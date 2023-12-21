Юшков назвал причины противоречий в США по потолку цен на российскую нефть

Эксперт Юшков: Если США отменят потолок цен на российскую нефть, им придется расписаться в своем бессилии

«Американские конгрессмены, которые запросили отмену потолка цен на российскую нефть, к сожалению, не смогут изменить ситуацию. Дело в том, что Вашингтон почти никогда не отменяет ранее введенные рестрикции, даже если те не работают», – говорит Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

«В противном случае США пришлось бы расписаться в своих ошибках и собственной неспособности давить на другие государства. Рисковать своим имиджем там не станут. Также не исключаю, что противоречия вызваны внутренней борьбой в Штатах», – считает собеседник.

При этом аналитик полагает, что нововведения в части соблюдения потолка цен на сырье никак не отразятся на системе российского экспорта топлива.

«Мы все видим, что нашу нефть перевозят организации, которые готовы игнорировать ограничения, попадать под санкции, в черные списки и прочее. Если им потребуется, они перерегистрируют танкеры на другие компании под другой юрисдикцией», – говорит эксперт.

«Эти трейдеры не станут предоставлять американцам дополнительные данные , ведь у них нет счетов ни в банках США, ни в банках ЕС. Санкции могут работать только тогда, когда компания боится последствий в виде потери рынка», – рассуждает аналитик.

«Также важно, что самим западным странам невыгодно слишком сильно давить на Россию в этом вопросе. Если они запугают покупателей нефти или сделают что-то такое, что приведет к сокращению экспорта нашего сырья, то первыми пострадают страны-импортеры – США и Европа», – указывает специалист.

Резюмируя, Юшков напомнил, что следствием излишнего давления на Россию может стать значительное удорожание всей нефти, что приводит к высокой инфляции. «Многие западные страны до сих пор не могут побороть эту проблему, возникшую год назад», – заключил он.

Ранее США и их союзники обновили меры по обеспечению соблюдения потолка цен на российскую нефть, сообщает ТАСС. Страны, соблюдающие ограничения, начнут требовать, чтобы поставщики услуг из стран коалиции получали подтверждение от своих контрагентов каждый раз, когда они загружают или отгружают российскую нефть.

Кроме того, в механизм соблюдения потолка вносятся изменения, которые потребуют от участников цепочки поставок с доступом к детализированным дополнительным затратам, например, на страхование и фрахт, делиться ими по запросу с последующими участниками цепочки.

На фоне этого группа конгрессменов США предложила вашингтонской администрации отказаться от ценовых ограничений в отношении российской нефти из-за их неэффективности и ужесточить санкции против энергетического сектора РФ, пишет ТАСС. Они полагают, что после попыток западных стран ограничить доходы Москвы от продажи нефти РФ экспортировала энергоресурсов более чем на 250 млрд. долларов.

Напомним, ранее США, ЕС и Великобритания направили письма Маршалловым Островам, Либерии и Панаме с требованием усиления наблюдения за своими судами, которые якобы перевозят российскую нефть в обход западных санкций.