Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.20 комментариев
В Париже прошел митинг против нового закона о мигрантах
В Париже прошел митинг против нового закона о мигрантах
Во французской столице прошла манифестация против принятия нового акта, который ужесточает правила миграции в стране, в ней участвовали сотни человек.
В акции приняли участие в основном выходцы из африканских стран, колонна протестующих шла с лозунгами «Координация нелегалов: свобода передвижения и места жительства для всех», «Нет закону Дарманена: легализация для всех! Никто не будет нелегалом!», передает РИА «Новости».
Они также скандировали критику в адрес министра внутренних дел Жеральда Дарманена.
Акцию проводили ассоциации по защите мигрантов, аналогичные мероприятия запланированы в Ренне, Марселе, Лионе, Тулузе, Бресте и других городах.
Ранее лидер французской крайне правой партии «Национальное объединение» Жордан Барделля заявил, что закон об ужесточении иммиграции стал «настоящей идеологической победой».