Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.29 комментариев
В передаче Крыма УССР выявили «рекордный объем правового нигилизма»
Глава парламента Крыма Константинов указал на «рекордный объем правового нигилизма» при передаче полуострова Украине
Передача Крыма УССР в 1954 году осуществлялась с «рекордным объемом правового нигилизма и игнорирования действующего тогда законодательства», сообщил глава крымского парламента, сопредседатель специальной рабочей группы Владимир Константинов.
Константинов сообщил, что не знает, почему нельзя было осуществить передачу региона «по закону». Однако, отметил он, не будь тогда этих нарушений, сейчас «нечего было бы оспаривать» и отсутствовали бы «основания для подачи обращения в суд», передает РИА «Новости».
Напомним, рабочая группа при крымском парламенте сообщала, что при передаче Крыма в состав УССР была нарушена юридическая основа трех конституций – СССР, РСФСР и УССР.