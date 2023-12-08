Парадоксальным образом момент, в который время делает зримый символический шаг вперед – Новый год, на экранах телевизоров превратился в праздник остановленного времени. Стоит ли удивляться, что всё меньшее количество людей в новогодние праздники тянется к телевизионному пульту?3 комментария
Директора завода на Украине уличили в воровстве при закупке запчастей Су-27
Директора оборонного завода на Украине уличили в воровстве при закупке запчастей Су-27
Директор украинского оборонного предприятия попытался похитить деньги, которые направили на покупку запасных частей истребителей Су-27, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).
Глава оборонного завода похищал средства из бюджета, которые выделяли на закупку запчастей Су-27 – модулей усиления мощности бортовых радиолокационных систем, заявила украинская спецслужба, передает РИА «Новости».
Там добавили, что подозреваемый вместе с сообщниками пытался похитить около 110 тыс. долларов (4 млн гривен).
На эту сумму был заключен договор с аффилированной фирмой на приобретение модуля, коммерсанты поставили на предприятие неисправные комплектующие, а подозреваемый распорядился взять на баланс бракованную продукцию и оплатить.
Предприятие перечислило первую часть платежа в размере половины суммы, эти деньги планировалось выводить через подконтрольные фирмы, обналичить и распределить между участниками сговора.
Подозрение предъявлено бывшему директору госпредприятия, руководителю компании-поставщика и еще двум сообщникам, им инкриминируют статьи УК Украины «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением» и «Служебный подлог».
По этим статьям подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.
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