Выявлен подлог в передаче Крыма в состав УССР

Депутат крымского парламента Трофимов заявил, что при передаче полуострова УССР ссылались на несуществующий документ

Tекст: Александра Юдина

По его словам, президиум указом постановил утвердить совместное представление президиумов верховных советов РСФСР и УССР о передаче Крымской области, при том, что такого документа в природе не существовало, передает РИА «Новости».

Эти данные выяснила рабочая группа во время изучения архивов, сообщил Трофимов. Отметил, что группа не нашла совместного представления президиумов верховных советов двух республик.

Таким образом, Верховный совет СССР не принимал решение о передаче Крыма, не утверждал новые границы республик, а просто утвердил указ своего президиума, который в своей основе ссылается на несуществующий акт в нарушение всех конституционных процедур.

Трофимов подчеркнул, что при передаче Крыма в состав УССР была грубейшим образом нарушена юридическая основа трех конституций – СССР, РСФСР и УССР. Также не были соблюдены административно-хозяйственные процедуры и прописаны гарантии прав крымчан.

По словам депутата, для передачи полуострова необходимо было сначала провести референдум в рамках РСФСР.

«Крым юридически ни дня не находился на законных основаниях в составе УССР», – подчеркнул Трофимов.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Крым при передаче Крымской области в 1954 году в состав Украины не был исключен из границ Российской Федерации, как того требовала Конституция СССР, РСФСР и УССР, поэтому и передача полуострова была по факту незаконной.

Президиум парламента Крыма заявил, что готов инициировать вопрос отмены решения 1954 о передаче полуострова в состав Украинской ССР.