В передаче Крыма УССР выявили «рекордный объем правового нигилизма»

Глава парламента Крыма Константинов указал на «рекордный объем правового нигилизма» при передаче полуострова Украине

Tекст: Антон Антонов

Константинов сообщил, что не знает, почему нельзя было осуществить передачу региона «по закону». Однако, отметил он, не будь тогда этих нарушений, сейчас «нечего было бы оспаривать» и отсутствовали бы «основания для подачи обращения в суд», передает РИА «Новости».

Напомним, рабочая группа при крымском парламенте сообщала, что при передаче Крыма в состав УССР была нарушена юридическая основа трех конституций – СССР, РСФСР и УССР.