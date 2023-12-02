  • Новость часаРоссийские войска «Ланцетами» уничтожили десант ВСУ на правом берегу Днепра
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    Зеленский решил скопировать оборонительный план Гитлера
    В Молдавии признали получение уведомлений от России о некачественных продуктах
    В ходе СВО погиб прославившийся благодаря клипу на песню «Тает лед» житель Ухты
    Украинцы нашли сим-карту «Киевстара» в российском БПЛА
    В Минобороны назвали причины увеличения численности ВС России
    Военкоры сообщили о поднятии российского флага над Марьинкой
    Власти Эстонии сравнили принятие российского гражданства с «терроризмом»
    Озвучены наказания для участников беспорядков в Махачкале
    Херш заявил о вероятных тайных переговорах Герасимова и Залужного
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В европейской русофобии не всегда виноваты США

    Антироссийское поведение многих европейских стран часто кажется нам противоестественным. Однако в действительности для него имеются глубокие предпосылки. Отличный пример тому – Чехия, Финляндия, Голландия, Швейцария и Португалия.

    11 комментариев
    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин Казаки на фронте перестали быть «ряжеными»

    Как только русское казачество всерьез и по-настоящему пошло воевать на фронтах спецоперации, сразу выяснилось, что военные функции казаков – далеко не игрушечные, и Россия вновь нуждается в них.

    15 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Бойкот гордых шпрот

    Главы лимитрофных прибалтийских дипломатий и примкнувший к ним Кулеба явно не верят в то, что слово правды, исходящее от них, весь мир перевесит. Хотя, казалось бы, «вся ложь российской пропаганды» должна быть бессильна перед твердой прибалтийской правдой – «Яко тает воск от лица огня, тако да рассеются ненавидящие хохла».

    9 комментариев
    2 декабря 2023, 06:48

    США и ЕС потребовали от ряда стран усилить санкции против России

    Reuters: Запад оказывает давление на страны из-за обхода санкций против России

    Tекст: Вера Басилая

    США, ЕС и Великобритания направили письма Маршалловым Островам, Либерии и Панаме с требованием усиления наблюдения за своими судами, которые якобы перевозят российскую нефть в обход западных санкций, сообщило агентство Reuters.

    В письмах содержатся предупреждения об увеличении числа случаев обхода ограничения на цену российской нефти, тем самым Запад усилил давление на Маршалловы Острова, Либерию и Панаму, а также потребовал ужесточить контроль за морскими перевозками, передает  Reuters.

    Напомним, в начале декабря 2022 года ЕС ввел эмбарго на морские поставки нефти из России, а страны G7, ЕС и Австралия ввели потолок цен на уровне 60 долларов за баррель.

    1 декабря 2023, 12:49
    Лавров рассказал о побеге Блинкена

    Лавров: Блинкен сбежал с заседания СМИД ОБСЕ

    Лавров рассказал о побеге Блинкена
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Госсекретарь США Энтони Блинкен сбежал с заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Скопье, заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

    «Сбежал-то мой коллега, госсекретарь Блинкен. Я никуда не сбегал», – приводит его слова РИА «Новости».

    Видео комментария Лаврова опубликовала телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале. Глава российского внешнеполитического ведомства рассказал, что Мария Захарова, спикер МИДа, показала ему две разные фотографии, размещенные в македонских газетах (мероприятие проходит в Северной Македонии). Первое фото, как пояснил Лавров, сделано вечером в среду за ужином, на котором собрались руководители внешнеполитических ведомств ряда стран, включая Блинкена, а также главу европейской дипломатии Жозепа Борреля.

    «Теперь я понимаю ради чего, чтобы эта газета, эту фотографию опубликовала и сказала: «Все приехали, а Лаврова нет, Лавров в изоляции». Это же было накануне, такой междусобойчик – просто приехать выпить вина хорошего македонского, перекусить. А открытие было на утро», – объяснил глава МИД России.

    На фотографии с открытия мероприятия все страны – участницы заседания представлены за своими табличками, в том числе и Россия, которую представлял Лавров и другие члены российской делегации. На этом снимке, как отметил министр, уже не было ни украинского министра, ни министра Польши и стран Прибалтики.

    «Уехал, как я понимаю, и Блинкен, и Боррель. Почему это происходит? Ну, они считают, что тем самым они подчеркивают свое намерение изолировать Россию, а я считаю, что они просто трусят, они боятся любого честного разговора с фактами на руках, они боятся», – подчеркнул глава МИД.

    Он заявил также, что Запад занимается «мелкой возней» в ОБСЕ по продлению полномочий комиссаров, которые прямо нарушали принципы организации.

    Также Лавров заявил о полной деградации всего созданного в рамках ОБСЕ по всем трем измерениям в сфере безопасности – военно-политическом, экономическом и экологическом, гуманитарном и правозащитном, передает ТАСС.

    Накануне Лавров заявлял, что ОБСЕ находится на краю пропасти и нуждается в оживлении, необходимость которого остается неочевидной.

    Коментарии (34)
    29 ноября 2023, 16:36
    Осужденного за шпионаж Уилана ударили по лицу в мордовской колонии
    Осужденного за шпионаж Уилана ударили по лицу в мордовской колонии
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    На территории производственной зоны ИК-17 произошла ссора между осужденным за шпионаж Полом Уиланом и другим заключенным, в результате которой американца ударили по лицу, сообщили в управлении ФСИН России по Мордовии.

    В ведомстве уточнили, что конфликт произошел на бытовой почве. Уилана ударили рукой в область левой стороны лица, передает РИА «Новости» сообщение управления ФСИН.

    Противоправные действия были немедленно пресечены сотрудниками учреждения, участников конфликта доставили в медчасть. У Уилана выявили ссадину в подглазничной области. Инцидент, как уточняется, зафиксировали камеры видеонаблюдения.

    Адвокат Уилана Владимир Жеребенков предположил, что в колонии произошло «какое-то недопонимание». Он отметил, что контроль там «достаточно серьезный». Защитник добавил, что Уилан имеет спецподготовку, он боевой офицер и дважды воевал в Ираке. «Уилан уже давно сидит, всех обменяли, а его нет, все на нервах», – добавил защитник.

    В Белом доме ранее заявляли, что США и Россия не ведут переговоры по освобождению американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича.

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    1 декабря 2023, 08:16
    Путин изъял у иностранной компании права на управление Пулково

    Путин подписал указ об изъятии у иностранной компании права на управление Пулково

    Путин изъял у иностранной компании права на управление Пулково
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин в рамках антисанкционных мер подписал указ о создании «Холдинга ВВСС» с уставным капиталом 169 млрд рублей, куда фактически перейдут доли управляющей компании петербургского аэропорта Пулково, включая иностранные.

    Как следует из указа, специальные экономические меры в отношении иностранных лиц в этом случае применены «в связи с угрозой национальным интересам и экономической безопасности России, возникшей в результате нарушения некоторыми иностранными юридическими лицами обязательств, которые связаны с управлением ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (сокращенно ВВСС, управляющая компания Пулково – прим. ВЗГЛЯД)». В новый холдинг, создаваемый правительством России, войдут компании, владеющие долями в ООО «Воздушные ворота Северной столицы» через кипрский офшор «Талита трейдинг лимитед», передает ТАСС.

    «100% долей в уставном капитале ООО «Воздушные ворота Северной столицы», принадлежащих «Талита трейдинг лимитед», подлежит передаче в собственность общества «Холдинг ВВСС» в порядке и на условиях, определенных правительством России», – говорится в указе. С даты создания общества «Холдинг ВВСС» прекращаются обязательства по договорам займа, заключенным участниками консорциума в целях финансирования «Талита трейдинг лимитед».

    При этом компании – совладельцы «Талита трейдинг лимитед» получат в новом холдинге следующие доли: немецкий аэропортовый холдинг Fraport AG – 25%, катарский F3 Holding LLC – 24,99%, «Бизнес-финанс» – 16,79%, «дочка» ВТБ – 8,22%, эмиратская Thirty Seventh Investment Company – 7,99%, кипрская Nomeliar Ltd – 7,48%, Ayar International Investment Company – 3,5%, ООО «Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии-7» – 2,33%, Bahrain Mumtalakat Holding Company – 1,26% и так далее по убывающей. В указе подчеркивается, что передача этим компаниям долей в уставном капитале «Холдинг ВВСС» происходит «в качестве компенсации уменьшения действительной стоимости их долей» в уставном капитале «Талита трейдинг лимитед», а также «в качестве компенсации убытков ее участников и аффилированных лиц в связи с прекращением обязательств по договорам займа».

    Правительство России назначит единоличный исполнительный орган «Холдинга ВВСС» и утвердит устав этой структуры. При этом устав должен предусматривать временную передачу права распоряжаться голосами иностранных совладельцев в «Холдинге ВВСС» самой управляющей компании аэропорта и ООО «Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии – 7».

    В состав акционеров компании-оператора Пулково входят в том числе банк ВТБ и РФПИ с пулом инвесторов. Германская Fraport AG являлась акционером ООО «Воздушные ворота Северной столицы» с 2009 года, владела 25% в компании. В мае 2022 года гендиректор Fraport Штефан Шульте в обращении акционерам заявлял, что компания не сможет продать свои 25% в управляющей компании петербургского аэропорта Пулково как минимум до 2025 года в соответствии с условиями контракта. В сентябре сообщалось, что Fraport все же планирует продать свою долю в аэропорту Пулково, на эти акции претендуют покупатели из России.

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    1 декабря 2023, 09:51
    Немецкие СМИ: Россия сильна и стабильна как никогда

    Die Zeit: Запад недооценил Россию – она сильна и стабильна как никогда

    Немецкие СМИ: Россия сильна и стабильна как никогда
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Пророчества Запада об «экономическом крахе» России не оправдались, страна сильна и стабильна как никогда, пишут немецкие СМИ.

    В статье Die Zeit отмечается, что президент России Владимир Путин выглядит очень уверенно и совсем не походит на «человека, находящегося в изоляции», особенно во время его виртуального выступления на недавнем саммите G20. И для этой уверенности есть все основания, отмечает автор статьи, содержание которой приводит ИноТВ.

    Россия за последние месяцы смогла значительно улучшить свое экономическое и военное положение, такой сильной и стабильной она не была давно, добавляет издание. В российские Вооруженные силы привлечены сотни тысяч добровольцев, улучшены логистика на фронте, снабжение военнослужащих. При этом наращивание военных расходов привело и к экономическому росту, говорится в статье.

    Авторы статьи пишут о структурных изменениях в российской экономике и росте производства в различных сферах обороны на 40–80%.

    При этом уровень жизни россиян существенно не упал за последние полтора года. Импорт из Азии компенсировал нехватку некоторых товаров. Кроме того, в частном секторе продолжается строительный бум. Ведется строительство 2,1 млн новых квартир, что является рекордным показателем. А социологические опросы показывают, что российские граждане смотрят в будущее с оптимизмом и поддерживают свою армию.

    Запад, по мнению Die Zeit, слишком долго недооценивал Россию, озвучивая негативные прогнозы по российской экономике и оборонке. Сейчас эти пророчества уже неактуальны, но когда-то их встречали с аплодисментами, напоминает издание.

    «Западные эксперты и политики недооценили умение русских приспосабливаться, их устойчивость к внешним воздействиям и изобретательность», – говорится в публикации. Между словами Запада и его делами есть огромный разрыв, и на этом фоне Россия предстает еще более сильной, заключает издание.

    В Кремле ранее подчеркивали, что ни одна страна в мире теоретически не в состоянии была бы выдержать такой санкционный удар, который выдержала Россия.

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    29 ноября 2023, 12:10
    Экономист: «Разрушитель» Набиуллина разбила надежды Запада на крах России

    Экономист Лизан: Западные экономисты вынуждены признать достижения Эльвиры Набиуллиной

    Экономист: «Разрушитель» Набиуллина разбила надежды Запада на крах России
    @ TASS Host Photo Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Эльвира Набиуллина показала западным экономистам пример высококлассной работы в стрессовых условиях. Фактически она разбила все их иллюзорные представления о финансовой системе мира, создаваемые на протяжении 30 лет. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экономист Иван Лизан. Ранее издание Politico назвало главу Центробанка Эльвиру Набиуллину «разрушителем» года.

    «Эльвира Набиуллина смогла отстоять российскую экономику в условиях беспрецедентного давления западных санкций. Ее продуманная политика помогла спасти рубль, в связи с чем звание «разрушитель», которым ее наградило издание Politico, можно считать вполне заслуженным. Она действительно уничтожила надежды Вашингтона и Брюсселя на поражение Москвы», – сказал экономист Иван Лизан.

    «На мой взгляд, в этой публикации недвусмысленно читается грандиозное разочарование американских и европейских экспертов. Они на протяжении 30 лет верили в свою картину мира, в которой, по их версии, Россия играла гораздо меньшую роль, чем один лишь штат Калифорния. Эта абсурдная иллюзия стала главной причиной их действий, во многом неадекватных», – подчеркивает собеседник.

    «Сотни либеральных экспертов неожиданно увидели, насколько умело действует Москва перед лицом ограничений. Конечно, им нужно найти виновного в том, что их планы по разрушению российской экономики провалились. В этот раз таким человеком назначили Набиуллину, которая «преступно» вытащила страну из-под гнета санкционного давления», – отмечает эксперт.

    «Мы справились с введенными рестрикциями. О том, что экономика РФ сумеет устоять перед оголтелым напором США и ЕС, еще в самом начале СВО говорил Владимир Путин. Конечно, не все идет гладко. Непрерывное давление Запада до сих пор доставляет нашей стране много проблем, однако мы стараемся оперативно их решать. Не умаляя заслуг Набиуллиной, скажу, что к этому «чуду» приложили руку и сотни других отечественных экономистов. Думаю, их также стоит отметить званием «разрушителей», – резюмирует Лизан.

    Ранее главу Центробанка (ЦБ) России Эльвиру Набиуллину признали «разрушителем» года. В рейтинг, посвященный подведению итогов 2024 года, ее включило издание Politico. В данной категории отмечают людей, которые «лучше всего способны переломить ход игры неожиданным образом». Отмечается, что ее денежно-кредитная политика «неоднократно спасала рубль и удерживала экономику страны на плаву».

    Подчеркивается, что усилия Набиуллиной помогли стране выстоять перед напором санкций еще во времена вхождения Крыма в состав России. Тогда ее «ловко поднятые процентные ставки и проведенные реформы» позволили стране развить собственную платежную систему и создать огромные резервы, что «снискало ей восхищение со стороны международных коллег».

    Однако издание отмечает, что после начала СВО всеобщее одобрение сменилось «разочарованием». Глава ЦБ сумела «парировать» давление западных санкций, призванных «перекрыть доступ России к деньгам и технологиям». Ее усилия по стабилизации финансового положения РФ привели к тому, что в сложнейших условиях государство не просто не прекратило развиваться, но и ощущает экономический рост.

    За Набиуллиной в списке «разрушителей» следуют экс-глава Каталонии и «сотрясатель земли в испанской политике» Карлес Пучдемон, «вступивший в конфликт с институтами ЕС» премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, «прямолинейная» глава МИД Германии Анналена Бербок и «убийца зеленой сделки» Манфред Вебер из Европарламента.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назван лидером в категории «мечтатели». По мнению издания, он один из тех, кто «в одиночку меняет ход истории», причем добивается этого «не силой своей армии или силой своей экономики», а «силой слова».

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    1 декабря 2023, 13:35
    Песков оценил, сколько продлятся санкции против России

    Кремль: Россия строит политику с учетом сохранения санкций США на долгие годы

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия не сомневается, что введенные американской стороной санкции продлятся долгие годы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля сообщил, что, выстраивая свою политику, Москва исходит из этого, передает ТАСС.

    Между тем немецкие СМИ писали, что пророчества Запада об «экономическом крахе» России не оправдались, страна сильна и стабильна как никогда.

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    30 ноября 2023, 14:45
    Путину доложили о последствиях отключения России от сети финансовых разведок

    Tекст: Ольга Никитина

    Приостановка членства России в группе «Эгмонт» приносит пользу только преступному миру, заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    Чиханчин рассказал главе государства, что теперь Россия ищет другие варианты и каналы, по которым сможет получать запрашиваемую информацию. На момент приостановления Росфинмониторинг, по его словам, работал с более чем с 50 странами и вел 700 финансовых расследований и порядка 230 уголовных дел.

    «Поэтому такое действие, на наш взгляд, только на пользу преступному миру», – приводит его слова ТАСС.

    Также Чиханчин сообщил Путину, что ведомство готовит к выпуску систему мониторинга обязательной продажи валютной выручки экспортерами. Создан личный кабинет для работы с экспортерами, утверждена методология мониторинга обязательной продажи валюты, сказал он. На механизм мониторинга за валютной выручкой настраивается «антиотмывочная» система, добавил Чиханчин.

    По словам главы Росфинмониторинга, его ведомство совместно с Банком России предотвратили вывод в теневой сектор 320 млрд рублей в рамках антиотмывочной платформы «Знай своего клиента». При этом около 90% финансовых организаций в стране, по его оценке, законопослушны.

    Ранее стало известно, что членство Росфинмониторинга в объединении финансовых разведок «Эгмонт» приостановлено.

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    30 ноября 2023, 11:41
    Сечин раскритиковал решения Минфина и ЦБ

    «Коммерсант»: Сечин раскритиковал налоговую политику Минфина в нефтяной отрасли

    Tекст: Ольга Никитина

    Председатель правления «Роснефти» Игорь Сечин раскритиковал работу министерства финансов, на которое он возложил ответственность за кризис на внутреннем рынке топлива, и Центрального банка, который, по его словам, не создал «надежные маршруты исполнения трансграничных платежей в различных валютах».

    Сечин заявил, что большое влияние на деятельность «Роснефти» оказывает постоянное изменение системы налогообложения отрасли, пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-релиз «Роснефти».

    Председатель правления «Роснефти» напомнил, что в октябре Минфин инициировал очередные изменения «одного из базовых параметров налогообложения в нефтяной отрасли – порядка определения цены на нефть для налоговых целей». Снижение прогнозных дифференциалов цены российской нефти по отношению к Brent Сечин назвал экономически необоснованным.

    Котировку Brent Сечин назвал «нерелевантным для России ценовым индикатором» и подчеркнул, что Минфин проигнорировал фундаментальные изменения условий работы российской нефтяной отрасли, в том числе новые направления поставок и подходов к формированию цен на российскую нефть.

    Кроме того, решение о сокращении демпфера глава компании назвал непроработанным.

    Также Сечин заявил, что повышение ключевой ставки ЦБ отрицательно сказывается на стоимости финансирования, влияет на прибыль, увеличивает стоимость и сроки исполнения проектов. Процентные расходы за девять месяцев выросли на 15%, указал глава «Роснефти», добавив, что в предстоящие периоды они вырастут еще из-за отложенного эффекта решений ЦБ.

    Санкционное давление нарастает, однако Банк России, по словам Сечина, до сих пор не сформировал надежные маршруты исполнения трансграничных платежей в различных валютах, что затрудняет своевременное зачисление экспортной выручки.

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    30 ноября 2023, 14:55
    В России зафиксирован двукратный рост подозрительных операций с криптовалютой

    Росфинмониторинг зафиксировал двукратный рост подозрительных операций с криптовалютой

    Tекст: Ольга Никитина

    Росфинмониторинг зафиксировал двукратный рост подозрительных операций с использованием криптовалюты, сообщил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    В основном нарушения, по словам главы Росфинмониторинга, связаны с наркотиками, мошенничеством и коррупцией, передает ТАСС.

    Также Чиханчин заявил, что приостановка членства России в группе «Эгмонт» приносит пользу только преступному миру.

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    1 декабря 2023, 11:27
    МИД Финляндии решил научить бизнес санкциям против России

    МИД Финляндии организует обучающие курсы для бизнеса по санкциям против России

    Tекст: Ольга Никитина

    Министерство иностранных дел Финляндии трудности бизнеса в практической реализации «беспрецедентно обширных» санкций, введенных против России, и для решения возникающих сложностей и повышения эффективности рестрикций организует обучающие онлайн-курсы, сообщили в ведомстве.

    По словам главы внешнеполитического ведомства страны Элины Валтонен, «крайне важно», чтобы введенные санкции правильно применялись и властями, и компаниями. Она выразила надежду, что «вводный курс» по антироссийским санкциям позволит применят их правильно, передает ТАСС.

    За прохождение курса будут выдавать сертификат, добавила глава МИД Финляндии.

    Ранее сообщалось об аресте в Финляндии недвижимости находящегося под санкциями Евросоюза российского ученого и бизнесмена Бориса Алешина, стоимость которой оценивается в более 2,5 млн евро. Кроме того, у российских бизнесменов собираются экспроприировать крупнейшую крытую арену финской столицы Helsinki Hall.

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    30 ноября 2023, 13:10
    Песков сказал, за что Путин ценил Киссинджера

    Песков: Путин всегда ценил мудрость и дипломатический талант Киссинджера

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин и бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, о кончине которого стало известно в четверг, были знакомы очень давно и встречались неоднократно, они вели глубокие разговоры о состоянии международных дел, российско-американских отношениях и видении будущего, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля подчеркнул, что президент Путин всегда ценил мудрость, политическую зрелость, феноменальный дипломатический талант Генри Киссинджера, передает ТАСС.

    В телеграмме, адресованной супруге покойного экс-госсекретаря США, Путин отметил, что с именем Киссинджера связана прагматическая внешнеполитическая линия, которая позволила выйти на важнейшие советско-американские договоренности и добиться разрядки международной напряженности.

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    30 ноября 2023, 14:53
    Си Цзиньпин выразил соболезнования в связи со смертью Киссинджера

    Глава КНР Си Цзиньпин назвал Киссинджера старым другом китайского народа

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель КНР Си Цзиньпин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, назвал его всемирно известным стратегом и старым другом китайского народа.

    В соболезновании, направленном главой китайского государства президенту США Джо Байдену в связи со смертью бывшего госсекретаря США, говорится, что Киссинджер благодаря своему выдающемуся стратегическому видению внес исторический вклад в нормализацию китайско-американских отношений. В сообщении также сказано, что благодаря ему мир был изменен, передает ТАСС.

    «Он всю жизнь стремился содействовать развитию китайско-американских отношений и укреплять дружбу между двумя народами», – отметил Си Цзиньпин.

    Китайский лидер также отметил, что имя доктора Киссинджера всегда будет ассоциироваться с китайско-американскими отношениями, а китайский народ всегда будет его помнить и по нему будет скучать.

    Также Си Цзиньпин в соболезновании подчеркнул, что Китай готов сотрудничать с США для продвижения дружбы между народами, содействовать здоровому и стабильному развитию китайско-американских отношений, приносить пользу народам двух стран и вносить должный вклад в дело мира и развития во всем мире.

    Ранее президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями Нэнси Киссинджер, супруге экс-госсекретаря США Генри Киссинджера, ушедшего из жизни в возрасте 100 лет.

    До этого в четверг стало известно, что Киссинджер ушел из жизни в своем доме в американском штате Коннектикут.

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    2 декабря 2023, 02:19
    Bloomberg: ЕС придумал план по использованию российских активов

    Tекст: Вера Басилая

    Европейская комиссия планирует обнародовать проект налога на непредвиденные доходы от 200 млрд евро замороженных активов ЦБ России, чтобы помочь восстановлению Украины, пишет Bloomberg.

    Источник Bloomberg сообщил, что в проекте будет разъяснено, что некоторые вопросы, затронутые государствами-членами, еще не решены и что предложение ЕС не будет мешать ни национальным налогам, ни другим мерам, передает ИноСМИ.

    Между тем, Бельгия, Германия, Франция, Италия и Люксембург призвали к более постепенному подходу, и сочли законодательную инициативу преждевременной.

    Однако, лидеры ЕС посоветовали руководству блока ускорить работу над предложением. Встреча национальных экспертов и комиссии  состоится 6 декабря.

    В ЕС находится свыше 200 млрд евро активов России, большая их часть – в бельгийской клиринговой палате Euroclear, остальное – в других странах ЕС. Отмечается, что в прошлом месяце российские активы в Euroclear принесли с момента заморозки и до третьего квартала этого года почти 3 млрд евро прибыли, которая будет расти.

    Между тем, Бельгия заявила, что в следующем году намерена выделить 1,7 млрд евро на помощь Украине из собственных налоговых поступлений от замороженных российских активов.

    Если Европейская комиссия одобрит проект 12 декабря, лидеры ЕС смогут рассмотреть его на саммите, который состоится на той же неделе в Брюсселе.

    Ранее премьер Бельгии де Кроо сообщил о планах ЕС зарабатывать по 3 млрд евро в год на замороженных активах России.

    Напомним, Bloomberg сообщил, что ЕС планирует сосредоточиться на временном использовании замороженных российских активов, вместо того чтобы полностью изымать эти средства. При этом ЕС решил ввести налог на прибыль с замороженных активов России.

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    2 декабря 2023, 01:43
    Кирби: США не поддерживают атаки ВСУ по территории России

    Tекст: Вера Басилая

    США не одобряют и не поощряют атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российской территории, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    Кирби отметил, что США четко дали понять, что не поддерживают атаки ВСУ на территории России. Так он ответил на вопрос о причастности Киева к возгоранию цистерны в тоннеле в Бурятии, передает ТАСС.

    В конце ноября Северомуйский тоннель БАМ в Бурятии закрыли из-за возгорания грузового поезда. Никто не пострадал. По данным CNN, подрыв устроила украинская служба безопасности (СБУ).

    Было возбуждено уголовное дело о терроризме.

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    2 декабря 2023, 02:43
    NI: Израиль может перейти на сторону Китая из-за упадка США

    Tекст: Вера Басилая

    Политика США привела к упадку их влияния и закату американской гегемонии, что может привести к потере союза с Израилем, заявил профессор Американского университета Антон Федяшин в статье для журнала National Interest.

    Эксперт считает, что проблемы внешней политики США усугубились после украинского кризиса 2014 года. Вашингтон, по мнению Федяшина, теряет статус гегемона и совершает ошибки, пытаясь справиться с упадком, передает РИА «Новости».

    Профессор заявил, что причиной заката американской гегемонии стала «интоксикация элит» морализаторством, деление мира на «плохие и хорошие страны» и посоветовал политикам обратиться к наследию Генри Киссинджера.

    Федяшин обратил внимание на «тектонический сдвиг» в геополитике, в рамках которого Америку отстраняют от участия в вопросах безопасности на евразийском континенте. Так, он указал на активное участие Китая в восстановлении отношений между Ираном и Саудовской Аравией. Кроме того, отметил, что расширение экономического сообщества БРИКС стало «предвестником» многополярного мира. Аналитик не исключил, что в такой ситуации Израиль может обратить свое внимание на Китай, и планировать свою политику.

    Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Dialogue Works заявил, что старый мировой порядок разрушен в результате конфликтов на Украине и в Израиле, все больше стран открыто игнорируют Соединенные Штаты, американская гегемония устранена.

    Президент России Владимир Путин написал статью под названием «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего», в которой указал, что новый многополярный миропорядок будет более справедливым и демократичным.

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