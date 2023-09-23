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    23 сентября 2023, 19:04

    Новая историческая правда о Крыме поможет Западу признать полуостров российским

    Новая историческая правда о Крыме поможет Западу признать полуостров российским
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    При передаче Крыма Украине в 1954 году президиум Верховного совета СССР сослался на несуществующий документ, выяснила рабочая группа крымского парламента. Кроме того, передача полуострова должна была быть одобрена на референдуме в рамках РСФСР. По мнению экспертов, отсутствие юридических оснований для такой передачи позволит Западу признать суверенитет России и над Крымом, и над другими бывшими территориями Украины. Почему вопрос принадлежности Крыма снова оказался на повестке дня?

    Президиум Верховного совета СССР при издании указа о передаче Крыма из состава РСФСР в состав УССР сослался на документ, которого в природе не существовало. Речь идет о совместном представлении президиумов верховных советов двух республик. Такие данные привела рабочая группа в результате изучения архивов, в которых не оказалось совместного представления президиумов верховных советов двух республик.

    Как сообщил в субботу сопредседатель специальной рабочей группы, глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов, Верховный совет СССР не принимал решения о передаче Крыма, не утверждал новые границы республик, а просто утвердил указ своего президиума, который в основе ссылается на несуществующий акт – в нарушение всех конституционных процедур.

    По его словам, при передаче Крыма в состав УССР была нарушена юридическая основа трех конституций – СССР, РСФСР и УССР и не были соблюдены административно-хозяйственные процедуры, а также не прописаны гарантии прав крымчан. Трофимов подчеркивает, что для передачи полуострова необходимо было сначала провести референдум в рамках РСФСР. «Крым юридически ни дня не находился на законных основаниях в составе УССР», – сказал Трофимов.

    Крым был включен в состав Украинской ССР 19 февраля 1954 года по инициативе первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, который многие годы возглавлял ЦК Компартии Украины и фактически руководил республикой. По версии некоторых историков, Крым было решено передать Украине в результате непростой экономической ситуации на полуострове после войны. В 2014 году в Крыму прошел референдум, по итогам которого произошло воссоединение полуострова с Россией. Более 96% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. В следующем году Генпрокуратура РФ сочла передачу Крыма Украине в 1954 неконституционной.

    Глава парламента Крыма Владимир Константинов отмечал ранее, что в 1954 году Крым не был исключен из границ Российской Федерации, как того требовала Конституция СССР, РСФСР и УССР, поэтому и передача полуострова была по факту незаконной. Президиум парламента Крыма выражал готовность инициировать вопрос отмены решения 1954 года. Украина считает Крым своей временно оккупированной территорией и после начала СВО неоднократно наносила удары по территории полуострова. Целью этих атак становились Крымский мост, штаб Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе, корабли ЧФ и ряд других объектов.

    То, что издание указа о передаче Крыма из состава РСФСР в состав УССР не было юридически оформлено до конца, не вызывало удивления в экспертной среде. В последнее время парламент Крыма заметно активизировал свою позицию по этому вопросу. Севастополь вообще формально не был передан Украине, хотя и находился в управлении партийной организации и украинских госорганов.

    «То, что произошло с Крымом, – характерная для советской эпохи ситуации. В 1954 году подобным юридическим тонкостям не придавали значения.

    Все прекрасно понимали, что речь идет о передаче территории из состава одной советской республики в состав другой, то есть ничего не меняется», – отмечает крымский политолог Владимир Джаралла.

    Однако уже тогда главным был сугубо политический вопрос – зачем это делалось, и «до сих пор идут споры о том, что это было и зачем Хрущев – главный инициатор решения – осуществил его». «Есть мемуарные воспоминания о том, что Вячеслав Молотов, который на тот момент был членом Политбюро, в перерыве заседания, на котором принималось решение о передаче Крыма, достаточно внятно сказал, что это решение неправильное, но ради сохранения единства партии мы должны будем одобрить его. И тогда само это решение вызывало, скорее, недоумение», – напомнил собеседник.

    Обнародование подобных расследований позволяет крымчанам еще лучше понимать, что на Украине «находятся враги, которые абсолютно бессильны в своей ненависти только благодаря нашей армии и воинам, находящимся на линии боев».

    По его словам, в Киеве весь этот этап истории вычеркнули, прекратило существование гигантское количество документов советской эпохи. «Одновременно заявлено, что никакие из существующих документов исторического наследия не будут иметь значения. Но в результате они сами выкопали себе яму, так как с юридической точки зрения существование государства Украина может, мягко говоря, вызвать вопросы – это демонстрирует ситуация с Крымом. С другой стороны, современная Украина – это ничто иное как УССР, появившаяся в результате, пользуясь их собственной терминологией, «агрессивной политики Сталина и Советского Союза». Отрицая свое прошлое, они тем самым отрицают свое существование», – отметил Джаралла.

    «При издании указа о передаче Крыма из состава РСФСР в состав УССР была масса несостыковок... Но по результатам СВО происходит следующее: возможно, в ходе секретных переговоров Запад предлагает России перемирие на условиях признания за ней всех возвращенных в родную гавань украинских территорий: Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Чтобы успокоить абсолютно всех, нужны юридические опоры, экстраполированные хронологически к первопричинам – вплоть до Кючук-Кайнарджийского мирного договора времен Екатерины II, когда было прописано главное условие присоединения Крыма к России», – пояснил Владимир Скачко, украинский политолог.

    По мнению эксперта, чтобы успокоить общественное мнение на Западе, от России, возможно, «попросили найти юридические обоснования того, что Крым был передан Украине с нарушением формальных советских законов». «По большому счету России ничего не надо доказывать – Крым уже принадлежит ей, референдум проведен. То, что его кто-то не признает, – чисто политические игрища. На самом деле он проведен в полном соответствии с уставом ООН. Все формальности были соблюдены – в отличие от Косова», – добавляет Скачко.

    По его словам, Украине обижаться нет никакого смысла – страна, которая потеряла свой суверенитет и субъектность, «ни на что другое претендовать не может».

    «Крым уже в составе России. Дело осталось за малым – чтобы Запад признал это, что станет условием для перемирия в СВО. Но России не нужно перемирие, потому что Запад использует это для перегруппировки сил и еще больше натравит Украину на РФ. Но, с другой стороны, Россия не может сейчас нанести стратегическое поражение ВСУ и Западу, ей выгодно, чтобы спецоперация шла в зубодробительном для Украины режиме – Запад нападает, а Россия спокойно переламывает всю эту нечисть на полях сражений», – считает Скачко.

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