Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.27 комментариев
Коррупционную схему на 40 млн долларов вскрыли в минобороны Украины
СБУ сообщила о попытке хищения 40 млн долларов при закупке снарядов чиновником минобороны Украины
Руководитель одного из главных управлений минобороны Украины задержан в связи с «коррупционной схемой» – попыткой хищения 40 млн долларов при закупке артиллерийских снарядов, сообщила Служба безопасности Украины.
СБУ рассказала, что чиновник в 2022 году подписал крупный контракт на поставку оптовой партии снарядов. Хотя приобрести боеприпасы у того же изготовителя можно было без посредников, чиновник выбрал контракт, по которому иностранная фирма-посредник получала 1,5 млрд гривен (около 40 млн долларов), что на 30% выше стоимости прямого контракта, передает ТАСС.
Указывается, что СБУ работала «во взаимодействии и при содействии министра обороны Украины». Подозреваемый отстранен от выполнения служебных обязанностей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, передает РИА «Новости».
Напомним, директор украинского оборонного предприятия попытался похитить деньги, которые направили на покупку запасных частей истребителей Су-27.