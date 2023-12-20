Байден помиловал соратника Мадуро Сааба

США и Венесуэла договорились об освобождении заключенных, среди которых соратник Мадуро

Tекст: Вера Басилая

Чиновник заявил, что США и Венесэула достигли соглашения об освобождении шести американцев, незаконно задержанных в Венесуэле.

По его словам, договоренность также подразумевает экстрадицию в США беглого малайзийского бизнесмена Леонарда Фрэнсиса Гленна по прозвищу «Толстый Леонард», где он будет привлечен к ответственности в связи с коррупционным скандалом в американских военно-морских силах, передает РИА «Новости».

Представитель администрации Байдена заявил, что президенту США пришлось помиловать соратника президента Венесуэлы Николаса Мадуро, беглого дипломата Алекса Сааба, который находится под следствием по обвинению в отмывании денег, чтобы сделка по обмену заключенными состоялась.

Кроме того, Венесуэла согласилось освободить порядка двух десятков заключенных и еще несколько лиц, на имена которых были выписаны ордера на арест.

Вместе с тем, чиновник подчеркнул, что Вашингтон придерживается прежней позиции касательно введенных в отношении Венесуэлы санкций и не предполагает их снятия или облегчения.

Дипломатический посланник и близкий соратник президента Венесуэлы Николаса Мадуро Сааб совершал зарубежные поездки для обеспечения поставок продовольствия и медикаментов в Венесуэлу в условиях американских санкций. Его задержали в 2020 году по требованию США в Кабо-Верде, где его самолет сделал техническую посадку для заправки топливом. В октябре 2021 года он был экстрадирован в США, его обвиняют в 350 млн долларов в американских банках.