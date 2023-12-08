Директора завода на Украине уличили в воровстве при закупке запчастей Су-27

Директора оборонного завода на Украине уличили в воровстве при закупке запчастей Су-27

Tекст: Алексей Дегтярев

Глава оборонного завода похищал средства из бюджета, которые выделяли на закупку запчастей Су-27 – модулей усиления мощности бортовых радиолокационных систем, заявила украинская спецслужба, передает РИА «Новости».

Там добавили, что подозреваемый вместе с сообщниками пытался похитить около 110 тыс. долларов (4 млн гривен).

На эту сумму был заключен договор с аффилированной фирмой на приобретение модуля, коммерсанты поставили на предприятие неисправные комплектующие, а подозреваемый распорядился взять на баланс бракованную продукцию и оплатить.

Предприятие перечислило первую часть платежа в размере половины суммы, эти деньги планировалось выводить через подконтрольные фирмы, обналичить и распределить между участниками сговора.

Подозрение предъявлено бывшему директору госпредприятия, руководителю компании-поставщика и еще двум сообщникам, им инкриминируют статьи УК Украины «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением» и «Служебный подлог».

По этим статьям подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.

В конце ноября на Украине под арест отправили бывшего руководителя Госспецсвязи Юрия Щиголя по обвинению в коррупции.