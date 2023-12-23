Посол России оценил планы Британии отправить корабли в Черное море

Посол Келин: Лондон не сможет направить корабли в Черное море на помощь Украине из-за Турции

Tекст: Вера Басилая

Келин обратил внимание на то, что даже если Лондон захотел бы направить корабли в Черное море, они не смогли бы пройти туда из-за Конвенции Монтре. По его словам, два года два минных тральщика под украинскими флагами не могут пройти в Черное море, потому что Турция запретила проходы кораблей «воюющих держав» на основании положений документа, регулирующих ситуацию в черноморских проливах, передает ТАСС.

Дипломат напомнил, что Лондон постоянно пытается возглавить какие-то инициативы по сбору вооружений. Так, ни танковая, ни самолетная коалиция не принесли никаких результатов. Келин заявил, что Лондон послал Киеву несколько танков Challenger 2 и призывал другие страны это сделать. В результате один Challenger 2 сразу подбили, а остальные танки исчезли.

Посол уверен, что британское руководство продолжает не замечать реальности происходящего на Украине, не признает, что инициатива на поле боя полностью перешла к российским войскам. Келин считает, что британцы будут «тащить» линию о помощи Украине «столько, сколько потребуется» до самых ожидающихся в следующем году выборов, пытаются делать хорошую мину при плохой игре и будут продолжать так делать.

Ранее газета The Daily Telegraph сообщила, что Великобритания использует свой военно-морской опыт, чтобы помочь Украине контролировать Черное море.

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон сравнил конфликт на Украине с «постановкой, которая имеет несколько актов», и пообещал «поддерживать Украину так долго, как это потребуется», призвав Запад быть «непоколебимым в своей поддержке Киеву».