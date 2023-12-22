В Париже прошел митинг против нового закона о мигрантах

Tекст: Алексей Дегтярев

В акции приняли участие в основном выходцы из африканских стран, колонна протестующих шла с лозунгами «Координация нелегалов: свобода передвижения и места жительства для всех», «Нет закону Дарманена: легализация для всех! Никто не будет нелегалом!», передает РИА «Новости».

Они также скандировали критику в адрес министра внутренних дел Жеральда Дарманена.

Акцию проводили ассоциации по защите мигрантов, аналогичные мероприятия запланированы в Ренне, Марселе, Лионе, Тулузе, Бресте и других городах.

Ранее лидер французской крайне правой партии «Национальное объединение» Жордан Барделля заявил, что закон об ужесточении иммиграции стал «настоящей идеологической победой».