоднюю песню на русском языке, которую начали петь дети, сказав, что они мешают покупателям.

    «Хорошо, что работники говорили по-эстонски, и дети не поняли того, что они, по словам аптекаря, помешали своим пением на русском языке как работникам, так и покупателям», – рассказала воспитатель малышей, передает телеканал «Звезда».

    Отмечается, что во время экскурсии дети под влиянием праздничной атмосферы начали петь.

    Ранее МИД России отреагировал на задержание экс-редактора «Спутник медиа» в Эстонии. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала это проявлением цинизма Таллина.

    Коментарии (11)
    24 декабря 2023, 03:30
    Польские власти заявили об «организации» Россией «наплыва беженцев» в Европу

    Bild заявила об использовании турецкой авиакомпании для «организации» Россией «наплыва беженцев» в Европу

    Tекст: Антон Антонов

    Польские власти считают, что турецкая авиакомпания Southwind Airlines будет использована для «организации нового спланированного наплыва беженцев» через Россию и Белоруссию в Европу, сообщают СМИ.

    Как пишет Bild, запуск прямых рейсов Southwind Airlines из Минска в Стамбул и обратно станет гораздо выгоднее, чем у находящейся под санкциями Belavia. По мнению издания, Россия причастна к ухудшению миграционного кризиса в Евросоюзе, передает «Прайм».

    Как утверждает Bild, Россия якобы основала в Турции авиакомпанию, чтобы доставлять мигрантов к границам стран ЕС. Bild утверждает, что хотя головной офис компании находится в Анталье, управляется она из Москвы, пишет «Фонтанка».

    Напомним, партнерские отношения между Southwind Airlines и российской авиакомпанией Nordwind никогда не скрывались. Власти Турции создали авиакомпанию Southwind для перевозок жителей России на курорты страны в апреле 2022 года. На днях авиаперевозчик запустил рейсы из Стамбула в Минск. В апреле собираются запустить рейсы из Антальи в Хельсинки.


    Коментарии (2)
    22 декабря 2023, 21:40
    Экономист: Зависимость Европы от российской стали будет сохраняться годами

    Экономист Митрахович: Россия, продолжая продавать сталь на Запад, подтверждает статус надежного поставщика

    Экономист: Зависимость Европы от российской стали будет сохраняться годами
    @ AP/TASS

    Tекст: Андрей Резчиков

    Западные страны зависят от России не только в вопросе стали, но и по ряду других видов сырья. Вместе с тем Москва не станет принудительно разрывать контракты, поскольку придерживается своих обязательств, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Станислав Митрахович. Ранее стало известно, что Европа не хочет отказываться от российской стали.

    «Наше сырье по-прежнему востребовано в Европе по совокупности потребительских свойств, настроенных производств, логистических индустриальных цепочек. Отказ от всего этого будет довольно стрессовым, придется перестраивать все алгоритмы, ждать строительства новых мощностей», – считает Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.

    В отличие от Запада, Москва показывает, что придерживается своих обязательств, сюда можно инвестировать, с Россией можно заключать долгосрочные контракты. По словам эксперта, кроме стали и других металлов на Западе сохраняется зависимость от поставок российского обогащенного урана, некоторых видов удобрений, нефти, газа и другой продукции. И эта зависимость будет сохраняться годами. «Европейская экономика и так находится не в самой лучшей форме на фоне экономической войны Запада против России», – добавил специалист.

    Как пишет немецкое издание Der Spiegel, без российской стали бизнес-модель некоторых европейских производителей потеряет смысл, поэтому компании не хотят отказываться от поставок стальной продукции из России. В процессе консультаций по новому пакету санкций представители Бельгии, Италии и Чехии настаивали на продлении этого льготного периода, Германия выступала против.

    Глава Европейской ассоциации сталелитейной промышленности Eurofer Аксель Эггерт отметил, что под влиянием нескольких государств-членов и импортеров стали ЕС «доводит свою собственную систему санкций до абсурда».

    По данным Eurofer, доля российских слябов в европейском импорте в последнее время выросла примерно до 56%, что превышает по показателям период до введения санкций против России. По прогнозам организации, Россия только до 2026 года будет зарабатывать на этом экспорте до 2 млрд евро в год.

    Коментарии (2)
    22 декабря 2023, 09:45
    В Германии предрекли проблемы экономики ЕС при отказе Киева от российского газа

    Focus: Отказ Киева от транзита российского газа повлечет большие проблемы в экономике ЕС

    Tекст: Александра Юдина

    Отказ Украины от транзита российского газа приведет к тяжелым последствиям для экономики Евросоюза, пишет немецкое издание Focus.

    В материале указано, что Украина планирует перестать отправлять российский газ в Европу с 2025 года, передает RT.

    По мнению автора статьи, стоимость газа на энергетическом рынке ЕС в этой связи может сильно вырасти для европейских потребителей.

    Напомним, Евросоюз в 12-м пакете ограничил импорт российских сжиженных углеводородных газов (СУГ). Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что области, в отношении которых Запад может вводить санкции, подходят к концу.

    Коментарии (0)
    22 декабря 2023, 13:31
    В Кремле рассказали, к чему приведет принятие Украины в ЕС

    Представитель Кремля Песков: Принятие Украины в ЕС станет неподъемным грузом для Евросоюза и развалит его

    Tекст: Александра Юдина

    Принятие Украины в Евросоюз подорвет всю систему этого объединения и приведет к его развалу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, решение принять в Евросоюз Украину вне зависимости от ее территориальных проблем подорвет всю систему альянса, передает ТАСС.

    Песков добавил, что «трезвые головы понимают», какой груз ляжет на плечи ЕС, после чего он развалится.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал уточнить актуальные размеры и численность населения Украины и поинтересовался, намерен ли Евросоюз принимать Украину вместе с освобожденными регионами и находящимися там российскими военными.

    Коментарии (2)
    22 декабря 2023, 14:02
    Песков: Тема незаконного изъятия активов опасна для финансовой системы мира

    Кремль: Тема незаконного изъятия активов очень опасна для мировой финансовой системы

    Tекст: Александра Юдина

    Москва не приемлет темы незаконного изъятия российских активов, это чрезвычайно опасно для мировой финансовой системы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, дискуссии по этой теме то кодифицируются, то затухают, однако тема незаконного изъятия российских активов постоянно стоит на повестке дня в Европе и США, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что эта тема является прежде всего неприемлемой, она чрезвычайно опасна для финансовой системы мира, так как в случае реализации этих планов это окажется серьезным ударом по всей системе координат международной финансовой системы.

    Также представитель Кремля добавил, что «все, кто это пытается инициировать и реализовывать, должны понимать, что Россия никогда не оставит в покое тех, кто это сделал».

    Кроме того, Песков добавил, что Москва в этом случае рассмотрит, что может конфисковать в ответ.

    В заключение пресс-секретарь отметил, что Европа и США прекрасно понимают, что незаконное изъятие российских активов «будет иметь юридические последствия для тех, кто это инициировал и реализовал».

    Тем временем в Госдуме предложили запустить процедуру конфискации активов США.

    Ранее политолог Владимир Скачко сравнил идею США по изъятию российских активов с аферой детей лейтенанта Шмидта.

    Коментарии (0)
    22 декабря 2023, 14:31
    Полиция Праги задержала угрожавшего устроить новую массовую стрельбу

    Tекст: Денис Тельманов

    Полиция задержала человека, угрожавшего устроить новую массовую стрельбу в Праге, сообщил глава пражской полиции Петр Матейчек.

    По словам Матейчека, мужчина позвонил в полицию и сообщил, что повторит массовый расстрел. «Мы установили, кто угрожал, и провели его задержание», – передает слова Матейчека ТАСС.

    По словам главы пражской полиции, задержание нового злоумышленника было проведено в пятницу.

    Он также уточнил, что стрелок в пражском университете «палил не только в здании факультета, но и забравшись на крышу здания, по прохожим, среди которых были ранены три человека», а затем покончил с собой.

    Матейчек сообщил, что полиция установила личности всех 14 жертв. Кроме того, сейчас правоохранители мониторят соцсети, чтобы привлечь к ответственности тех, кто одобрит действия преступника.

    Посольство России в Чехии выразило соболезнования родным и близким жертв пражского стрелка.

    «Скорбим по поводу страшной трагедии, произошедшей вчера в центре Праги, в здании Философского факультета Карлова университета», – приводит ТАСС сообщение посольство.

    Дипмиссия подчеркнула, что ужасному нападению, повлекшему смерть и страдания невинных людей, «нет и не может быть никаких оправданий».

    «Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших, желаем скорейшего восстановления раненым», – добавили в посольстве.

    Ранее в посольстве сообщили, что россиян среди погибших и пострадавших во время стрельбы нет.

    Первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан уточнил, что среди погибших при стрельбе в Праге нет иностранцев.

    Коментарии (2)
    22 декабря 2023, 19:36
    Лидер правой партии Франции назвал антиимиграционный закон идеологической победой

    Лидер партии Ле Пен назвал антиимиграционный закон во Франции идеологической победой

    Tекст: Денис Тельманов

    Закон об ужесточении иммиграции, одобренный французским парламентом, стал «настоящей идеологической победой», считает лидер французской крайне правой партии «Национальное объединение» Жордан Барделля.

    Правая рука Марин Ле Пен Жордан Барделля, который возглавит список партии «Национальное объединение» на выборах в Европарламент в июне, назвал иммиграционный закон президента Эммануэля Макрона, принятый во вторник при поддержке ультраправых законодателей, «настоящей идеологической победой», передает РИА Новости.

    По словам политика, одобренный парламентом закон «не решит всех проблем с иммиграцией во Франции», но партия поддержала его, поскольку он «открывает двери» для ее идей. 

    Барделля отметил, что, согласно новому закону, французы и иностранцы получают разный доступ к социальному обеспечению и жилищным льготам.

    Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон считает важным не допустить победы России в конфликте, но среди европейских стран и США есть сомнения по поводу дальнейшей судьбы Украины.

    Коментарии (0)
    22 декабря 2023, 13:05
    В Германии таможня начала конфисковывать новогодние подарки из России

    VADAR: Таможня ФРГ конфискует новогодние подарки из РФ, даже варежки и носки

    Tекст: Денис Тельманов

    Таможенные службы Германии конфискуют новогодние подарки из России, даже варежки и носки, которые не входят в санкционный список, заявила Ассоциация по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR).

    «Чиновники не пропускают даже рождественские и новогодние подарки, которые не попадают под санкции. Конфискации подлежат шерстяные варежки, пуховые платки и носки для немецкой бабушки из Сибири», – приводит ТАСС заявление VADAR.

    В организации напомнили, что санкционный регламент стран Европейского союза запрещает ввоз на территорию ЕС ряда товаров из России, в частности бумагу и изделия из бумаги, в том числе книги, древесину и изделия из дерева, камни и драгоценные металлы, в том числе золото, сигареты, изделия из пластмассы и бытовую химию, включая косметику.

    «Конкретный таможенник или не хочет разбираться в тонкостях законодательства, или им овладел административный восторг», – объясняют в ассоциации изъятие не запрещенных товаров из России.

    Ранее в Бундестаге раскрыли секретные цели Германии в Донбассе. Депутат Бундестага Кизеветтер заявил, что Евросоюзу нужны залежи лития.

    Коментарии (0)
    Главное
    Вучич срочно обратился к нации из-за протестов в Белграде
    В Эстонии пригрозили Украине испорченным Рождеством
    Украинский генерал заявил о непонимании плана мобилизации еще 500 тыс. человек
    В журналистов Русской службы Би-Би-Си бросили гранату в Риге
    Рядом с лайнером Байдена заметили НЛО
    В РАН оценили масштабы дефицита кадров в России
    Полиция Петербурга задержала подростков за нападения на дворников-мигрантов

    Европа попала в стальную зависимость от России

    Евросоюз продолжит импортировать российскую сталь. Более того, доля российских «слябов» в европейском импорте превысила досанкционные показатели. Почему Запад оказался зависим от российской стали, а Москва не отказывается от поставок и успешно зарабатывает на металле в условиях беспрецедентного давления? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия поможет истории расставить все по местам на Украине

    На расширенном заседании коллегии Минобороны Владимир Путин обозначил приоритеты во внешнеполитической стратегии России. Ее ключевые особенности заключаются в суверенитете, защите территориальной целостности страны и достижении баланса сил в мире. Все это невозможно без развязки украинского кризиса. Путин напомнил, что сопредельные с Украиной страны хотели бы вернуть свои бывшие территории, которые сейчас подконтрольны Киеву. Есть ли в этих словах предпосылки для новых сценариев разрешения украинского вопроса? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия обогнала США по беспилотникам

    Россия на порядок увеличила выпуск военных беспилотников. Только в этом году армия получила более 20 тысяч БПЛА различного класса и назначения, хотя еще несколько лет назад ВС РФ обладали лишь двумя тысячами дронов. Лидировавшие ранее по производству беспилотников США в 2022 году имели около 15 тысяч БПЛА. За счет чего ОПК России удалось добиться таких успехов и что еще нужно сделать, чтобы потребности армии были удовлетворены в полном объеме? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Эстония хочет выдать Киеву военнообязанных украинцев

    Власти Эстонии готовы выдать Украине украинских беженцев, которые подлежат мобилизации. Глава МВД Лаури Ляэнеметс пообещал официально предложить украинской стороне заключить соответствующее соглашение. В экспертной среде говорят, что у уклонистов за рубежом нет мотивации умирать за Зеленского и идеи Бандеры, а желание Эстонии выдавать беженцев указывает на фашистские методы правительства Эстонии. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Новая война США

      Хуситы, удерживающие власть на севере Йемена, объявили о том, что считают западные корабли, которые направляются в порты Израиля, своей законной целью. При этом российский танкерный флот они пообещали не трогать. В ответ США объявили о начале военной операции «Страж процветания». К чему она приведет?

    • От мужчин Украины оставят только сперму

      Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий военнослужащим бесплатно хранить свое семя в криобанках. Этим украинцев убеждают в том, что погибнуть в конфликте с Россией не так уж страшно – род все равно не прервется. Если, конечно, замороженное семя будет кем-то востребовано.

    • Кого Лавров назвал «вороватым народом»

      «Народ вороватый, мы это давно уже поняли. Вороватый раньше был в таком, знаете, политическом плане, в смысле отказа от договоренностей, в смысле попыток обмануть кого-то. Но теперь вороватый уже в прямом смысле». Так глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал планы немецких властей по присваиванию российских активов.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............